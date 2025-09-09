Новини
Бензинът в Русия поскъпва и не достига. Какво се случва?
  Тема: Украйна

9 Септември, 2025 09:08

  • руска икономика-
  • русия-
  • бензин-
  • владимир путин-
  • газпром-
  • украйна-
  • дронове

Москва изтъква "сезонни причини", но мълчи за атаките на украински дронове. Какво се случва?

Бензинът в Русия поскъпва и не достига. Какво се случва? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В Русия се изостря кризата с горивата - цените на бензина продължават да растат в редица региони, а в някои от тях все още има регистриран недостиг. През август жителите на Забайкалието и Далечния изток се редяха на опашки по бензиностанциите, докато в анексирания Крим и в Приморския регион горивото се раздаваше с купони. Руските власти наложиха пълна забрана за износ на бензин. В средата на август цените бяха овладени и на полуостров Крим обявиха, че ситуацията се е стабилизирала, но в началото на септември цените на горивата отново започнаха да поставят рекорди.

Кремъл и регионалните правителства обясняват проблемите със сезонни затруднения в доставките на горива, но премълчават мащабните атаки на украински дронове срещу руската нефтопреработвателна инфраструктура през август. ДВ анализира какво се случва с пазара на горива в Русия и доколко украинските нападения с дронове по енергийната инфраструктура са изиграли роля.

Още новини от Украйна

Версията на властите

Руските власти обясняват ситуацията, като изтъкват набор от "технически причини". В Севастопол например недостигът се дължал на наплива на туристи и на особеностите при доставките на горива по море. В Забайкалието и Далечния изток проблемите, според Юрий Станкевич, заместник-председател на комисията по енергетика в Думата, се дължали на "логистиката и лошата инфраструктура за търговия на дребно. Близо половината от местните нужди от гориво се покриват от доставки от Сибир, които зависят от железопътната инфраструктура.

На 28 август говорителят на руския президент Дмитрий Песков увери журналистите, че "пазарът на горива е напълно обезпечен", както и че правителството предприема "енергични мерки" за стабилизиране на цените. От неговите думи се разбра, че има "колебания на цените по различни причини", но ситуацията била „под контрол". Някои регионални служители пък обвиняват самите граждани. Министърката на енергетиката в Приморския регион Елена Шиш, според която проблемите с доставките са причинени от "спекулативно създаден дефицит“, защото шофьорите се презапасявали и масово пълнели туби с гориво. В тази връзка тя посъветва хората да "проявят съзнание" и да ограничат потреблението.

Прекъсване на доставките и украински атаки с дронове

Според вестник "Комерсант" през септември цените на бензина и дизеловото гориво АИ-95 и АИ-92 отново са достигнали рекордни нива. В същото време руските медии обясняват недостига и повишаването на цените с икономически, сезонни или логистични фактори, без да споменават пряко военни операции и украински удари с дронове по руската петролна инфраструктура. В редки публикации се говори за "аварии в нефтопреработвателните заводи" и "извънредни ситуации в рафинериите", но като цяло тези информации са доста неясно формулирани.

През август тази година броят на нападенията на украински дронове срещу руски рафинерии се увеличи значително. По данни на агенция Ройтерс през август 2025 г. около 23% от мощностите на руските рафинерии са били в престой, което е исторически рекорд. От тях 17% са били затворени именно заради удари с дронове. В резултат от това рафинериите в Самарска област, Волгоград, Саратов и Рязан - едни от най-големите в страната - временно бяха извън експлоатация.

Според Татяна Рибакова, икономическа колумнистка във вестник "Мост", лятото е традиционното време за планови ремонти в петролните рафинерии, но заради атаките с украински дронове са се прибавили и непланови ремонти. "Не всички от тях са повредени сериозно, но всеки път това означава спиране на работата. Има много модернизирани рафинерии с вносно оборудване, които са в пряк обсег на украинските дронове", посочва тя.

Сезонните кризи с горивата започнаха още преди войната срещу Украйна

Сергей Вакуленко, бивш ръководител на отдела за стратегическо планиране в "Газпром нефт", обръща внимание на това, че кризите с горивата в Русия са не толкова следствие от атаките на украинските дронове или от сезонни фактори, колкото резултат от лошата система на държавно регулиране.

"В идеалния случай руската петролна индустрия би трябвало лесно да се справя с подобни сезонни колебания поради внушителния си размер. Но руският пазар на моторни горива е така структуриран, че цените не се определят на пазарен принцип. Поради това за доставчиците не е много изгодно да реагират на промените в пазарната среда. Това безразличие е цената, която се плаща за опитите на правителството да стабилизира цените на горивата", пише Вакуленко на сайта „Карнеги. Политика“.

За ДВ анализаторът уточнява, че като цяло Русия доста бързо възстановява повредените рафинерии – обикновено, без да се налага внос на оборудване. "Всичко се ремонтира на място“, казва той и добавя, че подобни атаки не могат да причинят тежки икономически щети.

Руските власти правят опит да преодолеят недостига

Властите се опитват да преодолеят кризата. Според "Комерсант" Министерството на енергетиката планира да поиска от петролните компании да пренасочат част от петролните продукти за износ към вътрешния пазар. Това се отнася най-вече за дизеловото гориво. Но на много места бензиностанциите получават минимални количества, а независимите вериги се оплакват от непоносими условия, които могат да ги принудят да затворят. Освен това министерството реши да отложи планираните ремонти на рафинериите в няколко региона, за да се отговори на текущото търсене на горива на вътрешния пазар.

На фона на проблемите в някои рафинерии източници на Ройтерс съобщиха, че през август компанията Роснефт е увеличила износа на суров петрол до 2 млн. барела на ден - повече от първоначално планираните обеми. Както отбелязват експертите, причината е следната: когато рафинериите не могат да работят с пълен капацитет, има излишък от суров петрол, който се изпраща в чужбина. За вътрешния пазар това води до намаляване на предлагането на бензин и до повишаване на цените.

При това ситуацията в руската икономика остава тревожна: министърът на икономическото развитие Максим Решетников призна на форум във Владивосток, че икономиката се охлажда по-бързо от очакваното и министерството планира да коригира прогнозата, отчитайки неблагоприятния фактор.

Автор: Алексей Стрелников


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    46 40 Отговор
    Краят на русията започва с купони за бензин.

    Коментиран от #17, #27

    09:09 09.09.2025

  • 2 Бензоколонката без бензин!

    45 35 Отговор
    Само и единствено в Раша може да се случи!

    09:10 09.09.2025

  • 3 Франция фалира

    38 39 Отговор
    Следва Германия.
    ДВ да не реве на чужд гроб, че не се зна къде му е главата, къде х......

    Коментиран от #31

    09:12 09.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 1488

    13 3 Отговор
    ще карат на газ и само ще палят на бензин като моя дзвер

    09:12 09.09.2025

  • 6 Горбачов 2.0

    3 13 Отговор
    Тук съм от десетилетия, а вие не може да се усетите. Ха-ха-ха.

    09:12 09.09.2025

  • 7 Гюро Михайлов

    36 5 Отговор
    Пълни глупости

    09:13 09.09.2025

  • 8 Дойчланд

    32 7 Отговор
    е в дълбока рецесия.

    09:13 09.09.2025

  • 9 честен ционист

    18 0 Отговор
    АИ-92 59.33
    АИ-95 63.74
    АИ-98 83.46
    ДТ 71.51
    Газ (ПБА)
    AC (Переменный ток)
    DC (Постоянный ток)

    Коментиран от #12

    09:14 09.09.2025

  • 10 Сатана Z

    10 22 Отговор
    Лукойл България изнася бензин за Русия всеки ден .Подкупните български политици се кланят на Кремъл страхувайки се от възмездието на Темнейший.Бензин в Русия има и на половин цена от този в България.

    09:14 09.09.2025

  • 11 съд

    13 18 Отговор
    Ако изчезне и водката от магазините и революцията е готова.

    09:16 09.09.2025

  • 12 си дзън

    8 24 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    На тези цени може да купиш само с купон до 10л и то при наличност.
    На черно литърът гони 5 долара.

    Коментиран от #23, #38, #45

    09:16 09.09.2025

  • 13 Още новини от Украйна

    14 3 Отговор
    В САЩ Кражбата на гориво е струвала на държавната петролна компания Pemex 3,8 милиарда долара. Горивото се източва незаконно и се препродава в Мексико или по-евтин бензин или дизел се купува в гранични с САЩ щати като Тексас и се внася контрабандно в Мексико без плащане на вносни мита.

    Коментиран от #40

    09:17 09.09.2025

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    23 6 Отговор
    Всеки ден мина вам през бензиностации, зареждам когато трябва. Няма проблеми. Ни- как- ви. А Дойче зеле да си смърди.

    Коментиран от #16

    09:17 09.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 си дзън

    5 7 Отговор

    До коментар #14 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Автоматите за алгоритмични коментари не зареждат бензин,
    защото се въртят в руски сървъри.

    Коментиран от #22

    09:19 09.09.2025

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 9 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Това с купоните е същпта история като с контрнаступа 23 година, ъп Дал

    09:19 09.09.2025

  • 18 На комшията

    13 1 Отговор
    гроздето го изкълваха скорците и гарваните.

    И няма да споменавам, че моето лозе изсъхна.

    09:19 09.09.2025

  • 19 провинциалист

    14 4 Отговор
    Наистина, Какво се случва? В коя друга европейска държава всяка втора новина е за Русия?

    Коментиран от #29, #61

    09:19 09.09.2025

  • 20 Стенли

    10 5 Отговор
    М м да дойче зелето се загрижло за Русия но не вижда какво става в клуба на богатите 😁 онзи ден въведоха едва ли не военно положение в Брюксел

    Коментиран от #43

    09:19 09.09.2025

  • 21 Кремълски, бункерен плъх

    7 6 Отговор
    Всичко е по план... с малки изключения 🤔

    09:20 09.09.2025

  • 22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 5 Отговор

    До коментар #16 от "си дзън":

    Искал ли снимка от бензиностанция, алгоритм сороски?

    09:20 09.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Зелено на кафево

    16 2 Отговор
    Източник Дойчо Зеле. Значи е 100% фалшива новина!

    09:21 09.09.2025

  • 25 ЗЕЛЕН НАРКОМАН

    8 3 Отговор
    Хахахахахахахахахахахаха

    09:23 09.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Красимир

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Около Москва всичко е наред. Няма талони и опашки. Цена 65 рубли за литър А-95 бензин. Около 1 лев и 30 стотинки за литр. На 7.09.2025 заливах бензин.

    Коментиран от #32, #33

    09:25 09.09.2025

  • 28 Хаха

    9 4 Отговор
    Не им берете дерта . То и оръжията им бяха на привършване . Аз пък чух , че в Сахара изчезвал пясъка .

    09:27 09.09.2025

  • 29 Копеи

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "провинциалист":

    Тук е важно копеите да са информирани за случващото се в Расия

    09:28 09.09.2025

  • 30 Фейк на часа

    6 1 Отговор
    Дори не си заслужава да коментирам.

    09:28 09.09.2025

  • 31 Путин

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Франция фалира":

    Милиционер съм веее

    Коментиран от #41

    09:29 09.09.2025

  • 32 си дзън

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Красимир":

    Виж моят коментар номер 16.

    Коментиран от #51

    09:29 09.09.2025

  • 33 Тук

    1 3 Отговор

    До коментар #27 от "Красимир":

    Се обсъжда русия не маскваабат

    09:30 09.09.2025

  • 34 Грозев е еничарин

    8 1 Отговор
    ахахахахахахахаа то бива пропаганда,ама тея наистина ни мислят за най-големите д ебили.Такива лъжи може да минат само пред германци,американци и англичани.Страната с най-модерните танкова и самолети в света,страната с единствената в историята космическа станция Мир.Същата лъжа като с чиповете за перални !

    09:30 09.09.2025

  • 35 А чипове още

    7 1 Отговор
    от украинските перални ли вземат?

    09:32 09.09.2025

  • 36 Император плъх

    2 7 Отговор
    Жителите на Донецк в шок: "Няма бензин, не знаем какво се случва". Те даже не знаят че има поразени рафинерии. Пълно информационно затъмнение в Русия. Така великата в кавички империя си подклажда величието, като крие как я бухат

    09:32 09.09.2025

  • 37 ахаха ха

    5 1 Отговор
    По вероятно е да свършат дойчовците в германия от колкото бензина в русия. Белите европейци са изчезващ вид но това не е важно! Много е важно на оставащите бели да им се натяква колко е лошо във русия или може би по този начи оправдават ръста на цените на демократичния бензин

    09:32 09.09.2025

  • 38 Абе мусор

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "си дзън":

    Защо при нас в Калуга няма купони и бензин има да се удавиш.Сутринта на бнзиностанцията на Газпром цена на 95 октана беше 58 рубли на Роснефт 60 рубли и упашки няма.Хахахаха по-малко вярвай на Доче зеле.

    09:32 09.09.2025

  • 39 Георги

    5 1 Отговор
    мястото на dw статиите е в неновините.ком

    09:32 09.09.2025

  • 40 В тия

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Още новини от Украйна":

    щати, имат и за крадене. Толкоз има и за крадене, че даже го изнасят.

    09:33 09.09.2025

  • 41 Ти ли, ти си

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Путин":

    просто един форумен укротрол заработваш от постове.

    09:33 09.09.2025

  • 42 Възрожденец

    2 5 Отговор
    Докога ще търпим Лукойл да ни ограбва. Трябва да се национализира и да работи за българите, не за руснаците.

    09:33 09.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Здрасти

    4 0 Отговор
    Все повече си мисля, че дезинформаторите трябва да ги третираме в задаващите се промени както предателите

    09:33 09.09.2025

  • 45 А долара стана ли

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "си дзън":

    200 рубли ?Русия има ли ракети?

    Коментиран от #57

    09:34 09.09.2025

  • 46 Накратко казано

    2 5 Отговор
    корабът потъва, бавно, но неумолимо.

    09:34 09.09.2025

  • 47 Ц ионистки ч ифут

    5 1 Отговор
    Алууу,само една триоска гори около 50 л дизел на 100.Танковете горят още повече,да не говорим за самолети,ракети,влакове и др. Ептен ни взехте за б алъци,то бива плитка пропаганда,ама чак пък толкова !

    09:35 09.09.2025

  • 48 глюпусти ве

    0 3 Отговор
    Ние в русийката бензина го пием. Затова не достига.

    09:35 09.09.2025

  • 49 Злобното Джуджи

    4 8 Отговор
    От вчера сутринта чакам на километрична опашка, утре се надявам да сипя десетина литра. Толкова е разрешено за да няма спекула. Эхххх... прекрасная pyccкая жизнь, мечта ....... 😄😄😄

    09:36 09.09.2025

  • 50 DW дежурните Лъжци и маниполатори!!

    6 1 Отговор
    Фейкове и Маниполации!! DW пак плачат на Чужди гробища!!

    09:36 09.09.2025

  • 51 Ти си просто един

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "си дзън":

    форумен уктротрол.

    09:36 09.09.2025

  • 52 Фактчекър

    1 5 Отговор
    Лице, което работи открито за държава, официално обявила родината му за враг, няма единно специфично юридическо наименование, но в правния и политически контекст такова лице може да бъде определено като:

    Изменник на родината или предател — лице, което действа в полза на враждебна държава срещу интересите на своята страна;

    Държавен предател — обикновено използвано юридическо понятие при обвинения в държавна измяна;

    Колаборационист — термин, използван за лица, които сътрудничат с враждебни окупационни или враждебни сили;

    В някои случаи такова лице може да бъде квалифицирано и като враг на народа или предател на националната сигурност.

    В правната рамка (например в България) държавният служител е лице, назначено за работа в държавната администрация и което трябва да спазва политическа неутралност и лоялност към страната си. Лице, което открито работи за вражеска държава, нарушава тези принципи и може да бъде подложено на дисциплинарна и наказателна отговорност, включително обвинения в държавна измяна или предателство.

    09:37 09.09.2025

  • 53 Те DW превзеха и

    5 1 Отговор
    Крим и Курска област, и пак според тях руснаците се бият със сапьорски лопатки и нямат ракети.

    09:37 09.09.2025

  • 54 хихи

    2 1 Отговор
    На война, като на война!??!

    Но пък източника е ДойчеЗеле!!??!?

    Така че с две наум...

    Коментиран от #65

    09:39 09.09.2025

  • 55 Фактчекър

    1 1 Отговор
    В България наказанието за държавна измяна е изключително тежко и може да варира от 10 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна. Това е регламентирано в Наказателния кодекс, като държавната измяна включва деяния с цел насилствено завземане на властта, опити за преврат, участие в бунт или въоръжено въстание с цел отслабване или разрушаване на властта в Република България.

    Накратко, наказанията са:

    Лишаване от свобода от 10 до 20 години;

    Доживотен затвор, включително без право на замяна.

    Тези наказания са предвидени за действия, които застрашават вътрешната сигурност и политическата организация на страната.

    За по-леки форми на измяна или свързани престъпления наказанията могат да бъдат по-малки, но държавната измяна е едно от най-тежките престъпления срещу държавата в България.

    Коментиран от #58, #62

    09:40 09.09.2025

  • 56 Байрактар

    3 3 Отговор
    Руский мир в Донбас- няма вода, а вече няма и бензин. Искахте Русия, получихте я. Сега яжте му главата. Ах, колко лошо беше при Украйна- концерти на Бионсе и мачове от УЕФА. Простотията не ходи по дърветата, а по хората.

    Коментиран от #59

    09:43 09.09.2025

  • 57 Доларът не е 200 рубли, но ще стане 200

    3 3 Отговор

    До коментар #45 от "А долара стана ли":

    Доларът не е 200 рубли, но ще стане 2000. А ракети ще има, но е време да започнат да ги правят от картошки, че да могат да се ядат.

    09:44 09.09.2025

  • 58 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Фактчекър":

    Прав сте господине! Първи в затвора за държавна измяна трябва да влезе Боташ Крадев. И оттам надолу да се чисти по веригата, защото той е главният чадър на държавната измяна, корупцията и унищожението на България.

    Коментиран от #63

    09:47 09.09.2025

  • 59 чекисть..

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Байрактар":

    А пък будалите у бг-то-дето слушкат двата плондера..почнаха да си купуват вода с купони и то в мирно време

    09:52 09.09.2025

  • 60 верно е

    0 0 Отговор
    Най-новата руска водка е А86.

    09:58 09.09.2025

  • 61 Копейка

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "провинциалист":

    Усещат настроението на хората и ме пропускат и минута да ги обработват

    09:58 09.09.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 ахахаха

    1 1 Отговор
    Недостиг било имало през април на курилските острови? Ами може и да е имало, то там никой не живее. По-добре напишете, че в Русия бензина е лев литъра, докато в Дойче Зеле е 3 евро.

    Коментиран от #67

    10:04 09.09.2025

  • 65 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "хихи":

    Този минус сега кой го цъкна русофил или либерал!?

    10:05 09.09.2025

  • 66 дедо..

    1 1 Отговор
    А бе що търкаш 63,радев ходи в германия и доведе райнметал в сопот,а преь зимата ще се кефите наботаш-що он ще дава газта и жешкото на бг-тата

    Коментиран от #68

    10:06 09.09.2025

  • 67 левче литъра

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "ахахаха":

    когато го има

    10:06 09.09.2025

  • 68 дава чушки

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "дедо..":

    България всеки ден плаща един милион лева през Боташ на Москва, с които се изплащат заплатите на руските убийци в Украйна.

    10:07 09.09.2025

