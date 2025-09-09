Русия допусна конфликт с Финландия и се очакват трагични събития

Съществува риск от конфликт между Русия и Финландия относно позицията на Хелзинки. Депутатът от Държавната дума Андрей Картаполов допусна подобно развитие.
Според парламентариста, в сегашната ситуация „нищо не може да се изключи“. „Финландия води изключително безотговорна политика. (...) Всъщност тя се превръща в истински огнище на фашизъм по-бързо от Украйна“, каза политикът и съжали обикновените финландци, които според него са се оказали в ситуация, която не заслужават.
Картаполов отбеляза още, че ако започне конфликт, всички трагични събития ще бъдат на съвестта на Финландия. „Ние знаем как да защитим интересите си и сме готови за всеки сценарий“, прогнозира депутатът.
По-рано членът на Съвета на федерацията Андрей Климов заяви, че Финландия е станала „антируска“ след смяната на ръководството в страната преди около 10 години. Според него около 2015 г. поколение политици, които са изградили сътрудничество първо със Съветския съюз, а по-късно и с Русия, напуснаха властта във Финландия.
На свой ред заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев обвини Финландия в русофобска политика и предупреди за заплахата от колапс поради конфронтацията с Москва.
1 си дзън
Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне
Коментиран от #3, #5, #15
18:25 09.09.2025
2 Вашето Мнение
Коментиран от #6, #20
18:26 09.09.2025
3 ХанкоБрат
До коментар #1 от "си дзън":Дано , тогава ще изпратим всички наши копейки там на еднопосочна екскурзия.
Коментиран от #7
18:27 09.09.2025
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #8
18:27 09.09.2025
5 Вашето Мнение
До коментар #1 от "си дзън":Надей се коньо за зелена трева пък казваше дядо ми.
18:27 09.09.2025
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Вашето Мнение":теб кой руснак те ,,оправя,,?
18:28 09.09.2025
7 Люси от Пловдив
До коментар #3 от "ХанкоБрат":Кои сте вие дето ще ни изпращата, ако мога да запитам?
Коментиран от #14, #19
18:28 09.09.2025
8 Вашето Мнение
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не бой се, ти не си фашага. Ти си обикновен комплексиран илитерат.
18:29 09.09.2025
9 🇺🇦🇧🇬
Че те 90% от държавите са такива,тези сега ли го осъзнаха?!
Коментиран от #12
18:31 09.09.2025
10 Дориана
18:33 09.09.2025
11 Защо
Коментиран от #16
18:33 09.09.2025
12 Соня от София
До коментар #9 от "🇺🇦🇧🇬":Брей, я си представи че цифранта е вярна. Да кажем не 90%, нека са 80%. Това е огромна сила. Защо до сега гшльо не сме обявили война на Русия, ще я размажем.
18:36 09.09.2025
13 иван костов
18:36 09.09.2025
14 Той е от
До коментар #7 от "Люси от Пловдив":Обратните дженджари,които да против традиционното христианско семейство и пише глупости от панелката изкуфелият дядка
18:36 09.09.2025
15 Дориана
До коментар #1 от "си дзън":Това изобщо не е вярно. Точно обратното Ванга казва, че Европа ще бъде унищожена, след новата Световна война, която сами провокират и точно Русия слага край на войната като се намесва в Европа.
Коментиран от #18
18:37 09.09.2025
16 Ей ти толкова
До коментар #11 от "Защо":Ли си проzт или просто си се родил такъв.Всички суседи разбраха какво е русия и влизат в защитен съюз.Финландия е нападана и окупирана вече.А ти т,ъ,п,о,т,и,я,т,а, си я пази не я показвай.
18:37 09.09.2025
17 Заглавието
18:37 09.09.2025
18 Тихо бе
До коментар #15 от "Дориана":Кой ти слуша небивалиците.
18:37 09.09.2025
19 Трай ма
До коментар #7 от "Люси от Пловдив":Овцо.
18:39 09.09.2025
20 иван костов
До коментар #2 от "Вашето Мнение":Според публикация в този сайт, финландките са най нежелани за съпруги! До една са самодостатъчни феминистки. Не стават и за лесбийки, оправят се сами.
18:39 09.09.2025
21 руски банан
18:40 09.09.2025
22 Аксиома
Тези , които не си отлепят езика от подметките на руските си господари не могат да посочат нито една. Затова и си стоят на Запад от московското блaтo.
Baтниците казват - "Хубаво е там, където ни няма! А още по хубаво е там където не сме стъпвали"
Сега разбрахте ли, копейки неграмотни, защо сме зле ?!?!
18:40 09.09.2025