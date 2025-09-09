Новини
Росен Желязков ще открие бюст-паметник на княз Александър Първи Батенберг в Университета на Черна гора

9 Септември, 2025 07:12 669 18

  • росен желязков-
  • черна гора-
  • бюст- паметник-
  • александър батенберг

Министър-председателят ще изнесе също публична лекция пред студенти в Университета на Черна гора

Росен Желязков ще открие бюст-паметник на княз Александър Първи Батенберг в Университета на Черна гора - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Във втория ден от официалното си посещение в Черна гора днес премиерът Росен Желязков ще открие бюст-паметник на княз Александър Първи Батенберг във Факултета по политически науки на Университета на Черна гора, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет, цитирани от БТА.

Една от най-големите заслуги на княза към българския народ е именно Съединението на Княжество България и Източна Румелия, от която бележита дата се навършиха 140 години.

Министър-председателят ще изнесе също публична лекция пред студенти в Университета на Черна гора.

В официалната българска делегация са вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, министърът на туризма Мирослав Боршош и министърът на здравеопазването Силви Кирилов, които ще се срещнат с техните черногорски колеги.

В първия ден от визитата премиерът Желязков се срещна вчера с министър-председателя на Черна гора Милойко Спаич и с президента на Черна гора Яков Милатович.

Министрите на транспорта на двете държави – Гроздан Караджов и Мая Вукичевич, подписаха двустранна декларация за сътрудничество, с която изразяват желанието на страните за осигуряване на директна въздушна линия, която да свърже столиците София и Подгорица.

Министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов и министърът на здравеопазването на Черна гора д-р Воислав Шимун обсъдиха двустранното сътрудничество в сферата на здравеопазването, съобщиха от пресцентъра на българското здравно ведомство.

Министърът на туризма Мирослав Боршош разговаря с черногорския си колега Симонида Кордич.

България е постоянен поддръжник на европейската перспектива пред Черна гора, каза премиерът Росен Желязков в Подгорица и след подписване на документи между двете държави.


Черна Гора
  • 1 паметник на ТАТО във всеки град

    13 2 Отговор
    паметник на ТОДОР ЖИВКОВ направете че ако не беше тато сега нямаше да има какво да крадете вече 35 години

    07:20 09.09.2025

  • 2 Пенчо

    12 0 Отговор
    един откри линия скопие - София! И тази ще е същата май!

    07:20 09.09.2025

  • 3 оня с коня

    2 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    07:21 09.09.2025

  • 4 БИЛ ХАЛЕСАЛ

    6 0 Отговор
    Плочки за хотела в един магазин там.

    07:25 09.09.2025

  • 5 Параной Патологин

    7 0 Отговор
    Ще открие ,разбира се и сигнал на GPS-а. А може и паметник на убития GPS.

    07:26 09.09.2025

  • 6 Горкият

    3 0 Отговор
    паметник.....

    07:27 09.09.2025

  • 7 НойкоНоев

    6 0 Отговор
    Гз път да види, малко като сцената в "Господин за един ден"

    07:28 09.09.2025

  • 8 Да си

    7 0 Отговор
    сложи и един пред хотела , и него да си открие !

    07:30 09.09.2025

  • 9 Никой

    3 0 Отговор
    Това е - сега и въжена линия да открият с Черна Гора - те са Монте - Негро.

    Давай да копаем и - метростнация. Дано да е сериозна инициативата - но едва ли.

    07:31 09.09.2025

  • 10 Боздуган

    5 0 Отговор
    След което, ще изнесе кратка реч на украински и ще завърши с думите Слава .....има.

    07:33 09.09.2025

  • 11 НЯКОЙ ДА МУ КАЖЕ НА ТОЗИ

    5 0 Отговор
    Че се произнася България а не бъл.хария.

    07:44 09.09.2025

  • 12 СЛАМЕНИЯ ПРЕДАТЕЛ

    5 0 Отговор
    Да си сложи паметник на Бандера пред хотела.

    07:45 09.09.2025

  • 13 Роден

    5 0 Отговор
    А какво значение е имал княз Александър І Батенберг за Монтенегро? И авиолинията София - Подгорица да не стане като София - Скопие?

    07:47 09.09.2025

  • 14 фжвес

    5 0 Отговор
    Костинбродски ГЕРБ боклук с хотел с водопад за над 26 милиона лева, сам ли ще се махаш или искаш да ти помагаме??? Боклук със боклук, бълГарите не искат да ти гледат мръсната муцуна. Кажи и на Данка че с пияснските си шефове се наака много в ефир. Оставка некадърник и ГЕРБ боклук. Слава Богу всеки ден се нааквате та всеки бълГарин да ви види какви сте ГЕРБ боклуци, мИрси.

    07:47 09.09.2025

  • 17 Факт

    0 0 Отговор
    На 8 септември 1885 г. Княз Александър Батенберг с указ признава Съединението на България

    08:03 09.09.2025

  • 18 Росен Плужека!

    1 0 Отговор
    Какъв Паметник ще откриваш в Черна Гора??

    08:09 09.09.2025