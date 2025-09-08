Новини
Свят »
Великобритания »
Sky News: "Рамщайн" заседава в Лондон за Украйна във вторник

Sky News: "Рамщайн" заседава в Лондон за Украйна във вторник

8 Септември, 2025 19:04, обновена 8 Септември, 2025 19:10 498 30

На срещата нея ще присъства Генералният секретар на НАТО Марк Рюте

Sky News: "Рамщайн" заседава в Лондон за Украйна във вторник
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Среща на контактната група за военни доставки за Украйна във формат Рамщайн ще се проведе в Лондон на 9 септември.

Това съобщи каналът Sky News, позовавайки се на изявление на НАТО.

Според информацията си, генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще участва в срещата с участието на 56 държави.

Както съобщи Sky News, Рюте ще проведе и редица двустранни срещи относно Украйна.

Американският президент Доналд Тръмп съобщи по-рано днес, че отделни европейски лидери ще посетят САЩ в понеделник и вторник за дискусии как да бъде прекратена войната между Русия и Украйна, съобщи Ройтерс.

Пред журналисти след завръщането си от финала на Откритото първенство по тенис на САЩ в Ню Йорк Тръмп съобщи още, че скоро ще разговаря отново с руския президент Владимир Путин.

„Някои европейски лидери пристигат в нашата страна в понеделник или вторник индивидуално“, съобщи Тръмп, без да уточни кои има предвид, а Белият дом засега не е отговорил на молба за подробности.


Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 11 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 любопитен

    11 3 Отговор
    Концерт на "Рамщайн" ли ще има?

    Коментиран от #4, #9

    19:12 08.09.2025

  • 2 си дзън

    5 16 Отговор
    В Рамщайн ще отпушат ракетите с далечен обсег, да не остане руска рафинерия неодрусана.

    Коментиран от #13, #14

    19:12 08.09.2025

  • 3 БОЛЕН ЦЕНТАК

    10 3 Отговор
    На Рютето му нямам вяра. Обяснява, че изхода бил заден вход.

    19:12 08.09.2025

  • 4 Атина Палада

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "любопитен":

    След вчерашната атака само 70 британски офицери са гушнали букетите..Други н.Атаю.в.ци гушанли букетите са румънци,франсета и поляци..
    А правителствената сграда е ударена от украински дрон..Да заличат всякаква документация...Хунтата в Киев се готви за бягство

    Коментиран от #7

    19:13 08.09.2025

  • 5 гост

    8 5 Отговор
    Зеленски от посредствен комедиант за майтап го избраха за президент, но е толкова вманиачен в себе си, че последните му думи ще бъдат като на Нерон: ЕДИН ВЕЛИК АРТИСТ СИ ОТИВА!

    19:13 08.09.2025

  • 6 Вашето Мнение

    8 6 Отговор
    Сборището на лузърите ще иска от сащ да заповяда на Русия да спре да воюва и да пусне коалицията на лаещите като миротворци. Тия вече са комични с техните напъни да измислят как да спасят жалките си кожици.

    19:13 08.09.2025

  • 7 Ампи

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    да мр.т.

    19:14 08.09.2025

  • 8 ГУМЕН КРАДЕВ

    6 5 Отговор
    Голяма група ! Само вижте как почва клипа на " Du hast "

    19:14 08.09.2025

  • 9 честен ционист

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "любопитен":

    Московское время 22 часа! Начинаем концерт по вашим заявкам! Ну что, мужчины, постреляем?

    Коментиран от #17

    19:14 08.09.2025

  • 10 заседава....ама в

    8 3 Отговор
    В психиатрията

    19:14 08.09.2025

  • 11 ФЕЙК

    7 3 Отговор
    "Някои европейски лидери ще посетят САЩ." - ПОКЛОНЕНИЕТО НА ВЛЪХВИТЕ - нов епизод след 2000 години!

    19:15 08.09.2025

  • 12 Зодиак

    4 7 Отговор
    Таурус.

    Коментиран от #18

    19:15 08.09.2025

  • 13 Абе вярно ли е

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    ЧЕ РАДАТА ЩЯЛА ДА ЗАСЕДАВА В КЕНЕ....ФА НА КИЕВСКОТО МЕТРО.

    19:15 08.09.2025

  • 14 Вашето Мнение

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Те тия ракети ще отпушат, ама как ще си запушат отверстията, когато една руска долетив София, париж, берлин, брюксел, вашингтон......?

    19:15 08.09.2025

  • 15 И отново нито думичка

    6 3 Отговор
    За нацистки Израел

    19:16 08.09.2025

  • 16 Нортроп Груман

    2 6 Отговор
    В-2 Спирит. GBU-57 Кремъл.

    19:16 08.09.2025

  • 17 си дзън

    2 6 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    Фламинго в илюминаторе...

    19:16 08.09.2025

  • 18 Мерц

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "Зодиак":

    След три години ще е готов. М.Ат. нали те информира, засп0.

    19:17 08.09.2025

  • 19 Ох божкееее...

    5 2 Отговор
    Рюте пак ще ръси мозък

    19:17 08.09.2025

  • 20 Кашпировски:

    4 3 Отговор
    Винаги когато прочетете..."руски нападения в Украйна" мислете за Газа и Ливан и правете аналогия с израелските нападения! Повтаряйте си: Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин....

    19:19 08.09.2025

  • 21 РАМЩАЙН...КОШМАРА НА ПУТИН

    2 3 Отговор
    Ща решават как по ефикасно да трепат ...руснаци.

    19:21 08.09.2025

  • 22 Тея шибеци от НАТО

    2 1 Отговор
    На голям туризъм го удрят обаче. Как не им писна само се чудя

    19:22 08.09.2025

  • 23 Я пък тоя

    1 1 Отговор
    Хора без работа.
    Само си правят екскурзии на гърба на данъкоплатците.

    19:22 08.09.2025

  • 24 Г.Георгиев

    2 2 Отговор
    Великобритания, я ИЗВАДИХА от ЕС, за до ни КОМАНДВА ДИСТАНЦИОННО сега !

    Втората световна война, СЪЩО я подпалват Великобритания и Франция с политическите ИГРИ и отдаването на Судетите на Хитлер !

    Сега Великобритания и Франция ОТНОВО бутат европейските държави към ВОЙНА срещу Русия !

    19:22 08.09.2025

  • 25 Роналд

    0 0 Отговор
    Шубелиите се събират!

    19:23 08.09.2025

  • 26 Гост

    0 2 Отговор
    Само Тръмп прави дипломатични крачки към Путин.Европейските лидери трябва да се поучат от него. Глупост е да се иска мир, а да няма срещи с другата страна в конфликта. Нали уж търсим мир?

    19:23 08.09.2025

  • 27 Така де

    1 1 Отговор
    Нека се съберат европейските лидери, да пият по едно кафе и да гласуват декларация, че не е добре Русия да прави така.

    19:24 08.09.2025

  • 28 Тая серия

    1 1 Отговор
    Не я ли гледахме? Или тея атлантенцата, мозъците са им на пастет и не помнят

    19:24 08.09.2025

  • 29 Неподписан

    0 1 Отговор
    Можете ли да си представите в англия да плъзне зараза като онази във филма "Заразно зло"(с участието на Мила Йовович) и шотландската войска затваря границата с англия по цялата и дължина..

    19:25 08.09.2025

  • 30 Пекински парад

    0 0 Отговор
    Путин ще бъде намушкан отзад!

    19:25 08.09.2025

