Росен Желязков ще открие бюст-паметник на княз Александър Първи Батенберг в Университета на Черна гора

Във втория ден от официалното си посещение в Черна гора днес премиерът Росен Желязков ще открие бюст-паметник на княз Александър Първи Батенберг във Факултета по политически науки на Университета на Черна гора, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет, цитирани от БТА.
Една от най-големите заслуги на княза към българския народ е именно Съединението на Княжество България и Източна Румелия, от която бележита дата се навършиха 140 години.
Министър-председателят ще изнесе също публична лекция пред студенти в Университета на Черна гора.
В официалната българска делегация са вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, министърът на туризма Мирослав Боршош и министърът на здравеопазването Силви Кирилов, които ще се срещнат с техните черногорски колеги.
В първия ден от визитата премиерът Желязков се срещна вчера с министър-председателя на Черна гора Милойко Спаич и с президента на Черна гора Яков Милатович.
Министрите на транспорта на двете държави – Гроздан Караджов и Мая Вукичевич, подписаха двустранна декларация за сътрудничество, с която изразяват желанието на страните за осигуряване на директна въздушна линия, която да свърже столиците София и Подгорица.
Министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов и министърът на здравеопазването на Черна гора д-р Воислав Шимун обсъдиха двустранното сътрудничество в сферата на здравеопазването, съобщиха от пресцентъра на българското здравно ведомство.
Министърът на туризма Мирослав Боршош разговаря с черногорския си колега Симонида Кордич.
България е постоянен поддръжник на европейската перспектива пред Черна гора, каза премиерът Росен Желязков в Подгорица и след подписване на документи между двете държави.
