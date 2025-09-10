Макрон осъди нарушаването на полското въздушно пространство

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че навлизането на дронове в полското въздушно пространство по време на руска атака в Западна Украйна е „просто неприемливо“ и добави, че скоро ще говори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Няма да правим компромиси със сигурността на нашите съюзници“, написа Макрон в социалната мрежа „Екс“.
The incursion of Russian drones into Polish airspace during an attack carried out by Russia against Ukraine is simply unacceptable. I condemn it in the strongest terms. I call on Russia to put an end to this reckless escalation. I reiterate to the Polish people and their…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 10, 2025
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бадядото лош
Коментиран от #11, #17
11:56 10.09.2025
2 мьрсуль
ще ви трябва
11:56 10.09.2025
3 Франция банкрутира!
11:57 10.09.2025
4 Мадам Бриджит
11:57 10.09.2025
5 Майна
Още ли не си го разбрал
Всъщност - служител на умиращото банкерско лоби
11:57 10.09.2025
6 123456
Коментиран от #15
11:58 10.09.2025
7 Соваж бейби
11:59 10.09.2025
8 Зевс
11:59 10.09.2025
9 Путин ви тества за да види
11:59 10.09.2025
10 Росен Желязков
Коментиран от #22
12:00 10.09.2025
11 Карл Маркс
До коментар #1 от "Бадядото лош":Последният изход на капитализма преди фалита е войната.
Коментиран от #19
12:01 10.09.2025
12 Тома
12:03 10.09.2025
13 Едвм
12:03 10.09.2025
14 дядо поп
12:03 10.09.2025
15 дядо поп
До коментар #6 от "123456":Мека китка не може да осъжда твърдо!
12:04 10.09.2025
17 като нашата роска
До коментар #1 от "Бадядото лош":същия чехльо -само че галското петле е нещо повече залита към неговия бряг бабата е само за параван !като се замисля и нашия малко мяза лгблт -
Коментиран от #21
12:08 10.09.2025
18 Пешо z
12:08 10.09.2025
19 Бадядото лош
До коментар #11 от "Карл Маркс":Ако сме сериозни и се измъкнем от битовото ниво, 100% е така, но все пак трябва да има надежда, че ще стане и без кръв.
12:09 10.09.2025
20 Българин...Макароне. Макароне
12:15 10.09.2025
21 Ако питаш мен
До коментар #17 от "като нашата роска":"Малко" си е чист комплимент!
12:16 10.09.2025
22 12345
До коментар #10 от "Росен Желязков":Да - натикаха ни в еврозоната , ще ни звемат резервите, а цените - ПО ДВЕ.
Левовете в евро - трябва да изпее Сашка Васева.
12:30 10.09.2025
23 Питам:
12:34 10.09.2025