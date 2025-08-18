Новини
Сърбия се готви за война! Белград купува военно оборудване за 1,64 милиарда долара

18 Август, 2025 16:34 2 836 45

  • косово-
  • сърбия-
  • александър вучич-
  • ивица дачич-
  • балкани

Петгодишният договор включва продажбата на ракетно-артилерийски системи с голям обсег и гама от дронове, включително такива за тактическа и оперативна употреба

Сърбия се готви за война! Белград купува военно оборудване за 1,64 милиарда долара - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Сърбия е европейската страна, която стои зад сделка за 1,64 милиарда долара, подписана с израелския отбранителен гигант Елбит системс (Elbit Systems), съобщи белградската агенция Бета, като се позовава на израелски медии, пише БТА.

Израелската компания от отбранителния сектор обяви по-рано този месец, че е подписала договор за доставка на военно оборудване на „европейска страна“.

„Таймс ъв Израел“ пише, че според информации в израелски медии става дума за Сърбия.

Петгодишният договор включва продажбата на ракетно-артилерийски системи с голям обсег и гама от дронове, включително такива за тактическа и оперативна употреба.

„Ще бъдат доставени и системи за събиране и обработка на разузнавателна информация, както и усъвършенствани системи за нощно виждане“, се казва в съобщение на компанията.

Елбит системс посочва още, че ще бъдат доставени високотехнологични системи ISTAR, системи за електронно водене на война, а също така системи за събиране и обработка на разузнавателна информация.

Освен това Елбит системс ще достави цялостно решение за военна дигитализация и мрежови бойни решения, базирани на последно поколение софтуер и най-съвременно хардуерно комуникационно оборудване, се посочва в съобщение на компанията.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ай, глей ти

    33 10 Отговор
    Па ние за тия пари купуваме една крива улица или защитаваме кучетата

    Коментиран от #27

    16:36 18.08.2025

  • 2 Сатана Z

    39 10 Отговор
    На фона на нашите разходи за превъоръжаване ,Сръбските с като пари за семки.По същия начин и България се готви за война защото е инвестирала повече от 5 милиарда за ново оръжие през последните години.

    16:36 18.08.2025

  • 3 гост

    43 5 Отговор
    Нещо се улисваме,БГ купи въоръжение за няколко милиарда,това означава ли че се готви за война...журналистически изцепки..

    Коментиран от #20, #29

    16:39 18.08.2025

  • 4 Ганьо

    12 14 Отговор
    се готви за € !

    16:41 18.08.2025

  • 5 Оги

    26 5 Отговор
    Анатолчо удивителната пак с гръмко и безсмислено заглавие характерно за него. А нашите ф16 колко струваха бе Анатоляк и ние за какво се готвим?

    16:41 18.08.2025

  • 6 Заглавието

    20 3 Отговор
    няма нищо общо със съдържанието. Сигурно ауторът е слънчасал.

    16:42 18.08.2025

  • 7 Някой

    17 5 Отговор
    Хм, а България за какво се готви щом купува оръжие за много повече милиарди?

    16:43 18.08.2025

  • 8 И НИЕ И И НИЕ

    12 7 Отговор
    КУПИХМЕ ФЪРЧУПЛАНИ--ДОИДАТ ЛИ РАШКИТЕ МАЛЕИИИИИ КАК ШЪ БЯГАТ ОТ БЛОК 70 БХОД 3 ЕТАЖ 7 ДЕСЕН АПАРТАМЕНТ МЪКА МИ Е ДО КУРИЛСКИТЕ ОСТРОВИ

    16:44 18.08.2025

  • 9 Гоце

    9 11 Отговор
    От русофилски режим какво друго да чакаш

    16:44 18.08.2025

  • 10 😁.........

    13 9 Отговор
    Срещу кого ще воюват тези гащници?, май забравиха за кютека от НАТО, то може и пак да им се припомни.

    16:46 18.08.2025

  • 11 Горд българин

    17 10 Отговор
    Много интересно за какво им е толкова оръжие на сърбите.Тях руснаците никога няма да ги нападнат,а пък
    ако решат те случайно да се конфронтират с някой от съседите си(Гърция, България, Румъния)НАТО ще ги помете за 1 ден.

    Коментиран от #17, #21

    16:46 18.08.2025

  • 12 Руски кюнци

    6 7 Отговор
    ли купува?

    Коментиран от #19

    16:46 18.08.2025

  • 13 Българин 🇧🇬

    12 6 Отговор
    Така и трябва ! Рушейки православните християнски държави , Турско-английската алианс не смее да нападне Беларус и Молдова . Но вероятно ще се пробва срещу Сърбия .

    16:46 18.08.2025

  • 14 Горския

    6 1 Отговор
    Нашите купуват Спартани, кугари и пикапи

    16:47 18.08.2025

  • 15 стоян георгиев

    12 4 Отговор
    Уплашили са се, че скоро ще слижим платката на нашия фъ16 и туко виж литнал 😅

    Коментиран от #18

    16:47 18.08.2025

  • 16 Последния Софиянец

    7 6 Отговор
    Да ходим да копаем окопи на Сливница докато е време

    16:48 18.08.2025

  • 17 Софиянец

    7 4 Отговор

    До коментар #11 от "Горд българин":

    Да бе, нато е сила 😅 няма пари за снаряди за 404 и на всеки танк се вее 🏳️‍🌈 , кой смее да се изправи срещу такава сила, хахахах

    16:49 18.08.2025

  • 18 А МАНИВЕЛА

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "стоян георгиев":

    КУПИ ЛИ ИЛИ С ЧАКМАКА ШЪ ГО ПАЛИШ

    16:49 18.08.2025

  • 19 Само питам

    5 7 Отговор

    До коментар #12 от "Руски кюнци":

    "Атлантическо" оръжие от кой вид и модел е по-добро от руския му аналог ? Няма такова !

    16:50 18.08.2025

  • 20 шопо

    4 13 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Мечтата на Сърбия е излаз на Черно море и тази мечта се споделя с братска Русия.

    Коментиран от #22, #23

    16:50 18.08.2025

  • 21 007 лиценз ту кил

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Горд българин":

    Косово.

    16:50 18.08.2025

  • 22 Бай Ху (By Who)

    5 5 Отговор

    До коментар #20 от "шопо":

    Много сте зле господине, чесно.

    16:51 18.08.2025

  • 23 Последния Софиянец

    7 4 Отговор

    До коментар #20 от "шопо":

    На нашето черноморие сърби няма а в Солун е тъпкано.

    16:52 18.08.2025

  • 24 604

    6 0 Отговор
    За туй пък наще само лапат и подаряват срещу процент....на фронтъ по жапанки с прашки....пхахахахахя

    16:56 18.08.2025

  • 25 минаващ

    9 2 Отговор
    Видяла жабата , че коват коня и тя вдигнала крак ....Те така и с братята сърби ...

    16:56 18.08.2025

  • 26 Оня с рикията

    8 2 Отговор
    А ние се ослушваме... Добре, че бяха българските герои през 1885 година, иначе половин България щеше да е Източна Сърбия... Бог да ги прости и вечна им памет...

    Коментиран от #31

    17:02 18.08.2025

  • 27 Търновец

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ай, глей ти":

    Баце за тия пари прави крипто магистрала а Израелска електроника не е надеждна, Израелската артилерия главно гаубици е копирана от Американските, а България вместо морално остаряващи противокорабни ракети от САЩ и Израел трябва да купи ПВО SkyNex от Германия че в обсег до 4 км спира всякакви въздушни средства

    17:04 18.08.2025

  • 28 Ние за колко купихме

    4 1 Отговор
    самолет и половина?

    17:05 18.08.2025

  • 29 Търновец

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Сърбия тегли заем и купи 12 Френски Rafale, Хърватия взе същата марка

    17:07 18.08.2025

  • 30 И България се готви за Война!

    5 1 Отговор
    Плати самолети за 2 милиарда Долара, Сега Противокорабни Ракети купува?? Срещу кой ще воюва, та се готви се за война!!?

    Коментиран от #37

    17:08 18.08.2025

  • 31 АЗ СЪМ С МАСТИКАТА

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Оня с рикията":

    ИМАМЕ СИ ГЕРОИ (ХИРОУ) С ИНДУЛУГЕНЦИЯ

    17:08 18.08.2025

  • 32 ХА ХА

    4 0 Отговор
    Тия па, от 120 години само бой лапат и па се ежат.
    Като гледам май народа ше ги сготви по чаушесковски.

    17:09 18.08.2025

  • 33 БЕНОВСКА

    7 1 Отговор
    ЗНАЧИ АКО СЪСЕДА ХАРЧИ 1.6 МИЛИАРДА ,СЕ ГОТВИ ЗА ВОЙНА А НИЕ ХАРЧИВ 5 МИЛИАРДА ,ЗА КАКВО СЕ ГОТВИМ МАМАВИТЪПАДАЕБА

    17:09 18.08.2025

  • 34 УрСульо

    3 0 Отговор
    мрежови бойни решения..."

    Тольо, Тольо, ти на покрив сядал ли си?

    17:09 18.08.2025

  • 35 ФАКТ

    0 4 Отговор
    За русо-роба това са копейки, за умния човек е инвестиция в Елбит системс които вече имат над 150% вдигане на акциите за годината. Казвам ти дъще - сещай се снахо.

    Коментиран от #38

    17:11 18.08.2025

  • 36 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    На кой ще го накриви с тия милиард и половина разходи?това са пари за семки.готвели се за война...хахахаха

    Коментиран от #41

    17:13 18.08.2025

  • 37 Да прав си

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "И България се готви за Война!":

    Срещу такива като тебе една права лопата е достатъчна.

    17:14 18.08.2025

  • 38 САДЕ БАНАНИ СИ ИЗЯЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "ФАКТ":

    КЪДЕ ПРЕЗРЕЛИ КЪДЕ ЗЕЛЕНИ -НО ЩОМ ТЕ ВЛЕЧАТ ДАВАИ ОЩЕ ЩЕ ИМА

    Коментиран от #39

    17:15 18.08.2025

  • 39 ФАКТ

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "САДЕ БАНАНИ СИ ИЗЯЛ":

    уауууу... каква мисъл, какво слово... вот тебя 5 копеек

    Коментиран от #43

    17:18 18.08.2025

  • 40 Факти

    2 4 Отговор
    Хахаха вече никой не купува от Русия. Щом традиционните й клиенти Индия и Сърбия й показаха среден пръст смятай. Всички гледат колко жалка е руската армия в Украйна и търсят по-надеждно оръжие. Руснаците ще си останат с износ на нефт и газ. Със залеза на тези индустрии ще дойде и края на Русия.

    Коментиран от #45

    17:20 18.08.2025

  • 41 УрСульо

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "стоян георгиев":

    Десо, щом ти харчиш 1,5 милиарда за семки, значи много обичаш семето и бая семки си изяла

    17:22 18.08.2025

  • 42 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ПРИ ИЗРАЕЛСКИТЕ ОРЪЖИЯ ИМА ЕДНА ОСОБЕНОСТ
    ....
    КАТО НАТИСНАТ ЕДНО КОПЧЕНЦЕ В ТЕЛ АВИВ
    ИЛИ ВАШИНГТОН
    И СПИРАТ ДА РАБОТЯТ
    .....
    ТАКА ЧЕ ВУЧИЧ ПРОСТО ПЛАЩА ПОДКУП НА САЩ ДА НЕ ГО БУТАТ,
    ЧРЕЗ ИЗРАЕЛ :))

    17:36 18.08.2025

  • 43 ТАКА Е

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "ФАКТ":

    ТОТАЛ ЕУРОПЕАН -КО Ш КАИШ

    17:38 18.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 факт 2..

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Факти":

    Сърбите имат 15 мигоян 29..със нови подобрени два двг рд33,натовски радари навигация от тхалес париж а и имат един плюс за разлика от наш,те ефки,нямат нужда от топъл хангар,палат от раз от обикновени аналогови акумулатори и излитат по време на киша и сняг

    17:53 18.08.2025

