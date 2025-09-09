Новини
Смъртоносна атака край Йерусалим: „Хамас“ пое отговорност

9 Септември, 2025 17:24 891 1

„Ал Касам“ пое отговорност; Израел нареди разрушаване на домовете на нападателите

Смъртоносна атака край Йерусалим: „Хамас“ пое отговорност - 1
Снимкa: БГНЕС
Бригадите "Ал Касам", въоръженото крило на "Хамас", поеха отговорност за стрелбата, при която загинаха шестима души в покрайнините на Йерусалим, предава News.bg.

Вчера въоръжени мъже от градовете Катана и Кубейба, северно от Йерусалим в окупирания от Израел Западен бряг, откриха огън по автобусна спирка в покрайнините на града.

Заради атаката днес Израел обяви, че е наредил разрушаването на домовете в родните градове на двамата палестинци. Освен това ще бъдат отнети разрешителните за работа на стотици техни съселяни и роднини.

Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че е наредил налагането на санкции на членовете на семействата на нападателите и жителите на двете села.

Двамата въоръжени мъже бяха убити на мястото на нападението. Полицията съобщи, че е арестувала жител на Източен Йерусалим по подозрение, че е „съдействал на терористите да стигнат до мястото“ и продължава да издирва всички замесени в атаката.


Израел
