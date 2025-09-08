Срещата на върха на БРИКС продължи 1,5 часа

Извънредната среща на върха на БРИКС във формат на видеоконференция, свикана по инициатива на Бразилия, приключи. Срещата на лидерите на общността продължи 90 минути, страните обсъдиха засилването на икономическото партньорство в отговор на тарифните мерки на САЩ.

Според пресслужбата на президента на Бразилия, асоциацията БРИКС „потвърди отново ангажимента си за поддържане и укрепване на мултилатерализма, както и за реформиране на международните институции“.

„Срещата послужи и като възможност за обмен на мнения относно това как да се противодейства на рисковете, свързани с възобновяването на едностранните мерки, включително в международната търговия, и как да се разширят механизмите за солидарност, координация и търговия между страните от БРИКС“, се казва в изявлението.