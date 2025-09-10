Тръмп след руската атака срещу Полша: Да започваме!

Доналд Тръмп отбеляза "нарушението на полското въздушно пространство" от Русия в многозначително съобщение, написано в почти небрежен тон, публикувано в социалната му мрежа "Трут соушъл", предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Какво става с Русия, която нарушава полското въздушно пространство с дронове? Да започваме!", написа американският президент в първата си и кратка реакция, откакто НАТО помогна за прехващането на дронове. Западът смята, че те са били изпратени умишлено през нощта от Русия.
Тази сутрин полският премиер Доналд Туск заяви, че страната му е задействала свои и натовски средства за въздушна отбрана, за да свали дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство след руска въздушна атака срещу Западна Украйна. Полският вицепремиер нарече нарушаването на полското въздушно пространство "акт на агресия", а по-късно през деня Варшава поиска свикването на консултации съгласно Член 4 на договора за НАТО. Полският вицепремиер Кшищоф Гавковски определи случая като "планиран от Русия ход".
Министерството на отбраната на Русия заяви, че не е планирало атаки срещу обекти в Полша, а руският шарже д'афер във Варшава каза, че дроновете са дошли от Украйна и обвини полското правителство в "антируски настроения".
Представител на Белия дом заяви пред Ройтерс, че по-късно днес Тръмп ще разговаря днес с полския си колега Карол Навроцки.
Полша използва тази сутрин оръжия, за да свали цели след многократни нарушения на въздушното пространство по време на руска атака срещу Украйна, заяви премиерът Доналд Туск, цитиран от Ройтерс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 2222
Коментиран от #7, #9, #10, #15, #22, #80
20:23 10.09.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #57, #83
20:24 10.09.2025
3 Киро Шприца
Коментиран от #49
20:25 10.09.2025
4 Тръмп
20:25 10.09.2025
5 На.Гли
Коментиран от #21, #50
20:26 10.09.2025
6 евтим лозенец
Коментиран от #85
20:26 10.09.2025
7 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #1 от "2222":Надай се либерални ми младежо,на пияни мадами!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍
Коментиран от #43
20:26 10.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Дедо Джо
До коментар #1 от "2222":Иска им се ама ги е шубе. 4 години оставят украйнийката да се гърчи.
20:26 10.09.2025
10 То за тази работа
До коментар #1 от "2222":Се изка ,дупе.
20:26 10.09.2025
11 Ти си
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Пасивен даа
20:26 10.09.2025
12 Евгени от Алфапласт
20:27 10.09.2025
13 Чичо Дончо
20:27 10.09.2025
14 Хайо
Коментиран от #76
20:27 10.09.2025
15 1488
До коментар #1 от "2222":За ИСраел какво каза. Ще ги почват ли. Хахаха. Смешник.
20:27 10.09.2025
16 ТИГО
20:27 10.09.2025
17 Що за превод
20:27 10.09.2025
18 Жан Бойко
То да беше само това !
Хайде почвайте .
20:27 10.09.2025
19 Чирпан
Те не искат никакъв мир , бясно куче мир не иска ,иска яка тояга
Коментиран от #40
20:27 10.09.2025
20 ООрана държава
20:28 10.09.2025
21 Едно хубаво
До коментар #5 от "На.Гли":Фелацио да ми извьртиш.
Коментиран от #29
20:28 10.09.2025
22 1111
До коментар #1 от "2222":Нямат гащи.
20:28 10.09.2025
23 Хе хе...
Утре- конференция.
Вдругиден- инициатива.
След седмица- среща на коалицията на же лаещите.
След две седмици- заседание.
След месец- всичко отначало.
Междувременно- джафкане, вой и люти закани иззад оградата.
Ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха!
20:28 10.09.2025
24 киро ципата от жепето
20:28 10.09.2025
25 Силиций
" започваме"-украинския сценарий ли???
20:28 10.09.2025
26 Хасковски каунь
Иначе празни приказки, бол
Коментиран от #33
20:28 10.09.2025
27 Кресна
20:31 10.09.2025
28 матю хари
Русия е бутафорна държава, просто западните лидери в момента са нерешителни.
Коментиран от #72
20:31 10.09.2025
29 И ти
До коментар #21 от "Едно хубаво":Ли си падаш по мъже ,руZnako
20:31 10.09.2025
30 Кремълски, бункерен плъх
20:31 10.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #48
20:33 10.09.2025
33 Наистина
До коментар #26 от "Хасковски каунь":Разсъждаваш като каунь!
20:33 10.09.2025
34 Цвете
20:33 10.09.2025
35 Оооох, то
20:34 10.09.2025
36 Зелен потник
Казват само че са свалени няколко дрона без да доказват чии са дроновете.
А вие си дрънкайте тук
20:34 10.09.2025
37 КАКВО ЩЕ ОИЧВАЛ ДОНИ
20:35 10.09.2025
38 Многозначително
Коментиран от #45
20:35 10.09.2025
39 Малкия холандец
20:35 10.09.2025
40 Пешо z
До коментар #19 от "Чирпан":Натискани чирпанската ракия и не умувай.
20:35 10.09.2025
41 Цвете
20:35 10.09.2025
42 Майна
Тръмп ги започва" лондонсити" ...
Ще видите
Както отбеляза Алекс Крайнер :
,,Кирил Дмитриев с карикатурата си по-горе, където тигърът, мечката, орелът и пандата седят заедно като приятели и пият чай. Звучи сякаш скоро ще разберем..."
20:35 10.09.2025
43 Госпожо Кучева, две заебележки
До коментар #7 от "Mими Кучева🐕🦺":1. Средният пръст измежду иконките липсва
2. Може ли либералният младеж да се надява на пияни младежи също? Според мен може.
20:35 10.09.2025
44 бай Даньо
20:37 10.09.2025
45 ,,,,,,
До коментар #38 от "Многозначително":мухлясалата малобритания кво да каже
20:38 10.09.2025
46 Соваж бейби
Коментиран от #51, #63
20:38 10.09.2025
47 Алооо
20:38 10.09.2025
48 Да заколим прасето с 1Сунгурларска
До коментар #32 от "Mими Кучева🐕🦺":Ще му набият Орешника тържествено на Червения площад. Мдааа. SEAL ще го измъкнат от бункера за мръшавия врат .
Коментиран от #84
20:39 10.09.2025
49 Соваж бейби
До коментар #3 от "Киро Шприца":Мисли си че всички са предатели като наркомана ,блъфира и ако се получи ще подпали Европа агресора Америка.
Коментиран от #53
20:39 10.09.2025
50 Проблема е, че
До коментар #5 от "На.Гли":на Запад всеки един живот е ценен, а в Русия само живота на Путлер е ценен. Ако Запада нападне аналогова Русия ще я разпердушини, но това ще стане с цената, макар и на един европейски живот.
20:40 10.09.2025
51 Путинистче идиотче
До коментар #46 от "Соваж бейби":Тръмп нема да ни прости.
Коментиран от #61
20:41 10.09.2025
52 Ами
Вече се говори, че не занаят дали са руски. Не можело да се установи по фрагментите.
Явно никъде из останките няма надпис - ПРОИЗВЕДЕНО В РУСИЯ
Какво правим ако се окаже, че не са руски ... Дали САЩ са готови да приключват :)
20:41 10.09.2025
53 Путин ПОЧНА ВОЙНА
До коментар #49 от "Соваж бейби":Нема да го жалим я
Коментиран от #60
20:41 10.09.2025
54 604
20:42 10.09.2025
55 айде почвайте се де, колко да чакаме?
20:43 10.09.2025
56 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
57 Оти да се лажеме?.
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Нема се плашиш, ти и твоите симпатизанти сте на първа линия!
20:44 10.09.2025
58 кога ще ни моилизирате ?
айде мобилизирайте народа да видите какво е народна любов! само ни дайте заредени автомати ние знаем къде и по кого да стеляме !
само ни мобилизирайте чакаме ви
ще усетите що е то народна любов като се въоръжим
20:44 10.09.2025
59 Отреазвяващ
20:44 10.09.2025
60 604
До коментар #53 от "Путин ПОЧНА ВОЙНА":мешкъта, и отивъй да гу спираш нидей гувури ний, ...че всички тъй гуворити амъ гъ дъ дъ брои въ нема........само по копчетата сте силни....
20:44 10.09.2025
61 Соваж бейби
До коментар #51 от "Путинистче идиотче":Тръмп да си гледа краварника и да си изнася базите от Европа. Хората трябва незабавно да изгони от власт всички които са с Америка и наркомана ,това е последният шанс за Америка краят им идва в Европа като удавник за сламка са в момента.
Коментиран от #69
20:45 10.09.2025
62 готов за бой
ще ви подпукам аз вас краварска жълтопваветна сган
20:45 10.09.2025
63 Путине, Путине...
До коментар #46 от "Соваж бейби":Гледай Иран, мисли за...Русия.
20:45 10.09.2025
64 Възпалена копейка 🥴
20:45 10.09.2025
65 Феникс
Коментиран от #73
20:46 10.09.2025
66 град КОЗЛОДУЙ
20:46 10.09.2025
67 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
20:47 10.09.2025
68 Да се започва
20:47 10.09.2025
69 Путинистче идиотче
До коментар #61 от "Соваж бейби":Щатските бази в Европа не са на руска територия. Джуджака кремълски да си гледа кочината.
Коментиран от #79
20:47 10.09.2025
70 Съветски тероризъм
20:47 10.09.2025
71 град КОЗЛОДУЙ
20:47 10.09.2025
72 Орк
До коментар #28 от "матю хари":Бутафорна държава. Какъв ви е проблем? Май че НАТО е бутафорно
Коментиран от #77, #78
20:48 10.09.2025
73 Путин почна войната
До коментар #65 от "Феникс":Нема да го жалим я
20:48 10.09.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 русийката
20:49 10.09.2025
76 като питаш да ти кажа
До коментар #14 от "Хайо":Тя отдавна е започнала, ти още ли не си се събудил? Не се притеснявай, ще се намери кой да те събуди с покрива паднал върху главата ти.
20:49 10.09.2025
77 Натовско оръжие
До коментар #72 от "Орк":Громи руснаците..
Дали НАТО е бутафория.
20:49 10.09.2025
78 що ве
До коментар #72 от "Орк":Северна Монголия не е бутафория викаш?
20:50 10.09.2025
79 Соваж бейби
До коментар #69 от "Путинистче идиотче":Един ден и то скоро ,помни ми думите не съм медиум ама в Америка ще пламне война.Много държави заедно с Европа защо не ще свършат Америка, вярвай ми да връщат Луйзяна и Аляска най малкото.
Коментиран от #89
20:50 10.09.2025
80 Специална Военна Опсерация
До коментар #1 от "2222":Не разчитай на това!
Те играят заедно!
Коментиран от #87
20:50 10.09.2025
81 Тръмп
20:50 10.09.2025
82 Путин ПОЧНА ВОЙНА
20:50 10.09.2025
83 ЕЙ ПОСЛЕДНИЯТ
До коментар #2 от "Последния Софиянец":СОФИЯНЕЦ ГАНЬО В УС..ТАТА ТИ ШПРИЦА ТРОЛ ЕДИН СЛЕД ДРУГ С РАЗЛИЧНИ НИКОВЕ КОМЕНТАРИ ПИШЕШ КОПЕЙКО Л.УД П.ЕДЕ.РАСТ
20:51 10.09.2025
84 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #48 от "Да заколим прасето с 1Сунгурларска":Затова пyтитo се крие в бункера🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍 нападна Украйна преди 4 години да смени Зеленски и да няма общи граници с НАТО🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍само че неутралните от 200 години Швеция и Финландия като видяха и подадоха заявление за членство в алианса 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣 пияния медвед ги заплаши с "необратими последици" 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍
показаха му среден пръст и сега русийката има 1300 км.обща граница с НАТО 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍Финландия оказва една от най големите помощи на Украйна 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍 има 15 НАТОвски бази там и е изчислено че ядрените ракети стигат до московията за 27 секунди 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍 Наздраве 🍸🍷🍾
20:51 10.09.2025
85 555
До коментар #6 от "евтим лозенец":Български език - Слаб 2 …!!!…
20:51 10.09.2025
86 некой ни убеждаваше
20:51 10.09.2025
87 Американско оръжие
До коментар #80 от "Специална Военна Опсерация":Избива руснаците....дали играят заедно
20:51 10.09.2025
88 az СВО Победа80
Накратко, налице е провокация, която е съшита с бели конци, и за която от МО на РФ предварително обявявиха че очакват още в средата на август на 2025г. и която прави впечатление с нелепото и некадърно планиране, и изпълнение...
20:52 10.09.2025
89 В живота няма...ЩЕ
До коментар #79 от "Соваж бейби":Има ..тук и сега
20:53 10.09.2025
90 Съветски ботуш
Този акт на практика прекъсна демократичните традиции у нас за 45-годишен период и доведе на власт тоталитарен комунистически режим, унищожил цвета на българската нация по време на съветската окупация продължила до 1947 година. Екзекутирани са хиляди видни българи - политици, учители, лекари, хора на изкуството, само заради техните възгледи.
Целта на СССР е да осъществи бързо нахлуване в България, с което да изпревари и да се парират евентуални действия на Великобритания по откриване на фронт на Балканите и да окупира България.
20:53 10.09.2025
91 Тошо
20:54 10.09.2025
92 Американско оръжие
20:55 10.09.2025
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Тръмп Трепе руснаци
20:56 10.09.2025