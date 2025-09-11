За първи път в историята НАТО атакува руските сили

Вчерашното навлизане на дронове в полското въздушно пространство е водеща тема в западния печат днес, предаде БТА.

Руската провокация изисква единен и сериозен отговор, се казва в заглавие на в. "Таймс". Путин умишлено наруши въздушното пространство на НАТО с масово нахлуване на дронове в Полша, пише британското издание.

Масовото навлизане на дронове в Полша е ново предизвикателство за НАТО и съюзниците, пише в. "Дейли телеграф".

Великобритания трябва да покаже решителна подкрепа за Полша, се казва в редакционна статия на британското издание. Отговорът на Запада на руската атака с дронове следва да бъде направляван от НАТО, посочва "Дейли телеграф".

Европа трябва да застане до Полша, се казва в заглавието на редакционен материал на друг британски вестник - "Индипендънт".

Полша знае повече от повечето европейски страни за същността на войната и за жестокостта на чуждата окупация - откакто си върна независимостта през 1918 г., тя прекара почти половината време под германска или руска доминация, пише това издание.

"Потенциална война винаги е била възприемана като нещо немислимо в Западна Европа. Във Варшава обаче тази опасност се усеща много по-реално. Затова когато полският премиер Доналд Туск казва, че руското навлизане в дронове в полското въздушно пространство е действие, което е покачило риска от военен конфликт "повече, откогато и да било след Втората световна война", думите му трябва да бъдат вземани насериозно", обръща внимание "Индипендънт".

Британският вестник пише още, че това е първият път в историята на НАТО, когато силите му атакуват директно руските сили, независимо от факта, че става дума за безпилотни летателни апарати.

С изпращането на множество дронове в полското въздушно пространство Русия тества военната реакция на НАТО и политическата воля на Европа да подкрепя Украйна с оръжия и гаранции за сигурност в случай на ескалация, пише журналистът и политически анализатор Пол Тейлър във в. "Гардиън".

Русия изпробва волята на НАТО, се казва в заглавието на редакционен материал на в. "Вашингтон пост". Навлизането на дронове в Полша изисква отговор, пише американското издание.

Путин ескалира напрежението, алиансът НАТО е изправен пред първия си исторически тест, посочва френският в. "Фигаро".

Путин провокира и заплашва, гласи заглавието на редакционен материал на в. "Паис". Само единни действия с оглед на нарушението на въздушното пространство на Полша могат да откажат Москва от това да разшири агресията си, пише испанското издание.