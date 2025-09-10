Блокираха отстраняването на Лиса Кук от управителния съвет на УФР на САЩ

Американски федерален съдия временно блокира вчера отстраняването на Лиса Кук, член на Управителния съвет на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ, от президента Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че това е ранен неуспех за Белия дом в безпрецедентна правна битка, която може да промени дългогодишната независимост на централната банка на САЩ от изпълнителната власт.

Неотдавна президентът Доналд Тръмп отстрани Кук, а тя оспори решението му в съда. Тръмп каза, че скоро ще има "мнозинство" в централната банка, за да наложи по-ниски лихви. Това стана повод за опасения относно запазването на независимостта на УФР, смятано по традиция за ключово важно за стабилността на финансовата система.