Поне 9 загинали при големи наводнения в Бали

11 Септември, 2025 06:15, обновена 11 Септември, 2025 05:19 421 0

Водното бедствие принуди стотици хора да напуснат домовете си

Поне 9 загинали при големи наводнения в Бали - 1
Снимка: YouTube
Най-малко 9 души загинаха при големи наводнения на индонезийския курортен остров Бали. Водното бедствие принуди стотици хора да напуснат домовете си, предаде ДПА, цитирана от dariknews.bg, като се позова на местните аварийно-спасителни служби.

Националната агенция за борба с бедствията съобщи, че са засегнати над 600 жители в шест окръга. В Денпасар, столицата на острова, са открити пет тела, а двама души все още са в неизвестност, съобщи агенцията в изявление.

Проливните дъждове, които започнаха вчера, наводниха основните пътища и прекъснаха достъпа до популярни туристически дестинации като Кута и Нуса Дуа. На някои места водата достигна височина до гърдите, което наложи евакуацията на жители и чуждестранни туристи. Хотели, магазини и болници бяха временно затворени, съобщиха местните медии.

Стотици жители бяха принудени да се подслонят в училища, джамии и общински зали.

"Операциите по издирване и спасяване, евакуацията и подсигуряването на хората със стоки от първа необходимост остават нашите приоритети", заяви шефът на агенцията Сухарянто след пристигането си в Бали, за да координира реакцията при извънредни ситуации.

Индонезия е изложена на опасност от наводнения и свлачища по време на дъждовния сезон, който обикновено достига своя пик между ноември и март. Според експертите лошо поддържаните дренажни системи и бързото градско развитие в Бали, един от най-посещаваните острови в света, са увеличили рисковете при силни дъждове извън нормалните мусонни месеци.

Службата по метеорология предупреди, че нестабилните метеорологични условия може да продължат и през идните дни, тъй като Индонезия преминава от сухия към дъждовния сезон.


Индонезия
