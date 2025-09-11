Новини
Свят »
Полша »
За първи път в историята НАТО атакува руските сили
  Тема: Украйна

За първи път в историята НАТО атакува руските сили

11 Септември, 2025 10:50 4 353 129

  • полша-
  • нато-
  • русия-
  • дронове-
  • владимир путин-
  • украйна

Потенциална война винаги е била възприемана като нещо немислимо в Западна Европа. Във Варшава обаче тази опасност се усеща много по-реално.

За първи път в историята НАТО атакува руските сили - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Вчерашното навлизане на дронове в полското въздушно пространство е водеща тема в западния печат днес, предаде БТА.

Руската провокация изисква единен и сериозен отговор, се казва в заглавие на в. "Таймс". Путин умишлено наруши въздушното пространство на НАТО с масово нахлуване на дронове в Полша, пише британското издание.

Още новини от Украйна

Масовото навлизане на дронове в Полша е ново предизвикателство за НАТО и съюзниците, пише в. "Дейли телеграф".

Великобритания трябва да покаже решителна подкрепа за Полша, се казва в редакционна статия на британското издание. Отговорът на Запада на руската атака с дронове следва да бъде направляван от НАТО, посочва "Дейли телеграф".

Европа трябва да застане до Полша, се казва в заглавието на редакционен материал на друг британски вестник - "Индипендънт".

Полша знае повече от повечето европейски страни за същността на войната и за жестокостта на чуждата окупация - откакто си върна независимостта през 1918 г., тя прекара почти половината време под германска или руска доминация, пише това издание.

"Потенциална война винаги е била възприемана като нещо немислимо в Западна Европа. Във Варшава обаче тази опасност се усеща много по-реално. Затова когато полският премиер Доналд Туск казва, че руското навлизане в дронове в полското въздушно пространство е действие, което е покачило риска от военен конфликт "повече, откогато и да било след Втората световна война", думите му трябва да бъдат вземани насериозно", обръща внимание "Индипендънт".

Британският вестник пише още, че това е първият път в историята на НАТО, когато силите му атакуват директно руските сили, независимо от факта, че става дума за безпилотни летателни апарати.

С изпращането на множество дронове в полското въздушно пространство Русия тества военната реакция на НАТО и политическата воля на Европа да подкрепя Украйна с оръжия и гаранции за сигурност в случай на ескалация, пише журналистът и политически анализатор Пол Тейлър във в. "Гардиън".

Русия изпробва волята на НАТО, се казва в заглавието на редакционен материал на в. "Вашингтон пост". Навлизането на дронове в Полша изисква отговор, пише американското издание.

Путин ескалира напрежението, алиансът НАТО е изправен пред първия си исторически тест, посочва френският в. "Фигаро".

Путин провокира и заплашва, гласи заглавието на редакционен материал на в. "Паис". Само единни действия с оглед на нарушението на въздушното пространство на Полша могат да откажат Москва от това да разшири агресията си, пише испанското издание.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 42 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    58 4 Отговор
    Нали Путин атакува?

    Коментиран от #121

    10:52 11.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    93 18 Отговор
    А нещо за украинската ракета която изплува на плаж Велека?

    10:54 11.09.2025

  • 7 Песимист

    93 18 Отговор
    Едно е сигурно, при една световна война, Полша, Германия, Британия и Франция може и да ги няма вече на картата...

    Коментиран от #46, #60, #74

    10:54 11.09.2025

  • 8 хъхъ

    102 16 Отговор
    И къде са тези руски сили? Русия с 5 дрона, паднали в полето, ли ще тръгне да напада Полша? Това са глупостите на Наркомански, който отчаяно се нуждае да вкара НАТО директно във войната. Украйна приключва.

    10:55 11.09.2025

  • 9 нпо агент

    64 12 Отговор
    Член 5 кога ще го възбудите..? САЩ май не искат , имат си други проблеми..А Полша ако чака Англия да я подкрепи..

    Коментиран от #39, #99

    10:55 11.09.2025

  • 10 бен Ходжа

    50 6 Отговор
    Путин не би нападнал НАТО преди 2030-та. Той е добър човек и ще чака Урсулите да превъоръжат Европа и чак тогава ще напада.

    10:56 11.09.2025

  • 11 Ъхъъъъъ....

    67 8 Отговор
    (Великобритания трябва да покаже решителна подкрепа за Полша...)......а иначе: Над 850 арестувани в протести срещу геноцида във Великобритания: Работниците трябва да поведат опозицията срещу полицейската държава на Стармър! Статия на Крис Марсдън, преди ден. Нея е няма нали? Нищо за арестите и бруталното полицейско насилие във Великобритания няма. ...

    Коментиран от #55

    10:56 11.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мутра

    15 57 Отговор
    Абе, тия руски роби нямат ли достойнство. Мрат като мухи за 2000 евро, 300 000 чакат за протези, пенсии и заплати много по ниски от нашите, бензин вече нямат и си мълчат.

    10:57 11.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Боруна Лом

    48 8 Отговор
    ТЕЗИ ЗАПАДНИ ЕВРОГЕЙЗЕРИ ГНУСНИ САМИ СИ ТЪРСЯТ ШАМАРИТЕ!ЖАЛКО, ЧЕ ЩЕ ПОСТРАДАТ И НЕВИННИ ХОРА! А ВИНОВНИТЕ ПЪРВИ ЩЕ ИЗБЯГАТ!

    Коментиран от #30

    10:57 11.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този път заглавието е много правилно!

    50 9 Отговор
    Нато са тези които атакуват Русия и я провокират!

    10:57 11.09.2025

  • 19 путин

    10 33 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    е дребен разбойник от покрайнините на ленинград. На него се кланят само още по-дребни разбойници.

    10:58 11.09.2025

  • 20 матю хари

    9 39 Отговор
    Русия вероломно нападна НАТО, а според член 5-ти съюзниците нямаме друг избор, освен да демилитаризираме русийката с цялата мощ на нашите армии.

    Коментиран от #128

    10:58 11.09.2025

  • 21 "Европа трябва да застане до Полша"...

    28 6 Отговор
    А Европа не е ли зад Полша? А?

    10:58 11.09.2025

  • 22 куку

    21 6 Отговор

    До коментар #5 от "Мутра":

    браво ...скоро под Москва ще са НАТО, но първо трябва да загинат всички укрогерои..но те са като зомби..умират и възкръсват..

    10:59 11.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Добри новини

    9 36 Отговор
    Руските войници масово бягат от армията. През последните месеци броят на дезертьорите се е увеличил двойно, а на някои направления – тройно. Такива мащаби на дезертьорство в руската армия не е имало. Нещо явно се случва. Колкото по-висок става този показател, толкова по-добре, защото за изтощаване на руските попълнения подхожда всеки сценарий: недостиг на хора при вербуване, убийства на бойното поле и дезертьорство. Математиката е проста: колкото по-малко войници имат руснаците за хвърляне като пушечно месо, толкова по-бързо ще свърши войната.

    Коментиран от #77

    11:00 11.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хубаво де

    29 7 Отговор
    Русия тества военната реакция на НАТО ! А "военната реакция на НАТО" беше както видяхме нула. Нито един дрон не можаха да прихванат реално нали? След дадени от страните членки толкова пари ...

    11:01 11.09.2025

  • 30 Подарявам

    7 27 Отговор

    До коментар #16 от "Боруна Лом":

    Еднопосочен билети до Русия на всеки копейкаджия тука.

    Коментиран от #118

    11:01 11.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 9 Отговор
    най великия император на света е имепратор ПУТИН

    Коментиран от #69

    11:01 11.09.2025

  • 34 Някой

    26 5 Отговор
    Британците жертваха Украйна и Джонсън и Джонсън казал на Зеленски да се бие. Така спокойно могат да жертват и Полша. Тях нали не ги засяга. На 42 държави национален празник е независимост от Великобритания (например на САЩ), на част мешано и с от на Франция. Държат май още 6 държави. А на Палестина и виждат сметката. Така че най-добре изобщо да не се слушат.

    11:02 11.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Московските BAPBAPИ !

    9 32 Отговор
    По повод на дроновете, които удариха Полша
    Дори руснаците не отричат, че са техни.
    При положение че са нанесли щети в Полша, има два варианта:
    1. Русия не е искала такова нещо. Станало е погрешка.
    В този случай адекватното отношение е Москва да се извини на Варшава и да обезщети за настъпилите вреди.
    2. Русия да го е целила като провокация.
    В такъв случай руснаците няма да си признаят, а ще дразнят умишлено Полша. Целта е да се провокира ответен удар, за да може Москва да предизвика война, но да има оправдание, че е виновен някой друг.
    Знаете ли защо Полша? Защото е най-силната, най-добре въоръжената и най-мотивираната НАТОвска държава в региона. Затова според извратеното мислене на Кремъл има най-голяма вероятност да отвърне, като даде повод за реакция.
    Истината е, че Русия, на която през цялото ѝ съществуване само война и агресия ѝ е в главата отчаяно се стреми към пълномащабен конфликт, при който тя да има оправдание да използва ядрено оръжие.
    Третата световна война чука на вратата ...

    Коментиран от #114

    11:03 11.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 А зад Катар

    27 3 Отговор
    Кой ще застане...??? Или там нищо не е бомбено или е бомбено ама с хуманни бомби...

    Коментиран от #52

    11:03 11.09.2025

  • 41 Айдеее...

    17 3 Отговор

    До коментар #5 от "Мутра":

    ...тия пак заплакаха за ,,руските жертви"...🤣😝😆?!?!

    11:03 11.09.2025

  • 42 Много

    28 7 Отговор
    Странно, че всички цитират британски медии, които знаят повече от самите поляци какво е станало!!Това е поредната провокация на глобалистите и техният марионетен режим в Киев.

    11:03 11.09.2025

  • 43 Да е ясно

    15 4 Отговор
    Путин трябва ясно да им покаже какво е умишлено, като унищожи Лондон или цяла Англия, за да не говорят на изуст, когато зелените им пущат хвърчила без боен заряд!

    11:03 11.09.2025

  • 44 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 4 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    11:04 11.09.2025

  • 45 А лошото терористично

    16 2 Отговор
    НАТО защо е атакувало руските сили ? А?

    11:04 11.09.2025

  • 46 Но пък

    5 18 Отговор

    До коментар #7 от "Песимист":

    е сигурно, че русия ще остане само като историческа категория. Така или иначе, това ще стане скоро. Цивилизацията не търпи недоразумения ката путинското творение.

    Коментиран от #83

    11:04 11.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Киану Рийвс

    8 18 Отговор
    Специални сили на ГУР успешно поразиха кораб на руския Черноморски флот край Новоросийск
    🔥 На 10 септември 2025 г. в Черно море специални сили на ГУР към Министерството на отбраната на Украйна проследиха и успешно атакуваха друга скъпа военна цел на агресорската държава Русия - кораб от проекта за многоцелеви кораби MPSV07 от вражеския Черноморски флот.
    ▪️Руснаците въведоха посочения кораб в експлоатация през 2015 г. Стойността му е около 60 милиона долара. Общо агресорът разполага с четири такива кораба.
    ▪️Корабът от проекта MPSV07 е оборудван с водолазни комплекси, дистанционно управляеми устройства, сонар за странично сканиране и средства за радиоелектронно наблюдение (RER). Може да се използва за изследване на дъното. Мощността на кораба е около 4 MW.
    ▪️По време на атаката на специалните сили на ГУР, вражеският кораб е провеждал радиоелектронно разузнаване и е патрулирал подстъпите към Новоросийския залив, където агресорът е „регистрирал“ остатъците от своя Черноморски флот.
    ▪️Майсторите на ГУР на Министерството на отбраната на Украйна нанесоха добре насочен удар с боен дрон украинско производство в района на контролния мостик, където по-специално се намира навигационното и комуникационно оборудване на кораба.
    ☝🏻В резултат на удара оборудването на РЕР на вражеския кораб е унищожено, а корабът е изведен от строя за скъп ремонт.
    Въоръжената борба продължава!

    🇺🇦Слава на Украйна!

    Коментиран от #104

    11:05 11.09.2025

  • 52 Знак за равенство!

    15 1 Отговор

    До коментар #40 от "А зад Катар":

    Катар=Двоен стандарт!

    11:05 11.09.2025

  • 53 Стефко

    5 23 Отговор
    Руснаците не провокират с тези си действия! Ясно е, че тестват реакцията и противовъздушната отбрана, за да може след анализ "случайно" разбира се някой отклонил се дрон да унищожи база с оръжие и боеприпаси, които се доставят на Украйна. Все повече Кремъл в едно с върхушката в него са не по различни от Вълчата бърлога през 20 век. Европа трябва да е единна и готова да защити гражданите си.

    Коментиран от #61

    11:06 11.09.2025

  • 54 Алооооо, болните

    23 7 Отговор
    Не ви ли е ясно, че искат да ескалират войната с Русия защото Украйна вече е унищожена? И не във вид ескалация където ще воюват англичани, германци и французи, а ще искат да засилят балъците от източна Европа. Засега се спасяват само унгарците и словаките, но ние ще бъдем от най-активните. Ако допуснем това, след няколко месеца София ще придобие лунен пейзаж.

    11:07 11.09.2025

  • 55 Над 850 арестувани...

    19 6 Отговор

    До коментар #11 от "Ъхъъъъъ....":

    Вече са над 1100 политическите затворници арестувани след протестите през уйкенда във Великобритания. Позор и нацизъм, позор и ционизъм ...

    11:07 11.09.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Британските парцали

    14 5 Отговор
    забърсват подстрекателствата на Малобритания, Полша да се изпече на огъня на малобританската война срещу Русия.

    Поляците едва ли са толкова тъпи, че за втори път да се вържат на малобританска защита. (Първият път беше когато все още могъщата Великобритания обяви на 03.09.1939 г. своята странна война на Хитлер, който прегази Полша за две седмици...)

    11:08 11.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Соваж бейби

    10 6 Отговор

    До коментар #7 от "Песимист":

    Мисля че България е по близо ,за нещастие! Няма се получи Русия има цар Бомба и други мощни бомби по скоро ще затрие целия свят. Трябва да се смени идеологията в Европа и да си гледаме интересите както Орбан прави .По скоро за Америка съм песимист, си намерят майстора, Русия не е толкова проста да напада Европа свързани сме с общ бизнес газ и други неща ,санкциите скоро ще паднат.Нали си спомняш Нютон -
    За всяко действие има винаги противоположно и равно по сила противодействие ,не може постоянно Америка да сее войни и зло на планета Земя.

    11:09 11.09.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Заведох ви в сърцето на Европа

    9 3 Отговор
    " Господ казал Ту-тууу“: ...... ще минирам фланга на НАТЮ! Албена, Дружба, Приморско, Слънчев бряг, Добруджа........Ту-тууу....

    11:10 11.09.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Грнобанчанин

    18 3 Отговор
    По време на война стават такива работи. Помня, че когато НАТО нападна Сърбия преди години, доста ракети и осколки паднаха в България в района на Горна Баня. Няма нужда Поляците да се пенят толкова...

    11:12 11.09.2025

  • 65 А там покрай Югославия

    15 1 Отговор
    Бомби падаха ли в България, че и даже в София а?

    11:13 11.09.2025

  • 66 Гандалф

    14 4 Отговор
    Тества ви акъла...търсите причина да пратите войски в украйна...ами ако тези провокаций ги правите вие...

    11:13 11.09.2025

  • 67 Не си за

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Бай Ставри":

    Триене, за треп.ане си.

    11:14 11.09.2025

  • 68 Не е за

    4 10 Отговор
    вярване. Как един шматарок с лицо на чебурашка играе по нервите и се друса върху главите на нас, нормалните хора. Крайно време е да му се набият чемберите в малоумната кратунка.

    11:14 11.09.2025

  • 69 руска демокрация

    5 12 Отговор

    До коментар #33 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    император вова Велики ,пожизнения руски президент терорист N1

    11:14 11.09.2025

  • 70 Атлантически тролчета,

    12 6 Отговор
    засрамете се!
    И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
    """ Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира премиерът Борисов""" .

    Коментиран от #76

    11:14 11.09.2025

  • 71 Симо

    8 4 Отговор
    "Боговете сигурно са полудели!"
    Политическите марионетки на Европа, явно мислят, че те лично ще се покрият от армагедона в който се опитват да ни вкарат. Трябва да си тъп или крайно наивен да вярваш в това.

    11:14 11.09.2025

  • 72 Анонимен

    9 3 Отговор
    Голяма атака ще да е било за едни хвърчила без оръжия и камери в тях.

    11:14 11.09.2025

  • 73 Мишел

    7 4 Отговор
    Зо първи път НатО атакува 19 руски дрона по 10 000 $ блоя - примамки, без бойни глави и свали цели три от тях. За целта бяха използвани поне три ракети Сайдуинър AIM 6х на стойност 5 400 000$ и полетно време на F35 за 500 000$. Останалите дронове паднаха в Полша, след като свършиха горивото.

    11:16 11.09.2025

  • 74 китайски Сибир

    5 7 Отговор

    До коментар #7 от "Песимист":

    А от РФ ще остане само китайския Сибир и Коми!

    11:16 11.09.2025

  • 75 Поредната атлантическа уйдурма

    10 3 Отговор
    Там нещо да има да врякат ...

    11:17 11.09.2025

  • 76 НАТО страж на мира

    7 12 Отговор

    До коментар #70 от "Атлантически тролчета,":

    Ако нямаше НАТО руските Фашисти да са завладели всички бивши страни от СССР!

    Коментиран от #84, #120

    11:18 11.09.2025

  • 77 ааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Добри новини":

    Голяма глупост си написал тук.

    11:19 11.09.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Я пък тоя

    5 1 Отговор
    Тия защо се правят, че не знаят кой е пуснал дроновете!

    11:20 11.09.2025

  • 80 Наблюдател

    5 11 Отговор
    19 дрона с "отклонение" до 200 километра от границата, а копейките квичат, че е случайно! То бива лиза-чество, но това е прекалено.

    Коментиран от #101

    11:21 11.09.2025

  • 81 Чакайте бре

    4 0 Отговор
    Ние с колко ракети до сега сме помогнали на Полша? Да връщат парите тогава

    11:23 11.09.2025

  • 82 Чуй чуй

    9 2 Отговор
    Джендърите скочиха взаимно да нападат Русия. Чакат повод да нападнат, явно са решени на всичко за да има трета световна война. След измисления ковид, войната е в главите им. Милиони ще умрат, стотици ще станат безобразно богати. Това е в човешката природа, разруха, смърт, власт и пари.

    11:24 11.09.2025

  • 83 БОТЕВ

    5 1 Отговор

    До коментар #46 от "Но пък":

    Държа на отговор от тебе! Сериозно ли искаш Трета световна заради 1/5 от Украйна. Ти сещаш ли се, че ако има такава война, тя няма да е НАТО срещу Русия (при такава ясно, че Русия няма шанс), а ще е от два горе-долу равностойни лагера. Което означава опустошителна. Което пък значи ядрена. Това го иска Земенски, защото за него нещата вече са опустошителни. А ти искаш ли да умреш от радиация, само и само евентуално да бъде смачкана Русия?!

    Коментиран от #91

    11:24 11.09.2025

  • 84 "НАТО страж на мира"...ъхъъъъ

    5 0 Отговор

    До коментар #76 от "НАТО страж на мира":

    А Израел пък е награден от ЮНЕСКО а Тръмп с Нобелова за мир. Смешник...

    11:25 11.09.2025

  • 85 Ахааа,

    3 1 Отговор
    Мазните и хитри ингилизи се били загрижили много за поляците, че и за цяла Европа! Ти да видиш! Пак подстрекават глупавите континентални европейци да се избият помежду си, а те, те ще помагат и печелят колкото могат!

    11:26 11.09.2025

  • 86 Българин

    3 3 Отговор
    НАТО провокират Русия и я атакуват. А Зеленски отдавна мечтае да вкара НАТО във война с Русия,като си мисли,че ще спаси Украйна.Украйна отдавна я няма вече.

    11:27 11.09.2025

  • 87 az СВО Победа80

    3 1 Отговор
    Лъжа! С цел да се засили пропагандния ефект на провокацията!

    НАТО нападна руснаците още на 08.08.2008г. във войната срещу Южна Осетия.

    Преди това през 1999г. беше на косъм да нападне руснаците на летището "Слатина" в Косово.

    А в бивша Украйна го прави от 2014г. най-редовно, особенно след 2022г.

    11:27 11.09.2025

  • 88 пише британското издание....

    4 0 Отговор
    А нещо за Великобритания пише ли?

    11:28 11.09.2025

  • 89 СВТ 40

    0 1 Отговор
    Дами и Господа ,мечката като играе в съседа ,ще заиграе и унас. Англия и Франция само това чакат, тогава ще ви видим то.....те.

    11:29 11.09.2025

  • 90 пенсионер

    2 1 Отговор
    Скоро руснаците ще ядят кълъчката, сами си го набиват. Китай ги подстрекава, но едва ли ще им помогне при нужда. Това важи и за Индия. Само чен уна може да му помага.

    11:29 11.09.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Кит

    4 3 Отговор
    Ще напомня две неща:

    1. Ако Русия реши да удари НАТО, няма да е с дронове. И няма да е в Полша.
    2. Великата някога Британия и преди е гарантирала сигурността на Полша. През 1939. Какво се случва след това с отлично гарантираната Полша е добре описано в историята.

    Коментиран от #98

    11:30 11.09.2025

  • 93 Факт

    4 1 Отговор
    Като американската ракета дето падна в Горна баня

    11:30 11.09.2025

  • 94 И колко точно

    6 2 Отговор
    масово е тва "нахлуване на дронове" в Полша ? А? Показан е за сега точно един селскостопански дрон. Това са фактите. Аман от атлантическа пропаганда

    Коментиран от #96

    11:31 11.09.2025

  • 95 Чичак

    2 6 Отговор
    Вече за всички е ясно какви престъпници има в Кремъл

    11:31 11.09.2025

  • 96 Тихо бе

    0 2 Отговор

    До коментар #94 от "И колко точно":

    Не гра мот.

    11:32 11.09.2025

  • 97 Артилерист

    5 2 Отговор
    Западняшката пропаганда толкова е олекнала, че вече с нищо не впечатлява средно грамотен човек. С какви ли очевидни дивотии не ни е занимавала, че вече не е дори смешна, а жалка. Предпоследната беше, че икономиката на Русия се скапва и самата Русия е пред колапс. Понеже западняците очевидно губят войната срещу Русия чрез украинците, сега се чудят за какво да се хванат, за да не изглеждат жалки. За какво им е на руснаците да пращат няколко дрона към Полша? Какво точно ще постигнат, ще я уплашат ли, какво? Но пропагандата си съчинява, както със замъците и нелечимите болести на Путин, примерно...

    Коментиран от #109, #124, #126

    11:33 11.09.2025

  • 98 Пак ли ти

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Кит":

    Бе Мекотело.

    11:33 11.09.2025

  • 99 факуса

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "нпо агент":

    чл5 не задължава страните от нато да се включват,пожелателен е,пуделите ако искат могат да тръгват

    11:33 11.09.2025

  • 100 56346632899243

    1 3 Отговор
    НАТО не е атакувало , НАТО се е защитило срещу руска атака , не натовски дронове са били на руска територия а руски дронове са били на натвоска територия

    Коментиран от #113

    11:34 11.09.2025

  • 101 любопитен

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Наблюдател":

    "19 дрона с "отклонение" до 200 километра от границата..." ти ли ги преброи? Защото аз на "Флайтрадар 24" преброих 4 бр. Зельо пък говореше за между 8-10 бр. "...на Полша, във въздушното пространство на НАТО“, отбеляза Зеленски.
    Той подчерта, че не говорим за един „шахед“, което би могло да се нарече инцидент, а за поне 8 атакуващи дрона, които са били насочени в посока Полша". Ти бе сине майчин, как ги преброи до 19?

    11:34 11.09.2025

  • 102 000

    0 3 Отговор
    Виждате, че русия е слаба. Нека вдигнем поне 100 хиляди млади софиянци от кафенетата и да смажем путин. Москва ще бъде наша! Напред!

    Коментиран от #106

    11:34 11.09.2025

  • 103 Чакаме изявлението на Външно

    2 1 Отговор
    и неадекватно човече ГЕЙргиев. И Господ казал Ту-тууу....

    11:34 11.09.2025

  • 104 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Киану Рийвс":

    Нещо за британския кораб

    11:35 11.09.2025

  • 105 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Добре, че украинците казаха на Полша за дроновете, че иначе нямаше да разберат за тях.
    Пък после, самолети вдигали, НАТО се намешало, среляли, пукали, а ве война водили.
    Също като заглушения GPS на Урсула.

    Коментиран от #112

    11:35 11.09.2025

  • 106 На подскоци веднага

    2 0 Отговор

    До коментар #102 от "000":

    към "коалицията на желаещите" И Господ казал Ту-тууу....

    11:36 11.09.2025

  • 107 Тц тц тц тц

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Защо ривеш, бе троле? Като надраскаш сто лъжи, те истина няма станат.

    Коментиран от #110

    11:36 11.09.2025

  • 108 Ъъъъъъъъ

    1 1 Отговор
    Много се надявам, че от "Коалицията на желаещите" поне този път няма да се скрият като мишоци. Дори се моля да не се скрият, защото ще олекнат много. Те не че някога са тежали, но ако и сега се направят на разсеяни, занимавайки се с някакви "членове"- 4,5,6...10, а не действат, за пореден път ще докажат, че са пълни шматки!

    11:36 11.09.2025

  • 109 Кои западняци

    0 2 Отговор

    До коментар #97 от "Артилерист":

    Губят войната бе.НАТО не еоюва с русия.Ако беше така щеше да разбереш.Нали не е паднал Полски дрон в русия ,а обратното.Игричките на ка Путин в Европа няма да минат.Няма извинявайте ,ама ние без да искаме.Ще има май чук по муцуната на Мечката.Абе превзеха ли великите ватенкари Покровск.Мина лятото вече ,нали щеше да има стратегически пробив това лято.Смех.

    11:37 11.09.2025

  • 110 Ти що не

    1 2 Отговор

    До коментар #107 от "Тц тц тц тц":

    Си извадиш руското знаме от ауспуха ,малко почини.Тръбар с тръбар.

    11:38 11.09.2025

  • 111 Хан Ювиги

    1 2 Отговор
    Всичко ще бъде Украйна
    Казах

    11:38 11.09.2025

  • 112 Абе Чикита

    1 0 Отговор

    До коментар #105 от "Я пък тоя":

    Глей си тик ток и трай там.Първо ходи войник ,после умувай.

    Коментиран от #122

    11:39 11.09.2025

  • 113 Тихо, Не си компетентен !

    4 1 Отговор

    До коментар #100 от "56346632899243":

    Ясно ти е написано, че НАТО е атакувало руските сили

    11:39 11.09.2025

  • 114 Сладурана

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Московските BAPBAPИ !":

    Колко е болна лелката, как и закърняло мозъчето!

    11:40 11.09.2025

  • 115 А дали е така кой ша ти каже

    1 1 Отговор
    На времето така с шмента и Хитлер влезе в Чехия и Полша...
    Въпроса е дали юрогейци не искат повече за конфликт с Русия...

    11:40 11.09.2025

  • 116 Факт

    3 1 Отговор
    Партенката ще се разнася докато се прокъса и изхвърли. После ще измислят нова!

    11:40 11.09.2025

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Боруна Лом

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Подарявам":

    ОДИ СИ ПРАВИ ЛЮТЕНИЦА! ЯВНО СИ ЕДИН ОТ МНОГОТО ЕВРОГЕЙЗЕРИ!

    11:41 11.09.2025

  • 119 Щирлиц в тила на врага

    3 1 Отговор
    Бесарабски българин в България, награден с орден Стара планина втора степен ... Във всяка българска доставка за Хуркия има жипиес предавател че да знаят братушките къде да ударят. Нека икономиката да върви и пари в България да идват. Така щетата за Хуркия е двойна. Стават и грешки по някога с жипиесъ

    11:43 11.09.2025

  • 120 лиз ач евроатлантик

    4 1 Отговор

    До коментар #76 от "НАТО страж на мира":

    Ако няма нато,на УСА ще и се срине икономиката

    11:43 11.09.2025

  • 121 Обаче

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    На поляците нещо им треперят мартинките. Пък не са и глупави.
    Не искат страната им да стане арена на въоръжено противопоставяне по. чл 5.

    Коментиран от #125

    11:44 11.09.2025

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 За това

    1 2 Отговор
    Европа трябва да се въоръжи, Украйна да се въоръжи до зъби и тогава Путлер може само да се пени!

    Желязна завеса от Прибалтика до Босфора!

    Всичко друго е ала бала!

    11:46 11.09.2025

  • 124 Пора

    0 2 Отговор

    До коментар #97 от "Артилерист":

    Както и да го въртят и сучат путинова русия си отива.

    11:47 11.09.2025

  • 125 Поляците отдавна

    0 0 Отговор

    До коментар #121 от "Обаче":

    Се въоръжават ,Байновото.Не ги мисли.

    11:48 11.09.2025

  • 126 Цък

    3 0 Отговор

    До коментар #97 от "Артилерист":

    Голяма изненада. Дроновете са стар модел, разузнавателни без грам заряд. В Полша било пълно с тях, а в Украйна? Зеленски отдавна се стреми да вкара НАТО във войната, няма войници- справка Сирски и западната преса.

    11:48 11.09.2025

  • 127 И кога си стреляла

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "Я пък тоя":

    Чикита ,какво прави през 1984 г да те питам ,а мила,Сподели калъфке

    11:49 11.09.2025

  • 128 Натю

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "матю хари":

    Сега сме на педикюр, после като сиизбелим анусите и ги почваме!

    11:49 11.09.2025

  • 129 Шопо

    2 0 Отговор
    Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.

    11:50 11.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания