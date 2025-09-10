Външният министър на Китай започва дипломатическа обиколка в Европа

Министърът на външните работи на Китай Ван И ще посети тази седмица Австрия, Словения и Полша в контекста на застоя на мирните преговори около войната в Украйна, съобщиха китайски власти, цитирани от Франс прес, предава БТА.

Обиколката на Ван И ще бъде от 12 до 16 септември, по време на която той ще се срещне с колегите си от трите държави, съобщи Лин Цзян, говорител на китайското външно министерство. Визитата на външния министър ще се състои в контекста на нарастващи руски въздушни атаки срещу Украйна.

Китай редовно призовава за мирни преговори и за съблюдаването на териториалната цялост на всички държави, включително и на Украйна. Въпреки това той никога не осъди Русия заради руските действия в Украйна и дори задълбочи търговските, дипломатическите и военните отношения с Москва. Китай е също така обвиняван от някои западни държави в това, че помага на Русия да заобиколи наложените ѝ от Запада санкции.

Полша заяви по-рано днес, че е вдигнала във въздух свои самолети, за да свали "вражески обекти", навлезли във въздушното ѝ пространство по време на руска атака срещу Украйна.

На въпрос относно този случай, зададен от кореспонденти на Франс прес в Пекин, говорителят на външното министерство отговори, че "не е осведомен". По отношение на предстоящата визита на Ван И в Полша, говорителят изтъкна "традиционното приятелство" между двете страни. Той уточни, че китайският външен министър и неговият колега ще обсъдят "въпроси от областта на полско-китайските и китайско-европейските отношения, както и регионалните въпроси от общ интерес и въпроси, свързани с международната политика".