Среща между Джон Суини и Доналд Тръмп в Белия дом

Първият министър на Шотландия Джон Суини се срещна вчера с президента на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом, за да обсъдят митата върху шотландското уиски, съобщава ДПА, предава БТА.

Срещата, продължила около 50 минути, се състоя преди официалното посещение на американския президент във Великобритания през следващата седмица. Суини потвърди пред Тръмп, че ще присъства на официалния прием в замъка „Уиндзор“.

В разговорите в Белия дом участва и държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

Суини заяви, че е обсъдил възможността за по-благоприятна сделка относно митата за внос на шотландско уиски. Той добави, че е поставил и въпроси, свързани с международната обстановка, включително конфликта в ивицата Газа и нападението в Катар.