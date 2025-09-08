"Падна правителството на Франция"

Френският премиер Франсоа Байру загуби вота на доверие, който поиска за правителството си, предаде Би Би Си, цитирано от vesti.bg.
Френското Национално събрание гласува с 364 гласа „за“ срещу 194 „против“ да го отстрани от поста и да свали правителството му на малцинството.
25 депутати се въздържаха.
Байру ще връчи оставката си на президента на Франция Еманюел Макрон утре сутринта, информира Ройтерс, цитирана от БТА.
Седемдесет и четири годишният Байру встъпи в длъжност като министър-председател само преди девет месеца, отбеляза световната агенция.
Оттеглянето му оставя президента Макрон пред стесняващ се кръг от възможности, като финансовите пазари издават признаци на безпокойство от политическата и фискална криза във Франция, обръща внимание Ройтерс.
Байру поиска неочаквано гласуването, за да се опита да спечели парламентарна подкрепа за стратегията си за намаляване на дефицита, който е почти двойно по-висок от тавана от 3% на Европейския съюз и за стартиране на план за справяне с дълга на стойност 114% от брутния вътрешен продукт на страната.
Опозицията обаче не показа склонност да подкрепи планираните от премиера спестявания от 44 милиарда евро в бюджета за следващата година. От друга страна, през 2027 г. във Франция трябва да бъдат произведени президентски избори, отбелязва Ройтерс.
1 Последния Софиянец
20:12 08.09.2025
2 Делю Хайдутин
20:13 08.09.2025
3 Пич
20:14 08.09.2025
4 Браво
Коментиран от #21
20:14 08.09.2025
6 Силиций
20:14 08.09.2025
8 Kaлпазанин
20:15 08.09.2025
9 Евгени от Алфапласт
20:15 08.09.2025
10 Анархията идва
20:16 08.09.2025
11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
А тя.... ква я мислеха, ква стана ❗
20:16 08.09.2025
12 Последния Софиянец
Коментиран от #16
20:16 08.09.2025
13 И кво от това
20:16 08.09.2025
14 Следващия за затвора е
20:16 08.09.2025
15 гост
20:17 08.09.2025
16 Еми да
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Банкрутирали са и сега ще вземат от нас пари за нях
Еврозона ? Ха-ха-ха
20:18 08.09.2025
17 Последния Софиянец
Коментиран от #41
20:18 08.09.2025
18 Гост
20:18 08.09.2025
19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #25
20:18 08.09.2025
20 Дякон Унуфрий Араллампиев
20:18 08.09.2025
21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #4 от "Браво":Тука премиЕРЧИТУ си строи скромно хотелче с ВОДОПАДЧЕ ....❗
И медии О-позиция и проКУРатура са като трите маймунки ( не чух, не видях, не знам)❗
20:19 08.09.2025
22 Се ля ви
20:19 08.09.2025
23 Калпазанин
Коментиран от #24
20:19 08.09.2025
24 Последния Софиянец
До коментар #23 от "Калпазанин":Ще черпя цял месец, само да не фалирам до тогава, че тьота не дава денги 4та година и само ни лъже!
20:20 08.09.2025
26 Ивелин Михайлов
20:21 08.09.2025
27 Ивелин Михайлов
20:22 08.09.2025
28 не може да бъде
20:22 08.09.2025
29 Гошо
20:23 08.09.2025
30 Глупаци!
20:23 08.09.2025
31 Ивелин Михайлов
Коментиран от #36, #64
20:24 08.09.2025
32 Льо Фон Путин
20:24 08.09.2025
33 Нацистка горест
Рашизъм и безумие на ента степен. Дори не се притесняват, че хората заснемат с телефона си как багерите ринат.
20:24 08.09.2025
34 Грузински мечтател
20:25 08.09.2025
35 Аааааа няма страшно
Коментиран от #39
20:26 08.09.2025
36 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #31 от "Ивелин Михайлов":Идва с белезници при бункерното, заедно ще лежат за взятките‼️
Коментиран от #38, #52
20:27 08.09.2025
37 Пешо z
Коментиран от #44
20:28 08.09.2025
38 🇧🇬 Б А Й Х @ Й 😝😝😝
До коментар #36 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":🔞АБЕ ТЕЕБЕ
ВСЕКИ ТЕЕБЕ
С ПУХКАВИ БЕЛЕЗНИЦИ ЛИ🔞
20:29 08.09.2025
39 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #35 от "Аааааа няма страшно":Ще плащаме каквото трябва, важното е да се унищожи блатния халифат, само тогава ще е свободна България‼️
Копейките за това вият на умрело от заран по бунищата ‼️
Коментиран от #43
20:29 08.09.2025
40 Факт
20:29 08.09.2025
41 Тя ще страда
До коментар #17 от "Последния Софиянец":Заради теб, има секс по любов, има секс в награда, има секс в наказание, нейното ще е последното....
20:29 08.09.2025
42 Артилерист
20:30 08.09.2025
44 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #37 от "Пешо z":А блатните гладници минават на кюмюр, поне така се похвали бункерното,.че газ вече няма, дават я на китайците за пирони и ковчези, а то бая върват последно време в успешното СВО, над милион са в чували‼️
Коментиран от #48
20:32 08.09.2025
45 🇧🇬 Б А Й Х @ Й 😝😝😝
🔞СЪС СFИРКИ ЛИ🔞
🔞ЩОТО ТЕЕ.БЕ ВСЕКИ ТЕЕ.БЕ БЕЗПЛАТНО🔞
20:33 08.09.2025
46 Артилерист
20:34 08.09.2025
47 От чужбина
20:34 08.09.2025
48 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️ 🔞🔞🔞
До коментар #44 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":🔞🔞🔞 МИНАВАТ ТЕ СЪС Q- Р🔞🔞🔞
🔞ТО Е ЯСНО , НЯМА ДА ТЕ ГАЛЯТ🔞
20:35 08.09.2025
49 Сложно
Коментиран от #75
20:35 08.09.2025
50 Ами
По-вечето европейските правителства рядко изкарават година.
Коментиран от #55, #77
20:36 08.09.2025
51 🇧🇬 Б А Й Х @ Й 😝😝😝
Коментиран от #60
20:36 08.09.2025
52 Ивелин Михайлов
До коментар #36 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Вашият макарон ще лежи 😉
20:37 08.09.2025
53 Тома
20:37 08.09.2025
54 Механик
Глави, глави трябва да падат у францето, а не правителства.
20:38 08.09.2025
55 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️ 🔞🔞
До коментар #50 от "Ами":А бункерното вече 25 г. унищожава блатния султанат, до кога ли ще го търпят‼️
Коментиран от #67, #69, #71
20:38 08.09.2025
58 Смешници
Коментиран от #74
20:40 08.09.2025
59 ЖИЛЕСКО РОСНИЯ
20:41 08.09.2025
60 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #51 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й 😝😝😝":🔞🔞 КОЛКО ЛИ ОЩЕ ТРЯБВА
ДА ТЕ ШИ Б АТ🔞🔞
ЧЕ ДА ЗАМЪЛЧИШ🖕🖕🖕🖕🖕🖕
20:41 08.09.2025
62 Софиянец
20:42 08.09.2025
63 Русия си ги отстрелва
20:42 08.09.2025
64 Е и какво
До коментар #31 от "Ивелин Михайлов":Льо Пен и да идва ,въпреки че няма как ,какво ще промени ,когато не искат икономии.ЕЦБ няма да си мръдне пръста ,ще ги остави да се оправят и те искат не искат ще се ограничават.Франция наистина има работеща икономика ,висок дял туризъм ,но така или иначе някъде да сбъркали.
Коментиран от #72
20:42 08.09.2025
65 Ъъъъъъъъъ
И Франция ке падне. Споко. Скоро ще трябва да теглят спасителен заем от МВФ. Както и британците де....Ма тях ще ги поставим за по-късно.
20:42 08.09.2025
68 Реал Мадрид
Хакери са деактивирали над 700 комутатора и 13 сървъра в двата центъра за данни на компанията "К-Корп", парализирайки напълно дейността ѝ.
Украински киберспециалисти на 7 септември проведоха мащабна DDoS-операция срещу инфраструктурата на Руската федерация. Под удар попаднаха операторът К-Корп, който обслужва концерна „Калашников“, платформата „Предови платежни системи“, както и сървърите на „Ростелеком“ и „Лукойл“.
Една от основните цели е била информационно-комуникационната инфраструктура на оператора "K-Корп", съобщават Хромадске и "Бабел", позовавайки се на разузнавателни източници, цитирани от сайта информаторХакери са деактивирали над 700 комутатора и 13 сървъра в двата центъра за данни на компанията, парализирайки напълно дейността ѝ . Причината за избора на целта е сътрудничеството на оператора с отбранителната компания „Концерн Калашников“ .
Освен това, платформата Ъдвансд Пеймънт Систем, която осигурява функционирането на горивните карти на Роспетрол, е била също подложена на DDoS атака. Засегнати са и сървърите на Ростелеком и Лукойл.
Коментиран от #70
20:43 08.09.2025
70 Реал Мадрид
До коментар #68 от "Реал Мадрид":Загубите от кибератаката се оценяват на от 1 до 3 милиона долара. Поздравления за Деня на военното разузнаване на Украйна, който се чества на 7 септември, се появиха на главните страници на десетки руски ресурси.
Това не е първата мащабна операция на украински хакери. През май те деактивираха инфраструктурата на доставчика "СибСет" , оставяйки хиляди руснаци без интернет. През юни парализираха работата на "Орион Телеком", най-големият интернет доставчик в Сибир , чиито мрежи бяха използвани от силите за сигурност.
През юли киберексперти на ГУР удариха „Газпром“, унищожавайки ключови елементи от неговата дигитална инфраструктура. Това може силно да повлияе на транспортирането на газ и петрол в Русия.
20:44 08.09.2025
71 Шушумиго
До коментар #55 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️ 🔞🔞":Глей се теб,че си затънал в уайна!
20:44 08.09.2025
72 Ивелин Михайлов
До коментар #64 от "Е и какво":Сбъркааха,че половината им бвп отива за мегри, мигани и лезаци
20:46 08.09.2025
73 Нищо бе...?!
Важното е да доите Френският Народ и пращате пари и оръжия на Украйна...!
20:46 08.09.2025
74 Аха
До коментар #58 от "Смешници":Че на РФ колко и е дълга ,да не би да са добре.Всичко се хвърля за войната и допълнително разчита на бартер от СКорея ,Китай Иран,Индия и откъдето дойде .Не че плащат добре на наемниците,трябва им пушечно месо,а при диктатурите няма доброволци.
20:47 08.09.2025
75 Ами
До коментар #49 от "Сложно":В България е супер :)
Плащаш близо 40% осигуривки, 10% плосък данък, 20% ДДС, акциз, месни данъци и такси.
Ако имаш автомобил - ГО, винетка и от скоро рекет "караш бързо престъпнико".
Рушветите не влизат в сметката!!!
20:49 08.09.2025
76 Инна
20:52 08.09.2025
77 Петър
До коментар #50 от "Ами":Не и в България. При нас Шиши ще управлява вечно.
20:55 08.09.2025
78 Бгг
Без кървава революция няма да предадат властта на народа си. Да вадят гилотините от музеите и да ги смажат.
20:55 08.09.2025
79 Я пък тоя
Мисля, че няма да го бавят много.
20:56 08.09.2025
80 Хеми значи бензин
20:57 08.09.2025
81 Макрон
20:57 08.09.2025
82 Петър
20:58 08.09.2025
83 ИДИ СИ ЖЕЛЯЗКОВ
20:59 08.09.2025
84 ЖОРЖ
21:00 08.09.2025