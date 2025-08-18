Сърбия се готви за война! Белград купува военно оборудване за 1,64 милиарда долара

Сърбия е европейската страна, която стои зад сделка за 1,64 милиарда долара, подписана с израелския отбранителен гигант Елбит системс (Elbit Systems), съобщи белградската агенция Бета, като се позовава на израелски медии, пише БТА.
Израелската компания от отбранителния сектор обяви по-рано този месец, че е подписала договор за доставка на военно оборудване на „европейска страна“.
„Таймс ъв Израел“ пише, че според информации в израелски медии става дума за Сърбия.
Петгодишният договор включва продажбата на ракетно-артилерийски системи с голям обсег и гама от дронове, включително такива за тактическа и оперативна употреба.
„Ще бъдат доставени и системи за събиране и обработка на разузнавателна информация, както и усъвършенствани системи за нощно виждане“, се казва в съобщение на компанията.
Елбит системс посочва още, че ще бъдат доставени високотехнологични системи ISTAR, системи за електронно водене на война, а също така системи за събиране и обработка на разузнавателна информация.
Освен това Елбит системс ще достави цялостно решение за военна дигитализация и мрежови бойни решения, базирани на последно поколение софтуер и най-съвременно хардуерно комуникационно оборудване, се посочва в съобщение на компанията.
