Пентагонът орязва драстично парите за бойната готовност на американската армия в Европа

10 Септември, 2025 06:46, обновена 10 Септември, 2025 06:53

Парите за догодина са почти 15 пъти по-малко, отколкото през 2023 г.

Пентагонът орязва драстично парите за бойната готовност на американската армия в Европа - 1
Снимка: YouTube
Министерството на отбраната на САЩ ще намали финансирането за бойната готовност на американската армия в Европа през 2026 г. с почти 15 пъти в сравнение с 2023 г., предаде РИА Новости, позовавайки се на бюджетните документи на ведомството.

Става дума за европейския сегмент от програмата „Армейски предварително позиционирани запаси-2“ (APS-2), която осигурява американски складове за предварително позициониране. Разходите по нея са намалени за четвърта поредна година:

през 2023 г. те са възлизали на около 495 милиона долара;
през 2024 г. - 251,7 милиона;
през 2025 г. - 116,9 милиона;
следващата година - 33,4 милиона.

Както е посочено в проектобюджета, решението е свързано с априлския меморандум на шефа на Пентагона, който нарежда на армията да премахне остарелите програми, да даде приоритет на високотехнологичните проекти и да прехвърли APS-2 в т. нар. режим на поддръжка.

Медиите по-рано съобщиха, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп подготвя по-мащабно съкращаване на програмите за сигурност в Източна Европа, включително ограничаване на Балтийската инициатива за сигурност и финансирането по раздел 333 от закона на САЩ, който предвижда обучение, споделяне на разузнавателна информация и доставки на оборудване за армиите на страните партньори.

Като цяло разходите по програмата APS трябва да бъдат намалени от 660,2 милиона долара през 2023 г. до 330,8 милиона долара през 2026 г., което според документите отразява стратегическото изместване на Вашингтон от Европа към Тихоокеанския регион.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 16 гласа.
  • 1 Хи хи

    19 1 Отговор
    Я кажете ся, Тръмпи дали е копейкаджия при всичките милиарди долари които има ??

    06:57 10.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Президент оф ЮСА

    18 0 Отговор
    На гeйoве и ЛГБГЕРБПП ymku пара не трябва да се дават. Само мpъкотии правят.

    07:03 10.09.2025

  • 4 Уса

    14 1 Отговор
    Тръмп е велик президент и добър човек.По времето на ковида Тръмп подари на всеки американски гражданин по 5000$конпенсации за нанесените щети и неудобства от демократите сатанисти.Само и единствено Тръмп е давал пари на американците.Имаше още 2000$ запланувани,но Байдн,Обама и Хилъри му спретнаха измама и Байдн стана президент и даде парите на Зеленски да си купи играчки

    07:06 10.09.2025

  • 5 Ъъъъъъъ

    20 0 Отговор
    Ясна работата. "Коалицията на желаещите" да му мисли. Оръжия, кешовица....Укрите искат от всичко по много.

    07:06 10.09.2025

  • 6 онзи

    15 0 Отговор
    Да ги финансира урсулите , лошо няма .

    07:08 10.09.2025

  • 7 Последния Софиянец

    15 2 Отговор
    Янките се изнасят от България.Честита свобода Българи!

    Коментиран от #10, #14

    07:12 10.09.2025

  • 8 Механик

    11 0 Отговор
    Виете ли, виете ли милите ми тротинетки и целия жълтоаветен планктон?
    Вийте, вийте си, милинките ми! Виене му е майката. Виене и тръшкане, милинките ми.
    п.п.
    И не забравяйте да наплюете обилно Тръмп. Наплюйте го с пръхкавите си носленца и му кажете че е "агент Краснов". Не забравяйте, милинкките ми.

    07:15 10.09.2025

  • 9 Балансиране на бюджета

    10 1 Отговор
    От икономическа гледна точна е много по изгодно да се изгладят отношенията с Китай и Русия, отколкото да се увеличават военните разходи, защото иначе САЩ могат да споделят съдбата на СССР 1991-а година. Основните варианти са зтегляне от източна Европа или фалит. Какво ли ще избере администрацията на Тръмп?

    07:16 10.09.2025

  • 10 Хенри Кис Миджендър

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    А сано, ама кърлеж сам се откача само след като преяде до пръсване.

    07:17 10.09.2025

  • 11 ЛОШО ЛОШО

    13 1 Отговор
    Тагарев остана без заплата.

    07:18 10.09.2025

  • 12 Зеленски съм

    9 3 Отговор
    А парите за украинското правителство нали няма да спрат, че отдавна сме ги откраднали преди да дойдат. Без пари няма да има война бе хора!

    07:20 10.09.2025

  • 13 Къде е проблема не разбрах

    1 3 Отговор
    Пише ,замяна с високотехнологични програми! Хората напредват,модернезират се и от това разходите падат. Нова е друг вид военна стратегия

    07:22 10.09.2025

  • 14 А ти

    2 7 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Кога ще се изнесеш на изток

    07:24 10.09.2025

  • 15 Краснов

    1 3 Отговор
    е създаден да прецака САЩ !

    07:47 10.09.2025

  • 16 Фен

    6 0 Отговор
    Е, и? Нали вече сме богати, ще си плащаме сами, и за сигурността, и за Украйна. Хай Урсула!

    07:58 10.09.2025