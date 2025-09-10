Новини
Външният министър на Китай започва дипломатическа обиколка в Европа

10 Септември, 2025 13:56, обновена 10 Септември, 2025 13:57

Разговорите ще засегнат войната в Украйна, отношенията с ЕС и сигурността в региона

Външният министър на Китай започва дипломатическа обиколка в Европа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Китай Ван И ще посети тази седмица Австрия, Словения и Полша в контекста на застоя на мирните преговори около войната в Украйна, съобщиха китайски власти, цитирани от Франс прес, предава БТА.

Обиколката на Ван И ще бъде от 12 до 16 септември, по време на която той ще се срещне с колегите си от трите държави, съобщи Лин Цзян, говорител на китайското външно министерство. Визитата на външния министър ще се състои в контекста на нарастващи руски въздушни атаки срещу Украйна.

Китай редовно призовава за мирни преговори и за съблюдаването на териториалната цялост на всички държави, включително и на Украйна. Въпреки това той никога не осъди Русия заради руските действия в Украйна и дори задълбочи търговските, дипломатическите и военните отношения с Москва. Китай е също така обвиняван от някои западни държави в това, че помага на Русия да заобиколи наложените ѝ от Запада санкции.

Полша заяви по-рано днес, че е вдигнала във въздух свои самолети, за да свали "вражески обекти", навлезли във въздушното ѝ пространство по време на руска атака срещу Украйна.

На въпрос относно този случай, зададен от кореспонденти на Франс прес в Пекин, говорителят на външното министерство отговори, че "не е осведомен". По отношение на предстоящата визита на Ван И в Полша, говорителят изтъкна "традиционното приятелство" между двете страни. Той уточни, че китайският външен министър и неговият колега ще обсъдят "въпроси от областта на полско-китайските и китайско-европейските отношения, както и регионалните въпроси от общ интерес и въпроси, свързани с международната политика".


Китай
  • 1 Айде сега

    3 0 Отговор
    Чакаме и другия да намеси и Вовата.

    14:00 10.09.2025

  • 2 минувач

    5 0 Отговор
    Адмирации за речта на Станислав Стоянов в Брюксел !

    Коментиран от #6

    14:01 10.09.2025

  • 3 В България няма смисъл да идва

    0 0 Отговор
    Така или иначе пазарът на стоки
    III-то качество и с изтекъл срок на годност
    му е осигурен тук.

    14:02 10.09.2025

  • 4 Евродепутатът Стоянов от предната

    0 4 Отговор
    статия разбира мира като капитулация пред Русия. Русия почна войната срещу Украйна, защото иска да я присъедини към империята. Украинците обаче не искат да се върнат обратно в руската кочина. Затова се отбраняват от военнопрестъпникът Путин. Толкова е просто. Явно за повечето и това е неразбираемо. Ужааас!

    14:02 10.09.2025

  • 5 Китаецът разбира под Европа - Сърбия,

    0 1 Отговор
    Беларус, Русия, Турция. Мерси, е нЕма нужда!

    Коментиран от #7

    14:04 10.09.2025

  • 6 НашТе неолиδεραζΤчета

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "минувач":

    Сигурно си хапят ......то,
    че не могат да ударят
    по един жлъчен коментар
    под статията 😁

    14:05 10.09.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Китаецът разбира под Европа - Сърбия,":

    А ЕсеС разбира под Европа
    САМО СЕБЕ СИ ‼️

    14:07 10.09.2025

  • 8 За размисъл

    0 0 Отговор
    До къде я докараха европейските политиканстващи - да идва китаец да им набие канчето. Позор !!!

    14:13 10.09.2025

