Русия допусна конфликт с Финландия и се очакват трагични събития

9 Септември, 2025 18:21 995 22

  • финландия-
  • русия-
  • дипломация-
  • конфликт

Финландия е станала „антируска“ след смяната на ръководството в страната преди около 10 години

Русия допусна конфликт с Финландия и се очакват трагични събития - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Съществува риск от конфликт между Русия и Финландия относно позицията на Хелзинки. Депутатът от Държавната дума Андрей Картаполов допусна подобно развитие.

Според парламентариста, в сегашната ситуация „нищо не може да се изключи“. „Финландия води изключително безотговорна политика. (...) Всъщност тя се превръща в истински огнище на фашизъм по-бързо от Украйна“, каза политикът и съжали обикновените финландци, които според него са се оказали в ситуация, която не заслужават.

Картаполов отбеляза още, че ако започне конфликт, всички трагични събития ще бъдат на съвестта на Финландия. „Ние знаем как да защитим интересите си и сме готови за всеки сценарий“, прогнозира депутатът.

По-рано членът на Съвета на федерацията Андрей Климов заяви, че Финландия е станала „антируска“ след смяната на ръководството в страната преди около 10 години. Според него около 2015 г. поколение политици, които са изградили сътрудничество първо със Съветския съюз, а по-късно и с Русия, напуснаха властта във Финландия.

На свой ред заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев обвини Финландия в русофобска политика и предупреди за заплахата от колапс поради конфронтацията с Москва.


Русия
Оценка 3 от 14 гласа.
Оценка 3 от 14 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    12 18 Отговор
    В русията се очаква само едно трагично събитие - нейният разпад.
    Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне

    Коментиран от #3, #5, #15

    18:25 09.09.2025

  • 2 Вашето Мнение

    11 9 Отговор
    Във финландия мъжете са основно алкохолици или някой от 27-те пола. Жените им са отчаяни и търсят основно русннаци или мигранти да ги оправят. В резултат на това населението на финландия се подменя с ускорени темпове.

    Коментиран от #6, #20

    18:26 09.09.2025

  • 3 ХанкоБрат

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Дано , тогава ще изпратим всички наши копейки там на еднопосочна екскурзия.

    Коментиран от #7

    18:27 09.09.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 10 Отговор
    от толкоз акъл , рашаните направиха Балтика НАТОвско езеро..и всички сме фашисти

    Коментиран от #8

    18:27 09.09.2025

  • 5 Вашето Мнение

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Надей се коньо за зелена трева пък казваше дядо ми.

    18:27 09.09.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето Мнение":

    теб кой руснак те ,,оправя,,?

    18:28 09.09.2025

  • 7 Люси от Пловдив

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "ХанкоБрат":

    Кои сте вие дето ще ни изпращата, ако мога да запитам?

    Коментиран от #14, #19

    18:28 09.09.2025

  • 8 Вашето Мнение

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не бой се, ти не си фашага. Ти си обикновен комплексиран илитерат.

    18:29 09.09.2025

  • 9 🇺🇦🇧🇬

    4 7 Отговор
    По-рано членът на Съвета на федерацията Андрей Климов заяви, че Финландия е станала „антируска“
    Че те 90% от държавите са такива,тези сега ли го осъзнаха?!

    Коментиран от #12

    18:31 09.09.2025

  • 10 Дориана

    6 2 Отговор
    Глупости ! Това са измислици на Европейските политици с цел да оправдаят агресивната военолюбива политика, която водят и провокират нова световна война. Всичките им действия и говорене сочат , че точно те искат глобална война..

    18:33 09.09.2025

  • 11 Защо

    6 2 Отговор
    Какво им трябваше на глупавите финландци, българи и тн...да влизат в НАТО и така да се превръщат в плацдарм срещу Русия!??

    Коментиран от #16

    18:33 09.09.2025

  • 12 Соня от София

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "🇺🇦🇧🇬":

    Брей, я си представи че цифранта е вярна. Да кажем не 90%, нека са 80%. Това е огромна сила. Защо до сега гшльо не сме обявили война на Русия, ще я размажем.

    18:36 09.09.2025

  • 13 иван костов

    1 1 Отговор
    Пътят на Финландия е ясен: референдум и присъединяване към Русия!

    18:36 09.09.2025

  • 14 Той е от

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Люси от Пловдив":

    Обратните дженджари,които да против традиционното христианско семейство и пише глупости от панелката изкуфелият дядка

    18:36 09.09.2025

  • 15 Дориана

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Това изобщо не е вярно. Точно обратното Ванга казва, че Европа ще бъде унищожена, след новата Световна война, която сами провокират и точно Русия слага край на войната като се намесва в Европа.

    Коментиран от #18

    18:37 09.09.2025

  • 16 Ей ти толкова

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Защо":

    Ли си проzт или просто си се родил такъв.Всички суседи разбраха какво е русия и влизат в защитен съюз.Финландия е нападана и окупирана вече.А ти т,ъ,п,о,т,и,я,т,а, си я пази не я показвай.

    18:37 09.09.2025

  • 17 Заглавието

    2 0 Отговор
    е невярно и подвеждащо.

    18:37 09.09.2025

  • 18 Тихо бе

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Дориана":

    Кой ти слуша небивалиците.

    18:37 09.09.2025

  • 19 Трай ма

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Люси от Пловдив":

    Овцо.

    18:39 09.09.2025

  • 20 иван костов

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето Мнение":

    Според публикация в този сайт, финландките са най нежелани за съпруги! До една са самодостатъчни феминистки. Не стават и за лесбийки, оправят се сами.

    18:39 09.09.2025

  • 21 руски банан

    0 0 Отговор
    Нелекуваната руска шизофрения се задълбочава.

    18:40 09.09.2025

  • 22 Аксиома

    0 0 Отговор
    Няма на света страна, която да е попаднала в капана на бандитите, узурпирали властта в Кремъл, която да не е отритната и презирана от цял свят, която да не е бедна, която да не е с мафиотско управление, в която да не цари беззаконие и ужасяваща корупция. Няма !
    Тези , които не си отлепят езика от подметките на руските си господари не могат да посочат нито една. Затова и си стоят на Запад от московското блaтo.
    Baтниците казват - "Хубаво е там, където ни няма! А още по хубаво е там където не сме стъпвали"
    Сега разбрахте ли, копейки неграмотни, защо сме зле ?!?!

    18:40 09.09.2025

