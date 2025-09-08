Новини
Падна правителството на Франция

8 Септември, 2025 21:08, обновена 8 Септември, 2025 20:29

Премиерът Франсоа Байру загуби вота на доверие

Падна правителството на Франция - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският премиер Франсоа Байру загуби вота на доверие, който поиска за правителството си, предаде Би Би Си, цитирано от vesti.bg.

Френското Национално събрание гласува с 364 гласа „за“ срещу 194 „против“ да го отстрани от поста и да свали правителството му на малцинството.

25 депутати се въздържаха.

Байру ще връчи оставката си на президента на Франция Еманюел Макрон утре сутринта, информира Ройтерс, цитирана от БТА.

Седемдесет и четири годишният Байру встъпи в длъжност като министър-председател само преди девет месеца, отбеляза световната агенция.

Оттеглянето му оставя президента Макрон пред стесняващ се кръг от възможности, като финансовите пазари издават признаци на безпокойство от политическата и фискална криза във Франция, обръща внимание Ройтерс.

Байру поиска неочаквано гласуването, за да се опита да спечели парламентарна подкрепа за стратегията си за намаляване на дефицита, който е почти двойно по-висок от тавана от 3% на Европейския съюз и за стартиране на план за справяне с дълга на стойност 114% от брутния вътрешен продукт на страната.

Опозицията обаче не показа склонност да подкрепи планираните от премиера спестявания от 44 милиарда евро в бюджета за следващата година. От друга страна, през 2027 г. във Франция трябва да бъдат произведени президентски избори, отбелязва Ройтерс.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    78 5 Отговор
    Следващият -Макрон.

    20:12 08.09.2025

  • 2 Делю Хайдутин

    63 3 Отговор
    В България кога?

    20:13 08.09.2025

  • 3 Пич

    26 3 Отговор
    Рано е да се каже нещо ! Ще видим...

    20:14 08.09.2025

  • 4 Браво

    35 2 Отговор
    Айде и тука

    Коментиран от #21

    20:14 08.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Силиций

    38 1 Отговор
    Сега от Сенегал ли ще изпратят "френски политици"?

    20:14 08.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Kaлпазанин

    48 3 Отговор
    Скоро и макарон с ще бъде сварен заедно с дедо му

    20:15 08.09.2025

  • 9 Евгени от Алфапласт

    31 3 Отговор
    Екстра. Б.а б о.е.б.ъ.т какво каза?😂

    20:15 08.09.2025

  • 10 Анархията идва

    41 4 Отговор
    Запада ще става зле и по зле умиращата цивилизация която ще бъде подчинена

    20:16 08.09.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    40 3 Отговор
    Ама нали щяха да АсвабАждават Мацква🤔❗
    А тя.... ква я мислеха, ква стана ❗

    20:16 08.09.2025

  • 12 Последния Софиянец

    47 4 Отговор
    Франция е във фалит.Даже нашите пари от БНБ няма да я спасят.

    Коментиран от #16

    20:16 08.09.2025

  • 13 И кво от това

    26 2 Отговор
    Всичките там са фашита.

    20:16 08.09.2025

  • 14 Следващия за затвора е

    27 3 Отговор
    Макарон

    20:16 08.09.2025

  • 15 гост

    40 1 Отговор
    Едно от основните колела на евросъюза и еврозоната се счупи и падна, но нашите пишман-политици ни качват отново на такава каруца СРЕЩУ СЪОТВЕТНАТА КОМИСИОННА, която ще плащат и правнуците ни, ако има такива!

    20:17 08.09.2025

  • 16 Еми да

    33 2 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Банкрутирали са и сега ще вземат от нас пари за нях
    Еврозона ? Ха-ха-ха

    20:18 08.09.2025

  • 17 Последния Софиянец

    4 27 Отговор
    Загрижили се за Франция, а замина втарая у нужника отдавна, ревете русораби!

    Коментиран от #41

    20:18 08.09.2025

  • 18 Гост

    27 3 Отговор
    Късметлии! А тук продължаваме с тия измамници и крадци! Жалко!

    20:18 08.09.2025

  • 19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 21 Отговор
    Но по важното е, че грузи 200 не спира да върви с пълни вагони и камази към блатата вече 4та година, а радата да заседава където си иска‼️

    Коментиран от #25

    20:18 08.09.2025

  • 20 Дякон Унуфрий Араллампиев

    17 2 Отговор
    Сега ще започнат протести и във Франция и в Германия Събота и неделя се започва Както винаги предвидих всичко

    20:18 08.09.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    29 0 Отговор

    До коментар #4 от "Браво":

    Тука премиЕРЧИТУ си строи скромно хотелче с ВОДОПАДЧЕ ....❗
    И медии О-позиция и проКУРатура са като трите маймунки ( не чух, не видях, не знам)❗

    20:19 08.09.2025

  • 22 Се ля ви

    3 2 Отговор
    елементарен maneouvre, за да изберат подобно правителство

    20:19 08.09.2025

  • 23 Калпазанин

    3 19 Отговор
    Като се разпадне и гнилата матушка софианеца трябва да черпи по шкембе в заведението!

    Коментиран от #24

    20:19 08.09.2025

  • 24 Последния Софиянец

    4 11 Отговор

    До коментар #23 от "Калпазанин":

    Ще черпя цял месец, само да не фалирам до тогава, че тьота не дава денги 4та година и само ни лъже!

    20:20 08.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ивелин Михайлов

    16 3 Отговор
    СПОРЕД НАЙ-ГОЛЕМИЯ ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК В СВЕТА ДО ВАРНА, ТОВА Е СТРАХОТНА НОВИНА ЗА ЕВРОПА! 😍

    20:21 08.09.2025

  • 27 Ивелин Михайлов

    6 1 Отговор
    ГОРДЕЙТЕ СЕ БЪЛГАРИ!

    20:22 08.09.2025

  • 28 не може да бъде

    20 1 Отговор
    "Детинският президент на Франция е загазил здраво -обърнете внимание на разликата в гласовете -има обединение на леви и десни -нещо нечувано за Франция !Ще се опитат да свалят и Макрон !Ако движението Блокирайте всичко успее на 10 септември можем да отпишем Макрон !Но даже ако резултатът не е много успешен Макрон просто ще бъде обезценен в собствената си страна ...а тръгнал да оправя Украйна!?...не е ли поразяващо какво може да се случи за 3 дни !? ...сега във Франция -защо подобно нещо да не се случи и другаде!?...да припомня ли че животът понякога надминава пи най-смелите фантазии ...

    20:22 08.09.2025

  • 29 Гошо

    17 2 Отговор
    Общо взето добра новина

    20:23 08.09.2025

  • 30 Глупаци!

    15 1 Отговор
    Да се обадят на Наркоса да им даде назаем некой милиард 🤣

    20:23 08.09.2025

  • 31 Ивелин Михайлов

    19 2 Отговор
    ЛЬО ПЕН ИДВА! 🔥🔥🔥🔥

    Коментиран от #36, #64

    20:24 08.09.2025

  • 32 Льо Фон Путин

    4 5 Отговор
    Това ми харесва !

    20:24 08.09.2025

  • 33 Нацистка горест

    2 20 Отговор
    В могучая гробищата на „героите от СВО“ постепенно биват унищожавани. В Якутск жена отива на гроба на брат си – а гробището го няма: всичко е изравнено с грейдер, плочите са изчезнали, теренът е загладен, сякаш нищо не се е случило. Официално лесно могат да го нарекат „облагородяване“, „преустройство“ или „препланиране“, но за семействата това звучи само като едно: заличаване на следите.
    Рашизъм и безумие на ента степен. Дори не се притесняват, че хората заснемат с телефона си как багерите ринат.

    20:24 08.09.2025

  • 34 Грузински мечтател

    1 10 Отговор
    Само Костадинов е безсилен !

    20:25 08.09.2025

  • 35 Аааааа няма страшно

    18 2 Отговор
    Ние ще платим една част от този дълг , равняващ се на 114% от БВП. Ей сега като ни вкарат в еврозоната

    Коментиран от #39

    20:26 08.09.2025

  • 36 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 13 Отговор

    До коментар #31 от "Ивелин Михайлов":

    Идва с белезници при бункерното, заедно ще лежат за взятките‼️

    Коментиран от #38, #52

    20:27 08.09.2025

  • 37 Пешо z

    25 1 Отговор
    Ето резултата от санкциите.Сега почва фалита.

    Коментиран от #44

    20:28 08.09.2025

  • 38 🇧🇬 Б А Й Х @ Й 😝😝😝

    11 0 Отговор

    До коментар #36 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    🔞АБЕ ТЕЕБЕ
    ВСЕКИ ТЕЕБЕ
    С ПУХКАВИ БЕЛЕЗНИЦИ ЛИ🔞

    20:29 08.09.2025

  • 39 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 21 Отговор

    До коментар #35 от "Аааааа няма страшно":

    Ще плащаме каквото трябва, важното е да се унищожи блатния халифат, само тогава ще е свободна България‼️
    Копейките за това вият на умрело от заран по бунищата ‼️

    Коментиран от #43

    20:29 08.09.2025

  • 40 Факт

    22 2 Отговор
    Искат икономии от гражданите, а хвърлят пари за война!

    20:29 08.09.2025

  • 41 Тя ще страда

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    Заради теб, има секс по любов, има секс в награда, има секс в наказание, нейното ще е последното....

    20:29 08.09.2025

  • 42 Артилерист

    27 2 Отговор
    Отичането на мръсната западняшка пяна започна. Следват Макрон, Стармър. Мерц, Урсула и прочие любители на мира чрез войни...

    20:30 08.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 15 Отговор

    До коментар #37 от "Пешо z":

    А блатните гладници минават на кюмюр, поне така се похвали бункерното,.че газ вече няма, дават я на китайците за пирони и ковчези, а то бая върват последно време в успешното СВО, над милион са в чували‼️

    Коментиран от #48

    20:32 08.09.2025

  • 45 🇧🇬 Б А Й Х @ Й 😝😝😝

    9 1 Отговор
    🔞С КАКВО ЩЕ ПЛАЩАШ БЕ🔞
    🔞СЪС СFИРКИ ЛИ🔞
    🔞ЩОТО ТЕЕ.БЕ ВСЕКИ ТЕЕ.БЕ БЕЗПЛАТНО🔞

    20:33 08.09.2025

  • 46 Артилерист

    2 13 Отговор
    А ботокса вика, че всичко е по план, н2 днам колко чувала им е плана на година, тая година са около 300 000 вати моло!

    20:34 08.09.2025

  • 47 От чужбина

    14 2 Отговор
    Макрон сега пак ли ще дава "умни идеи" за клуб на желаещите???

    20:34 08.09.2025

  • 48 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️ 🔞🔞🔞

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    🔞🔞🔞 МИНАВАТ ТЕ СЪС Q- Р🔞🔞🔞
    🔞ТО Е ЯСНО , НЯМА ДА ТЕ ГАЛЯТ🔞

    20:35 08.09.2025

  • 49 Сложно

    11 0 Отговор
    Е ,няма да е лесно!Франция е с най високите данъци в Европа стигащи до 70%,,имат данъци за всичко и въпреки това не успява да намали дълга.Манталитета е друг и това пречи.Испания се измъква ,Гърция също ,Франция въпрос на време да приеме фактите.

    Коментиран от #75

    20:35 08.09.2025

  • 50 Ами

    13 1 Отговор
    Работите не отиват на добре :)
    По-вечето европейските правителства рядко изкарават година.

    Коментиран от #55, #77

    20:36 08.09.2025

  • 51 🇧🇬 Б А Й Х @ Й 😝😝😝

    0 10 Отговор
    Колоко.ли още трябва да загрузи с 200 за да се спре, но не остяня вата в блатата, щом до корейците стигнафа, на ред са копейките, да купуват от била чували и да заминават в матушката да помагат‼️

    Коментиран от #60

    20:36 08.09.2025

  • 52 Ивелин Михайлов

    11 0 Отговор

    До коментар #36 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Вашият макарон ще лежи 😉

    20:37 08.09.2025

  • 53 Тома

    11 0 Отговор
    Скоро ще чакаме жълтите жилетки да излязат със сопите за да управят дълго от 114%

    20:37 08.09.2025

  • 54 Механик

    12 0 Отговор
    Глей го как са е ухилил хайванина, бе! Също някой му бели яйце, така са е ухилил неадекватника.
    Глави, глави трябва да падат у францето, а не правителства.

    20:38 08.09.2025

  • 55 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️ 🔞🔞

    0 13 Отговор

    До коментар #50 от "Ами":

    А бункерното вече 25 г. унищожава блатния султанат, до кога ли ще го търпят‼️

    Коментиран от #67, #69, #71

    20:38 08.09.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Смешници

    9 0 Отговор
    Пари нямат да се обръснат тръгнали коалиции да правят и на велика Русия тон да повишават. Дълг 114% от брутния вътрешен продукт.... а икономиката вече я няма .

    Коментиран от #74

    20:40 08.09.2025

  • 59 ЖИЛЕСКО РОСНИЯ

    4 0 Отговор
    А НАЩО Е ПО ЗАСЛУЖИЛО ,.....КОГА.....?

    20:41 08.09.2025

  • 60 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #51 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й 😝😝😝":

    🔞🔞 КОЛКО ЛИ ОЩЕ ТРЯБВА
    ДА ТЕ ШИ Б АТ🔞🔞
    ЧЕ ДА ЗАМЪЛЧИШ🖕🖕🖕🖕🖕🖕

    20:41 08.09.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Софиянец

    7 0 Отговор
    Айде сега и импийчмант на лудия макарон 😅

    20:42 08.09.2025

  • 63 Русия си ги отстрелва

    6 1 Отговор
    Тея от ЕС като патпадъци на пусия а?

    20:42 08.09.2025

  • 64 Е и какво

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "Ивелин Михайлов":

    Льо Пен и да идва ,въпреки че няма как ,какво ще промени ,когато не искат икономии.ЕЦБ няма да си мръдне пръста ,ще ги остави да се оправят и те искат не искат ще се ограничават.Франция наистина има работеща икономика ,висок дял туризъм ,но така или иначе някъде да сбъркали.

    Коментиран от #72

    20:42 08.09.2025

  • 65 Ъъъъъъъъъ

    8 0 Отговор
    "Падна правителството на Франция"

    И Франция ке падне. Споко. Скоро ще трябва да теглят спасителен заем от МВФ. Както и британците де....Ма тях ще ги поставим за по-късно.

    20:42 08.09.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Реал Мадрид

    1 3 Отговор
    Мащабна атака на ГУР срещу руски мрежи: паднаха „Ростелеком“, „Лукойл“ и „Предови платежни системи“

    Хакери са деактивирали над 700 комутатора и 13 сървъра в двата центъра за данни на компанията "К-Корп", парализирайки напълно дейността ѝ.

    Украински киберспециалисти на 7 септември проведоха мащабна DDoS-операция срещу инфраструктурата на Руската федерация. Под удар попаднаха операторът К-Корп, който обслужва концерна „Калашников“, платформата „Предови платежни системи“, както и сървърите на „Ростелеком“ и „Лукойл“.
    Една от основните цели е била информационно-комуникационната инфраструктура на оператора "K-Корп", съобщават Хромадске и "Бабел", позовавайки се на разузнавателни източници, цитирани от сайта информаторХакери са деактивирали над 700 комутатора и 13 сървъра в двата центъра за данни на компанията, парализирайки напълно дейността ѝ . Причината за избора на целта е сътрудничеството на оператора с отбранителната компания „Концерн Калашников“ .

    Освен това, платформата Ъдвансд Пеймънт Систем, която осигурява функционирането на горивните карти на Роспетрол, е била също подложена на DDoS атака. Засегнати са и сървърите на Ростелеком и Лукойл.

    Коментиран от #70

    20:43 08.09.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Реал Мадрид

    1 2 Отговор

    До коментар #68 от "Реал Мадрид":

    Загубите от кибератаката се оценяват на от 1 до 3 милиона долара. Поздравления за Деня на военното разузнаване на Украйна, който се чества на 7 септември, се появиха на главните страници на десетки руски ресурси.
    Това не е първата мащабна операция на украински хакери. През май те деактивираха инфраструктурата на доставчика "СибСет" , оставяйки хиляди руснаци без интернет. През юни парализираха работата на "Орион Телеком", най-големият интернет доставчик в Сибир , чиито мрежи бяха използвани от силите за сигурност.
    През юли киберексперти на ГУР удариха „Газпром“, унищожавайки ключови елементи от неговата дигитална инфраструктура. Това може силно да повлияе на транспортирането на газ и петрол в Русия.

    20:44 08.09.2025

  • 71 Шушумиго

    4 1 Отговор

    До коментар #55 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️ 🔞🔞":

    Глей се теб,че си затънал в уайна!

    20:44 08.09.2025

  • 72 Ивелин Михайлов

    5 0 Отговор

    До коментар #64 от "Е и какво":

    Сбъркааха,че половината им бвп отива за мегри, мигани и лезаци

    20:46 08.09.2025

  • 73 Нищо бе...?!

    4 1 Отговор
    ,,...политическа и фискална криза във Франция..."
    Важното е да доите Френският Народ и пращате пари и оръжия на Украйна...!

    20:46 08.09.2025

  • 74 Аха

    1 5 Отговор

    До коментар #58 от "Смешници":

    Че на РФ колко и е дълга ,да не би да са добре.Всичко се хвърля за войната и допълнително разчита на бартер от СКорея ,Китай Иран,Индия и откъдето дойде .Не че плащат добре на наемниците,трябва им пушечно месо,а при диктатурите няма доброволци.

    20:47 08.09.2025

  • 75 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #49 от "Сложно":

    В България е супер :)
    Плащаш близо 40% осигуривки, 10% плосък данък, 20% ДДС, акциз, месни данъци и такси.
    Ако имаш автомобил - ГО, винетка и от скоро рекет "караш бързо престъпнико".
    Рушветите не влизат в сметката!!!

    20:49 08.09.2025

  • 76 Инна

    1 0 Отговор
    Според INSEE, при управлението на Жак Ширак (1995–2007 г.) дългът се е увеличил от 55,5% на 64,1% от БВП, или от 663,5 милиарда евро на 1 211,4 милиарда евро; при управлението на Никола Саркози (2007–2012 г.) той скочи до 90,2%, достигайки 1 833,8 милиарда евро; при управлението на Франсоа Оланд (2012–2017 г.) той достигна 98,4% от БВП (2 258,7 милиарда евро); и накрая, при управлението на Еманюел Макрон (от 2017 г.), той достигна пик от 113,9%, или 3 345,4 милиарда евро.

    20:52 08.09.2025

  • 77 Петър

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Ами":

    Не и в България. При нас Шиши ще управлява вечно.

    20:55 08.09.2025

  • 78 Бгг

    0 1 Отговор
    Микрон ще назначи поредната марионетка.
    Без кървава революция няма да предадат властта на народа си. Да вадят гилотините от музеите и да ги смажат.

    20:55 08.09.2025

  • 79 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    Време е и на Макрон.
    Мисля, че няма да го бавят много.

    20:56 08.09.2025

  • 80 Хеми значи бензин

    1 1 Отговор
    Само Фрекзит ги оправя тия.

    20:57 08.09.2025

  • 81 Макрон

    1 0 Отговор
    Харесвам Лили Иванова. Страстна жена.

    20:57 08.09.2025

  • 82 Петър

    2 1 Отговор
    Не и в България. При нас Шиши ще управлява вечно.

    20:58 08.09.2025

  • 83 ИДИ СИ ЖЕЛЯЗКОВ

    1 1 Отговор
    НЕКА НАШИЯ ФАШИСКИ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ САМ ДА СИ ПОДАДЕ ОСТАВКАТА НАРОДА НЕ ГО ИСКА

    20:59 08.09.2025

  • 84 ЖОРЖ

    1 1 Отговор
    И СЕГА КОГА ЩЕ ФАЛИРА ФРАНЦИЯ

    21:00 08.09.2025

