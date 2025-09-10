Новини
Блокираха отстраняването на Лиса Кук от управителния съвет на УФР на САЩ

10 Септември, 2025 05:40, обновена 10 Септември, 2025 05:43 692 3

Това е ранен неуспех за Белия дом в безпрецедентна правна битка, коментираха от Ройтерс

Блокираха отстраняването на Лиса Кук от управителния съвет на УФР на САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американски федерален съдия временно блокира вчера отстраняването на Лиса Кук, член на Управителния съвет на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ, от президента Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че това е ранен неуспех за Белия дом в безпрецедентна правна битка, която може да промени дългогодишната независимост на централната банка на САЩ от изпълнителната власт.

Неотдавна президентът Доналд Тръмп отстрани Кук, а тя оспори решението му в съда. Тръмп каза, че скоро ще има "мнозинство" в централната банка, за да наложи по-ниски лихви. Това стана повод за опасения относно запазването на независимостта на УФР, смятано по традиция за ключово важно за стабилността на финансовата система.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    1 1 Отговор
    тия освен че са кравата, са си иТЪПАНАРИ

    05:46 10.09.2025

  • 2 оня с коня

    1 1 Отговор
    тия освен че са краваРИ, са си иТЪПАНАРИ

    Коментиран от #3

    05:46 10.09.2025

  • 3 Малий

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Колко си умен ?

    05:55 10.09.2025