"Рамщайн" заседава в Лондон за Украйна във вторник, Киев ще иска ПВО системи

Среща на контактната група за Украйна във формат Рамщайн ще се проведе в Лондон на 9 септември.
Това съобщи каналът Sky News, позовавайки се на изявление на НАТО.
Според информацията си, генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще участва в срещата с участието на 56 държави.
Както съобщи Sky News, Рюте ще проведе и редица двустранни срещи относно Украйна.
Володимир Зеленски заяви, че Украйна възнамерява да поиска от западните си партньори нови системи за противовъздушна отбрана на предстоящата среща във формат Рамщайн.
Министърът на отбраната Денис Шмигал ще представлява Киев на срещата.
„Укрепването на противовъздушната отбрана е цел номер едно за този Рамщайн и като цяло за нашите контакти в Европа и Съединените щати“, каза Зеленски във видео, публикувано в неговия Telegram канал.
Президентът обсъди с Шмигал и нуждите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за 2026 г. „Предстои много работа с нашите партньори“, добави той.
Както съобщава Sky News, позовавайки се на изявление на НАТО, следващата среща във формат Рамщайн ще се проведе на 9 септември в Лондон. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще участва в срещата на 56 държави.
Американският президент Доналд Тръмп съобщи по-рано днес, че отделни европейски лидери ще посетят САЩ в понеделник и вторник за дискусии как да бъде прекратена войната между Русия и Украйна, съобщи Ройтерс.
Пред журналисти след завръщането си от финала на Откритото първенство по тенис на САЩ в Ню Йорк Тръмп съобщи още, че скоро ще разговаря отново с руския президент Владимир Путин.
„Някои европейски лидери пристигат в нашата страна в понеделник или вторник индивидуално“, съобщи Тръмп, без да уточни кои има предвид, а Белият дом засега не е отговорил на молба за подробности.
Говорителят на Европейската комисия (ЕК) Олоф Жил заяви, че не е запознат с информация някой от лидерите на ЕС да планира да лети до Вашингтон тази седмица. Представителят на ЕК заяви това по време на брифинг на 8 септември, съобщава Радио "Свобода", цитирана от ФОКУС.
"Не мога да говоря от името на държавите-членки на ЕС, но доколкото знам, други лидери не са във Вашингтон или не са на път за там“, заяви Жил.
В същото време той потвърди, че специалният пратеник на ЕС за санкциите Дейвид О'Съливан е пристигнал във Вашингтон с екип от експерти.
"Те ще се срещнат с американските си колеги, за да обсъдят санкциите“, добави представителят на ЕК.
Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че ще се срещне с украинския си колега Андрий Сибига тази седмица в Будапеща. Той обяви това в социалната мрежа Х, цитиран от ФОКУС.
"Тази седмица ще се срещнем с Андрий Сибига в Будапеща, за да обсъдим унгарско-украинските отношения. Вярваме в диалога и винаги сме готови за преговори. Но топката е в полето на Украйна: истински напредък е възможен само ако правата, отнети на унгарците в Закарпатия, бъдат напълно възстановени“, отбелязва той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 любопитен
Коментиран от #4, #9, #62
19:12 08.09.2025
2 си дзън
Коментиран от #13, #14, #64
19:12 08.09.2025
3 БОЛЕН ЦЕНТАК
19:12 08.09.2025
4 Атина Палада
До коментар #1 от "любопитен":След вчерашната атака само 70 британски офицери са гушнали букетите..Други н.Атаю.в.ци гушанли букетите са румънци,франсета и поляци..
А правителствената сграда е ударена от украински дрон..Да заличат всякаква документация...Хунтата в Киев се готви за бягство
Коментиран от #7
19:13 08.09.2025
5 гост
19:13 08.09.2025
6 Вашето Мнение
19:13 08.09.2025
7 Ампи
До коментар #4 от "Атина Палада":да мр.т.
19:14 08.09.2025
8 ГУМЕН КРАДЕВ
Коментиран от #58
19:14 08.09.2025
9 честен ционист
До коментар #1 от "любопитен":Московское время 22 часа! Начинаем концерт по вашим заявкам! Ну что, мужчины, постреляем?
Коментиран от #17, #50
19:14 08.09.2025
10 заседава....ама в
19:14 08.09.2025
11 ФЕЙК
19:15 08.09.2025
12 Зодиак
Коментиран от #18
19:15 08.09.2025
13 Абе вярно ли е
До коментар #2 от "си дзън":ЧЕ РАДАТА ЩЯЛА ДА ЗАСЕДАВА В КЕНЕ....ФА НА КИЕВСКОТО МЕТРО.
19:15 08.09.2025
14 Вашето Мнение
До коментар #2 от "си дзън":Те тия ракети ще отпушат, ама как ще си запушат отверстията, когато една руска долетив София, париж, берлин, брюксел, вашингтон......?
19:15 08.09.2025
15 И отново нито думичка
19:16 08.09.2025
16 Нортроп Груман
19:16 08.09.2025
17 си дзън
До коментар #9 от "честен ционист":Фламинго в илюминаторе...
19:16 08.09.2025
18 Мерц
До коментар #12 от "Зодиак":След три години ще е готов. М.Ат. нали те информира, засп0.
Коментиран от #36
19:17 08.09.2025
19 Ох божкееее...
19:17 08.09.2025
20 Кашпировски:
19:19 08.09.2025
21 РАМЩАЙН...КОШМАРА НА ПУТИН
19:21 08.09.2025
22 Тея шибеци от НАТО
Коментиран от #65
19:22 08.09.2025
23 Я пък тоя
Само си правят екскурзии на гърба на данъкоплатците.
19:22 08.09.2025
24 Г.Георгиев
Втората световна война, СЪЩО я подпалват Великобритания и Франция с политическите ИГРИ и отдаването на Судетите на Хитлер !
Сега Великобритания и Франция ОТНОВО бутат европейските държави към ВОЙНА срещу Русия !
19:22 08.09.2025
25 Роналд
19:23 08.09.2025
26 Гост
19:23 08.09.2025
27 Така де
19:24 08.09.2025
28 Тая серия
19:24 08.09.2025
29 Неподписан
19:25 08.09.2025
30 Пекински парад
19:25 08.09.2025
31 А тая "контактната група"
19:26 08.09.2025
32 Иван
19:26 08.09.2025
33 Атина Палада
19:29 08.09.2025
34 Станко
19:31 08.09.2025
35 А ГДЕ
19:34 08.09.2025
36 1 ТОН Розово
До коментар #18 от "Мерц":Фламинго.
19:35 08.09.2025
37 Невски
19:35 08.09.2025
38 Завърнал се
Коментиран от #40, #45
19:41 08.09.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Атина Палада
До коментар #38 от "Завърнал се":А е вие у.мствено из.остянали ли сте? В Украйна има такива ракети-и английски и френски и американски . Защо ме удрят? Шолци ви го обясни защо..Защото тези ракети могат да се насочват единствено от военен персонал от съответната държава,а не от украинци..Защо франсетата не удрят по Москва ,като ракетите са в Украйна?Или англетата ?
Айде ,обаждай се на Макарона и стар.Мър да започват:) явно това не е като да си правят срещи и пишат декларации:))))
19:48 08.09.2025
41 123
19:49 08.09.2025
42 Лондонското сити
20:22 08.09.2025
43 оня с коня
20:53 08.09.2025
44 сноу
20:55 08.09.2025
45 Луд с картечница
До коментар #38 от "Завърнал се":Ще ,ще ,ще ,това се води време бъдеще въобръжаемо неслучващо се .Защо си се завърнал от Осрайна ,па да си беше стоял там.
20:57 08.09.2025
46 ИГОР ОТ БАЛЧИК
21:07 08.09.2025
47 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
"На срещата нея ще присъства Генералният секретар на НАТО Марк Рюте."
И нормалният човек спира да чете ‼️
Коментиран от #54
21:09 08.09.2025
48 минувач
21:11 08.09.2025
49 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Все едно Берлин заседава в Париж 🤣🤣🤣
21:11 08.09.2025
50 минувач
До коментар #9 от "честен ционист":Надо !
21:12 08.09.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Тил Линдеман
21:17 08.09.2025
53 бай Даньо
21:20 08.09.2025
54 НАИСТИНА!
До коментар #47 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Тия списвачи са много зле!
На моята работа ако произведа подобен недопустим ,,брак"-най-малкото ще ме отрежат от заплатата,а дори и изгонят...!
21:20 08.09.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Гошо
21:23 08.09.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 бай Даньо
До коментар #8 от "ГУМЕН КРАДЕВ":тия събралите се трябва да внимават по скоро каk свършва клипа на Дойчланд ...
21:24 08.09.2025
59 киев
21:24 08.09.2025
60 Знае
Коментиран от #70
21:26 08.09.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Знае
До коментар #1 от "любопитен":Ще им пеят Азия и Софи Маринова . Слави Трифонов ще дирижира Виенската Филхармония . :-)))))
21:28 08.09.2025
63 Ко ще заседават
21:30 08.09.2025
64 Знаещ
До коментар #2 от "си дзън":Споко Козяк . Индия и Китай няма да оставят Русия без дизел и бензин . Правят ги с руски петрол . С какво ще замени ЕС обаче произведеният с руски петрол , индийски дизел ?
21:30 08.09.2025
65 Е как да им ,,писне"...?!
До коментар #22 от "Тея шибеци от НАТО":Та то са софри...,та то си е...едИнИ...пиИнИ...?!
21:41 08.09.2025
66 На снимката...!
Рюте,мирно и чинно...-,,ОК!"...
21:44 08.09.2025
67 жик так
21:55 08.09.2025
68 НИКО
21:59 08.09.2025
69 Перо
21:59 08.09.2025
70 Атина Палада
До коментар #60 от "Знае":"Черен камък" се изнесоха от Украйна.
22:14 08.09.2025
71 Майстора
22:18 08.09.2025
72 Баш Балък
22:35 08.09.2025