След сделка с Вашингтон! Украинската армия получи две нови системи "Пейтриът"
  Тема: Украйна

9 Септември, 2025 20:18

Берлин ще стартира и инициатива по отношение на далекобойния обстрел и ще засили подкрепата си за снабдяването с дронове с голям обсег посредством украинската промишленост, като сключи договори с отбранителни компании в страната на стойност 300 милиона евро

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Първите установки на двете системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", които Германия обеща на Украйна, са били доставени, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Берлин ще стартира и инициатива по отношение на далекобойния обстрел и ще засили подкрепата си за снабдяването с дронове с голям обсег посредством украинската промишленост, като сключи договори с отбранителни компании в страната на стойност 300 милиона евро, каза той на среща в Лондон на групата "Рамщайн" на военните партньори на Киев.

Германия обяви на 1 август, че ще достави две системи "Пейтриът" на Украйна, след като постигна споразумение със САЩ, според което Берлин ще бъде първи на опашката за получаване на най-новите системи в замяна, предаде Ройтерс.

Благодарение на поетия от САЩ ангажимент "Германия може първоначално да подкрепи Украйна с пускови установки, а след това и с допълнителни компоненти на системата "Пейтриът", гласеше тогава изявлението на германския министър на отбраната Писториус.


Германия
  • 1 Майна

    30 8 Отговор
    Получила е грънци
    Тръмп отказа оръжие и за всички съседски на Окраина държави!
    Къде е " черпите" тая информация

    Коментиран от #26

    20:20 09.09.2025

  • 2 Помак

    28 4 Отговор
    През ..му на Тръмп Тея са платени а русите скоро ште ги направят на скрап..и агнето сито ..и вълка цял

    Коментиран от #88

    20:21 09.09.2025

  • 3 Баро

    31 8 Отговор
    Залагам 1000 €врака ,че и месец няма да оцелеят .Има ли желаещи да участват в залагането ?

    Коментиран от #8, #13, #45, #91

    20:21 09.09.2025

  • 4 Българин

    26 5 Отговор
    А ракети падат ли падат върху наркоманската глава

    20:22 09.09.2025

  • 5 Много

    17 4 Отговор
    добре. Германия е новият водещ спонсор. Значи и ЕС покрай нея.

    20:22 09.09.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 23 Отговор
    ЕЕЕХХХХ Пу тьо , ПУ тьо/ с тия пари дет пръсна за 3 дневно ,,СВО,, ,и продължаваш да търпиш загуби , щеше да изкупиш ЦЯЛА Украина барабар с народа

    Коментиран от #21, #53, #94

    20:22 09.09.2025

  • 7 Майна

    20 3 Отговор
    В Германия медиите лъжат повече и от България
    Мерц щял да търси други за партньори- щом Тръмп така правил.., ха ха
    Лелеее..

    20:22 09.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Да видим

    13 2 Отговор
    Германия колко пари ще даде във времето. Залагам на поне 2 години - около 150 милиарда общо.

    20:24 09.09.2025

  • 10 Стига смешки!

    19 2 Отговор
    2 птички пролет не правят.

    20:26 09.09.2025

  • 11 Майна

    11 2 Отговор
    Ето важното :
    ,,Дмитриев сподели две изображения: едното показва Чърчил , Рузвелт и Сталин, седнали заедно в Ялта, а другото показва Владимир Путин и Доналд Тръмп , стоящи един до друг, с надпис: „Сталин, Рузвелт и Чърчил спечелиха Втората световна война; Путин и Тръмп ще предотвратят Третата световна война“. Отново „ще“, а не „ може“, „трябва“, „ би могъл“...

    20:29 09.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Читател

    20 2 Отговор

    До коментар #3 от "Баро":

    Месец е много досега статистика показва че а ги локализират а се изпаряват.

    Коментиран от #24

    20:29 09.09.2025

  • 14 Не разбирам

    16 4 Отговор
    Вечното търпение на Русия.

    20:29 09.09.2025

  • 15 ЖЕКО

    20 3 Отговор
    ПЕИТРИЪТ ОТ НА БАБА МИ ВРЕМЕТО, НОВИТЕ ПЕИТРИЪТИ ОСТАВАТ В ГЕРМАНИЯ А СТАРИТЕ ЗАМИНАВАТ ЗА УКРАИНА НА ЦЕНАТА НА НОВИТЕ, ГЛУПАВИ БАНДЕРСКИ НАЧАЛНИЦИ

    Коментиран от #34

    20:30 09.09.2025

  • 16 Бг гражданин

    20 1 Отговор
    Ще се наиграят на война,още малко остана. Като почнат наистина да воюват братята руси!!!

    20:30 09.09.2025

  • 17 Край, е ся вече с тия две установи

    15 2 Отговор
    обърнаха играта!

    20:31 09.09.2025

  • 18 Аз само в гривни плащам

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    1000 гривни от мен!

    20:32 09.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Руснаците ще изтърбушат

    13 2 Отговор
    И тея "Петрият "Аз Сънчо идвам от горица. Да ви кажа Лека нощ дечица! Лека нощ!

    20:33 09.09.2025

  • 21 Те нали тук във форума

    20 1 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    форумните уктротролове вече победиха Русия няколкостотин пъти?!

    20:33 09.09.2025

  • 22 Господин зеленски

    14 1 Отговор
    да се похвали отново кога ще пристигнат и да предостави локация на местонахождението им като част от доказателството че има одобрението на своите западни ментори. Ще бъдат взети адекватни мерки.

    20:35 09.09.2025

  • 23 Хи хи

    12 2 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Руското оръжие струва копейки и млати натовското оръжие, дето струва милиарди евраци

    20:37 09.09.2025

  • 24 Роко Сифреди

    2 8 Отговор

    До коментар #13 от "Читател":

    Това е така, но се оказа, че тези системи имат странното свойство да се "съживяват". На Украйна бяха дадени 8 системи. Руснаците унищожиха някъде 7-8 пъти по 20 системи, а в момента оперират 8 системи. Не знам, сигурно украинците ги боядисват или нещо подобно.

    Коментиран от #30

    20:37 09.09.2025

  • 25 ООрана държава

    11 2 Отговор
    А ние ги платихме

    20:37 09.09.2025

  • 26 Герп боклуци

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Тръмп е бизнесмен, отказа да подарява и за това нато плаща за всичко вече

    20:39 09.09.2025

  • 27 Бай онзи

    8 1 Отговор
    Явно през 1941-1945г.германската манджа е останала недоварена!!!

    20:39 09.09.2025

  • 28 минувач

    10 3 Отговор
    Укрите войска нямат , те оръжия им изпращат ! Кой е лудият в случая - всеки да си прави изводите за себе си .

    20:39 09.09.2025

  • 29 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО

    4 12 Отговор
    ЗАВИНАГИ СЪС ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ И ДЖАПАН!!

    Коментиран от #46, #64

    20:40 09.09.2025

  • 30 Отец Сатанаил

    10 2 Отговор

    До коментар #24 от "Роко Сифреди":

    Оперират Пейтриътите ама вече във Вечните Ловни Полета с американските ди екипажи и Сти Пешко им праща координатите .

    Коментиран от #37

    20:40 09.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 4441 ДНИ 3 ДНЕВЕН БЛИЦКРИГу ПОКРОВСК

    1 3 Отговор
    АааааааХахахаха ..ТИЯ... МОНГОЛЯК - ПИ,.,ДОРИ ЛИ БЕХА.... могучая?!?
    АааааааХахахаха...Ама то коф ... Фюрера пеДо-фил,...таков и г--- ЕЙ аскера
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #35, #44

    20:44 09.09.2025

  • 34 Майор Мишев

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "ЖЕКО":

    Ами нови ,стари все същия джънк ,щом с прехваления Таад на който една ракета струва $13млн,юдеите не можаха да прехванат ракетите на Иран .

    Коментиран от #41

    20:44 09.09.2025

  • 35 Град Козлодуй

    2 5 Отговор

    До коментар #33 от "4441 ДНИ 3 ДНЕВЕН БЛИЦКРИГу ПОКРОВСК":

    Пу тин е престъпник масов убиец пе-дофил и фашист издирван от закона

    20:44 09.09.2025

  • 36 ЖЕКО

    7 2 Отговор
    ТРИЯТ СОРОСКИТЕ ГАДОВЕ НО ТРЪМП ШЕ ИМ ИДИ СМЕТКАТА НА ВСИЧКИ СОРОСИ

    20:44 09.09.2025

  • 37 гост

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Отец Сатанаил":

    оперират...оперират...40 годишни са и продължават да оперират...

    Коментиран от #43

    20:44 09.09.2025

  • 38 Механик

    9 2 Отговор
    Целия колюктивен запад налива 4 години какви ли не супер-дупер вундервафета, а файда йок.
    То човек да го е срам да пита ,чей Крим, чей Бахмут, чей Мариупол, чя Авдеевка и най вече - ЧЕЙ КУРСК!
    Чей Курск бе???

    Коментиран от #47

    20:45 09.09.2025

  • 39 Баро

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не е работа на пършави 😺 котараци ,аз кво обичам!Залагаш ли къщата в Максуда или само си проветряваш устата ?

    20:46 09.09.2025

  • 40 Оги

    2 1 Отговор
    Немците плащат. Честито.

    20:46 09.09.2025

  • 41 ЖЕКО

    7 2 Отговор

    До коментар #34 от "Майор Мишев":

    НОВИТЕ ПЕИТРИЪТ СА МАЛКО ПО ДОБРИ СТАРИТЕ ЗАЛЪГВАТ НЕЩАСНИ ДЪРЖАВИ КАТО УКРАИНА РУМЪНИЯ ОБЕЩАВАТ И НА БЪЛГАРИЯ

    20:47 09.09.2025

  • 42 Ха ха ха

    3 3 Отговор
    Днес е празник дрогаре.......първа копейка занимава за мaдa си раша....... хайде лек и път, и да забере колкото може повече.

    Коментиран от #50

    20:47 09.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Възрожденец

    4 5 Отговор

    До коментар #33 от "4441 ДНИ 3 ДНЕВЕН БЛИЦКРИГу ПОКРОВСК":

    Някой има ли представа КОЛКО години са необходими на уж...вторая в Мире, вторая в Сирия и вторая в Украйна да превземе едно село на 25 км от Донецк?!?
    За селския ИДИ отин Копейката питам

    Коментиран от #65

    20:48 09.09.2025

  • 45 С дебили

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Баро":

    Не се играе на залагане

    20:49 09.09.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Калфа

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Механик":

    какво налива....8 системи Пейтриът...30 танка Леопард...32 танка Абраамс...60 гаубици...30тина Ф16...смятай и гледай да не загрее калкулатора...

    Коментиран от #58

    20:50 09.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Берлин ще бъде първи на опашката балъци

    6 0 Отговор
    Берлин ще бъде първи на опашката

    20:51 09.09.2025

  • 50 Механик

    11 3 Отговор

    До коментар #42 от "Ха ха ха":

    Да, празник е днес. Днес е 9-ти септември.
    Честит празник на истинските българи, а тротинетките да попрочетата за ОНЯ съд. Щото иде за тях.

    Коментиран от #55, #62

    20:51 09.09.2025

  • 51 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 0 Отговор
    Как пък нито една козяшка жълтопаветна 00 трпка не замина да защита Осрайна .Благодаря ви предварително за +овете !

    20:51 09.09.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ЕЕЕХХХХ Пу тьо

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    си ти миличко и то голям но това си го знаеш

    20:51 09.09.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Помак

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "Механик":

    Честит празник бат Механик и още много такива ,когато сме най зле ей така да сме .

    20:52 09.09.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Кривоверен алкаш

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "гост":

    Пробвай студен сеанс с м@й ....касси ...

    Коментиран от #68

    20:53 09.09.2025

  • 58 Механик

    7 1 Отговор

    До коментар #47 от "Калфа":

    Ми наливайте повече бе! Нали сте клуба на богатите. Що така бедно наливате?? Нали сте "партньорите" на Украина? Кво, свиди ли ви се, та наливате така малко????
    Наливайте, ам не можете, щото паре нема, метали нема, няма кой да работи на машините... Кво имате? Едно перчене имате, а инак сте гола вОда.

    20:54 09.09.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Кривоверен алкаш

    6 1 Отговор
    Слава на Русия ... ! Русия е Сила иМощ ...!

    Коментиран от #63

    20:55 09.09.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ха ха ха

    3 3 Отговор

    До коментар #50 от "Механик":

    А ти не щеш ли да празнуваш в пРоссия, във Владивосток или пък мурманск като вашия таварриш който споделя ценностите на путя......?

    Коментиран от #72, #76, #79, #83

    20:56 09.09.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 ЖЕКО

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО":

    СЛАВА НА МАИ КАТИ СЛАВА И НА ЖЕ НАТИ СЛАВА И НА ДЪЩЕ РЯТИ И ЗАЩО ГО ТРИЕШ СЛАВА И НА ТЕБ

    20:57 09.09.2025

  • 65 Майстора

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Възрожденец":

    Само един замах с тес латта и си възроден .

    20:57 09.09.2025

  • 66 Руснаков

    2 5 Отговор
    Дошла е нощната смяна...мира няма от проруската мрша...

    Коментиран от #70

    20:58 09.09.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Пелтеков

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Кривоверен алкаш":

    само логопеда ще те оправи с голямата тръба...

    Коментиран от #74

    20:59 09.09.2025

  • 69 Ъъъъъъъъ

    5 0 Отговор
    Фейк! Това са две рециклирани системи, които са възстановени в Германия. Трябваше да са три, но едната е била тотал щета.

    Защо е фейк новина? Ми погледнете какво пишат украинските медии:

    Глупостта на тръмпистите кара Украйна да изчерпва противовъздушната си отбрана на фона на нарастващите руски

    След като Пентагонът преразгледа програмата за военна помощ, темпът на доставки на боеприпаси за системите Patriot, NASAMS и Stinger намаля значително. Това се случва в момент, когато Русия засилва ракетните атаки и атаките с дронове срещу украинската инфраструктура.

    Украйна може да се окаже в критична ситуация със своята противовъздушна отбрана поради намаляване на темпа на военна помощ от САЩ. Това се случва на фона на засилените руски въздушни атаки и прегледа на програмите на Пентагона. Източници, запознати в въпроса съобщиха, че от юни насам, след директивата на Пентагона, потоците от помощ са намалели значително, което създава риск от недостиг, ако Кремъл поддържа настоящата интензивност на ракетните и дроновите атаки или допълнително ги увеличи.

    Та така....

    Коментиран от #80

    20:59 09.09.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Плащайте на САЩ

    2 0 Отговор
    Глупаци!

    21:00 09.09.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Кривоверен алкаш":

    Пробвай м@йка си...

    Коментиран от #77

    21:00 09.09.2025

  • 74 Кривоверен алкаш

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Пелтеков":

    Пробвай сеанс ...с ба щасси ... Например 🤣.

    Коментиран от #78

    21:01 09.09.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Руснаков

    1 2 Отговор

    До коментар #73 от "Кривоверен алкаш":

    Оплачи се на М.П. Моди ,ба белким се смили и те 00 Нодди .

    Коментиран от #81

    21:02 09.09.2025

  • 78 Кривоверен алкаш

    1 2 Отговор

    До коментар #74 от "Кривоверен алкаш":

    Папагал...нещо може ли да измислиш сам...скоро при баща ми...Амин.

    Коментиран от #87

    21:03 09.09.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Ха ха ха

    3 6 Отговор

    До коментар #69 от "Ъъъъъъъъ":

    Тия глупости ги пишете от три години...... Киев за три дни......

    Коментиран от #86, #90

    21:03 09.09.2025

  • 81 Руснаков

    2 1 Отговор

    До коментар #77 от "Руснаков":

    убий глупака с мълчание..

    Коментиран от #84

    21:05 09.09.2025

  • 82 Дррр Тиа КриптоГрафф

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "гост":

    Вярно съм досаден като конска муха , нали дядо ?Не те оставям едни 2лв за хляб да изкараш и пак трябва да обикаляш кошовете .

    21:05 09.09.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Руснаков

    3 0 Отговор

    До коментар #81 от "Руснаков":

    Ти отдавни си убит ,бе утре пак,как па не си го разбра ,уж си Ветеран от Прайда .

    21:06 09.09.2025

  • 85 Бой по нато докато им уврат главите!

    4 0 Отговор
    Следващата новина ще е че и двата "Пейтриът"
    с приходом са успешно поразени от руски ракети!

    21:06 09.09.2025

  • 86 Киев за три дни

    3 2 Отговор

    До коментар #80 от "Ха ха ха":

    го папагалят само глупаци и платени отпадъци.

    21:07 09.09.2025

  • 87 Ветеран от протеста

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Кривоверен алкаш":

    Говорят ,че си се оплаквал на сина си че си съжалявал за прахосаното семмее,па той ти го върнал обратно .

    21:08 09.09.2025

  • 88 ян бибиян

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Помак":

    Досега колко са направили на скрап? Или не знаеш какво е Пейтриът? Много е велик господарят ви. На приказки само.

    21:09 09.09.2025

  • 89 Ха ха ха

    2 2 Отговор
    Дрогаре, пак пропускате новината: Първа копейка, русофил е подал документи за споделени ценности и заминаване да живее в пРоссия......

    Коментиран от #92

    21:10 09.09.2025

  • 90 Ъъъъъъъъ

    4 1 Отговор

    До коментар #80 от "Ха ха ха":

    "Тия глупости ги пишете от три години...... Киев за три дни......"

    Ми толкова. На 24-ти ги налазиха и на 28-ми - на четвъртия ден, украинците бяха на масата за преговори в Истанбул. Точно 3 дни устискаха.😂

    Коментиран от #93

    21:10 09.09.2025

  • 91 ян бибиян

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Баро":

    Залагай рубли. Хиляда евро не си виждал накуп.

    Коментиран от #96

    21:11 09.09.2025

  • 92 да бе

    0 4 Отговор

    До коментар #89 от "Ха ха ха":

    Един луд русофил нема да иска да живее у Русия.

    21:12 09.09.2025

  • 93 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Ъъъъъъъъ":

    За ваша жалост не са глупости.......

    21:13 09.09.2025

  • 94 Смърф

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    И за теб ще дойде Деня
    Само се оглеждай ...

    21:13 09.09.2025

  • 95 ян бибиян

    3 1 Отговор
    Слава на Могъща Русия !Русия е Сила и Мощ и защитница на Православието !

    21:14 09.09.2025

  • 96 Баро

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "ян бибиян":

    Аз кво съм виждал не e работа на анонимен утре паk .

    21:15 09.09.2025

  • 97 Евроатлантик

    9 1 Отговор
    Абе къде се изгуби фейковия орешник? След фиаското в което не можа да уцели цял завод 🤣🤣🤣 в Днепропетровск не се чува нищо за него освен от руските тротинетки по форумите и социалните мрежи 😂

    Коментиран от #100

    21:17 09.09.2025

  • 98 ДЕН ДО ПЛАДНЕ

    2 3 Отговор
    РУСНАКА ЩЕ ГИ ПОРЪСИ МАЛКО С ИСКАНДЕРОВА ПОДПРАВКА

    21:18 09.09.2025

  • 99 Факт

    1 1 Отговор
    Русия ще провери изпълнението!

    21:19 09.09.2025

  • 100 Тишо културиста

    1 4 Отговор

    До коментар #97 от "Евроатлантик":

    Емили 🛴 пак си се разпищолила нещо и трябва бате Тишо да те понашляпа с коо жената тоягаа за успокоение .

    21:21 09.09.2025

  • 101 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Както казва Иван Йорданов Костов:
    " Сиромах човек и на половин πyтка се радва"

    21:26 09.09.2025

  • 102 Перо

    2 3 Отговор
    Отново мишени на Орешник!

    Коментиран от #103

    21:41 09.09.2025

  • 103 Орешници има само в

    3 0 Отговор

    До коментар #102 от "Перо":

    кривите, русофилски кратуни. Къде другаде?

    21:45 09.09.2025

  • 104 коментиращ

    0 0 Отговор
    Америка няма никаква милост към Украйна няма преговори само война докато не свършват украинците-какво ще стане после е много интересно.Поляци ли ще вкарват?

    21:50 09.09.2025

