Новини
Свят »
Германия »
Германците подкрепят по-строги ограничения за социалните медии

Германците подкрепят по-строги ограничения за социалните медии

9 Септември, 2025 12:11 693 22

  • германия-
  • ограничения-
  • социални медии

Проучване на Ифо показва силна подкрепа за повишаване на минималната възраст и забрана на смартфоните в училищата

Германците подкрепят по-строги ограничения за социалните медии - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мнозинството германци подкрепят по-строги възрастови ограничения за използването на социалните медии, показват резултатите от представителното проучване за образованието на института Ифо, направено сред възрастни и младежи от цяла Германия, предава БТА.

Според проучването 85% от възрастните биха искали минималната възраст за притежание на профил в социалните медии да бъде 16 години. Дори сред 14- до 17-годишните относително мнозинство от анкетираните, 47%, са „за“ тази идея.

Мнозина виждат негативни последици за децата и младежите, например за тяхното психично здраве и резултатите в училище.

„Резултатите показват, че сред населението има сериозни опасения относно възможните рискове, свързани със социалните медии“, казва Лудгер Вьосман, директор на Центъра за икономика на образованието към Ифо.

„Поразително е, че дори много млади хора са за по-строги правила“, добавя изследователката Вера Фройндъл.

Социалните медии вече играят централна роля в ежедневието на германското население: 78% от младежите и 58% от възрастните прекарват повече от час на ден в социалните медии през седмицата. Въпреки това 47% от пълнолетните граждани биха предпочели да живеят в свят без социални медии, а само 40% биха предпочели да живеят в свят със социални медии.

За сметка на това 68% от младите хора предпочитат да живеят в свят със социални медии.

С подкрепа се ползва и идеята за забрана на смартфоните в училищата. 64% от възрастните и 57% от младежите искат да се забрани използването на мобилни телефони по време на уроците; в средните училища дяловете са съответно 63% и 58%. В същото време 66% от младежите биха искали в класната стая да се преподава използването на изкуствен интелект.

„Това показва, че подрастващите искат ясни ограничения за технологиите, които отвличат вниманието, но целенасочена подкрепа за перспективни дигитални умения“, казва съавторката Катарина Ведел.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 смъ-Т на мръсните ционистки

    9 1 Отговор
    интриганти и сатанински изчадия

    12:09 09.09.2025

  • 2 честен ционист

    4 8 Отговор
    Скоро всички ще ползвате само ВКонтакте и Одноклассники и даже ще ви харесва.

    12:10 09.09.2025

  • 3 Като хипнатизирани

    6 1 Отговор
    Забраната на фейсбук ще спаси човечеството.

    12:15 09.09.2025

  • 4 Тия са куку психопати

    9 0 Отговор
    Макрон с 6 % одобрение , а Мерц с 9 % . Не е ли , редно да си оправят собствените задлъжняли държави и тогава да нареждат на другите независими такива!

    12:22 09.09.2025

  • 5 демокрация в ЕСССР

    3 1 Отговор
    Естествено! Причината е че цензурата и изкривяването на фактите, наречено фактчекинг или борба с фалшивите новини, не работи ефективно в интернет пространството. Най-сигурно си е забраната, след партии и медии, следва и забрана на социални медии, а ако някой е много упорит, ще получи обвинение в тероризъм или антидържавни прояви. Справка АзГ или онези клетници, които миналата година ги арестуваха за готвен преврат.

    12:22 09.09.2025

  • 6 000

    11 1 Отговор
    Германците никога не са били еталон за нормалност. Справка: историята от 20-ти век. Тези са социопати, болни от величие без покритие.

    12:23 09.09.2025

  • 7 А малоумние русские

    0 10 Отговор
    Они могут да си изберат един принтер за лъжи вместо кремълския си режим.

    Коментиран от #9, #19, #20

    12:26 09.09.2025

  • 8 И Киев е Руски

    6 0 Отговор
    Айде честито корупция (лобизъм) по англсаксонски — Докато беше на поста си, Джонсън лобира за висш саудитски служител и в замяна го помоли да предаде на престолонаследника на авторитарната петролна държава, Мохамед бин Салман, бизнес предложение относно фирма, на която той беше посочен като съпредседател.
    — Бившият премиер е получил над 200 000 паунда от хедж фонд след среща с президента на Венецуела Николас Мадуро - въпреки твърденията, че не е получил пари.
    — Като министър-председател, Джонсън изглежда тайно се е срещал с милиардера Питър Тийл, основателят на противоречивата американска фирма за данни Palantir, месеци преди тя да получи контрол върху данните на NHS.
    — В грубо нарушение на действащите тогава правила, Джонсън е бил домакин на вечеря за консервативен колега, който е финансирал разкошен ремонт на апартамента му на Даунинг стрийт, точно в деня след влизането в сила на втората национална карантина заради пандемията от COVID-19

    12:27 09.09.2025

  • 9 болен соpocоид

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "А малоумние русские":

    Колега, във всяка статия ли моэе да си плюем по рашка и да захлебваме?

    12:28 09.09.2025

  • 10 404

    8 0 Отговор
    ФРГ то са садисти с меки китки

    Коментиран от #11

    12:29 09.09.2025

  • 11 И Киев е Руски

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "404":

    Истинските германци бяха в източна Германия но след събарянето на стената и тях претопиха

    12:31 09.09.2025

  • 12 Е така си е ...

    6 0 Отговор
    "социалните медии" са враг номер едно за нацистите

    12:33 09.09.2025

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 0 Отговор
    Това пък,защо!?В Германия цензурата е потресаваща.99% от политическите новини са заключени за коментари!🦧😎🤣😎🦧

    12:36 09.09.2025

  • 14 Меркелчетат ще управляват след 30 г.!

    3 0 Отговор
    Болни фашизирани немци!

    12:37 09.09.2025

  • 15 Коста

    1 0 Отговор
    Щом едните предпочитали да не ползват соц мрежи защо трябва да ае ограничи ползването им и да де въвежда цензура? И какво означава процента ползващи телефони и соц мрежи. Че някой може да си ползва телефона и да не ползвс соц мрежи. Пусти мисирки пфууу

    12:41 09.09.2025

  • 16 Пудинг

    1 0 Отговор
    Само соцялните...а полит коректните ну въ....мамъ ви фаши сткъ...пак ще има 9..ти....и тоя път чистката няма да пропуска...

    12:41 09.09.2025

  • 17 Коста

    1 0 Отговор
    Смърт на фашизма сводода на народа

    12:42 09.09.2025

  • 18 Коста

    1 0 Отговор
    Честит 9ти септември

    12:42 09.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "А малоумние русские":

    Ти сиМалоумен бе. Научи поне 5 думи на руски

    12:45 09.09.2025

  • 21 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Аааааа престанете бе лицемери .оня ден не критикувах е ли Турция Китай Русия и и и че са блокирали сайтове и не било демократично

    12:55 09.09.2025

  • 22 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Значи германците подкрепят въвеждането на диктатура. И кои германци по-,точно и кога ги питахте уважаеми долни лъжци.?

    13:41 09.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания