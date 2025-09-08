Бившият украински външен министър Дмитро Кулеба заяви, че е напуснал страната и е отишъл в Полша, след като правителството реши в Киев да забрани на бивши дипломати да пътуват в чужбина. Той призна това в интервю за италианския вестник Corriere della Sera.

„Никога не съм си мислил, че ще трябва да бягам от страната си като крадец през нощта“, каза Кулеба. Според него указът на украинския президент Володимир Зеленски се отнася до бивши дипломати и не е свързан с ограничения за мъже в призовна възраст.

Бившият министър смята, че забраната е насочена лично срещу него и редица други дипломати.

„Истината е, че Зеленски и обкръжението му не искат да пътуваме в чужбина и да се казват неща, които според тях могат да противоречат на линията на правителството“, отбеляза той. В същото време Кулеба подчерта, че обикновено защитава позицията на Киев в чуждестранни изказвания.

Бившият външен министър заяви също, че съветският манталитет се запазва в украинските „дворцови среди“: ако гражданин пътува свободно в чужбина, той може автоматично да бъде възприеман като потенциален „агент“.

По-късно пресслужбата на Кулеба уточни в коментар пред Hromadske, че интервюто е било интерпретирано неправилно. Според неговите представители политикът е пътувал до Полша транзитно, за да участва след това в конференция в Южна Корея, и планира да се върне в Украйна на 20 септември.

Кулеба ръководеше украинското външно министерство от 2020 до 2024 г. След оставката си той стана старши сътрудник в Центъра за международни отношения в Училището по управление „Кенеди“ към Харвардския университет. През ноември бившият украински външен министър заяви, че страната в момента няма възможност да обърне хода на военните действия. Ако това продължи, тя ще загуби настоящия конфликт.