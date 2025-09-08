Новини
"Рамщайн" заседава в Лондон за Украйна във вторник, Киев ще иска ПВО системи

8 Септември, 2025 19:04, обновена 8 Септември, 2025 21:06

На срещата нея ще присъства Генералният секретар на НАТО Марк Рюте

"Рамщайн" заседава в Лондон за Украйна във вторник, Киев ще иска ПВО системи - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Среща на контактната група за Украйна във формат Рамщайн ще се проведе в Лондон на 9 септември.

Това съобщи каналът Sky News, позовавайки се на изявление на НАТО.

Според информацията си, генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще участва в срещата с участието на 56 държави.

Както съобщи Sky News, Рюте ще проведе и редица двустранни срещи относно Украйна.

Володимир Зеленски заяви, че Украйна възнамерява да поиска от западните си партньори нови системи за противовъздушна отбрана на предстоящата среща във формат Рамщайн.

Министърът на отбраната Денис Шмигал ще представлява Киев на срещата.

„Укрепването на противовъздушната отбрана е цел номер едно за този Рамщайн и като цяло за нашите контакти в Европа и Съединените щати“, каза Зеленски във видео, публикувано в неговия Telegram канал.

Президентът обсъди с Шмигал и нуждите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за 2026 г. „Предстои много работа с нашите партньори“, добави той.

Както съобщава Sky News, позовавайки се на изявление на НАТО, следващата среща във формат Рамщайн ще се проведе на 9 септември в Лондон. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще участва в срещата на 56 държави.

Американският президент Доналд Тръмп съобщи по-рано днес, че отделни европейски лидери ще посетят САЩ в понеделник и вторник за дискусии как да бъде прекратена войната между Русия и Украйна, съобщи Ройтерс.

Пред журналисти след завръщането си от финала на Откритото първенство по тенис на САЩ в Ню Йорк Тръмп съобщи още, че скоро ще разговаря отново с руския президент Владимир Путин.

„Някои европейски лидери пристигат в нашата страна в понеделник или вторник индивидуално“, съобщи Тръмп, без да уточни кои има предвид, а Белият дом засега не е отговорил на молба за подробности.

Говорителят на Европейската комисия (ЕК) Олоф Жил заяви, че не е запознат с информация някой от лидерите на ЕС да планира да лети до Вашингтон тази седмица. Представителят на ЕК заяви това по време на брифинг на 8 септември, съобщава Радио "Свобода", цитирана от ФОКУС.

"Не мога да говоря от името на държавите-членки на ЕС, но доколкото знам, други лидери не са във Вашингтон или не са на път за там“, заяви Жил.

В същото време той потвърди, че специалният пратеник на ЕС за санкциите Дейвид О'Съливан е пристигнал във Вашингтон с екип от експерти.

"Те ще се срещнат с американските си колеги, за да обсъдят санкциите“, добави представителят на ЕК.

Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че ще се срещне с украинския си колега Андрий Сибига тази седмица в Будапеща. Той обяви това в социалната мрежа Х, цитиран от ФОКУС.

"Тази седмица ще се срещнем с Андрий Сибига в Будапеща, за да обсъдим унгарско-украинските отношения. Вярваме в диалога и винаги сме готови за преговори. Но топката е в полето на Украйна: истински напредък е възможен само ако правата, отнети на унгарците в Закарпатия, бъдат напълно възстановени“, отбелязва той.


Великобритания
  • 1 любопитен

    47 3 Отговор
    Концерт на "Рамщайн" ли ще има?

    Коментиран от #4, #9, #62

    19:12 08.09.2025

  • 2 си дзън

    9 49 Отговор
    В Рамщайн ще отпушат ракетите с далечен обсег, да не остане руска рафинерия неодрусана.

    Коментиран от #13, #14, #64

    19:12 08.09.2025

  • 3 БОЛЕН ЦЕНТАК

    37 4 Отговор
    На Рютето му нямам вяра. Обяснява, че изхода бил заден вход.

    19:12 08.09.2025

  • 4 Атина Палада

    47 5 Отговор

    До коментар #1 от "любопитен":

    След вчерашната атака само 70 британски офицери са гушнали букетите..Други н.Атаю.в.ци гушанли букетите са румънци,франсета и поляци..
    А правителствената сграда е ударена от украински дрон..Да заличат всякаква документация...Хунтата в Киев се готви за бягство

    Коментиран от #7

    19:13 08.09.2025

  • 5 гост

    38 5 Отговор
    Зеленски от посредствен комедиант за майтап го избраха за президент, но е толкова вманиачен в себе си, че последните му думи ще бъдат като на Нерон: ЕДИН ВЕЛИК АРТИСТ СИ ОТИВА!

    19:13 08.09.2025

  • 6 Вашето Мнение

    41 7 Отговор
    Сборището на лузърите ще иска от сащ да заповяда на Русия да спре да воюва и да пусне коалицията на лаещите като миротворци. Тия вече са комични с техните напъни да измислят как да спасят жалките си кожици.

    19:13 08.09.2025

  • 7 Ампи

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    да мр.т.

    19:14 08.09.2025

  • 8 ГУМЕН КРАДЕВ

    18 7 Отговор
    Голяма група ! Само вижте как почва клипа на " Du hast "

    Коментиран от #58

    19:14 08.09.2025

  • 9 честен ционист

    18 9 Отговор

    До коментар #1 от "любопитен":

    Московское время 22 часа! Начинаем концерт по вашим заявкам! Ну что, мужчины, постреляем?

    Коментиран от #17, #50

    19:14 08.09.2025

  • 10 заседава....ама в

    20 4 Отговор
    В психиатрията

    19:14 08.09.2025

  • 11 ФЕЙК

    25 3 Отговор
    "Някои европейски лидери ще посетят САЩ." - ПОКЛОНЕНИЕТО НА ВЛЪХВИТЕ - нов епизод след 2000 години!

    19:15 08.09.2025

  • 12 Зодиак

    5 19 Отговор
    Таурус.

    Коментиран от #18

    19:15 08.09.2025

  • 13 Абе вярно ли е

    31 2 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    ЧЕ РАДАТА ЩЯЛА ДА ЗАСЕДАВА В КЕНЕ....ФА НА КИЕВСКОТО МЕТРО.

    19:15 08.09.2025

  • 14 Вашето Мнение

    29 2 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Те тия ракети ще отпушат, ама как ще си запушат отверстията, когато една руска долетив София, париж, берлин, брюксел, вашингтон......?

    19:15 08.09.2025

  • 15 И отново нито думичка

    28 3 Отговор
    За нацистки Израел

    19:16 08.09.2025

  • 16 Нортроп Груман

    4 21 Отговор
    В-2 Спирит. GBU-57 Кремъл.

    19:16 08.09.2025

  • 17 си дзън

    3 24 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    Фламинго в илюминаторе...

    19:16 08.09.2025

  • 18 Мерц

    13 4 Отговор

    До коментар #12 от "Зодиак":

    След три години ще е готов. М.Ат. нали те информира, засп0.

    Коментиран от #36

    19:17 08.09.2025

  • 19 Ох божкееее...

    24 2 Отговор
    Рюте пак ще ръси мозък

    19:17 08.09.2025

  • 20 Кашпировски:

    31 3 Отговор
    Винаги когато прочетете..."руски нападения в Украйна" мислете за Газа и Ливан и правете аналогия с израелските нападения! Повтаряйте си: Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин....

    19:19 08.09.2025

  • 21 РАМЩАЙН...КОШМАРА НА ПУТИН

    4 22 Отговор
    Ща решават как по ефикасно да трепат ...руснаци.

    19:21 08.09.2025

  • 22 Тея шибеци от НАТО

    23 1 Отговор
    На голям туризъм го удрят обаче. Как не им писна само се чудя

    Коментиран от #65

    19:22 08.09.2025

  • 23 Я пък тоя

    20 1 Отговор
    Хора без работа.
    Само си правят екскурзии на гърба на данъкоплатците.

    19:22 08.09.2025

  • 24 Г.Георгиев

    27 2 Отговор
    Великобритания, я ИЗВАДИХА от ЕС, за до ни КОМАНДВА ДИСТАНЦИОННО сега !

    Втората световна война, СЪЩО я подпалват Великобритания и Франция с политическите ИГРИ и отдаването на Судетите на Хитлер !

    Сега Великобритания и Франция ОТНОВО бутат европейските държави към ВОЙНА срещу Русия !

    19:22 08.09.2025

  • 25 Роналд

    21 0 Отговор
    Шубелиите се събират!

    19:23 08.09.2025

  • 26 Гост

    19 3 Отговор
    Само Тръмп прави дипломатични крачки към Путин.Европейските лидери трябва да се поучат от него. Глупост е да се иска мир, а да няма срещи с другата страна в конфликта. Нали уж търсим мир?

    19:23 08.09.2025

  • 27 Така де

    21 1 Отговор
    Нека се съберат европейските лидери, да пият по едно кафе и да гласуват декларация, че не е добре Русия да прави така.

    19:24 08.09.2025

  • 28 Тая серия

    17 1 Отговор
    Не я ли гледахме? Или тея атлантенцата, мозъците са им на пастет и не помнят

    19:24 08.09.2025

  • 29 Неподписан

    10 2 Отговор
    Можете ли да си представите в англия да плъзне зараза като онази във филма "Заразно зло"(с участието на Мила Йовович) и шотландската войска затваря границата с англия по цялата и дължина..

    19:25 08.09.2025

  • 30 Пекински парад

    2 21 Отговор
    Путин ще бъде намушкан отзад!

    19:25 08.09.2025

  • 31 А тая "контактната група"

    19 1 Отговор
    Що направо не я пишете прайд ? Или гейдружинка

    19:26 08.09.2025

  • 32 Иван

    16 2 Отговор
    Марк Пу.тте не отказва на никой.

    19:26 08.09.2025

  • 33 Атина Палада

    21 1 Отговор
    Ще събират пак нещастници офицери да пращат:))Предходните ,руснаците ги изпържи:)

    19:29 08.09.2025

  • 34 Станко

    4 0 Отговор
    Да идва Хитлер!

    19:31 08.09.2025

  • 35 А ГДЕ

    15 1 Отговор
    Кая Калас?

    19:34 08.09.2025

  • 36 1 ТОН Розово

    2 12 Отговор

    До коментар #18 от "Мерц":

    Фламинго.

    19:35 08.09.2025

  • 37 Невски

    2 14 Отговор
    Много скоро Китай ще завладее Русия!

    19:35 08.09.2025

  • 38 Завърнал се

    4 23 Отговор
    Войната ще се прекрати когато Украйна се сдобие с далекобойни ракети и Москва и Петербург заприличат на Киев.

    Коментиран от #40, #45

    19:41 08.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Атина Палада

    21 0 Отговор

    До коментар #38 от "Завърнал се":

    А е вие у.мствено из.остянали ли сте? В Украйна има такива ракети-и английски и френски и американски . Защо ме удрят? Шолци ви го обясни защо..Защото тези ракети могат да се насочват единствено от военен персонал от съответната държава,а не от украинци..Защо франсетата не удрят по Москва ,като ракетите са в Украйна?Или англетата ?
    Айде ,обаждай се на Макарона и стар.Мър да започват:) явно това не е като да си правят срещи и пишат декларации:))))

    19:48 08.09.2025

  • 41 123

    13 0 Отговор
    И като заседава какво ? В морето дупка.

    19:49 08.09.2025

  • 42 Лондонското сити

    9 0 Отговор
    Кво стана в малобритания

    20:22 08.09.2025

  • 43 оня с коня

    11 1 Отговор
    Уудриий Вова ,да се пукат от мъка и злоба душите черни катранени душмански !

    20:53 08.09.2025

  • 44 сноу

    11 0 Отговор
    ...то не бяха съвещания,то не бяха срещи на върха ,то под върха ,та на желаещи ,та не можещи ,че на четворки ,шесторки ,и купища осморки ,та зузи летя до марс и обратно ,гушка дедо пън,после фърча до всяка точка на планетата ,всичките му вербовчици по 3-4 пъти на месец сноваха до кииф,после той цъфтя да проси където го пратят...но не иска една среща с най важния...

    20:55 08.09.2025

  • 45 Луд с картечница

    7 0 Отговор

    До коментар #38 от "Завърнал се":

    Ще ,ще ,ще ,това се води време бъдеще въобръжаемо неслучващо се .Защо си се завърнал от Осрайна ,па да си беше стоял там.

    20:57 08.09.2025

  • 46 ИГОР ОТ БАЛЧИК

    13 0 Отговор
    ВОИНАТА В УКРАИНА ЩЕ СВЪРШИ КОГАТО БЪДЕ УБИТ И ПОСЛЕДНИЯ БАНДЕР И АЗОВЕЦ В УКРАИНА ,ЗАПАДА НЯМА ДУМАТА

    21:07 08.09.2025

  • 47 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 0 Отговор
    Да Ви имам ОБНОВЛЕНИЕТО❗

    "На срещата нея ще присъства Генералният секретар на НАТО Марк Рюте."

    И нормалният човек спира да чете ‼️

    Коментиран от #54

    21:09 08.09.2025

  • 48 минувач

    11 0 Отговор
    Зелената еуглена пак ще мята крачоли да проси . Ако с просия война се печелеше , досега Русия да е в небитието отдавна !

    21:11 08.09.2025

  • 49 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 0 Отговор
    "Рамщайн" заседава в Лондон .."
    Все едно Берлин заседава в Париж 🤣🤣🤣

    21:11 08.09.2025

  • 50 минувач

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    Надо !

    21:12 08.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Тил Линдеман

    8 0 Отговор
    Rammstein - Pussy (нецензурирата версия)😎

    21:17 08.09.2025

  • 53 бай Даньо

    5 0 Отговор
    du hast мистър Зелински

    21:20 08.09.2025

  • 54 НАИСТИНА!

    6 0 Отговор

    До коментар #47 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Тия списвачи са много зле!
    На моята работа ако произведа подобен недопустим ,,брак"-най-малкото ще ме отрежат от заплатата,а дори и изгонят...!

    21:20 08.09.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Гошо

    5 0 Отговор
    Да де ,ама от Париж си изключиха комуникациите

    21:23 08.09.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 бай Даньо

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "ГУМЕН КРАДЕВ":

    тия събралите се трябва да внимават по скоро каk свършва клипа на Дойчланд ...

    21:24 08.09.2025

  • 59 киев

    5 0 Отговор
    да иска нещо,не е възможно!

    21:24 08.09.2025

  • 60 Знае

    7 0 Отговор
    Рамщайн е собственост на международната еврейска корпорация Бляк Рок . Така , че евреинът Зеленски не преговаря , а изпълнява разпорежданията на Бляк Рок . Преведено на български, Бляк Рок означава , Черен Камък . Време е еврейсконаглосакският Бляк Рок , да се срещне открито с рускокитайският Ред Рок , червен камък .

    Коментиран от #70

    21:26 08.09.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Знае

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "любопитен":

    Ще им пеят Азия и Софи Маринова . Слави Трифонов ще дирижира Виенската Филхармония . :-)))))

    21:28 08.09.2025

  • 63 Ко ще заседават

    9 0 Отговор
    продажните фашисти? Как по бързо да унищожат Европа, че последният украинец е на хоризонта и няма време.

    21:30 08.09.2025

  • 64 Знаещ

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Споко Козяк . Индия и Китай няма да оставят Русия без дизел и бензин . Правят ги с руски петрол . С какво ще замени ЕС обаче произведеният с руски петрол , индийски дизел ?

    21:30 08.09.2025

  • 65 Е как да им ,,писне"...?!

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Тея шибеци от НАТО":

    Та то са софри...,та то си е...едИнИ...пиИнИ...?!

    21:41 08.09.2025

  • 66 На снимката...!

    6 0 Отговор
    Зеленски - ,,Дай!"...
    Рюте,мирно и чинно...-,,ОК!"...

    21:44 08.09.2025

  • 67 жик так

    4 0 Отговор
    Тия правят срещи всеки божи ден в различни формати . И накрай ....всички към Кремъл на червения килим .

    21:55 08.09.2025

  • 68 НИКО

    5 0 Отговор
    ДАИТЕ МУ ПАРИ ДАИТЕ МУ РАКЕТИ ВСИЧКО КОЕТО ВИ ПОИСКА МУ ДАИТЕ, И ВСЕ ПАК УКРАИНА ЩЕ СИ ОТИДЕ

    21:59 08.09.2025

  • 69 Перо

    6 0 Отговор
    От киевския наркос ми дойде до гуша! Всеки ден нагла просия!

    21:59 08.09.2025

  • 70 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Знае":

    "Черен камък" се изнесоха от Украйна.

    22:14 08.09.2025

  • 71 Майстора

    0 0 Отговор
    Няма спасение от Орешника.

    22:18 08.09.2025

  • 72 Баш Балък

    0 0 Отговор
    Зельо - Du hast mich gefragt, und ich hab nichts gesagt

    22:35 08.09.2025

