Външният министър на Полша Радослав Шикорски осъди нахлуването на повече от 10 дрона във въздушното пространство на страната и нарече това "безпрецедентна атака не само по полска територия, но също и по територия на НАТО", предаде ДПА, съобщи БТА.
Руският шарже д'афер във Варшава Андрей Ордаш беше извикан този следобед в полското Външно министерство, където му бе връчена протестна нота, каза още Шикорски пред журналисти.
Ордаш отхвърли дроновете да са били руски.
"Ако имаше признание за вина, това щеше да е напредък, но бихме предпочели руснаците да не изпращат безпилотни самолети", коментира Шикорски.
Министърът отбеляза, че полските системи за противовъздушна отбрана и сигурност са "действали добре". "Всички изпълниха своята част от работа. Това е враг, който брутално напада нашите съседи, така че няма да излъжа и да кажа, че не може да стане по-лошо", продължи полският външен министър.
Шикорски подчерта, че това, което Полша е изпитала през нощта, е "преживявано почти всяка нощ в много по-голям и трагичен мащаб" от съседна Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А украинския вика ли
22:16 10.09.2025
2 мишесми
22:17 10.09.2025
3 Затваряйте
22:18 10.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Фен
22:20 10.09.2025
6 Радост от Младост
22:25 10.09.2025
7 Ъъъъъъъъ
"Група служители на ФСБ и МВР оказаха практическа помощ на украинските служители на реда, които по-късно избягаха от Украйна, при планирането на насилственото разпръскване на протестиращите."
Поне така твърди украинската главна прокуратура.😂
22:26 10.09.2025
8 Ами
Ако пановете искат да си поговорят с руски военни ...
22:26 10.09.2025
9 Ха ха ха
Още ли не вдявате укропроизведенията бе...
Ми съвсем друга бира си е Русия да нахлуе с изтребители и танкове...
Ма вий от сега напълнихте памперсите...
22:28 10.09.2025
10 az СВО Победа80
„Русия нарушава полското въздушно пространство.“
„Израел влиза в бой срещу Хамас в Катар.“
Почувствахте ли разликата в отношението към двете събития???
🤣🤣🤣🤣🤣
22:28 10.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Силиций
22:31 10.09.2025