Срещата на върха на БРИКС продължи 1,5 часа

8 Септември, 2025 18:07 1 001 9

Страните обсъдиха засилването на икономическото партньорство в отговор на тарифните мерки на САЩ

Срещата на върха на БРИКС продължи 1,5 часа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Извънредната среща на върха на БРИКС във формат на видеоконференция, свикана по инициатива на Бразилия, приключи. Срещата на лидерите на общността продължи 90 минути, страните обсъдиха засилването на икономическото партньорство в отговор на тарифните мерки на САЩ.

Според пресслужбата на президента на Бразилия, асоциацията БРИКС „потвърди отново ангажимента си за поддържане и укрепване на мултилатерализма, както и за реформиране на международните институции“.

Срещата послужи и като възможност за обмен на мнения относно това как да се противодейства на рисковете, свързани с възобновяването на едностранните мерки, включително в международната търговия, и как да се разширят механизмите за солидарност, координация и търговия между страните от БРИКС“, се казва в изявлението.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Май, изолираните

    11 5 Отговор
    И тези с големите проблеми сме ние, от ес - смешна, недоизмислена креатура, в която големите натискат и мачкат малките!

    Коментиран от #2, #6, #7

    18:13 08.09.2025

  • 2 Варненец

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "Май, изолираните":

    Ами като ти харесва много, заминавай за раша, кой те спира, даже си поканен.

    18:21 08.09.2025

  • 3 Симо

    8 2 Отговор
    Перчема се притесняваше, че в Китай са се събрали лидерите на свободните страни да направят сговор срещу Америка!
    Не, те се събраха в онлайн конференция, инициирана от Бразилия!!! И да, сговор ще има. Няма как.

    18:24 08.09.2025

  • 4 Копейкин

    4 3 Отговор
    Говорилня.

    18:35 08.09.2025

  • 5 иБРИКСчийска

    4 4 Отговор
    оргийа

    Коментиран от #8

    18:43 08.09.2025

  • 7 Хей, путински лакей

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Май, изолираните":

    Кой те спира да си купиш имот с външна тоалетна в Русия, да се преселиш в джунглите на Бразилия, да се задомиш в някое омазано с фекалии индийско село или да се цаниш комбайнер в Китай и да делиш една койка с още двама комбайнери (всеки ще я ползва по 8 часа в денонощието).

    18:58 08.09.2025

