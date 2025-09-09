Германците подкрепят по-строги ограничения за социалните медии

Мнозинството германци подкрепят по-строги възрастови ограничения за използването на социалните медии, показват резултатите от представителното проучване за образованието на института Ифо, направено сред възрастни и младежи от цяла Германия, предава БТА.
Според проучването 85% от възрастните биха искали минималната възраст за притежание на профил в социалните медии да бъде 16 години. Дори сред 14- до 17-годишните относително мнозинство от анкетираните, 47%, са „за“ тази идея.
Мнозина виждат негативни последици за децата и младежите, например за тяхното психично здраве и резултатите в училище.
„Резултатите показват, че сред населението има сериозни опасения относно възможните рискове, свързани със социалните медии“, казва Лудгер Вьосман, директор на Центъра за икономика на образованието към Ифо.
„Поразително е, че дори много млади хора са за по-строги правила“, добавя изследователката Вера Фройндъл.
Социалните медии вече играят централна роля в ежедневието на германското население: 78% от младежите и 58% от възрастните прекарват повече от час на ден в социалните медии през седмицата. Въпреки това 47% от пълнолетните граждани биха предпочели да живеят в свят без социални медии, а само 40% биха предпочели да живеят в свят със социални медии.
За сметка на това 68% от младите хора предпочитат да живеят в свят със социални медии.
С подкрепа се ползва и идеята за забрана на смартфоните в училищата. 64% от възрастните и 57% от младежите искат да се забрани използването на мобилни телефони по време на уроците; в средните училища дяловете са съответно 63% и 58%. В същото време 66% от младежите биха искали в класната стая да се преподава използването на изкуствен интелект.
„Това показва, че подрастващите искат ясни ограничения за технологиите, които отвличат вниманието, но целенасочена подкрепа за перспективни дигитални умения“, казва съавторката Катарина Ведел.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 смъ-Т на мръсните ционистки
12:09 09.09.2025
2 честен ционист
12:10 09.09.2025
3 Като хипнатизирани
12:15 09.09.2025
4 Тия са куку психопати
12:22 09.09.2025
5 демокрация в ЕСССР
12:22 09.09.2025
6 000
12:23 09.09.2025
7 А малоумние русские
Коментиран от #9, #19, #20
12:26 09.09.2025
8 И Киев е Руски
— Бившият премиер е получил над 200 000 паунда от хедж фонд след среща с президента на Венецуела Николас Мадуро - въпреки твърденията, че не е получил пари.
— Като министър-председател, Джонсън изглежда тайно се е срещал с милиардера Питър Тийл, основателят на противоречивата американска фирма за данни Palantir, месеци преди тя да получи контрол върху данните на NHS.
— В грубо нарушение на действащите тогава правила, Джонсън е бил домакин на вечеря за консервативен колега, който е финансирал разкошен ремонт на апартамента му на Даунинг стрийт, точно в деня след влизането в сила на втората национална карантина заради пандемията от COVID-19
12:27 09.09.2025
9 болен соpocоид
До коментар #7 от "А малоумние русские":Колега, във всяка статия ли моэе да си плюем по рашка и да захлебваме?
12:28 09.09.2025
10 404
Коментиран от #11
12:29 09.09.2025
11 И Киев е Руски
До коментар #10 от "404":Истинските германци бяха в източна Германия но след събарянето на стената и тях претопиха
12:31 09.09.2025
12 Е така си е ...
12:33 09.09.2025
13 Mими Кучева🐕🦺
12:36 09.09.2025
14 Меркелчетат ще управляват след 30 г.!
12:37 09.09.2025
15 Коста
12:41 09.09.2025
16 Пудинг
12:41 09.09.2025
17 Коста
12:42 09.09.2025
18 Коста
12:42 09.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Коста
До коментар #7 от "А малоумние русские":Ти сиМалоумен бе. Научи поне 5 думи на руски
12:45 09.09.2025
21 Kaлпазанин
12:55 09.09.2025
22 Ха ха ха
13:41 09.09.2025