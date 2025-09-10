Новини
Свят »
Германия »
Германски прокурори сезирани за израелски войник, обвинен в убийства на цивилни в Газа

10 Септември, 2025 14:45 585 0

Правозащитни организации подават жалба срещу снайперист от Израелските отбранителни сили за предполагаеми военни престъпления

Германски прокурори сезирани за израелски войник, обвинен в убийства на цивилни в Газа - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Адвокати по правата на човека заведоха дело срещу израелски войник от германски произход заради предполагаемото му участие в целенасочено убийство на невъоръжени палестински цивилни в Газа, съобщава "Ройтерс", предава News.bg.

Европейският център за конституционни и човешки права и три палестински организации за правата на човека заявиха, че са подали наказателна жалба до федералния прокурор на Германия срещу снайперист от Израелските отбранителни сили.

По информация на Центъра 25-годишният войник е роден и израснал в Мюнхен и е имал регистрирано местожителство в Германия доскоро, но не може да се потвърди, че има двойно гражданство.

В своята жалба от 130 страници Центърът посочва, че групите са представили доказателства, включително изследвания и аудиовизуални записи, според които войникът е принадлежал към т.нар. "Отряд призрак" на 202-ри парашутен батальон. Според събраната информация членове на това звено умишлено са убивали цивилни в Газа.

Правозащитните организации заявиха, че са документирали целенасочени снайперски стрелби близо до болниците "Ал Кудс" и "Насър" в Газа между ноември 2023 г. и март 2024 г., като допълниха, че подобни съдебни производства срещу членове на същото звено са в ход и във Франция, Италия, Южна Африка и Белгия.

Делото е заведено съгласно германските закони, които позволяват на прокурорите да преследват международни престъпления, ако обвиняемите са родени в Германия или са германски граждани.

"Не трябва да има двойни стандарти - дори ако заподозрените са членове на израелските въоръжени сили", подчерта адвокатът на Европейския център за конституционни и човешки права Александър Шварц.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новини по държави:
