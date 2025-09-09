След сделка с Вашингтон! Украинската армия получи две нови системи "Пейтриът"

Първите установки на двете системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", които Германия обеща на Украйна, са били доставени, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Берлин ще стартира и инициатива по отношение на далекобойния обстрел и ще засили подкрепата си за снабдяването с дронове с голям обсег посредством украинската промишленост, като сключи договори с отбранителни компании в страната на стойност 300 милиона евро, каза той на среща в Лондон на групата "Рамщайн" на военните партньори на Киев.

Още новини от Украйна

Германия обяви на 1 август, че ще достави две системи "Пейтриът" на Украйна, след като постигна споразумение със САЩ, според което Берлин ще бъде първи на опашката за получаване на най-новите системи в замяна, предаде Ройтерс.

Благодарение на поетия от САЩ ангажимент "Германия може първоначално да подкрепи Украйна с пускови установки, а след това и с допълнителни компоненти на системата "Пейтриът", гласеше тогава изявлението на германския министър на отбраната Писториус.