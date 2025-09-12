Москва: Доналд Тръмп има всички нужни инструменти, за да насърчи Зеленски да прекрати конфликта

Вашингтон има всички възможности да повлияе на Киев за отстраняване на коренните причини за конфликта в Украйна. Това заяви днес официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова по време на брифинг, пише ТАСС, цитиран от Фокус.
"Уверени сме, че настоящата американска администрация има всички възможности да насърчи така нареченото украинско ръководство да прекрати конфликта, да премахне коренните причини за неговото възникване и да се върне към корените на собствената си държавност“, подчерта дипломатът.
Захарова обясни, че "най-добрите гаранции за сигурността на Украйна са установяването на нейния неутрален, необвързан, неядрено оръжие статут, който е залегнал в декларацията за държавен суверенитет от 1990 г.“
Потвърждение на тази декларация "се съдържаше в проекта за мирно споразумение, който се разработваше през пролетта на 2022 г.“, отбеляза дипломатът.
"Не съм чувал от никоя настояща фигура, че декларацията за държавен суверенитет от 1990 г. е била приета под натиск, подписана там или по друг начин. Те винаги са се гордеели с този документ. Следователно това е произходът на тяхната държавност. Това е, което гарантира сигурността на Украйна и може да се превърне в ключ към бъдещия мир. Към това трябва да призоваваме. И който и да направи това, е страхотен човек“, обясни тя.Вашингтон има всички възможности да повлияе на Киев за отстраняване на коренните причини за конфликта в Украйна. Това заяви днес официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова по време на брифинг, пише ТАСС.
"Уверени сме, че настоящата американска администрация има всички възможности да насърчи така нареченото украинско ръководство да прекрати конфликта, да премахне коренните причини за неговото възникване и да се върне към корените на собствената си държавност“, подчерта дипломатът.
Захарова обясни, че "най-добрите гаранции за сигурността на Украйна са установяването на нейния неутрален, необвързан, неядрено оръжие статут, който е залегнал в декларацията за държавен суверенитет от 1990 г.“
Потвърждение на тази декларация "се съдържаше в проекта за мирно споразумение, който се разработваше през пролетта на 2022 г.“, отбеляза дипломатът.
"Не съм чувал от никоя настояща фигура, че декларацията за държавен суверенитет от 1990 г. е била приета под натиск, подписана там или по друг начин. Те винаги са се гордеели с този документ. Следователно това е произходът на тяхната държавност. Това е, което гарантира сигурността на Украйна и може да се превърне в ключ към бъдещия мир. Към това трябва да призоваваме. И който и да направи това, е страхотен човек“, обясни тя.
Москва: Доналд Тръмп има всички нужни инструменти, за да насърчи Зеленски да прекрати конфликта
12 Септември, 2025 17:20 718 32
Захарова обясни, че най-добрите гаранции за сигурността на Украйна са установяването на нейния неутрален, необвързан, неядрено оръжие статут, който е залегнал в декларацията за държавен суверенитет от 1990 г.
Вашингтон има всички възможности да повлияе на Киев за отстраняване на коренните причини за конфликта в Украйна. Това заяви днес официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова по време на брифинг, пише ТАСС, цитиран от Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #18, #23
17:22 12.09.2025
2 Ужас
Ужас.
Коментиран от #5
17:23 12.09.2025
3 сара
17:25 12.09.2025
4 Абе
Коментиран от #11
17:26 12.09.2025
5 Да така е. Мисирките мълчат.
До коментар #2 от "Ужас":Украински Дрон
17:29 12.09.2025
6 Абсолютно
17:29 12.09.2025
7 Евреина Кобзон
Да насърчи и
Бункерния МУДАК
Да прекрати конфликта .
За това ще каже ли нещо
Алкохолния Дегенерат Захариева.
17:34 12.09.2025
8 Като
17:34 12.09.2025
9 Путин ПОЧНА ВОЙНА
17:35 12.09.2025
10 Бен Вафлек
Коментиран от #16
17:38 12.09.2025
11 Ами Путин винаги е искал мир
До коментар #4 от "Абе":И сега настява ама Зелю се е запънал не вдигат белия байряк...
Все пак Капитулацията е първото и най сигурно предложение за дълготраен мир!!!
17:39 12.09.2025
12 Тръмп
Но не смея, за да не ме нарекат "агент Краснов" и пак да ме въртят на шиш с "раша,раша,раша"
Но пък е добре европейските лидери да изсърбат докрай горчивата чаша и народите им да ги изритат.
17:39 12.09.2025
13 Баба ти от Украина
17:40 12.09.2025
14 Дон Корлеоне
17:40 12.09.2025
15 Абсурдистан
17:40 12.09.2025
16 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #10 от "Бен Вафлек":От руснак войник не става.В това е проблема.
17:41 12.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 болгарин..
До коментар #1 от "Гост":А бгшаблодите бандерски,все се завират там,където не им е мястото,отзадзе ужопота
17:41 12.09.2025
19 Пора
17:41 12.09.2025
20 Еее нема лабаво
17:42 12.09.2025
21 Гост 2.72
Явно причините за нападението са други.
Всички приказки от Кремъл са с единствена цел да се протака максимално, за да може да избият и окупират още. Ако Украйна започне да завзема територии, руснаците веднага ще обърнат палачинката, ще искат мир, помощ от Кимчо, от ООН, от БРИКС, от НАТО и ще ореват света.
Войната може да свърши само когато агресора се върне откъдето е дошъл. Така стана с Хитлер, Наполеон, Чингиз хан... Така ще стане и с Путлер.
17:42 12.09.2025
22 Величко
17:42 12.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Копейки,
17:43 12.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Русофил- готов за бой
17:44 12.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 табсо..
До коментар #17 от "Защо ти трябваше Пусинее ?!":Бравос на масква..побърка с двайсе дрона-урсулскио алианс
17:44 12.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ян бибиян
17:44 12.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ко стаа бе руски боклуци?
17:45 12.09.2025