Министерството на отбраната на САЩ ще намали финансирането за бойната готовност на американската армия в Европа през 2026 г. с почти 15 пъти в сравнение с 2023 г., предаде РИА Новости, позовавайки се на бюджетните документи на ведомството.
Става дума за европейския сегмент от програмата „Армейски предварително позиционирани запаси-2“ (APS-2), която осигурява американски складове за предварително позициониране. Разходите по нея са намалени за четвърта поредна година:
през 2023 г. те са възлизали на около 495 милиона долара;
през 2024 г. - 251,7 милиона;
през 2025 г. - 116,9 милиона;
следващата година - 33,4 милиона.
Както е посочено в проектобюджета, решението е свързано с априлския меморандум на шефа на Пентагона, който нарежда на армията да премахне остарелите програми, да даде приоритет на високотехнологичните проекти и да прехвърли APS-2 в т. нар. режим на поддръжка.
Медиите по-рано съобщиха, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп подготвя по-мащабно съкращаване на програмите за сигурност в Източна Европа, включително ограничаване на Балтийската инициатива за сигурност и финансирането по раздел 333 от закона на САЩ, който предвижда обучение, споделяне на разузнавателна информация и доставки на оборудване за армиите на страните партньори.
Като цяло разходите по програмата APS трябва да бъдат намалени от 660,2 милиона долара през 2023 г. до 330,8 милиона долара през 2026 г., което според документите отразява стратегическото изместване на Вашингтон от Европа към Тихоокеанския регион.
06:57 10.09.2025
3 Президент оф ЮСА
07:03 10.09.2025
07:06 10.09.2025
07:06 10.09.2025
07:08 10.09.2025
Последния Софиянец
Коментиран от #10, #14
07:12 10.09.2025
Механик
Вийте, вийте си, милинките ми! Виене му е майката. Виене и тръшкане, милинките ми.
п.п.
И не забравяйте да наплюете обилно Тръмп. Наплюйте го с пръхкавите си носленца и му кажете че е "агент Краснов". Не забравяйте, милинкките ми.
07:15 10.09.2025
Балансиране на бюджета
07:16 10.09.2025
Хенри Кис Миджендър
До коментар #7 от "Последния Софиянец":А сано, ама кърлеж сам се откача само след като преяде до пръсване.
07:17 10.09.2025
07:18 10.09.2025
07:20 10.09.2025
07:22 10.09.2025
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Кога ще се изнесеш на изток
07:24 10.09.2025
07:47 10.09.2025
07:58 10.09.2025