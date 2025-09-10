Новини
Среща между Джон Суини и Доналд Тръмп в Белия дом

10 Септември, 2025 08:01, обновена 10 Септември, 2025 08:06

Разговори за митата върху шотландското уиски и обсъждане на международната обстановка

Среща между Джон Суини и Доналд Тръмп в Белия дом - 1
Снимкa: БГНЕС
Първият министър на Шотландия Джон Суини се срещна вчера с президента на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом, за да обсъдят митата върху шотландското уиски, съобщава ДПА, предава БТА.

Срещата, продължила около 50 минути, се състоя преди официалното посещение на американския президент във Великобритания през следващата седмица. Суини потвърди пред Тръмп, че ще присъства на официалния прием в замъка „Уиндзор“.

В разговорите в Белия дом участва и държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

Суини заяви, че е обсъдил възможността за по-благоприятна сделка относно митата за внос на шотландско уиски. Той добави, че е поставил и въпроси, свързани с международната обстановка, включително конфликта в ивицата Газа и нападението в Катар.


