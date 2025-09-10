Новини
Протестиращи изгориха съпругата на бившия премиер на Непал, президентът и министър-председателят подадоха оставки ВИДЕО

Протестиращи изгориха съпругата на бившия премиер на Непал, президентът и министър-председателят подадоха оставки ВИДЕО

10 Септември, 2025 04:59, обновена 10 Септември, 2025 06:45

Броят на загиналите по време на размириците достигна 22 души, а ранените над 300 души

Непалската армия разположи войски в координация с други агенции за сигурност заради ескалиращата обстановка от засилващите се протести в страната, водени от поколението Z, пише Khabarhub, цитиран от ФОКУС.

"Ако подобни дейности не спрат, армията, заедно с други сили за сигурност, ще бъде напълно мобилизирана, за да постави ситуацията под контрол", се казва в изявление на армията.

Президентският дворец в Непал, както и други ключови сгради са напълно унищожени, а насилието е насочено и към домовете на политически лидери, полицейските участъци и медиите.
Съпругата на бившия премиер на Непал Джаланатх Кханал, Раби Лакшми Читракар, почина, след като получи сериозни наранявания по време на протестите днес в страната, пише India Today.

Съпругата на бившия премиер на Непал Джаланатх Кханал, Раби Лакшми Читракар, почина, след като получи сериозни наранявания по време на протестите, пише India Today, цитиран от ФОКУС.

Домът на премиера и жена му в Далу беше разбит и подпален.

Според непалското издание Khabar Hub, членовете на семейството казаха, че Читракар е била откарана в болницата за изгаряния в Киртипур в критично състояние.

Броят на загиналите по време на протестите достигна 22 души, а ранените над 300 души.

Премиерът на Непал Шарма Оли подаде оставка, а часове по-късно и президентът Рам Чандра Поудел също подаде оставка.


