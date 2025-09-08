Sky News: "Рамщайн" заседава в Лондон за Украйна във вторник

Среща на контактната група за военни доставки за Украйна във формат Рамщайн ще се проведе в Лондон на 9 септември.

Това съобщи каналът Sky News, позовавайки се на изявление на НАТО.

Според информацията си, генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще участва в срещата с участието на 56 държави.

Както съобщи Sky News, Рюте ще проведе и редица двустранни срещи относно Украйна.

Американският президент Доналд Тръмп съобщи по-рано днес, че отделни европейски лидери ще посетят САЩ в понеделник и вторник за дискусии как да бъде прекратена войната между Русия и Украйна, съобщи Ройтерс.

Пред журналисти след завръщането си от финала на Откритото първенство по тенис на САЩ в Ню Йорк Тръмп съобщи още, че скоро ще разговаря отново с руския президент Владимир Путин.

„Някои европейски лидери пристигат в нашата страна в понеделник или вторник индивидуално“, съобщи Тръмп, без да уточни кои има предвид, а Белият дом засега не е отговорил на молба за подробности.