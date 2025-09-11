За първи път в историята НАТО атакува руските сили

Вчерашното навлизане на дронове в полското въздушно пространство е водеща тема в западния печат днес, предаде БТА.
Руската провокация изисква единен и сериозен отговор, се казва в заглавие на в. "Таймс". Путин умишлено наруши въздушното пространство на НАТО с масово нахлуване на дронове в Полша, пише британското издание.
Масовото навлизане на дронове в Полша е ново предизвикателство за НАТО и съюзниците, пише в. "Дейли телеграф".
Великобритания трябва да покаже решителна подкрепа за Полша, се казва в редакционна статия на британското издание. Отговорът на Запада на руската атака с дронове следва да бъде направляван от НАТО, посочва "Дейли телеграф".
Европа трябва да застане до Полша, се казва в заглавието на редакционен материал на друг британски вестник - "Индипендънт".
Полша знае повече от повечето европейски страни за същността на войната и за жестокостта на чуждата окупация - откакто си върна независимостта през 1918 г., тя прекара почти половината време под германска или руска доминация, пише това издание.
"Потенциална война винаги е била възприемана като нещо немислимо в Западна Европа. Във Варшава обаче тази опасност се усеща много по-реално. Затова когато полският премиер Доналд Туск казва, че руското навлизане в дронове в полското въздушно пространство е действие, което е покачило риска от военен конфликт "повече, откогато и да било след Втората световна война", думите му трябва да бъдат вземани насериозно", обръща внимание "Индипендънт".
Британският вестник пише още, че това е първият път в историята на НАТО, когато силите му атакуват директно руските сили, независимо от факта, че става дума за безпилотни летателни апарати.
С изпращането на множество дронове в полското въздушно пространство Русия тества военната реакция на НАТО и политическата воля на Европа да подкрепя Украйна с оръжия и гаранции за сигурност в случай на ескалация, пише журналистът и политически анализатор Пол Тейлър във в. "Гардиън".
Русия изпробва волята на НАТО, се казва в заглавието на редакционен материал на в. "Вашингтон пост". Навлизането на дронове в Полша изисква отговор, пише американското издание.
Путин ескалира напрежението, алиансът НАТО е изправен пред първия си исторически тест, посочва френският в. "Фигаро".
Путин провокира и заплашва, гласи заглавието на редакционен материал на в. "Паис". Само единни действия с оглед на нарушението на въздушното пространство на Полша могат да откажат Москва от това да разшири агресията си, пише испанското издание.
Последния Софиянец
Коментиран от #121
10:52 11.09.2025
Последния Софиянец
10:54 11.09.2025
Песимист
Коментиран от #46, #60, #74
10:54 11.09.2025
хъхъ
10:55 11.09.2025
нпо агент
Коментиран от #39, #99
10:55 11.09.2025
бен Ходжа
10:56 11.09.2025
Ъхъъъъъ....
Коментиран от #55
10:56 11.09.2025
Мутра
10:57 11.09.2025
Боруна Лом
Коментиран от #30
10:57 11.09.2025
Този път заглавието е много правилно!
10:57 11.09.2025
путин
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":е дребен разбойник от покрайнините на ленинград. На него се кланят само още по-дребни разбойници.
10:58 11.09.2025
матю хари
Коментиран от #128
10:58 11.09.2025
"Европа трябва да застане до Полша"...
10:58 11.09.2025
куку
До коментар #5 от "Мутра":браво ...скоро под Москва ще са НАТО, но първо трябва да загинат всички укрогерои..но те са като зомби..умират и възкръсват..
10:59 11.09.2025
Добри новини
Коментиран от #77
11:00 11.09.2025
Хубаво де
11:01 11.09.2025
Подарявам
До коментар #16 от "Боруна Лом":Еднопосочен билети до Русия на всеки копейкаджия тука.
Коментиран от #118
11:01 11.09.2025
К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #69
11:01 11.09.2025
Някой
11:02 11.09.2025
Московските BAPBAPИ !
Дори руснаците не отричат, че са техни.
При положение че са нанесли щети в Полша, има два варианта:
1. Русия не е искала такова нещо. Станало е погрешка.
В този случай адекватното отношение е Москва да се извини на Варшава и да обезщети за настъпилите вреди.
2. Русия да го е целила като провокация.
В такъв случай руснаците няма да си признаят, а ще дразнят умишлено Полша. Целта е да се провокира ответен удар, за да може Москва да предизвика война, но да има оправдание, че е виновен някой друг.
Знаете ли защо Полша? Защото е най-силната, най-добре въоръжената и най-мотивираната НАТОвска държава в региона. Затова според извратеното мислене на Кремъл има най-голяма вероятност да отвърне, като даде повод за реакция.
Истината е, че Русия, на която през цялото ѝ съществуване само война и агресия ѝ е в главата отчаяно се стреми към пълномащабен конфликт, при който тя да има оправдание да използва ядрено оръжие.
Третата световна война чука на вратата ...
Коментиран от #114
11:03 11.09.2025
А зад Катар
Коментиран от #52
11:03 11.09.2025
Айдеее...
До коментар #5 от "Мутра":...тия пак заплакаха за ,,руските жертви"...🤣😝😆?!?!
11:03 11.09.2025
Много
11:03 11.09.2025
Да е ясно
11:03 11.09.2025
К.О.Т.а.р.А.К 🐱
11:04 11.09.2025
А лошото терористично
11:04 11.09.2025
Но пък
До коментар #7 от "Песимист":е сигурно, че русия ще остане само като историческа категория. Така или иначе, това ще стане скоро. Цивилизацията не търпи недоразумения ката путинското творение.
Коментиран от #83
11:04 11.09.2025
Киану Рийвс
🔥 На 10 септември 2025 г. в Черно море специални сили на ГУР към Министерството на отбраната на Украйна проследиха и успешно атакуваха друга скъпа военна цел на агресорската държава Русия - кораб от проекта за многоцелеви кораби MPSV07 от вражеския Черноморски флот.
▪️Руснаците въведоха посочения кораб в експлоатация през 2015 г. Стойността му е около 60 милиона долара. Общо агресорът разполага с четири такива кораба.
▪️Корабът от проекта MPSV07 е оборудван с водолазни комплекси, дистанционно управляеми устройства, сонар за странично сканиране и средства за радиоелектронно наблюдение (RER). Може да се използва за изследване на дъното. Мощността на кораба е около 4 MW.
▪️По време на атаката на специалните сили на ГУР, вражеският кораб е провеждал радиоелектронно разузнаване и е патрулирал подстъпите към Новоросийския залив, където агресорът е „регистрирал“ остатъците от своя Черноморски флот.
▪️Майсторите на ГУР на Министерството на отбраната на Украйна нанесоха добре насочен удар с боен дрон украинско производство в района на контролния мостик, където по-специално се намира навигационното и комуникационно оборудване на кораба.
☝🏻В резултат на удара оборудването на РЕР на вражеския кораб е унищожено, а корабът е изведен от строя за скъп ремонт.
Въоръжената борба продължава!
🇺🇦Слава на Украйна!
Коментиран от #104
11:05 11.09.2025
Знак за равенство!
До коментар #40 от "А зад Катар":Катар=Двоен стандарт!
11:05 11.09.2025
Стефко
Коментиран от #61
11:06 11.09.2025
Алооооо, болните
11:07 11.09.2025
Над 850 арестувани...
До коментар #11 от "Ъхъъъъъ....":Вече са над 1100 политическите затворници арестувани след протестите през уйкенда във Великобритания. Позор и нацизъм, позор и ционизъм ...
11:07 11.09.2025
Британските парцали
Поляците едва ли са толкова тъпи, че за втори път да се вържат на малобританска защита. (Първият път беше когато все още могъщата Великобритания обяви на 03.09.1939 г. своята странна война на Хитлер, който прегази Полша за две седмици...)
11:08 11.09.2025
Соваж бейби
До коментар #7 от "Песимист":Мисля че България е по близо ,за нещастие! Няма се получи Русия има цар Бомба и други мощни бомби по скоро ще затрие целия свят. Трябва да се смени идеологията в Европа и да си гледаме интересите както Орбан прави .По скоро за Америка съм песимист, си намерят майстора, Русия не е толкова проста да напада Европа свързани сме с общ бизнес газ и други неща ,санкциите скоро ще паднат.Нали си спомняш Нютон -
За всяко действие има винаги противоположно и равно по сила противодействие ,не може постоянно Америка да сее войни и зло на планета Земя.
11:09 11.09.2025
11:09 11.09.2025
Заведох ви в сърцето на Европа
11:10 11.09.2025
Грнобанчанин
11:12 11.09.2025
А там покрай Югославия
11:13 11.09.2025
Гандалф
11:13 11.09.2025
Не си за
До коментар #63 от "Бай Ставри":Триене, за треп.ане си.
11:14
68 Не е за
11:14 11.09.2025
69 руска демокрация
До коментар #33 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":император вова Велики ,пожизнения руски президент терорист N1
11:14 11.09.2025
70 Атлантически тролчета,
И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
""" Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира премиерът Борисов""" .
Коментиран от #76
11:14 11.09.2025
71 Симо
Политическите марионетки на Европа, явно мислят, че те лично ще се покрият от армагедона в който се опитват да ни вкарат. Трябва да си тъп или крайно наивен да вярваш в това.
11:14 11.09.2025
72 Анонимен
11:14 11.09.2025
73 Мишел
11:16 11.09.2025
74 китайски Сибир
До коментар #7 от "Песимист":А от РФ ще остане само китайския Сибир и Коми!
11:16 11.09.2025
75 Поредната атлантическа уйдурма
11:17 11.09.2025
76 НАТО страж на мира
До коментар #70 от "Атлантически тролчета,":Ако нямаше НАТО руските Фашисти да са завладели всички бивши страни от СССР!
Коментиран от #84, #120
11:18 11.09.2025
77 ааааа
До коментар #26 от "Добри новини":Голяма глупост си написал тук.
11:19 11.09.2025
79 Я пък тоя
11:20 11.09.2025
80 Наблюдател
Коментиран от #101
11:21 11.09.2025
81 Чакайте бре
11:23 11.09.2025
82 Чуй чуй
11:24 11.09.2025
83 БОТЕВ
До коментар #46 от "Но пък":Държа на отговор от тебе! Сериозно ли искаш Трета световна заради 1/5 от Украйна. Ти сещаш ли се, че ако има такава война, тя няма да е НАТО срещу Русия (при такава ясно, че Русия няма шанс), а ще е от два горе-долу равностойни лагера. Което означава опустошителна. Което пък значи ядрена. Това го иска Земенски, защото за него нещата вече са опустошителни. А ти искаш ли да умреш от радиация, само и само евентуално да бъде смачкана Русия?!
Коментиран от #91
11:24 11.09.2025
84 "НАТО страж на мира"...ъхъъъъ
До коментар #76 от "НАТО страж на мира":А Израел пък е награден от ЮНЕСКО а Тръмп с Нобелова за мир. Смешник...
11:25 11.09.2025
85 Ахааа,
11:26 11.09.2025
86 Българин
11:27 11.09.2025
87 az СВО Победа80
НАТО нападна руснаците още на 08.08.2008г. във войната срещу Южна Осетия.
Преди това през 1999г. беше на косъм да нападне руснаците на летището "Слатина" в Косово.
А в бивша Украйна го прави от 2014г. най-редовно, особенно след 2022г.
11:27 11.09.2025
88 пише британското издание....
11:28 11.09.2025
89 СВТ 40
11:29 11.09.2025
90 пенсионер
11:29 11.09.2025
92 Кит
1. Ако Русия реши да удари НАТО, няма да е с дронове. И няма да е в Полша.
2. Великата някога Британия и преди е гарантирала сигурността на Полша. През 1939. Какво се случва след това с отлично гарантираната Полша е добре описано в историята.
Коментиран от #98
11:30 11.09.2025
93 Факт
11:30 11.09.2025
94 И колко точно
Коментиран от #96
11:31 11.09.2025
95 Чичак
11:31 11.09.2025
96 Тихо бе
До коментар #94 от "И колко точно":Не гра мот.
11:32 11.09.2025
97 Артилерист
Коментиран от #109, #124, #126
11:33 11.09.2025
98 Пак ли ти
До коментар #92 от "Кит":Бе Мекотело.
11:33 11.09.2025
99 факуса
До коментар #9 от "нпо агент":чл5 не задължава страните от нато да се включват,пожелателен е,пуделите ако искат могат да тръгват
11:33 11.09.2025
100 56346632899243
Коментиран от #113
11:34 11.09.2025
101 любопитен
До коментар #80 от "Наблюдател":"19 дрона с "отклонение" до 200 километра от границата..." ти ли ги преброи? Защото аз на "Флайтрадар 24" преброих 4 бр. Зельо пък говореше за между 8-10 бр. "...на Полша, във въздушното пространство на НАТО“, отбеляза Зеленски.
Той подчерта, че не говорим за един „шахед“, което би могло да се нарече инцидент, а за поне 8 атакуващи дрона, които са били насочени в посока Полша". Ти бе сине майчин, как ги преброи до 19?
11:34 11.09.2025
102 000
Коментиран от #106
11:34 11.09.2025
103 Чакаме изявлението на Външно
11:34 11.09.2025
104 Факт
До коментар #51 от "Киану Рийвс":Нещо за британския кораб
11:35 11.09.2025
105 Я пък тоя
Пък после, самолети вдигали, НАТО се намешало, среляли, пукали, а ве война водили.
Също като заглушения GPS на Урсула.
Коментиран от #112
11:35 11.09.2025
106 На подскоци веднага
До коментар #102 от "000":към "коалицията на желаещите" И Господ казал Ту-тууу....
11:36 11.09.2025
107 Тц тц тц тц
До коментар #78 от "РФ е един огромен КЕН eф !":Защо ривеш, бе троле? Като надраскаш сто лъжи, те истина няма станат.
Коментиран от #110
11:36 11.09.2025
108 Ъъъъъъъъ
11:36 11.09.2025
109 Кои западняци
До коментар #97 от "Артилерист":Губят войната бе.НАТО не еоюва с русия.Ако беше така щеше да разбереш.Нали не е паднал Полски дрон в русия ,а обратното.Игричките на ка Путин в Европа няма да минат.Няма извинявайте ,ама ние без да искаме.Ще има май чук по муцуната на Мечката.Абе превзеха ли великите ватенкари Покровск.Мина лятото вече ,нали щеше да има стратегически пробив това лято.Смех.
11:37 11.09.2025
110 Ти що не
До коментар #107 от "Тц тц тц тц":Си извадиш руското знаме от ауспуха ,малко почини.Тръбар с тръбар.
11:38 11.09.2025
111 Хан Ювиги
Казах
11:38 11.09.2025
112 Абе Чикита
До коментар #105 от "Я пък тоя":Глей си тик ток и трай там.Първо ходи войник ,после умувай.
Коментиран от #122
11:39 11.09.2025
113 Тихо, Не си компетентен !
До коментар #100 от "56346632899243":Ясно ти е написано, че НАТО е атакувало руските сили
11:39 11.09.2025
114 Сладурана
До коментар #38 от "Московските BAPBAPИ !":Колко е болна лелката, как и закърняло мозъчето!
11:40 11.09.2025
115 А дали е така кой ша ти каже
Въпроса е дали юрогейци не искат повече за конфликт с Русия...
11:40 11.09.2025
116 Факт
11:40 11.09.2025
118 Боруна Лом
До коментар #30 от "Подарявам":ОДИ СИ ПРАВИ ЛЮТЕНИЦА! ЯВНО СИ ЕДИН ОТ МНОГОТО ЕВРОГЕЙЗЕРИ!
11:41 11.09.2025
119 Щирлиц в тила на врага
11:43 11.09.2025
120 лиз ач евроатлантик
До коментар #76 от "НАТО страж на мира":Ако няма нато,на УСА ще и се срине икономиката
11:43 11.09.2025
121 Обаче
До коментар #2 от "Последния Софиянец":На поляците нещо им треперят мартинките. Пък не са и глупави.
Не искат страната им да стане арена на въоръжено противопоставяне по. чл 5.
Коментиран от #125
11:44 11.09.2025
123 За това
Желязна завеса от Прибалтика до Босфора!
Всичко друго е ала бала!
11:46 11.09.2025
124 Пора
До коментар #97 от "Артилерист":Както и да го въртят и сучат путинова русия си отива.
11:47 11.09.2025
125 Поляците отдавна
До коментар #121 от "Обаче":Се въоръжават ,Байновото.Не ги мисли.
11:48 11.09.2025
126 Цък
До коментар #97 от "Артилерист":Голяма изненада. Дроновете са стар модел, разузнавателни без грам заряд. В Полша било пълно с тях, а в Украйна? Зеленски отдавна се стреми да вкара НАТО във войната, няма войници- справка Сирски и западната преса.
11:48 11.09.2025
127 И кога си стреляла
До коментар #122 от "Я пък тоя":Чикита ,какво прави през 1984 г да те питам ,а мила,Сподели калъфке
11:49 11.09.2025
128 Натю
До коментар #20 от "матю хари":Сега сме на педикюр, после като сиизбелим анусите и ги почваме!
11:49 11.09.2025
129 Шопо
11:50 11.09.2025