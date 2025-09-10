Новини
Освободиха студентка в Принстън, отвлечена от иракската милиция "Катаиб Хизбула"

10 Септември, 2025 05:25, обновена 10 Септември, 2025 05:31

Елизабет Цурков вече е в посолството на САЩ в Ирак, съобщи Доналд Тръмп

Освободиха студентка в Принстън, отвлечена от иракската милиция "Катаиб Хизбула" - 1
Снимка: Фейсбук
Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи вчера, че жената, отвлечена от подкрепяната от Иран иракска милиция "Катаиб Хизбула", е била освободена, предаде ДПА, цитирана от БТА, като се позова на негов пост в социалната му платформа "Трут Соушъл".

"Радвам се да съобщя, че Елизабет Цурков, студентка в Принстънския университет, чиято сестра е американски гражданин, току-що е била освободена", написа Тръмп. Президентът добави, че жената "сега е в безопасност и се намира в посолството на САЩ в Ирак, след като е била подлагана на изтезания в продължение на много месеци".

Иракският премиер Мохамед Шия ас Судани също потвърди, че жената е била освободена, наричайки я "руска гражданка".

Според предишни съобщения за отвличането на жената в Ирак Елизабет Цурков има двойно гражданство - руско и израелско.

Израелското правителство съобщи, че жената е била държана от проиранската шиитска милиция от март 2023 г. насам. Смята се, че докторантката в елитния американски университет е пътувала до Ирак с руския си паспорт с научноизследователска цел.

Ирак и Израел са дългогодишни съперници. На израелците не се разрешава да влизат в страната. Влизането в Ирак с руски паспорт обаче е възможно.

Подкрепяната от Иран иракска милиция "Катаиб Хизбула" е една от най-силните и влиятелни групировки в Ирак.


Поставете оценка:

