Кремъл за дроновете над Полша: Без коментар!

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа коментар за инцидента с безпилотния летателен апарат над Полша, като препрати въпросите към Министерството на отбраната, съобщава ТАСС.

Кремъл не е получил никакви искания от полското ръководство за контакти във връзка със ситуацията с дроновете, съобщи агенцията, цитирайки Песков.

По-рано, временно управляващият посолството на Русия в Полша Андрей Ордаш отхвърли обвиненията за масирано проникване на руски дронове в полското въздушно пространство.

"Считаме обвиненията за неоснователни. Не са представени доказателства, че тези дронове са с руски произход", каза той пред РИА Новости.

"В този случай не бихме искали да коментираме по никакъв начин, това не е в нашата компетентност, това е прерогатив на руското Министерство на отбраната", заяви Песков пред журналисти. "Ръководството на ЕС и НАТО обвинява Русия в провокация всеки ден, най-често без дори да се опитва да представи каквито и да било аргументи".