Лондон остава без метро

10 Септември, 2025 04:25, обновена 10 Септември, 2025 04:27 392 2

  • лондон-
  • метро-
  • стачка

Провали се поредният опит за преговори с работодателите, заяви лидерът на синдиката RMT Еди Демпси

Лондон остава без метро - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Във Великобритания лидерът на синдиката RMT Еди Демпси заяви, че пореден опит за преговори с работодателите се е провалил и започналата в неделя 5-дневна стачка в лондонското метро продължава с пълна сила, предаде БНР.

Хиляди членове на синдиката стачкуват заради заплащането и работното време. Като се изключи Северната линия, която работи със силно ограничено разписание, всички останали линии на лондонското метро напълно замряха във вторник. Хората, които се опитват да се придвижват из столицата, се насочиха към автобуси, лодки, велосипеди, автомобили или пък пеша, за да стигнат дестинациите си. Автобусите са претоварани, а повечето коли, велосипеди и мотоциклети причиняват задръствания по основни улици.

Любопитна статистика е, че вчера, например, са регистрирани 22 805 наемания на велосипеди, което е със 73% повече отколкото същия ден миналата седмица. Работодателите твърдят, че направеното предложение за увеличение на заплащането с 3,4% е „справедливо“, а искането на синдиката за по-кратка работна седмица от 32 часа е „несъстоятелно“. Синдикатите пък обвиниха работодателите в лицемерие, защото докато се правят опити за подновяване на преговорите, те са взели решение да затворят касите на линията „Елизабет“ - нещо, което работодателите отричат. Кметът на Лондон Садик Хан и от "Даунинг стрийт" призоваха двете страни в трудовия спор да седнат на масата за преговори.


Великобритания
  • 1 Путин в.в.

    0 0 Отговор
    Е виновен !!

    04:34 10.09.2025

  • 2 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Брехх, май нуунарника остана без метро. Сега да ги натоварват неггрратта и да ни ги пращат в хасково на памуковите планнтации, да ги научим пак на трудови навици. И ще им ги върнем обратно на пълна работна седмица и за по-малко паррии. Съвсем се забравиха. Мислят се за лордове. Ама тъй щИй кат не играй камм шикка

    04:41 10.09.2025

