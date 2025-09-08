Новини
Показаха на чуждестранни дипломати щетите от вчерашната руска атака срещу правителствени канцеларии
  Тема: Украйна

Показаха на чуждестранни дипломати щетите от вчерашната руска атака срещу правителствени канцеларии

8 Септември, 2025 17:43 1 329 48

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • сгради-
  • киев

Русия нападна Украйна вчера с над 800 дрона и дронове примамки

Показаха на чуждестранни дипломати щетите от вчерашната руска атака срещу правителствени канцеларии - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Високопоставени украински представители днес заведоха 60 чуждестранни дипломати на обиколка в разрушените при руски удари правителствени канцеларии в Киев, ден след най-голямата руска въздушна атака срещу Украйна от началото на войната, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Русия нападна Украйна вчера с над 800 дрона и дронове примамки на фона на водените от САЩ от месеци опити за мирно решаване на конфликта. Четирима души загинаха при удари на дронове в жилищни сгради, а дим се издигна от главната правителствена сграда на столицата, където се намират кабинетите на висши служители, припомня АП.

По време на днешната обиколка украинската министър-председателка Юлия Свириденко, външният министър Андрий Сибига и вътрешният министър Игор Климено показаха на чуждестранните дипломати засегнатите от ударите помещения, пълни с овъглени отломки.

Свириденко нарече атаката "ясен знак, че Русия не иска мир и открито се подиграва с дипломатическите усилия на цивилизования свят".


Украйна
