Кремъл за дроновете над Полша: Без коментар!
  Тема: Украйна

Кремъл за дроновете над Полша: Без коментар!

10 Септември, 2025 15:05

Не сме получили никакви искания от полското ръководство за контакти във връзка със ситуацията с дроновете, заяви Дмитрий Песков

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа коментар за инцидента с безпилотния летателен апарат над Полша, като препрати въпросите към Министерството на отбраната, съобщава ТАСС.

Кремъл не е получил никакви искания от полското ръководство за контакти във връзка със ситуацията с дроновете, съобщи агенцията, цитирайки Песков.

По-рано, временно управляващият посолството на Русия в Полша Андрей Ордаш отхвърли обвиненията за масирано проникване на руски дронове в полското въздушно пространство.

"Считаме обвиненията за неоснователни. Не са представени доказателства, че тези дронове са с руски произход", каза той пред РИА Новости.

"В този случай не бихме искали да коментираме по никакъв начин, това не е в нашата компетентност, това е прерогатив на руското Министерство на отбраната", заяви Песков пред журналисти. "Ръководството на ЕС и НАТО обвинява Русия в провокация всеки ден, най-често без дори да се опитва да представи каквито и да било аргументи".


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Вашето мнение

    44 9 Отговор
    Единият от дроновете, дето страховитите натйовци го свалили пушел Кента. Днес макрон обяви война на гражданите си, а мърцула се пъне да краде руски активи, затова е цялата дандания.

    Коментиран от #12

    15:09 10.09.2025

  • 2 Скоро украинците ще думнат и

    10 39 Отговор
    Кремъл. Путин обаче има много бункери и не могат да го уцелят.

    Коментиран от #7, #8, #40

    15:09 10.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    48 12 Отговор
    На плаж Велека изплува двуметрова украинска ракета.Не чух коментари от властта?

    Коментиран от #41

    15:09 10.09.2025

  • 4 Ясно като бел ден

    47 12 Отговор
    Поредната украинска провокация.

    Коментиран от #19

    15:09 10.09.2025

  • 5 Кукурузец баце

    42 11 Отговор
    Дорде не дойде орешника да обрули гнилите натовскоевропейски орехчета те все така ще миришат на гнило и ще увеличават парите от членките лишавайки от средства децата ни

    Коментиран от #15, #25

    15:09 10.09.2025

  • 6 Интересно

    42 9 Отговор
    Сега да не се окажат ,че дроновете са украински.

    15:10 10.09.2025

  • 7 Вашето мнение

    22 6 Отговор

    До коментар #2 от "Скоро украинците ще думнат и":

    Скоро, скоро, колко скоро викаш? Моста думнаха ли, а как върви перемогата?

    15:10 10.09.2025

  • 8 Я виж

    17 6 Отговор

    До коментар #2 от "Скоро украинците ще думнат и":

    в дирника да нема бункер и да не думне некоя ракета с два двигятеля отстрани кръгли

    15:11 10.09.2025

  • 9 Аз съм веган

    12 8 Отговор
    Подвиха опашка. Шубета.

    15:11 10.09.2025

  • 10 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    8 22 Отговор
    Без коментар.

    15:12 10.09.2025

  • 11 Гориил

    16 10 Отговор
    Рано или късно Варшава ще разпали Третата световна война.

    Коментиран от #47

    15:12 10.09.2025

  • 12 Геро

    4 20 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Мнението на утайка като теб няма никакво значение.

    Коментиран от #49

    15:13 10.09.2025

  • 13 Мутра

    5 26 Отговор
    Хага - първи ред. А копейкаджиите - във Владивосток - хахах.

    Коментиран от #22, #26, #53

    15:13 10.09.2025

  • 14 Сталин

    28 3 Отговор
    Дроновете на Русия вече маркираха GPS координатите на базата на НАТО и сигналите за комуникация на системите на Нато

    15:14 10.09.2025

  • 15 Мутра

    4 16 Отговор

    До коментар #5 от "Кукурузец баце":

    Нали и тебе и родата ти ще обрули, бе к.опейкаджия пропа.днал.

    Коментиран от #61

    15:15 10.09.2025

  • 16 Атина Палада

    18 26 Отговор
    Божееее, Русия даже не ги забелязва матЮвците:))) Такова унижение на матЮ:)))
    Да не те забелязват.....

    Коментиран от #21, #31

    15:15 10.09.2025

  • 17 Луганск

    5 3 Отговор
    ПОЛША И НАТО ЩЕ БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ

    Всички идентифицирани дронове принадлежат към руския модел"Гербер". Някои от нейните версии могат да носят малки бойни глави, но "няма доказателства, че това е така в този случай". Но ако се вгледате по-внимателно, можете да видите поредица от дронове: "УИ" е Ясно, че руският човек никога няма да пише така. Укрофашистите нямат такава буква в азбуката. Остава единственият извод-провокацията със стрелбище на собствената си територия е организирана от полски проститутки!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    15:15 10.09.2025

  • 18 САЩисан русофил

    6 16 Отговор
    Плача,господаря комунистическа русия,пак с подути вратни жили,отнесе тежки англосакси шамари

    15:17 10.09.2025

  • 19 Европеец

    19 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ясно като бел ден":

    Съгласен съм с ника и коментара ти.. бившият президент на Полша дуда в интервю каза, със зеления искал Полша да каже че украинската с300 , която падна преди време в Полша била руска и да активират член 5-ти.... Та и сега съм убеден, че това е поредната украинска провокация... Няма обективни данни, че ти я дронове са били руски..... Въпреки че може да се манипулират нещата, тъй като в Украйна паднаха много руски дронове.... Колко му е да се вземат части от сбитите дронове и да се занесат в Полша, като се представят че дроновете който са били свалени в Полша са руски.... Въобще грешката е на Путин че не действа като нетаняху е... Киев е строен от руснаци по съветско време, Но въпреки това е крайно време да заприлича на газа....

    15:17 10.09.2025

  • 20 Котка

    18 2 Отговор
    Ами, да. Първо ги свалили пък после тръгнали да ги търсят /отломките/. Да няма после изненади като с ракетата. То добре че тогава юБаъдън още си подремваше.

    15:18 10.09.2025

  • 21 Мутра

    5 13 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    Унижени са мамаша, оножд.ат ви коч.ината с 5 % от бюджета на Пентагона със скорост 1000 мужи.ка на ден.

    Коментиран от #43

    15:18 10.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Факт

    2 17 Отговор
    Недоносчето русия,създадено едва през 1990 година,с финансите на Буш старши отива на бунището на историята

    15:20 10.09.2025

  • 24 Поляците мислят че руснаците имат

    5 9 Отговор
    Войски да нападат запада и да минат през Полша ама това е било при Наполеон 1812
    Тогава ако имаше Украйна Наполеон щеше да освободи Украйна и Полша и нямаше да ходи чак до Москва през зимата

    Коментиран от #59

    15:21 10.09.2025

  • 25 Европеец

    21 2 Отговор

    До коментар #5 от "Кукурузец баце":

    Съгласен съм и своя коментар, лошото че Путин е жаловит и прекалено човечен.... Не дойдат ли орещници в Киев украинската хунта ще продължава да прави провокации....

    Коментиран от #56

    15:21 10.09.2025

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    16 1 Отговор

    До коментар #13 от "Мутра":

    Не бяха ли тези от Хага, дето НЕ МОЖАХА да осъдят Милошевич и ....
    ГО УБИХА в последната нощ СЛЕД КОЯТО Е ТРЯБВАЛО да го освободят
    КАТО Н Е.В.И.Н.Е.Н ❓

    15:21 10.09.2025

  • 27 Извънредно

    3 12 Отговор
    КРЕМЪЛ Е ПОДГОТВЯЛ АТАКИ С ДРОНОВЕ СРЕЩУ ПОЛША ОТ ЮЛИ - ПОЛСКИ СИМ КАРТИ ВЕЧЕ СА НАМИРАНИ В СВАЛЕНИ РУСКИ БЛА - Defense Express
    Военният портал Defense Express отбелязва, че Варшава е била предупредена за заплахата, а целенасочената руска атака е „далеч не първият епизод на постепенната ескалация от страна на кремъл“.
    В началото на юли в Полша публикуваха информация, че сред останките на свалени в Украйна руски дронове са открити 4G модеми със SIM карти на полски оператори.
    Полският журналист Марек Будзиш разпространи тази информация, позовавайки се на доклад, получен на 2 юли, който съдържа много подробности, включително къде точно са свалени руските дронове. В един от руските дронове е открита и SIM карта на литовски оператор. В доклада, чието авторство не е упоменато, се отбелязва, че това директно показва подготовка на Русия за полети на безпилотни летателни апарати над територията на Полша и Литва и тестове за свързване с мобилни комуникационни мрежи. В съобщението си Будзиш отбелязва, че задача за полските служби е да установят кой е закупил SIM картите, защото при покупката им е необходима регистрация.
    Мобилният интернет на руските дронове е необходим за предаване на информация от самия БЛА и коригиране на полета му.
    В зависимост от допълнителното оборудване, инсталирано на дроновете, рф може да получава информация за работата на системите за противовъздушна отбрана и електронна борба, както и да предава визуална информация от камер

    Коментиран от #30, #35

    15:22 10.09.2025

  • 28 Полски жупан

    18 1 Отговор
    Поляците много добре знаят, че не трябва да нагнетяват напрежение по този случай, защото ако ядосат голямата мечка , тя ще ги смачка за една седмица, а европейските мухльовци и страхливци ще гледат от страни и ще осъждат деянието и ще налагат санкции..

    Коментиран от #54

    15:23 10.09.2025

  • 29 Урсул

    7 2 Отговор
    Урсуло, налагай още санкции на Руснаците ! Или направо пращай европейски аскер да напляска руснаците !

    15:24 10.09.2025

  • 30 Извънредно

    2 6 Отговор

    До коментар #27 от "Извънредно":

    В зависимост от допълнителното оборудване, инсталирано на дроновете, рф може да получава информация за работата на системите за противовъздушна отбрана и електронна борба, както и да предава визуална информация от камерата. Всичко това се използва от руснаците във войната срещу Украйна.
    Още през септември 2024 беше установено, че русия слага украински SIM карти в своите ударни дронове, за да подобри възможностите им за насочване.
    Военният портал уточнява, че към момента не е известно дали подобни устройства са били в руските дронове, атакували Полша на 10 септември.

    15:25 10.09.2025

  • 31 Европеец

    10 15 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    Съгласен съм с коментара ти...натовците лаят и провокират Русия, но това че Русия не им коментира тъпотиите ги ядосва и изкарва извън релси, което е истинско унижение....

    15:25 10.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Дедо

    16 11 Отговор
    Руските варвари неистово искат да се върнат във времето на Втората Световна Война , да избиват и изнасилват и да подчинят цяла Източна Европа.

    Коментиран от #39, #44, #48

    15:28 10.09.2025

  • 34 Оценка

    16 8 Отговор
    Кремълските кап"ути си глътнаха езиците. 😁

    15:28 10.09.2025

  • 35 Европеец

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "Извънредно":

    Хайде стига с тия конспирации....

    15:28 10.09.2025

  • 36 Антон

    6 1 Отговор
    Значи да се псува в коментарите може, но да се пише истината неможе!

    15:29 10.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Руски ценности -глад и мизерия

    5 8 Отговор
    В раша минимална пенсия 80 евро,в Габон дето имат само едно малко кладенче за нефт 200 евро

    15:30 10.09.2025

  • 39 Европеец

    5 5 Отговор

    До коментар #33 от "Дедо":

    А ти вярваш ли си бе .....

    15:30 10.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Коко

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Няма и да чуеш! Не е политкоректно!

    15:32 10.09.2025

  • 42 Въпрос към копейките

    4 3 Отговор
    Копейки, сега и поляците ли след украинците станаха фашисти? Преди това чеченците и грузинците бяха фашисти. А още преди това финландците, литовците, латвийците, естонците бяха фашисти...На 5 септември 1944 г., когато Съветския съюз обявява война на България и ние българите бяхме фашисти, сигурно и сега сме фашисти и заслужаваме да почнат да ни целят и нас с дронове и ракети?

    Коментиран от #51, #52, #57

    15:33 10.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 6 Отговор

    До коментар #33 от "Дедо":

    "Руските варвари неистово искат ... да избиват и изнасилват и да подчинят цяла Източна Европа."

    Да беше прочел малко от учебниците си❗

    ЦЯЛАТА ИЗТОЧНА ЕВРОПА всъщност е ....
    В РУСИЯ‼️

    Коментиран от #46

    15:35 10.09.2025

  • 45 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 2 Отговор
    Как пък един пумияр не замина за руският рай?

    Коментиран от #58

    15:35 10.09.2025

  • 46 Тихо глу.пак!

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Некомпетентен си.

    Коментиран от #55

    15:36 10.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Бъ Хх гггф

    4 4 Отговор

    До коментар #33 от "Дедо":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    15:37 10.09.2025

  • 49 Го казва най-голямата

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Геро":

    гмеч под утайката.

    15:39 10.09.2025

  • 50 Тиква

    4 1 Отговор
    Всяка седмица Лъжи и пак лъжите бълва,"Демократичен" фашистки союз, беше уСрула,сега дронове,утре зайци със патки,ще пресекат границата на финланд или осраина.

    15:41 10.09.2025

  • 51 На 1-ви март 1941 г.

    0 2 Отговор

    До коментар #42 от "Въпрос към копейките":

    България става съюзник на Германия, Италия и Япония.

    Коментиран от #60

    15:41 10.09.2025

  • 52 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Въпрос към копейките":

    Отгховор от НЕКОПЕЙКА , притеснява ли те ❓
    "Копейки, СЕГА и поляците ли след украинците станаха фашисти? "
    Ами не от сега.
    Къде Чичо Ади е разположил лагерите си
    с ОНЗИ надпис❓ Дали е случаЕно 🤔

    15:42 10.09.2025

  • 53 И до там ще стигнем,

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мутра":

    не се притеснявай,както се пънете като глист на буца и ви се ще да водиет война с Русия,ще загубите не само териториите си ,но и главите си,а за Хага не се притеснявай,тя е просто междинна точка през която ще прецапаме да ви се иzсrem в залата за назидание.

    15:42 10.09.2025

  • 54 Дика

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Полски жупан":

    Мда, даже за три дни... Де тоз късмет да влязат в Полша, или Финландия.

    15:43 10.09.2025

  • 55 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Тихо глу.пак!":

    Ти ли го написа🤔❗
    Ти, дето дори не знаеш границите на Европа‼️

    15:44 10.09.2025

  • 56 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Европеец":

    Изобщо Путин не е жалостив..Жалостивите хора правят отстъпки...А Путин не прави отстъпки.
    Путин се държи жестоко ,но честно..
    И защо до сега не е направил това за което ти пишеш...Защото Украйна не е проблема на Русия.А когато си честен,не наказваш онзи,който е използван и няма вина за конфликта .От тук следва,че целите на Русия са съвсем други,различни от Украйна..

    15:48 10.09.2025

  • 57 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Въпрос към копейките":

    Ха,ти не знаеш ли,че България беше съюзник на Хитлер?

    Коментиран от #62

    15:50 10.09.2025

  • 58 Тълковен речник

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    И ти май не си българче.

    15:51 10.09.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Опааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "На 1-ви март 1941 г.":

    23 август 1939 г.

    15:53 10.09.2025

  • 61 Важното е вие тъпите и с рудиментирали

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мутра":

    мозъци да изпари,а ние ще се жертваме в името на това.По коментара ти личи,че мозъка ти е тип рудиментарен орган.

    15:55 10.09.2025

  • 62 Опааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Атина Палада":

    А ти знаеш ли, че СССР беше съюзник с Хитлер, поделиха си сверите на влияние и двете държави почнаха войната като нападнаха Полша. А това че си бил съюзник на Хитлер не е оправдание СССР да ни обяви война, ние не сме ги нападали, нито сме им обявявали война. Те не обявяват на нас война- СССР на България. Не България на СССР. Хващаш ли разликата или не ти стига пипето.

    15:58 10.09.2025

  • 63 граф Монте Кристо

    0 0 Отговор
    Поляците отричат за руски дронове,значи става въпрос по скоро за фейк-шумотевица,хвърляне на безпочвени обвинения.Същевременно ударите на украински дронове по селища в Донбас зачестяват,поразяват високи сгради нощо време ,за да убият повече хора,за това в западните издания не се споменава,тях ги бива да измислят руски дронове в Полша,не че руснаците директно са ги отправили,а само били отклонени от укренското пво.И веднага искат да активират цялото нато,без нищо да изясняват и дали не е провокация от украинска страна,което е лесно предвидимо.

    15:59 10.09.2025

