Цената на лешниците от Турция се покачи с над 50 процента

7 Август, 2025 07:40 901 6

  • лешници-
  • турция-
  • ядки-
  • турска икономика-
  • износ

Турция отговаря за около 70 процента от световните доставки на лешници

Цената на лешниците от Турция се покачи с над 50 процента - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турската служба по зърното (ТМО) обяви официалните изкупни цени за лешници за сезон 2025-2026 г., като определи цена от 200 турски лири (4,24 евро) за килограм лешници с високо качество и 195 лири (4,13 евро) за килограм лешници с по-ниско качество, което е увеличение от съответно 51,5 и 50 процента спрямо миналогодишните цени, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“, цитиран от БТА.

Решението на Службата е свързано със сериозния спад в добива на лешниците, който е предизвикан най-вече от измръзвания на насажденията през април. Същевременно специалисти предупреждават, че тази година добивът на лешници в Черноморския регион може да спадне под 400 000 тона, което е значително по-ниско от обичайното ниво от около 800 000 тона.

Турция отговаря за около 70 процента от световните доставки на лешници, като се очаква покачването в цената да повлияе негативно най-вече на производителите на шоколад, като италианската компания „Ферреро“ (Ferrero), която използва лешниците като основна съставка в шоколадовите си изделия и изкупува около една четвърт от турските лешници.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    3 1 Отговор
    малко е още да се покачи


    лещници не ям

    07:41 07.08.2025

  • 2 Злобното Джуджи

    1 5 Отговор
    В Русия няма Картофи 😁

    07:43 07.08.2025

  • 3 Гошката

    5 1 Отговор
    Ще ядем бадеми и фъстъци

    07:56 07.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 отваря се ниша

    1 0 Отговор
    Ще внесат украински лежници.

    08:39 07.08.2025

  • 6 Спекула

    1 0 Отговор
    Турските катерици имат запаси и ще направят доста кинти през зимата.

    08:40 07.08.2025

