Москва: Доналд Тръмп има всички нужни инструменти, за да насърчи Зеленски да прекрати конфликта

Вашингтон има всички възможности да повлияе на Киев за отстраняване на коренните причини за конфликта в Украйна. Това заяви днес официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова по време на брифинг, пише ТАСС, цитиран от Фокус.



"Уверени сме, че настоящата американска администрация има всички възможности да насърчи така нареченото украинско ръководство да прекрати конфликта, да премахне коренните причини за неговото възникване и да се върне към корените на собствената си държавност“, подчерта дипломатът.



Захарова обясни, че "най-добрите гаранции за сигурността на Украйна са установяването на нейния неутрален, необвързан, неядрено оръжие статут, който е залегнал в декларацията за държавен суверенитет от 1990 г.“



Потвърждение на тази декларация "се съдържаше в проекта за мирно споразумение, който се разработваше през пролетта на 2022 г.“, отбеляза дипломатът.



