Репресии, насилие, уволнения: докъде ще стигне Вучич?

Бой, шокови гранати и сълзотворен газ срещу мирни протестиращи, както и уволнения на всички, които не са му напълно лоялни - Вучич е готов на всичко, за да запази властта си. Докъде ще стигнат репресиите в Сърбия?

Протестите в Сърбия не стихват. В началото на тази седмица хиляди излязоха по улиците и обвиниха полицията, че използва насилие срещу протестиращите в страната.

Преди няколко дни насилието ескалира пред университета в Нови Сад, където се провеждаше мирен протест. "Първо група полицаи изскочи от тъмния парк, втурна се към тълпата и започна да налага хората с палки", разказва Норберт Синкович, асистент във Факултета по философия.

Разпространени бяха видеоклипове, на които се вижда как полицаите бият всеки, който им се изпречи на пътя - студенти, доброволци, жени и дори възрастен мъж с бастун.

Бронирани камиони с полицаи обикаляха улиците и често се насочваха право срещу събралото се множество, за да го разпръснат. "Полицията отблъскваше гражданите, буквално разчистваше улица по улица", казва местната жителка Тамара Срийемац. "Нови Сад изглеждаше като окупиран град онази нощ." Органите на реда използваха шокови гранати и сълзотворен газ срещу протестиращите.

"Държавата е по-силна от всеки отделен човек"

Демонстрантите бяха преследвани по улиците и мнозина намериха убежище в сградата на университета. Полицията нахлу и в нея и държа група протестиращи, основно съставена от студенти и университетски преподаватели, заключена за няколко часа, като многократно претърси всички. "Цялата операция беше извършена сякаш сме терористи", казва студентката Ива Галички. "Крещяха ни, питаха ни къде е щабът ни, къде си правим плановете", допълва тя. "Не спирах да се чудя дали е възможно наистина да смятат, че сме терористи. Гледах ги в очите, гледах как говорят през стиснати зъби, как настояват да им покажем тайните си стаи, където според тях уж планираме как да извършим преврат. Беше абсурдно."

В същата нощ сръбският президент Александър Вучич поздрави полицията за "професионалната работа" и нарече протестиращите "страхливци и подлеци", обвинявайки ги, че първи са нападнали полицаите. "Това е наш дълг - когато институциите в Сърбия са нападнати, да се намесим, защото няма да позволим институциите да бъдат унищожени", заяви президентът. "Държавата е по-силна от всеки отделен човек. Така беше днес, така ще е и утре, така ще е завинаги."

Вътрешният министър Ивица Дачич коментира пред държавната телевизия, че 13 полицаи са били ранени в "мащабна и брутална атака", в която по думите му протестиращите хвърляли камъни и фойерверки.

Открити репресии срещу протестиращите

"Виждали сме използване на прекомерна сила от полицията и в предходни ситуации, но това беше ненужно срещу мирен протест", казва Предраг Петрович от Белградския център за политики по сигурността. Според Петрович полицията е трябвало да се намеси само срещу онези, които директно са взели участие в нападения срещу служителите на реда, а не безразборно срещу всички протестиращи, много от които мирно са демонстрирали недоволството си.

"Това беше нападение срещу хора, които просто се противопоставят на режима - демонстрация на сила, чиято основна идея беше да уплаши онези, които искат да продължават да протестират", казва експертът. Той смята, че това е знак, че режимът вече преминава към съвсем открити репресии, които са извън закона и не могат да бъдат спрени от никоя институция. "Откакто е на власт, управляващата партия се опитва да установи възможно най-силен контрол над всички сили за сигурност. Това обаче значи да контролира и съдебната система, която трябва да съблюдава работата на силите за сигурност. Изглежда вече до голяма степен са успели", казва Петрович.

Вучич изисква пълна лоялност

Доказателство за това е отстраняването на Спасоe Вулевич, командир на сръбските специални сили, който обяви, че е сменен в неделя. “Министърът на вътрешните работи и директорът на полицията ме повикаха и ми казаха, че вече не могат да разчитат на мен, защото, както те обясниха, президентът не иска да има въоръжени сили, които не са под абсолютен негов контрол", коментира Вулевич пред сръбски медии. Предраг Петрович посочва, че това не е изолиран случай - други представители на органите на реда също са били освободени в последните месеци, защото не са демонстрирали пълна лоялност.

Според експерта това е знак, че в момента повсеместно се уволняват "нелоялни" хора. Той очаква властите да влязат в много сериозна конфронтация с всички критици на режима. "Разумно е да се предположи това, защото Сръбските специални сили са елитна структура, тренирана да разрешава заложнически кризи и да се бори с терористи. Режимът отдавна нарича протестиращите екстремисти, а в последните месец или два дори и терористи. А всички знаем какво се случва с терористите", предупреждава Петрович.

Студентите нямат намерение да се отказват

Източници на ДВ твърдят, че много полицаи отказват да спазват заповеди, излизат в болнични или в отпуск. Някои дори напускат работа. Петрович обаче се съмнява, че има достатъчно голяма опозиция в полицията, за да бъдат спрени репресиите. Според него само гражданите могат да донесат промяна. "Огромно неподчинение и мирна съпротива от гражданите на много места едновременно - такъв сценарий просто няма да може да бъде спрян от полицията и ще направи налагането на репресии много, много трудно", смята експертът.

Студентите казват, че нямат друг избор освен да продължат да протестират. "Гражданите знаят срещу какво се изправят и че репресиите не са метод, с който може перманентно да се потушат протестите", казва студентът Данило Ерделян пред ДВ. "Единственото, което ни остава, е да се противопоставим. По всеки възможен начин. Няма как да оставим нещата да останат по старому."