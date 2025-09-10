Новини
Тръмп след руската атака срещу Полша: Да започваме!
  Тема: Украйна

Тръмп след руската атака срещу Полша: Да започваме!

10 Септември, 2025 20:22 2 745 94

Тръмп коментира с енигматично послание нарушението на полското въздушно пространство

Тръмп след руската атака срещу Полша: Да започваме! - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Доналд Тръмп отбеляза "нарушението на полското въздушно пространство" от Русия в многозначително съобщение, написано в почти небрежен тон, публикувано в социалната му мрежа "Трут соушъл", предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Какво става с Русия, която нарушава полското въздушно пространство с дронове? Да започваме!", написа американският президент в първата си и кратка реакция, откакто НАТО помогна за прехващането на дронове. Западът смята, че те са били изпратени умишлено през нощта от Русия.

Още новини от Украйна

Тази сутрин полският премиер Доналд Туск заяви, че страната му е задействала свои и натовски средства за въздушна отбрана, за да свали дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство след руска въздушна атака срещу Западна Украйна. Полският вицепремиер нарече нарушаването на полското въздушно пространство "акт на агресия", а по-късно през деня Варшава поиска свикването на консултации съгласно Член 4 на договора за НАТО. Полският вицепремиер Кшищоф Гавковски определи случая като "планиран от Русия ход".

Министерството на отбраната на Русия заяви, че не е планирало атаки срещу обекти в Полша, а руският шарже д'афер във Варшава каза, че дроновете са дошли от Украйна и обвини полското правителство в "антируски настроения".

Представител на Белия дом заяви пред Ройтерс, че по-късно днес Тръмп ще разговаря днес с полския си колега Карол Навроцки.

Полша използва тази сутрин оръжия, за да свали цели след многократни нарушения на въздушното пространство по време на руска атака срещу Украйна, заяви премиерът Доналд Туск, цитиран от Ройтерс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 2222

    30 80 Отговор
    Скоро НАТО ще демилитаризира русийката.

    Коментиран от #7, #9, #10, #15, #22, #80

    20:23 10.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    58 7 Отговор
    Ами почвайте.Аз съм пас.

    Коментиран от #11, #57, #83

    20:24 10.09.2025

  • 3 Киро Шприца

    61 14 Отговор
    Кво ше започва рижия морков Русия да не му е Ирак.

    Коментиран от #49

    20:25 10.09.2025

  • 4 Тръмп

    40 1 Отговор
    Време е да почваме Десанта в Нормандия.

    20:25 10.09.2025

  • 5 На.Гли

    17 47 Отговор
    Са руZките Zвини ,ни чули ни видели

    Коментиран от #21, #50

    20:26 10.09.2025

  • 6 евтим лозенец

    60 3 Отговор
    а у нас като падаха ракети не дрончета от югославия ние на кого се уплакохме а,,,,,,,

    Коментиран от #85

    20:26 10.09.2025

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    38 4 Отговор

    До коментар #1 от "2222":

    Надай се либерални ми младежо,на пияни мадами!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    Коментиран от #43

    20:26 10.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дедо Джо

    40 5 Отговор

    До коментар #1 от "2222":

    Иска им се ама ги е шубе. 4 години оставят украйнийката да се гърчи.

    20:26 10.09.2025

  • 10 То за тази работа

    35 1 Отговор

    До коментар #1 от "2222":

    Се изка ,дупе.

    20:26 10.09.2025

  • 11 Ти си

    1 16 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Пасивен даа

    20:26 10.09.2025

  • 12 Евгени от Алфапласт

    27 0 Отговор
    Да, бе, ясно, започваме. Ама КОГА?🤣

    20:27 10.09.2025

  • 13 Чичо Дончо

    36 4 Отговор
    Ами да започваме ,ЕС е основното ястие.

    20:27 10.09.2025

  • 14 Хайо

    42 1 Отговор
    И какво ще започва клоуна ? Трета световна ли ?

    Коментиран от #76

    20:27 10.09.2025

  • 15 1488

    36 4 Отговор

    До коментар #1 от "2222":

    За ИСраел какво каза. Ще ги почват ли. Хахаха. Смешник.

    20:27 10.09.2025

  • 16 ТИГО

    20 3 Отговор
    Хайде бе Тръмпетче почвай! Поляците имат повече топки от теб ! Миротвореца.......

    20:27 10.09.2025

  • 17 Що за превод

    20 1 Отговор
    Започна се, го дават другаде

    20:27 10.09.2025

  • 18 Жан Бойко

    16 2 Отговор
    Ами ,почвайте бе ! Защо иначе ще харчите 1 милиард евро за ,свод за барут .
    То да беше само това !
    Хайде почвайте .

    20:27 10.09.2025

  • 19 Чирпан

    8 31 Отговор
    Хайде Тръмпе повай ги тия оръфляци . Пускай ракети стелтове всичко
    Те не искат никакъв мир , бясно куче мир не иска ,иска яка тояга

    Коментиран от #40

    20:27 10.09.2025

  • 20 ООрана държава

    28 2 Отговор
    Аз за желенски в бой не влизам

    20:28 10.09.2025

  • 21 Едно хубаво

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "На.Гли":

    Фелацио да ми извьртиш.

    Коментиран от #29

    20:28 10.09.2025

  • 22 1111

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "2222":

    Нямат гащи.

    20:28 10.09.2025

  • 23 Хе хе...

    36 0 Отговор
    И глей ся кво става!
    Утре- конференция.
    Вдругиден- инициатива.
    След седмица- среща на коалицията на же лаещите.
    След две седмици- заседание.
    След месец- всичко отначало.
    Междувременно- джафкане, вой и люти закани иззад оградата.
    Ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха!

    20:28 10.09.2025

  • 24 киро ципата от жепето

    13 1 Отговор
    ми сега кво да отиваме да ги бием ли а ми с кво......................с ф 16 бе....................

    20:28 10.09.2025

  • 25 Силиций

    18 1 Отговор
    Че нали започнаха изтеглянето на военното присъствие на САЩ от Европа,какво друго да
    " започваме"-украинския сценарий ли???

    20:28 10.09.2025

  • 26 Хасковски каунь

    19 2 Отговор
    Стиска ли ви да започвате!
    Иначе празни приказки, бол

    Коментиран от #33

    20:28 10.09.2025

  • 27 Кресна

    16 4 Отговор
    Казах 2022 ,че след Украйна е Полша и след тях са Германия .Войната ще свърши едва когато руските войски са на територията на Германия .Има ли още хора на които това не им е ясно което казах 2022?

    20:31 10.09.2025

  • 28 матю хари

    5 17 Отговор
    Време е да се избомбят руските летища, както каза един достоен немски генерал.

    Русия е бутафорна държава, просто западните лидери в момента са нерешителни.

    Коментиран от #72

    20:31 10.09.2025

  • 29 И ти

    4 7 Отговор

    До коментар #21 от "Едно хубаво":

    Ли си падаш по мъже ,руZnako

    20:31 10.09.2025

  • 30 Кремълски, бункерен плъх

    4 11 Отговор
    Изобщо не знаят в кой бункер съм... ☝️🤣

    20:31 10.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 13 Отговор
    НАТО може да изгори русийката немощна за час 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍 пyтито рeве че Украинците ги изстреляли🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍 на пyтитo не му се мрe и на отроците му също милиардери на запад не като вас в олющени панелки вмириccaни на манджи🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    Коментиран от #48

    20:33 10.09.2025

  • 33 Наистина

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Хасковски каунь":

    Разсъждаваш като каунь!

    20:33 10.09.2025

  • 34 Цвете

    8 0 Отговор
    ДА ЗАПОЧВАМЕ, КАКВО???? НЕДОИЗКАЗАНИТЕ ДУМИ ИМАТ НУЖДА ОТ ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ФРАЗАТА.ВСЕКИ МОЖЕ ДА СИ ГИ ТЪЛКУВА ПО СВОЕМУ. ЩЕ БЪДЕМ ТЪРПЕЛИВИ И ДА ОЧАКВАМЕ ДОВЪРШВАНЕ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО. 👍👍👍

    20:33 10.09.2025

  • 35 Оооох, то

    8 4 Отговор
    вие започнахте още през 2022, ама вече сте на финала. Е баха ви мамата на натото

    20:34 10.09.2025

  • 36 Зелен потник

    11 1 Отговор
    Няма снимки и факти които да показват, че дроновете са руски.
    Казват само че са свалени няколко дрона без да доказват чии са дроновете.
    А вие си дрънкайте тук

    20:34 10.09.2025

  • 37 КАКВО ЩЕ ОИЧВАЛ ДОНИ

    6 2 Отговор
    ХА СИ ПОЧНАЛ И ЩЕТЕ ЗАЛЕЕ ЦУНАМИ А ПЕИЯТЕЛИТЕТИ МРЪС. ПОЛЯЦИ ГИ ЧАКА КАТИНСКО ...ЛАНЕ.

    20:35 10.09.2025

  • 38 Многозначително

    9 3 Отговор
    Нещо британците гузно мълчат?! Крякат подопечните им бандеровци, известни с подлите си мръсни номера!

    Коментиран от #45

    20:35 10.09.2025

  • 39 Малкия холандец

    4 4 Отговор
    Харчете си парите, ще летят и падат атоми😄😄

    20:35 10.09.2025

  • 40 Пешо z

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Чирпан":

    Натискани чирпанската ракия и не умувай.

    20:35 10.09.2025

  • 41 Цвете

    4 0 Отговор
    ДА ЗАПОЧВАМЕ, КАКВО???? НЕДОИЗКАЗАНИТЕ ДУМИ ИМАТ НУЖДА ОТ ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ФРАЗАТА.ВСЕКИ МОЖЕ ДА СИ ГИ ТЪЛКУВА ПО СВОЕМУ. ЩЕ БЪДЕМ ТЪРПЕЛИВИ И ДА ОЧАКВАМЕ ДОВЪРШВАНЕ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО. 👍👍👍

    20:35 10.09.2025

  • 42 Майна

    3 1 Отговор
    Хахаха...
    Тръмп ги започва" лондонсити" ...
    Ще видите
    Както отбеляза Алекс Крайнер :
    ,,Кирил Дмитриев с карикатурата си по-горе, където тигърът, мечката, орелът и пандата седят заедно като приятели и пият чай. Звучи сякаш скоро ще разберем..."

    20:35 10.09.2025

  • 43 Госпожо Кучева, две заебележки

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    1. Средният пръст измежду иконките липсва
    2. Може ли либералният младеж да се надява на пияни младежи също? Според мен може.

    20:35 10.09.2025

  • 44 бай Даньо

    7 2 Отговор
    Пановете са недекватни както в началото на всяка голяма война. За полша имаше един добър вариант да се изниже от срой на натовците тихомълком и да заеме по обтекаема позиция срещу Русия. Така имаше дори шанс да вземе нещо от разпада на Украйна ако я карат така не съм сигурен че Русия ще остави и един кокъл на полските хиени , нали така ги наричат .

    20:37 10.09.2025

  • 45 ,,,,,,

    6 1 Отговор

    До коментар #38 от "Многозначително":

    мухлясалата малобритания кво да каже

    20:38 10.09.2025

  • 46 Соваж бейби

    8 19 Отговор
    Много му се иска на рижия да подпали Европа навива Полша като Израел, ама няма стане.Кога Русия ще прати подарък на Америка и се свърши с тази държава не знам.

    Коментиран от #51, #63

    20:38 10.09.2025

  • 47 Алооо

    6 16 Отговор
    Рижавия! Стой си в обора и не се обаждай много!

    20:38 10.09.2025

  • 48 Да заколим прасето с 1Сунгурларска

    5 4 Отговор

    До коментар #32 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Ще му набият Орешника тържествено на Червения площад. Мдааа. SEAL ще го измъкнат от бункера за мръшавия врат .

    Коментиран от #84

    20:39 10.09.2025

  • 49 Соваж бейби

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Киро Шприца":

    Мисли си че всички са предатели като наркомана ,блъфира и ако се получи ще подпали Европа агресора Америка.

    Коментиран от #53

    20:39 10.09.2025

  • 50 Проблема е, че

    2 9 Отговор

    До коментар #5 от "На.Гли":

    на Запад всеки един живот е ценен, а в Русия само живота на Путлер е ценен. Ако Запада нападне аналогова Русия ще я разпердушини, но това ще стане с цената, макар и на един европейски живот.

    20:40 10.09.2025

  • 51 Путинистче идиотче

    2 3 Отговор

    До коментар #46 от "Соваж бейби":

    Тръмп нема да ни прости.

    Коментиран от #61

    20:41 10.09.2025

  • 52 Ами

    5 1 Отговор
    Да започваме. Първо свалените руски дронове бяха 19. След това се оказаха 8.
    Вече се говори, че не занаят дали са руски. Не можело да се установи по фрагментите.
    Явно никъде из останките няма надпис - ПРОИЗВЕДЕНО В РУСИЯ
    Какво правим ако се окаже, че не са руски ... Дали САЩ са готови да приключват :)

    20:41 10.09.2025

  • 53 Путин ПОЧНА ВОЙНА

    4 4 Отговор

    До коментар #49 от "Соваж бейби":

    Нема да го жалим я

    Коментиран от #60

    20:41 10.09.2025

  • 54 604

    2 0 Отговор
    туй все едно тролъ на шиши дъ пиши у фейсъ ут негуву ими, пахахахахахахахах

    20:42 10.09.2025

  • 55 айде почвайте се де, колко да чакаме?

    4 1 Отговор
    време е да започнете , за да усетите колко можете че путин ви попиля във осраййна

    20:43 10.09.2025

  • 56 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 57 Оти да се лажеме?.

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Нема се плашиш, ти и твоите симпатизанти сте на първа линия!

    20:44 10.09.2025

  • 58 кога ще ни моилизирате ?

    5 2 Отговор
    като се почнете да не забравите да вземете и наще надуваеми лодки да нападат русия

    айде мобилизирайте народа да видите какво е народна любов! само ни дайте заредени автомати ние знаем къде и по кого да стеляме !

    само ни мобилизирайте чакаме ви


    ще усетите що е то народна любов като се въоръжим

    20:44 10.09.2025

  • 59 Отреазвяващ

    3 0 Отговор
    И този ми го предлагат на Нобелова награда?За 6 месеца започна толкова конфликти,че може би ще е най-добре да се кандидатира за ,,Машинките".

    20:44 10.09.2025

  • 60 604

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Путин ПОЧНА ВОЙНА":

    мешкъта, и отивъй да гу спираш нидей гувури ний, ...че всички тъй гуворити амъ гъ дъ дъ брои въ нема........само по копчетата сте силни....

    20:44 10.09.2025

  • 61 Соваж бейби

    4 4 Отговор

    До коментар #51 от "Путинистче идиотче":

    Тръмп да си гледа краварника и да си изнася базите от Европа. Хората трябва незабавно да изгони от власт всички които са с Америка и наркомана ,това е последният шанс за Америка краят им идва в Европа като удавник за сламка са в момента.

    Коментиран от #69

    20:45 10.09.2025

  • 62 готов за бой

    4 1 Отговор
    чакам, качил съм се горе на калотина с картечницата и само чакам да хукнете да дезертирате

    ще ви подпукам аз вас краварска жълтопваветна сган

    20:45 10.09.2025

  • 63 Путине, Путине...

    17 5 Отговор

    До коментар #46 от "Соваж бейби":

    Гледай Иран, мисли за...Русия.

    20:45 10.09.2025

  • 64 Възпалена копейка 🥴

    17 4 Отговор
    Оххх, какво ли ще стане сега с Матушка?

    20:45 10.09.2025

  • 65 Феникс

    4 5 Отговор
    Този д@бил какво иска да започва? Нали е миротворец? Най много да започне ядрен апокалипсис, дано да пукна при първите удари, да няма излишни мъки след това!

    Коментиран от #73

    20:46 10.09.2025

  • 66 град КОЗЛОДУЙ

    3 1 Отговор
    отивам та събирам мешката и се стягам с нови калцуни , ще ви взема и родопско одяло да спя у землянката

    20:46 10.09.2025

  • 67 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 0 Отговор
    моля да не забравите да си заредите телефоните като ще заминавате във окопите че там няма ток за тик тока

    20:47 10.09.2025

  • 68 Да се започва

    4 1 Отговор
    И да се свършва с този тумор наречен още и Проссия

    20:47 10.09.2025

  • 69 Путинистче идиотче

    1 4 Отговор

    До коментар #61 от "Соваж бейби":

    Щатските бази в Европа не са на руска територия. Джуджака кремълски да си гледа кочината.

    Коментиран от #79

    20:47 10.09.2025

  • 70 Съветски тероризъм

    0 3 Отговор
    5 септември 1944 г. – денят, в който започва националната ни трагедия. СССР обявява война на Царство България – държава, която нито е воювала срещу него, нито е прекъсвала дипломатическите си отношения с Москва. Актът на Сталин не е част от междусъюзническата война между Сталин и Хитлер, а целенасочено заграбване на България – началото на съветската окупация и насилственото откъсване на страната ни от свободния свят. Само няколко дни по-късно идва 9 септември – превратът и краят на свободна България.

    20:47 10.09.2025

  • 71 град КОЗЛОДУЙ

    2 1 Отговор
    да ядееете умреелияХУЙ на императорПУТИН

    20:47 10.09.2025

  • 72 Орк

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "матю хари":

    Бутафорна държава. Какъв ви е проблем? Май че НАТО е бутафорно

    Коментиран от #77, #78

    20:48 10.09.2025

  • 73 Путин почна войната

    1 5 Отговор

    До коментар #65 от "Феникс":

    Нема да го жалим я

    20:48 10.09.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 русийката

    0 3 Отговор
    оттече

    20:49 10.09.2025

  • 76 като питаш да ти кажа

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Хайо":

    Тя отдавна е започнала, ти още ли не си се събудил? Не се притеснявай, ще се намери кой да те събуди с покрива паднал върху главата ти.

    20:49 10.09.2025

  • 77 Натовско оръжие

    1 3 Отговор

    До коментар #72 от "Орк":

    Громи руснаците..
    Дали НАТО е бутафория.

    20:49 10.09.2025

  • 78 що ве

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Орк":

    Северна Монголия не е бутафория викаш?

    20:50 10.09.2025

  • 79 Соваж бейби

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "Путинистче идиотче":

    Един ден и то скоро ,помни ми думите не съм медиум ама в Америка ще пламне война.Много държави заедно с Европа защо не ще свършат Америка, вярвай ми да връщат Луйзяна и Аляска най малкото.

    Коментиран от #89

    20:50 10.09.2025

  • 80 Специална Военна Опсерация

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "2222":

    Не разчитай на това!
    Те играят заедно!

    Коментиран от #87

    20:50 10.09.2025

  • 81 Тръмп

    0 2 Отговор
    200 % мита за руските ресурси !

    20:50 10.09.2025

  • 82 Путин ПОЧНА ВОЙНА

    0 0 Отговор
    И дронове ни пращи.....ние ша му пратим...ракети

    20:50 10.09.2025

  • 83 ЕЙ ПОСЛЕДНИЯТ

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    СОФИЯНЕЦ ГАНЬО В УС..ТАТА ТИ ШПРИЦА ТРОЛ ЕДИН СЛЕД ДРУГ С РАЗЛИЧНИ НИКОВЕ КОМЕНТАРИ ПИШЕШ КОПЕЙКО Л.УД П.ЕДЕ.РАСТ

    20:51 10.09.2025

  • 84 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Да заколим прасето с 1Сунгурларска":

    Затова пyтитo се крие в бункера🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍 нападна Украйна преди 4 години да смени Зеленски и да няма общи граници с НАТО🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍само че неутралните от 200 години Швеция и Финландия като видяха и подадоха заявление за членство в алианса 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣 пияния медвед ги заплаши с "необратими последици" 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍
    показаха му среден пръст и сега русийката има 1300 км.обща граница с НАТО 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍Финландия оказва една от най големите помощи на Украйна 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍 има 15 НАТОвски бази там и е изчислено че ядрените ракети стигат до московията за 27 секунди 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍 Наздраве 🍸🍷🍾

    20:51 10.09.2025

  • 85 555

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "евтим лозенец":

    Български език - Слаб 2 …!!!…

    20:51 10.09.2025

  • 86 некой ни убеждаваше

    0 1 Отговор
    русийката от три години громи 52 държави и бутафорно нато. Време е и то да дойде за да разбере че било разгромено.

    20:51 10.09.2025

  • 87 Американско оръжие

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Специална Военна Опсерация":

    Избива руснаците....дали играят заедно

    20:51 10.09.2025

  • 88 az СВО Победа80

    1 1 Отговор
    Полската прокуратура заяви, че нито един от дроновете, прелетяли в Полша, не е съдържал експлозиви. Оттам заявиха, че са открили останки от 12 дрона, но нито един от тях не е съдържал експлозиви. "Жестокостта на агресията" на Путин става очевидна веднага! 🤣🤣🤣

    Накратко, налице е провокация, която е съшита с бели конци, и за която от МО на РФ предварително обявявиха че очакват още в средата на август на 2025г. и която прави впечатление с нелепото и некадърно планиране, и изпълнение...

    20:52 10.09.2025

  • 89 В живота няма...ЩЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Соваж бейби":

    Има ..тук и сега

    20:53 10.09.2025

  • 90 Съветски ботуш

    1 0 Отговор
    На 5 септември се навършват 80 години от деня, в който Съветският съюз обяви война на България и само три дни по-късно окупира страната ни.
    Този акт на практика прекъсна демократичните традиции у нас за 45-годишен период и доведе на власт тоталитарен комунистически режим, унищожил цвета на българската нация по време на съветската окупация продължила до 1947 година. Екзекутирани са хиляди видни българи - политици, учители, лекари, хора на изкуството, само заради техните възгледи.
    Целта на СССР е да осъществи бързо нахлуване в България, с което да изпревари и да се парират евентуални действия на Великобритания по откриване на фронт на Балканите и да окупира България.

    20:53 10.09.2025

  • 91 Тошо

    0 0 Отговор
    Таз година дронове,догодина лешници !

    20:54 10.09.2025

  • 92 Американско оръжие

    0 0 Отговор
    Громи Путин.....дали Тръмп ща удвои усилията си в това направление.

    20:55 10.09.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Тръмп Трепе руснаци

    0 0 Отговор
    Да започва по усилено да го прави....

    20:56 10.09.2025