Цената на лешниците от Турция се покачи с над 50 процента

Турската служба по зърното (ТМО) обяви официалните изкупни цени за лешници за сезон 2025-2026 г., като определи цена от 200 турски лири (4,24 евро) за килограм лешници с високо качество и 195 лири (4,13 евро) за килограм лешници с по-ниско качество, което е увеличение от съответно 51,5 и 50 процента спрямо миналогодишните цени, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“, цитиран от БТА.

Решението на Службата е свързано със сериозния спад в добива на лешниците, който е предизвикан най-вече от измръзвания на насажденията през април. Същевременно специалисти предупреждават, че тази година добивът на лешници в Черноморския регион може да спадне под 400 000 тона, което е значително по-ниско от обичайното ниво от около 800 000 тона.

Турция отговаря за около 70 процента от световните доставки на лешници, като се очаква покачването в цената да повлияе негативно най-вече на производителите на шоколад, като италианската компания „Ферреро“ (Ferrero), която използва лешниците като основна съставка в шоколадовите си изделия и изкупува около една четвърт от турските лешници.