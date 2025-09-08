Срещата на върха на БРИКС продължи 1,5 часа

Извънредната среща на върха на БРИКС във формат на видеоконференция, свикана по инициатива на Бразилия, приключи. Срещата на лидерите на общността продължи 90 минути, страните обсъдиха засилването на икономическото партньорство в отговор на тарифните мерки на САЩ.
Според пресслужбата на президента на Бразилия, асоциацията БРИКС „потвърди отново ангажимента си за поддържане и укрепване на мултилатерализма, както и за реформиране на международните институции“.
„Срещата послужи и като възможност за обмен на мнения относно това как да се противодейства на рисковете, свързани с възобновяването на едностранните мерки, включително в международната търговия, и как да се разширят механизмите за солидарност, координация и търговия между страните от БРИКС“, се казва в изявлението.
1 Май, изолираните
Коментиран от #2, #6, #7
18:13 08.09.2025
2 Варненец
До коментар #1 от "Май, изолираните":Ами като ти харесва много, заминавай за раша, кой те спира, даже си поканен.
18:21 08.09.2025
3 Симо
Не, те се събраха в онлайн конференция, инициирана от Бразилия!!! И да, сговор ще има. Няма как.
18:24 08.09.2025
4 Копейкин
18:35 08.09.2025
5 иБРИКСчийска
Коментиран от #8
18:43 08.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хей, путински лакей
До коментар #1 от "Май, изолираните":Кой те спира да си купиш имот с външна тоалетна в Русия, да се преселиш в джунглите на Бразилия, да се задомиш в някое омазано с фекалии индийско село или да се цаниш комбайнер в Китай и да делиш една койка с още двама комбайнери (всеки ще я ползва по 8 часа в денонощието).
18:58 08.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.