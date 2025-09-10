Новини
Свят »
Полша »
Варшава извика руския шарже д'афер след безпрецедентната атака
  Тема: Украйна

Варшава извика руския шарже д'афер след безпрецедентната атака

10 Септември, 2025 22:15 588 12

  • полша-
  • русия-
  • дронове-
  • андрей ордаш-
  • радослав шикорски

Руският шарже д'афер във Варшава отхвърли дроновете да са били руски

Варшава извика руския шарже д'афер след безпрецедентната атака - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Външният министър на Полша Радослав Шикорски осъди нахлуването на повече от 10 дрона във въздушното пространство на страната и нарече това "безпрецедентна атака не само по полска територия, но също и по територия на НАТО", предаде ДПА, съобщи БТА.

Руският шарже д'афер във Варшава Андрей Ордаш беше извикан този следобед в полското Външно министерство, където му бе връчена протестна нота, каза още Шикорски пред журналисти.

Още новини от Украйна

Ордаш отхвърли дроновете да са били руски.

"Ако имаше признание за вина, това щеше да е напредък, но бихме предпочели руснаците да не изпращат безпилотни самолети", коментира Шикорски.

Министърът отбеляза, че полските системи за противовъздушна отбрана и сигурност са "действали добре". "Всички изпълниха своята част от работа. Това е враг, който брутално напада нашите съседи, така че няма да излъжа и да кажа, че не може да стане по-лошо", продължи полският външен министър.

Шикорски подчерта, че това, което Полша е изпитала през нощта, е "преживявано почти всяка нощ в много по-голям и трагичен мащаб" от съседна Украйна.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А украинския вика ли

    18 2 Отговор
    след убийството на полски трактористи. Двуличници.

    22:16 10.09.2025

  • 2 мишесми

    16 2 Отговор
    Дроновете са на бритиш интелиджънс, както всички организирани партенки и операции досега😉

    22:17 10.09.2025

  • 3 Затваряйте

    4 11 Отговор
    Пасьоля и шаршето обратно в Русия да чака за бензин

    22:18 10.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Фен

    7 1 Отговор
    Явно Полша и НАТО така и не са разбрали, какво е станало, и сега искат някой грамотен да им обясни.

    22:20 10.09.2025

  • 6 Радост от Младост

    6 0 Отговор
    Хора събирайте се. Да не позволяваме бащата на някаква Саяна всеки ден да обикаля всички телевизии и да занимава планетата с някаква Саяна.

    22:25 10.09.2025

  • 7 Ъъъъъъъъ

    0 3 Отговор
    Ако не знаете, руските служби били виновни за Майдана. Те са организирали всичко.

    "Група служители на ФСБ и МВР оказаха практическа помощ на украинските служители на реда, които по-късно избягаха от Украйна, при планирането на насилственото разпръскване на протестиращите."

    Поне така твърди украинската главна прокуратура.😂

    22:26 10.09.2025

  • 8 Ами

    3 0 Отговор
    В момента в Беларус се провеждат военни учения с руско участие.
    Ако пановете искат да си поговорят с руски военни ...

    22:26 10.09.2025

  • 9 Ха ха ха

    2 0 Отговор
    Ташунковци....
    Още ли не вдявате укропроизведенията бе...
    Ми съвсем друга бира си е Русия да нахлуе с изтребители и танкове...
    Ма вий от сега напълнихте памперсите...

    22:28 10.09.2025

  • 10 az СВО Победа80

    1 1 Отговор
    Две заглавия във „Вашингтон Поуст“ с разлика от един ден:

    „Русия нарушава полското въздушно пространство.“

    „Израел влиза в бой срещу Хамас в Катар.“

    Почувствахте ли разликата в отношението към двете събития???
    🤣🤣🤣🤣🤣

    22:28 10.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Силиций

    0 0 Отговор
    Въх,най-накрая се престрашиха! "Орли" "Соколи" и т.н.

    22:31 10.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания