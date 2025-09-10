Новини
Свят »
Франция »
Макрон осъди нарушаването на полското въздушно пространство

Макрон осъди нарушаването на полското въздушно пространство

10 Септември, 2025 11:54 758 23

  • еманюел макрон-
  • въздушно пространство-
  • полша

Френският президент заяви, че сигурността на съюзниците няма да бъде компрометирана

Макрон осъди нарушаването на полското въздушно пространство - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че навлизането на дронове в полското въздушно пространство по време на руска атака в Западна Украйна е „просто неприемливо“ и добави, че скоро ще говори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Няма да правим компромиси със сигурността на нашите съюзници“, написа Макрон в социалната мрежа „Екс“.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бадядото лош

    35 2 Отговор
    Вече знам защо този играе агресивен, защото у дома чехъл играе.

    Коментиран от #11, #17

    11:56 10.09.2025

  • 2 мьрсуль

    28 3 Отговор
    учете руски
    ще ви трябва

    11:56 10.09.2025

  • 3 Франция банкрутира!

    26 2 Отговор
    Другият гробар на ЕС се обади и той, явно кой го е измислил всичко това с дроновете!

    11:57 10.09.2025

  • 4 Мадам Бриджит

    20 3 Отговор
    Ах , ма пети Еманюелъ е превъзбуден защото снощи Мадам два пъти наруши въздушното му пространство ! И пренатегна гласовете му струни...

    11:57 10.09.2025

  • 5 Майна

    19 3 Отговор
    Ти си никой
    Още ли не си го разбрал
    Всъщност - служител на умиращото банкерско лоби

    11:57 10.09.2025

  • 6 123456

    17 3 Отговор
    забравили сте да напишете , че го осъжда твърдо и решително ....

    Коментиран от #15

    11:58 10.09.2025

  • 7 Соваж бейби

    18 2 Отговор
    Този пък кой го пита ?Франция гори ,хората му иска оставка то за Украйна говори ?Марш в Украйна с наркомана и освободи поста си .

    11:59 10.09.2025

  • 8 Зевс

    17 2 Отговор
    Както е казал Гьобелс: Една лъжа, повторена 100 пъти, става истина. Нацистите с подобни лъжи са завладели половин Европа, сега наследниците им ор ЕССР ползват същите методи.

    11:59 10.09.2025

  • 9 Путин ви тества за да види

    4 14 Отговор
    докъде ви е смелостта, а не приказките. Руснаците разбират само от едно - много много як кьотек!

    11:59 10.09.2025

  • 10 Росен Желязков

    16 1 Отговор
    България ще помогне на Макрон да си плати дълговете.

    Коментиран от #22

    12:00 10.09.2025

  • 11 Карл Маркс

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бадядото лош":

    Последният изход на капитализма преди фалита е войната.

    Коментиран от #19

    12:01 10.09.2025

  • 12 Тома

    13 1 Отговор
    Този фалира богата Франция и сега французите точат тоягите

    12:03 10.09.2025

  • 13 Едвм

    10 1 Отговор
    Бабата управя

    12:03 10.09.2025

  • 14 дядо поп

    11 0 Отговор
    Гледай да не нарушат твоето въздушно пространство с Бриджит файтъри.

    12:03 10.09.2025

  • 15 дядо поп

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "123456":

    Мека китка не може да осъжда твърдо!

    12:04 10.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 като нашата роска

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бадядото лош":

    същия чехльо -само че галското петле е нещо повече залита към неговия бряг бабата е само за параван !като се замисля и нашия малко мяза лгблт -

    Коментиран от #21

    12:08 10.09.2025

  • 18 Пешо z

    7 0 Отговор
    Зацапаха гащите натовците.

    12:08 10.09.2025

  • 19 Бадядото лош

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Карл Маркс":

    Ако сме сериозни и се измъкнем от битовото ниво, 100% е така, но все пак трябва да има надежда, че ще стане и без кръв.

    12:09 10.09.2025

  • 20 Българин...Макароне. Макароне

    4 1 Отговор
    Дядо ти ще те биий!

    12:15 10.09.2025

  • 21 Ако питаш мен

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "като нашата роска":

    "Малко" си е чист комплимент!

    12:16 10.09.2025

  • 22 12345

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Росен Желязков":

    Да - натикаха ни в еврозоната , ще ни звемат резервите, а цените - ПО ДВЕ.
    Левовете в евро - трябва да изпее Сашка Васева.

    12:30 10.09.2025

  • 23 Питам:

    2 0 Отговор
    Що чакаш проскубано петле? Нали от братска Италия ти казаха да стягаш мешката и противогаза и НА ФРОНТА!

    12:34 10.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания