Кремъл за дроновете над Полша: Без коментар!

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа коментар за инцидента с безпилотния летателен апарат над Полша, като препрати въпросите към Министерството на отбраната, съобщава ТАСС.
Кремъл не е получил никакви искания от полското ръководство за контакти във връзка със ситуацията с дроновете, съобщи агенцията, цитирайки Песков.
По-рано, временно управляващият посолството на Русия в Полша Андрей Ордаш отхвърли обвиненията за масирано проникване на руски дронове в полското въздушно пространство.
"Считаме обвиненията за неоснователни. Не са представени доказателства, че тези дронове са с руски произход", каза той пред РИА Новости.
"В този случай не бихме искали да коментираме по никакъв начин, това не е в нашата компетентност, това е прерогатив на руското Министерство на отбраната", заяви Песков пред журналисти. "Ръководството на ЕС и НАТО обвинява Русия в провокация всеки ден, най-често без дори да се опитва да представи каквито и да било аргументи".
До коментар #2 от "Скоро украинците ще думнат и":Скоро, скоро, колко скоро викаш? Моста думнаха ли, а как върви перемогата?
8 Я виж
До коментар #2 от "Скоро украинците ще думнат и":в дирника да нема бункер и да не думне некоя ракета с два двигятеля отстрани кръгли
9 Аз съм веган
10 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
11 Гориил
Коментиран от #47
12 Геро
До коментар #1 от "Вашето мнение":Мнението на утайка като теб няма никакво значение.
Коментиран от #49
13 Мутра
Коментиран от #22, #26, #53
14 Сталин
15 Мутра
До коментар #5 от "Кукурузец баце":Нали и тебе и родата ти ще обрули, бе к.опейкаджия пропа.днал.
16 Атина Палада
Да не те забелязват.....
17 Луганск
Всички идентифицирани дронове принадлежат към руския модел"Гербер". Някои от нейните версии могат да носят малки бойни глави, но "няма доказателства, че това е така в този случай". Но ако се вгледате по-внимателно, можете да видите поредица от дронове: "УИ" е Ясно, че руският човек никога няма да пише така. Укрофашистите нямат такава буква в азбуката. Остава единственият извод-провокацията със стрелбище на собствената си територия е организирана от полски проститутки!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
18 САЩисан русофил
19 Европеец
До коментар #4 от "Ясно като бел ден":Съгласен съм с ника и коментара ти.. бившият президент на Полша дуда в интервю каза, със зеления искал Полша да каже че украинската с300 , която падна преди време в Полша била руска и да активират член 5-ти.... Та и сега съм убеден, че това е поредната украинска провокация... Няма обективни данни, че ти я дронове са били руски..... Въпреки че може да се манипулират нещата, тъй като в Украйна паднаха много руски дронове.... Колко му е да се вземат части от сбитите дронове и да се занесат в Полша, като се представят че дроновете който са били свалени в Полша са руски.... Въобще грешката е на Путин че не действа като нетаняху е... Киев е строен от руснаци по съветско време, Но въпреки това е крайно време да заприлича на газа....
20 Котка
21 Мутра
До коментар #16 от "Атина Палада":Унижени са мамаша, оножд.ат ви коч.ината с 5 % от бюджета на Пентагона със скорост 1000 мужи.ка на ден.
23 Факт
24 Поляците мислят че руснаците имат
Тогава ако имаше Украйна Наполеон щеше да освободи Украйна и Полша и нямаше да ходи чак до Москва през зимата
15:21 10.09.2025
25 Европеец
До коментар #5 от "Кукурузец баце":Съгласен съм и своя коментар, лошото че Путин е жаловит и прекалено човечен.... Не дойдат ли орещници в Киев украинската хунта ще продължава да прави провокации....
15:21 10.09.2025
26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #13 от "Мутра":Не бяха ли тези от Хага, дето НЕ МОЖАХА да осъдят Милошевич и ....
ГО УБИХА в последната нощ СЛЕД КОЯТО Е ТРЯБВАЛО да го освободят
КАТО Н Е.В.И.Н.Е.Н ❓
27 Извънредно
Военният портал Defense Express отбелязва, че Варшава е била предупредена за заплахата, а целенасочената руска атака е „далеч не първият епизод на постепенната ескалация от страна на кремъл“.
В началото на юли в Полша публикуваха информация, че сред останките на свалени в Украйна руски дронове са открити 4G модеми със SIM карти на полски оператори.
Полският журналист Марек Будзиш разпространи тази информация, позовавайки се на доклад, получен на 2 юли, който съдържа много подробности, включително къде точно са свалени руските дронове. В един от руските дронове е открита и SIM карта на литовски оператор. В доклада, чието авторство не е упоменато, се отбелязва, че това директно показва подготовка на Русия за полети на безпилотни летателни апарати над територията на Полша и Литва и тестове за свързване с мобилни комуникационни мрежи. В съобщението си Будзиш отбелязва, че задача за полските служби е да установят кой е закупил SIM картите, защото при покупката им е необходима регистрация.
Мобилният интернет на руските дронове е необходим за предаване на информация от самия БЛА и коригиране на полета му.
В зависимост от допълнителното оборудване, инсталирано на дроновете, рф може да получава информация за работата на системите за противовъздушна отбрана и електронна борба, както и да предава визуална информация от камер
28 Полски жупан
29 Урсул
30 Извънредно
До коментар #27 от "Извънредно":В зависимост от допълнителното оборудване, инсталирано на дроновете, рф може да получава информация за работата на системите за противовъздушна отбрана и електронна борба, както и да предава визуална информация от камерата. Всичко това се използва от руснаците във войната срещу Украйна.
Още през септември 2024 беше установено, че русия слага украински SIM карти в своите ударни дронове, за да подобри възможностите им за насочване.
Военният портал уточнява, че към момента не е известно дали подобни устройства са били в руските дронове, атакували Полша на 10 септември.
31 Европеец
До коментар #16 от "Атина Палада":Съгласен съм с коментара ти...натовците лаят и провокират Русия, но това че Русия не им коментира тъпотиите ги ядосва и изкарва извън релси, което е истинско унижение....
33 Дедо
34 Оценка
35 Европеец
До коментар #27 от "Извънредно":Хайде стига с тия конспирации....
36 Антон
38 Руски ценности -глад и мизерия
39 Европеец
До коментар #33 от "Дедо":А ти вярваш ли си бе .....
41 Коко
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Няма и да чуеш! Не е политкоректно!
42 Въпрос към копейките
44 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #33 от "Дедо":"Руските варвари неистово искат ... да избиват и изнасилват и да подчинят цяла Източна Европа."
Да беше прочел малко от учебниците си❗
ЦЯЛАТА ИЗТОЧНА ЕВРОПА всъщност е ....
В РУСИЯ‼️
45 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
46 Тихо глу.пак!
До коментар #44 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Некомпетентен си.
48 Бъ Хх гггф
До коментар #33 от "Дедо":Срещнеш ли копейка трепИ!
49 Го казва най-голямата
До коментар #12 от "Геро":гмеч под утайката.
50 Тиква
51 На 1-ви март 1941 г.
До коментар #42 от "Въпрос към копейките":България става съюзник на Германия, Италия и Япония.
52 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #42 от "Въпрос към копейките":Отгховор от НЕКОПЕЙКА , притеснява ли те ❓
"Копейки, СЕГА и поляците ли след украинците станаха фашисти? "
Ами не от сега.
Къде Чичо Ади е разположил лагерите си
с ОНЗИ надпис❓ Дали е случаЕно 🤔
53 И до там ще стигнем,
До коментар #13 от "Мутра":не се притеснявай,както се пънете като глист на буца и ви се ще да водиет война с Русия,ще загубите не само териториите си ,но и главите си,а за Хага не се притеснявай,тя е просто междинна точка през която ще прецапаме да ви се иzсrem в залата за назидание.
54 Дика
До коментар #28 от "Полски жупан":Мда, даже за три дни... Де тоз късмет да влязат в Полша, или Финландия.
55 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #46 от "Тихо глу.пак!":Ти ли го написа🤔❗
Ти, дето дори не знаеш границите на Европа‼️
56 Атина Палада
До коментар #25 от "Европеец":Изобщо Путин не е жалостив..Жалостивите хора правят отстъпки...А Путин не прави отстъпки.
Путин се държи жестоко ,но честно..
И защо до сега не е направил това за което ти пишеш...Защото Украйна не е проблема на Русия.А когато си честен,не наказваш онзи,който е използван и няма вина за конфликта .От тук следва,че целите на Русия са съвсем други,различни от Украйна..
57 Атина Палада
До коментар #42 от "Въпрос към копейките":Ха,ти не знаеш ли,че България беше съюзник на Хитлер?
58 Тълковен речник
До коментар #45 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":И ти май не си българче.
60 Опааааа
До коментар #51 от "На 1-ви март 1941 г.":23 август 1939 г.
61 Важното е вие тъпите и с рудиментирали
До коментар #15 от "Мутра":мозъци да изпари,а ние ще се жертваме в името на това.По коментара ти личи,че мозъка ти е тип рудиментарен орган.
62 Опааааа
До коментар #57 от "Атина Палада":А ти знаеш ли, че СССР беше съюзник с Хитлер, поделиха си сверите на влияние и двете държави почнаха войната като нападнаха Полша. А това че си бил съюзник на Хитлер не е оправдание СССР да ни обяви война, ние не сме ги нападали, нито сме им обявявали война. Те не обявяват на нас война- СССР на България. Не България на СССР. Хващаш ли разликата или не ти стига пипето.
63 граф Монте Кристо
