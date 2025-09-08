"Падна правителството на Франция"

Френският премиер Франсоа Байру загуби вота на доверие, който поиска за правителството си, предаде Би Би Си, цитирано от vesti.bg.



Френското Национално събрание гласува с 364 гласа „за“ срещу 194 „против“ да го отстрани от поста и да свали правителството му на малцинството.

25 депутати се въздържаха.

Байру ще връчи оставката си на президента на Франция Еманюел Макрон утре сутринта, информира Ройтерс, цитирана от БТА.

Седемдесет и четири годишният Байру встъпи в длъжност като министър-председател само преди девет месеца, отбеляза световната агенция.

Оттеглянето му оставя президента Макрон пред стесняващ се кръг от възможности, като финансовите пазари издават признаци на безпокойство от политическата и фискална криза във Франция, обръща внимание Ройтерс.

Байру поиска неочаквано гласуването, за да се опита да спечели парламентарна подкрепа за стратегията си за намаляване на дефицита, който е почти двойно по-висок от тавана от 3% на Европейския съюз и за стартиране на план за справяне с дълга на стойност 114% от брутния вътрешен продукт на страната.

Опозицията обаче не показа склонност да подкрепи планираните от премиера спестявания от 44 милиарда евро в бюджета за следващата година. От друга страна, през 2027 г. във Франция трябва да бъдат произведени президентски избори, отбелязва Ройтерс.