Новини
Свят »
Русия »
Путин награди с Орден за храброст командващия руската армия

Путин награди с Орден за храброст командващия руската армия

8 Септември, 2025 21:34, обновена 8 Септември, 2025 21:38 1 022 193

  • путин-
  • герасимов-
  • орден-
  • война-
  • русия

Ген. Валери Герасимов навърши 70 години на 8 септември

Путин награди с Орден за храброст командващия руската армия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин награди с Орден за храброст началника на Генералния щаб на Руската федерация, генерал от армията Валери Герасимов.

Във връзка с това държавният глава подписа съответния указ..

„За проявена смелост, храброст и безкористност при изпълнение на военен дълг, награждавам генерал от армията Валери Василиевич Герасимов с Орден за храброст“, се казва в документа.

Герасимов навърши 70 години на 8 септември.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мдааа

    15 11 Отговор
    Кармата на Герасимов ще я носят и внуците му! Тежък грях!

    Коментиран от #65, #74

    21:45 08.09.2025

  • 7 Е те така те

    14 9 Отговор
    И физиономиите им недоносени на тия, както и умовете им.

    21:46 08.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Луганск

    10 17 Отговор
    РУСИЯ ДЪЛЖИ ПОЧТИ ЦЕЛИЯ СВЯТ!

    Русия е ключова държава-цивилизация!
    Русия е люлката на много народи и страни!

    Много страни дължат своята държавност на Русия, като някои създадохме от нулата, а някои просто върнахме своята държавност, като в този списък са както страни, които някога са били част от Русия, така и такива, които никога не са били в нейния състав.

    Половината от Европа и част от Азия получиха своята държавност от ръцете на Русия. Сред тях са: Финландия, Латвия, Естония, Литва, Полша, Румъния, България, Сърбия, Азербайджан, Армения, Грузия, Туркменистан, Киргизстан, Казахстан, Монголия, Беларус и Украйна. Също така си струва да се вземе предвид ролята на Русия-СССР в раждането и формирането на такива държави като КНР, Виетнам, КНДР, Индия, Гърция, Алжир, Куба, Израел, Ангола, Мозамбик.

    А страни като Франция и Германия съществуват само благодарение на Русия!! Русия запази Франция през 1814 г. след поражението на Наполеон и през Първата световна война, като попречи на Германия да унищожи Франция!
    Също така Русия беше първата, която призна държавата на САЩ, така че американците трябва да благодарят на руснаците!!

    Но Сърбия и България бяха държави, преди да бъдат превзети от Османската империя, така че ние само върнахме държавността на тези страни, което нямаше да бъде много дълго време, не нападайте Русия срещу Турция и не я разгромете на Балканите.

    НАРОДИТЕ ПО СВЕТА ТРЯБВА С БЛАГОДАРНОСТ ДА ПОМНЯТ РУСИЯ-МАЙКА!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА

    Коментиран от #21, #27, #139

    21:48 08.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тити

    5 6 Отговор
    Преден за един милион погребани рашисти????

    Коментиран от #19, #22

    21:49 08.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хахахаха

    6 5 Отговор
    Шойгууууууу, Герасимооооооов! Еееееех, няма го Пригожин, да ги оправи.

    21:50 08.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Бегай

    3 6 Отговор

    До коментар #11 от "Луганск":

    Пропаганда.
    Написал си глупости.

    21:51 08.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Пригожин

    5 5 Отговор
    Где боеприпасъй...?!!!

    21:52 08.09.2025

  • 24 Ъъъъ

    8 6 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Само копейките се дърпат да умират за императора си.

    21:52 08.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Поздравления

    6 6 Отговор

    До коментар #11 от "Луганск":

    По-големи измишльотени не бях чувал. Тотални лъжи,простотия,малоумиии и онанизъм. Ужас сиПич. Няма спасение!

    21:52 08.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ХА ХА

    0 0 Отговор
    ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА

    21:53 08.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Специална Военна Опсерация

    6 6 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Когато нападаш съседната държава е "Освобожедение",
    а когато почнат да ти отвръщат е "Ескалация", нали?

    Ха ха ха!

    Коментиран от #36

    21:56 08.09.2025

  • 34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 5 Отговор
    Загрузи с 200 милион вати и още по 3 в колички и носилки без крака и ръце, трябва си награда‼️

    21:57 08.09.2025

  • 35 Баш Балък

    5 2 Отговор
    Молодец. Зельо кой е наградил...... посмъртно?!?

    21:58 08.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Онзи

    2 5 Отговор
    на човек не мяза, а този го награждава...
    И двамата военнопрестъпници са от един дол дренки, зловещи сенки, изпълзяли от мрака на миналото..

    22:02 08.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Адддмм

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Мдааа":

    Кармата на продажните болгарски безпаметно и без родни анвриканофили, ще я носят и внуците им!
    Тежък грях!
    Много тежък!
    И хубаво Няма да видят.
    А М И Н !

    22:07 08.09.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 ян бибиян

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Господаря на орките да ги прибира в блатата. И вие стягайте багажа за там. Наташките останаха без пияни мъже.

    22:08 08.09.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Адммм

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мдааа":

    Кармата на продажните болгарски безпаметни, и без родни американофили центове, ще я носят и внуците им!
    Тежък грях!
    Много тежък!
    И хубаво, е Сигурно -Няма да видят.
    А М И Н !

    22:10 08.09.2025

  • 75 Извънредно !

    4 1 Отговор

    До коментар #57 от "кАпейка на задна потънал в изпражнения":

    Мартин Влаха -Мокрия е бил открит разчленен в канафка до турски тир паркинг,а миниатюрното му мъжко достойнство е открито отрязано и напъхано в устата на жертвата .Вероятно се касае за гейвендета .Очаквайте повече подробности !

    22:10 08.09.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 ян бибиян

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    Другарю, Червената армия вече няма да стигне до Дунав да ви спасява. Мери си приказките...

    22:12 08.09.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Анатолий Стайков

    2 2 Отговор
    Русия е Сила и Мощ!Слава на Русия !

    22:21 08.09.2025

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 хаяско бункерния

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Луганск":

    Русия въобще не е ключва държава за каквото и да било на този свят.Русия е като кърлеж на тази планета,който само източва наготово ресурси от природата като кърлеж и това е всичко.Русия не спомага с нищо за развитието на света и човечеството.Руските кърлежи само и единствено живеят на гърба на света и природата.Тези пещерянци не могат и една права лопата да произведат без западни чертежи,ама да джафкат и да нападат съседите си с цел грабеж на територии и ресурси са първи.Дори и в това не ги бива обаче.Целият свят ги разкри какви военни джуджета са и ,че една малка Украйна ги смаза като хлебарка.

    Коментиран от #144

    22:22 08.09.2025

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Тольо Цайса -Брадъта

    3 2 Отговор
    Русия е Велика !Бай Хой за Украйна .

    22:25 08.09.2025

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Мария Атанасова

    3 1 Отговор
    Русия е Велика ,Русия е Мощ и Сила !

    22:27 08.09.2025

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Кирил Петков

    3 1 Отговор
    Русия е Велика ,Русия е Мощ и Сила !

    22:27 08.09.2025

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Танас ГноМа

    2 2 Отговор
    Русия е Велика ,Русия е Мощ и Сила !

    22:28 08.09.2025

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 Бат Вальо- Истинския

    2 1 Отговор
    Русия е Велика !Русия е Мощ,Русия е Сила !

    Коментиран от #184

    22:29 08.09.2025

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 Иван Костов

    2 0 Отговор
    Русия е Велика !Русия е Мощ,Русия е Сила !

    22:30 08.09.2025

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 Надежда Нейнски

    2 0 Отговор
    Русия е Велика !Русия е Мощ,Русия е Сила !

    22:31 08.09.2025

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 русия е джудже

    1 1 Отговор

    До коментар #167 от "Бат Вальо- Истинския":

    Нещо си се объркал пич.

    22:32 08.09.2025

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Чехлю Банофф

    3 1 Отговор
    Русия е Най Великата !Русия е Най Мощната ,Русия е Най Силната !

    22:33 08.09.2025

  • 187 Ивайло Крачунов

    3 1 Отговор
    Русия е Най Великата !Русия е Най Мощната ,Русия е Най Силната !

    22:33 08.09.2025

  • 188 мразя руските roведа

    0 2 Отговор

    До коментар #179 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    мръсния русоreйски roведар е свикнал да му разширяват шпионката.Затова и влиза тук да търси още!!

    22:34 08.09.2025

  • 189 Мартин π€€ Далла.

    1 1 Отговор
    Слава на Велика Русия .Велика Русия е Сила и Мощ !

    22:35 08.09.2025

  • 190 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 191 Магия Атанасова

    1 0 Отговор
    Слава на Велика Русия .Велика Русия е Сила и Мощ !

    22:36 08.09.2025

  • 192 Милен Ганев

    1 1 Отговор
    Слава на Велика Русия .Велика Русия е Сила и Мощ !

    22:36 08.09.2025

  • 193 Танцуваща копейка 🕺🤸

    1 0 Отговор
    Русия е военна мижитурка във всяко едно отношение.Русия до момента е дала над 2 милиона жертви в пълномащабната си война срещу малка Украйна.Освен това руснаците до момента са загубили съответно : Танкове - 11168 , бронирани машини - 23258 , артилерии - 32545 ,самолети - 422 , хеликоптери - 341 ,кораби - 28 , подводници - 2 и още сума ти техника която няма смисъл дори да изброяване.Русия на практика е загубила 40% от военните си възможности.С други думи колкото Бурунди е сила и мощ ,толкова и русийката.Руснаците просто трябва да се молят някоя държава от първите 10 сили да не им вдигне мерника,че тогава Русия ще яде шамарите чак до Чукотка и ядреното им оръжие на което разчитат да джафкат няма да ги спаси.

    22:36 08.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания