"Рамщайн" заседава в Лондон за Украйна във вторник, Киев ще иска ПВО системи

Среща на контактната група за Украйна във формат Рамщайн ще се проведе в Лондон на 9 септември.

Това съобщи каналът Sky News, позовавайки се на изявление на НАТО.

Според информацията си, генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще участва в срещата с участието на 56 държави.

Както съобщи Sky News, Рюте ще проведе и редица двустранни срещи относно Украйна.

Володимир Зеленски заяви, че Украйна възнамерява да поиска от западните си партньори нови системи за противовъздушна отбрана на предстоящата среща във формат Рамщайн.

Министърът на отбраната Денис Шмигал ще представлява Киев на срещата.

„Укрепването на противовъздушната отбрана е цел номер едно за този Рамщайн и като цяло за нашите контакти в Европа и Съединените щати“, каза Зеленски във видео, публикувано в неговия Telegram канал.

Президентът обсъди с Шмигал и нуждите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за 2026 г. „Предстои много работа с нашите партньори“, добави той.

Американският президент Доналд Тръмп съобщи по-рано днес, че отделни европейски лидери ще посетят САЩ в понеделник и вторник за дискусии как да бъде прекратена войната между Русия и Украйна, съобщи Ройтерс.

Пред журналисти след завръщането си от финала на Откритото първенство по тенис на САЩ в Ню Йорк Тръмп съобщи още, че скоро ще разговаря отново с руския президент Владимир Путин.

„Някои европейски лидери пристигат в нашата страна в понеделник или вторник индивидуално“, съобщи Тръмп, без да уточни кои има предвид, а Белият дом засега не е отговорил на молба за подробности.

Говорителят на Европейската комисия (ЕК) Олоф Жил заяви, че не е запознат с информация някой от лидерите на ЕС да планира да лети до Вашингтон тази седмица. Представителят на ЕК заяви това по време на брифинг на 8 септември, съобщава Радио "Свобода", цитирана от ФОКУС.



"Не мога да говоря от името на държавите-членки на ЕС, но доколкото знам, други лидери не са във Вашингтон или не са на път за там“, заяви Жил.



В същото време той потвърди, че специалният пратеник на ЕС за санкциите Дейвид О'Съливан е пристигнал във Вашингтон с екип от експерти.



"Те ще се срещнат с американските си колеги, за да обсъдят санкциите“, добави представителят на ЕК.

Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че ще се срещне с украинския си колега Андрий Сибига тази седмица в Будапеща. Той обяви това в социалната мрежа Х, цитиран от ФОКУС.



"Тази седмица ще се срещнем с Андрий Сибига в Будапеща, за да обсъдим унгарско-украинските отношения. Вярваме в диалога и винаги сме готови за преговори. Но топката е в полето на Украйна: истински напредък е възможен само ако правата, отнети на унгарците в Закарпатия, бъдат напълно възстановени“, отбелязва той.