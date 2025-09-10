Протестиращи изгориха съпругата на бившия премиер на Непал, президентът и министър-председателят подадоха оставки ВИДЕО

Непалската армия разположи войски в координация с други агенции за сигурност заради ескалиращата обстановка от засилващите се протести в страната, водени от поколението Z, пише Khabarhub, цитиран от ФОКУС.



"Ако подобни дейности не спрат, армията, заедно с други сили за сигурност, ще бъде напълно мобилизирана, за да постави ситуацията под контрол", се казва в изявление на армията.



Президентският дворец в Непал, както и други ключови сгради са напълно унищожени, а насилието е насочено и към домовете на политически лидери, полицейските участъци и медиите.

Съпругата на бившия премиер на Непал Джаланатх Кханал, Раби Лакшми Читракар, почина, след като получи сериозни наранявания по време на протестите днес в страната, пише India Today.



Домът на премиера и жена му в Далу беше разбит и подпален.



Според непалското издание Khabar Hub, членовете на семейството казаха, че Читракар е била откарана в болницата за изгаряния в Киртипур в критично състояние.



Броят на загиналите по време на протестите достигна 22 души, а ранените над 300 души.



Премиерът на Непал Шарма Оли подаде оставка, а часове по-късно и президентът Рам Чандра Поудел също подаде оставка.