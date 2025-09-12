Новини
Москва: Доналд Тръмп има всички нужни инструменти, за да насърчи Зеленски да прекрати конфликта
  Тема: Украйна

Москва: Доналд Тръмп има всички нужни инструменти, за да насърчи Зеленски да прекрати конфликта

12 Септември, 2025 17:20

Захарова обясни, че най-добрите гаранции за сигурността на Украйна са установяването на нейния неутрален, необвързан, неядрено оръжие статут, който е залегнал в декларацията за държавен суверенитет от 1990 г.

Москва: Доналд Тръмп има всички нужни инструменти, за да насърчи Зеленски да прекрати конфликта - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Вашингтон има всички възможности да повлияе на Киев за отстраняване на коренните причини за конфликта в Украйна. Това заяви днес официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова по време на брифинг, пише ТАСС, цитиран от Фокус.

"Уверени сме, че настоящата американска администрация има всички възможности да насърчи така нареченото украинско ръководство да прекрати конфликта, да премахне коренните причини за неговото възникване и да се върне към корените на собствената си държавност“, подчерта дипломатът.

Захарова обясни, че "най-добрите гаранции за сигурността на Украйна са установяването на нейния неутрален, необвързан, неядрено оръжие статут, който е залегнал в декларацията за държавен суверенитет от 1990 г.“

Потвърждение на тази декларация "се съдържаше в проекта за мирно споразумение, който се разработваше през пролетта на 2022 г.“, отбеляза дипломатът.

Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    12 10 Отговор
    А те шлюхите от Москва не могат да прекратят конфликта, който започнаха, защото...?

    Коментиран от #18, #23

    17:22 12.09.2025

  • 2 Ужас

    10 6 Отговор
    Украински фронт ни нападна. Падна в морето в Бургас. Ние сме Натуту. Да се активира веднага чл. 5. Укрите воюват с нас. Нападат ни
    Ужас.

    Коментиран от #5

    17:23 12.09.2025

  • 3 сара

    6 8 Отговор
    Точно като даде ядрените си оръжия на братята подписа уязвимостта си та толкова с неядрените статути.

    17:25 12.09.2025

  • 4 Абе

    8 11 Отговор
    Конфликта го започна путин.Защо Зеленски ще го прекратява.Да го прекратява психопата.

    Коментиран от #11

    17:26 12.09.2025

  • 5 Да така е. Мисирките мълчат.

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ужас":

    Украински Дрон

    17:29 12.09.2025

  • 6 Абсолютно

    9 3 Отговор
    Вярно е това което казва другарката Захарова.

    17:29 12.09.2025

  • 7 Евреина Кобзон

    4 7 Отговор
    Да има всички средства
    Да насърчи и
    Бункерния МУДАК
    Да прекрати конфликта .

    За това ще каже ли нещо
    Алкохолния Дегенерат Захариева.

    17:34 12.09.2025

  • 8 Като

    3 8 Отговор
    не може да победи, москва търси служебна победа. Жалки, руски комплексари.

    17:34 12.09.2025

  • 9 Путин ПОЧНА ВОЙНА

    4 8 Отговор
    Той нахлу в Украйна с армия......Зеленски ли да спре войната, почната от ПУТИН.

    17:35 12.09.2025

  • 10 Бен Вафлек

    2 8 Отговор
    нещастници надяват се на тръмп да им осигури нещо като пабеда

    Коментиран от #16

    17:38 12.09.2025

  • 11 Ами Путин винаги е искал мир

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    И сега настява ама Зелю се е запънал не вдигат белия байряк...
    Все пак Капитулацията е първото и най сигурно предложение за дълготраен мир!!!

    17:39 12.09.2025

  • 12 Тръмп

    0 5 Отговор
    Това го знам отдавна и то много добре!
    Но не смея, за да не ме нарекат "агент Краснов" и пак да ме въртят на шиш с "раша,раша,раша"
    Но пък е добре европейските лидери да изсърбат докрай горчивата чаша и народите им да ги изритат.

    17:39 12.09.2025

  • 13 Баба ти от Украина

    2 5 Отговор
    Коя си ти че да кажеш какво да прави Украйна Стойте в БРИКС ходете на екскурзии при Кимчо и не стъпвайте в Европа Никой не иска нашественици

    17:40 12.09.2025

  • 14 Дон Корлеоне

    2 5 Отговор
    Тръмп няма да спаси Хаяско.

    17:40 12.09.2025

  • 15 Абсурдистан

    2 5 Отговор
    И путлерът може да я спре, но няма!

    17:40 12.09.2025

  • 16 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "Бен Вафлек":

    От руснак войник не става.В това е проблема.

    17:41 12.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 болгарин..

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    А бгшаблодите бандерски,все се завират там,където не им е мястото,отзадзе ужопота

    17:41 12.09.2025

  • 19 Пора

    2 4 Отговор
    Путинова русия умира.

    17:41 12.09.2025

  • 20 Еее нема лабаво

    4 2 Отговор
    Путин им предлага доброволен мир... ама щом Зелю не ще доброволно ша стани доброзорно ама ще му е по скъпичко на Зелю!!!

    17:42 12.09.2025

  • 21 Гост 2.72

    3 4 Отговор
    Украйна беше необвързана и с неядрен статут през 2022 г. Такава е и сега, но Русия я нападна.
    Явно причините за нападението са други.
    Всички приказки от Кремъл са с единствена цел да се протака максимално, за да може да избият и окупират още. Ако Украйна започне да завзема територии, руснаците веднага ще обърнат палачинката, ще искат мир, помощ от Кимчо, от ООН, от БРИКС, от НАТО и ще ореват света.
    Войната може да свърши само когато агресора се върне откъдето е дошъл. Така стана с Хитлер, Наполеон, Чингиз хан... Така ще стане и с Путлер.

    17:42 12.09.2025

  • 22 Величко

    2 0 Отговор
    Дааа ... , само че стария шмекер няма интерес войната да приключи ... ! Той обяви , че войната е на Куку Байдън , но сега войната е негова ! Той и Пентагона имат интерес войната да продължи ... ! Продават оръжия и боеприпаси на Украйна и Европа , загиват руснаци и украинци , разрушават се села и градове ... Да не е глупав да спре войната ... ? !

    17:42 12.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Копейки,

    0 2 Отговор
    Заминавайте да пълните снаряди за братята украинци!Работата е добре платена.

    17:43 12.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Русофил- готов за бой

    0 1 Отговор
    Момчета, преди 11 години след автомобилна катастрофа изпаднах в кома. За щастие днес се събудих, явно духът на Ленин и Сталин е бдял над душата ми и чудото се случи. Стигнахме ли Лисабон? Европа наша ли е? Преди 11 години бяхме пред Покровск, сигурно отдавна сме прегазили това градче и викаме на сервитьорките в Париж: "Бьистро, бьистро!". Информирайте ме, моля.

    17:44 12.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 табсо..

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Защо ти трябваше Пусинее ?!":

    Бравос на масква..побърка с двайсе дрона-урсулскио алианс

    17:44 12.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ян бибиян

    1 1 Отговор
    Марче, и след толкова самагон те е страх от Зеленски? Има защо.

    17:44 12.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ко стаа бе руски боклуци?

    0 0 Отговор
    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    17:45 12.09.2025

