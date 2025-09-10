Новини
Генералният секретар на ООН предупреди за реален риск от разрастване на войната в Украйна
  Тема: Украйна

Генералният секретар на ООН предупреди за реален риск от разрастване на войната в Украйна

10 Септември, 2025 22:53 1 034 25

  • полша-
  • антонио гутериш-
  • оон-
  • украйна

Коментарът му бе направен, след като руски дронове бяха свалени над полска територия

Генералният секретар на ООН предупреди за реален риск от разрастване на войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди за "реален риск" от разрастване на украинския конфликт извън границите на страната, след като руски дронове бяха свалени над полска територия, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Този епизод "отново подчертава регионалното въздействие и реалния риск от разширяване на този опустошителен конфликт", заяви Стефан Дюжарик, говорител на генералния секретар на ООН.

Още новини от Украйна

Междувременно британският министър на отбраната Джон Хийли имаше предварително уговорени разговори с колегите си от т.нар. формат E5, в които участваха и представители на отбранителните ведомства на Италия, Франция и Германия. Техният полски колега беше принуден да се върне предсрочно във Варшава.

Хийли заяви, че е поискал от британските въоръжени сили "да разгледат възможностите за укрепване на противовъздушната отбрана на НАТО в Полша".

"Заедно, ние от E5 осъждаме категорично тези атаки. Действията на Русия са безразсъдни, опасни и безпрецедентни. Виждаме какво прави Путин. Той отново ни подлага на изпитание. И отново ще останем твърди", добави Хийли на пресконференция.


  • 1 Ганя Путинофила

    3 15 Отговор
    Путен каза, че всичките маскали ще отидат в РАЯ!

    Коментиран от #2, #6

    22:55 10.09.2025

  • 2 Пък

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    краварите- в ада.

    22:56 10.09.2025

  • 3 уКраински гамбит

    15 1 Отговор
    Докато уКраИнски ракети взривяваха трактори
    в Полша, нямаше проблеми !

    22:56 10.09.2025

  • 4 Мони

    8 1 Отговор
    Сега е момента да настъпи България и да освободи Сибир! После ще го дадем на концесия за 0%

    22:56 10.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Εβροмин ΔиΛ

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Да , така е фобЧо.
    Каза също, че останалите
    просто ще се изпарят ....

    22:58 10.09.2025

  • 7 Доживях!

    4 8 Отговор
    Братушките ще почистят България от русофили с атома!

    22:58 10.09.2025

  • 8 Обаче

    1 14 Отговор
    Войната в Украйна извън границите на Украйна може да се разрастне само на изток, ако се разраства на запад, това ще бъде войната с НАТО. А Украйна искаше само оръжие, западът се стискаше и щедро изпрати 12 танка , сега освен натовското оръжие ще се включи и натовското полско ПВО и т.н....

    Коментиран от #14

    22:59 10.09.2025

  • 9 За първи път в света, руски патент

    2 13 Отговор
    провежда се спец операция с 1 200 000 жертви!

    Коментиран от #13, #15

    22:59 10.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ами то

    11 0 Отговор
    и поляците като украинците са неопределили се руснаци. Битер като наще махедонци. И те почват като инакополовите да реват без да знаят какво искат.

    23:01 10.09.2025

  • 12 Жоро

    4 0 Отговор
    Няма страшно, България е в Нато. Още когато Боко посрещаше Путин тук, го заплаши с нашите ф-ки. А сега имаме и джипки от скъпото! Нашите министри вече успокоиха европейските министри да не се плашат.

    23:01 10.09.2025

  • 13 Аааа

    11 1 Отговор

    До коментар #9 от "За първи път в света, руски патент":

    И 2.6 млн укрожертви

    23:01 10.09.2025

  • 14 При война с Русия

    16 0 Отговор

    До коментар #8 от "Обаче":

    НАТЮ-то ще се разпадне за 5 минути, като страни, като Германия, Франция, Италия ще напуснат незабавно НАТЮ-ТО а останалите ще обявят неутралитет. Ще останат само САЩ и Многобритания, но и това вече не е сигурно.

    23:02 10.09.2025

  • 15 ами

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "За първи път в света, руски патент":

    Не си разбрал тактиката на руснаците. Целта определя средствата. Не са важни колко жертви ще даде Русия! Важното е да изпълни целта си! А тя е да се възцари Велика Русия. Ако ще и половината свят да загине в операцията.

    23:06 10.09.2025

  • 16 Читател

    6 0 Отговор
    Глупости на квадрат просто сатанисти изкат да разпалят.Отеорете си картата и си опреснете паметта.

    23:08 10.09.2025

  • 17 Поредния алкохолик

    9 0 Отговор
    Гутериш е една пияница, какво може да каже един пиян човек е все тая

    За района на газа каза ли нещо алкохолика?

    23:08 10.09.2025

  • 18 Откъде

    4 0 Отговор
    знаеш какво са се договорили Путин и Боко! Да не мислиш че Путин не знае каква игра играе. Да не мислиш че Руснаците ще ни оставят току така да си развяваме кончето без разрешение. Нищо не става на този Свят без одобрението на Русия, САЩ, Израел, Великобритания и Франция! Те определят какво ще става по Света. Най важни са САЩ, Русия и Израел. Те имат водещия Глас в Съвета.

    Коментиран от #22

    23:11 10.09.2025

  • 19 604

    3 0 Отговор
    кът си смениш патката с дупкъ, къ шъ станеш твърд.....въх.....?

    23:11 10.09.2025

  • 20 Закривай

    6 0 Отговор
    ООН е една бутафорна организация, изгубила смисълът си, трудоустрила политически отпадъци и шантонерки

    23:14 10.09.2025

  • 21 иНтереСно

    6 0 Отговор
    Още ли не сте разбрали, че Украйна е Генерална Репетиция към по Сериозни Действия.

    23:15 10.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Баш Балък

    4 0 Отговор
    Като повториш една лъжа 100 пъти може и да стане истина и на Путин да му писне от НАТЮ-вско квичене и да вземе наистина да ги бомби, та да се поуспокоят малко

    23:17 10.09.2025

  • 24 Питам

    6 0 Отговор
    А генералният секретар на ООН видя ли под чий флаг Китай откри провеждонето на парада си по повод 80 годишнината си отосвобождението си и победата си над хитлерофашизма и имперска Япония? Под флага на СССР който му помогна да го стори ! СССР спаси Китай . Сега Китай спасява официално ,признатият от ООН наследник на СССР , Русия . Русия и Китай са съюзници и ще победят заедно наглосаксоюдеите!

    23:19 10.09.2025

  • 25 Бен Вафлек

    0 3 Отговор
    целта на рашките е да вкарат НАТО във войнатА, ЧЕ Е ПО МАЛКО СРАМНО ДА ЗАГУБЯТ ОТ нато ОТКОЛКОТО ОТ УКРАЙНА

    23:26 10.09.2025