Нидерландия планира забрана за внос от израелски селища

11 Септември, 2025 14:50 358 2

Мярката е свързана с действията на Израел на Западния бряг и в Газа

Нидерландия планира забрана за внос от израелски селища - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Нидерландското правителство възнамерява да забрани вноса на стоки, произведени в еврейски селища в окупираните от Израел палестински територии, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Решението е мотивирано от плановете на Израел за Западния бряг и военната му офанзива в Газа. През юли Нидерландия наложи забрани за пътуване на двама крайнодесни израелски министри, обвинени в подбуждане към насилие срещу палестинци и призоваване за „етническо прочистване“ на Газа. Досега обаче правителството не бе склонно да предприеме по-нататъшни стъпки.

Миналия месец бившият външен министър Каспер Велдкамп подаде оставка, заявявайки, че не чувства подкрепа в кабинета за допълнителни мерки срещу Израел. Наследникът му, Дейвид ван Веел, посочи пред парламента, че е инструктирал ведомството си да изготви правителствен указ за забраната за внос, като уточни, че мярката ще бъде приложена възможно най-скоро.

Нидерландия е водещ световен купувач на израелски стоки, но Ван Веел не уточни какъв обем се внася в момента от еврейски селища. По-голямата част от международната общност счита израелските селища на Западния бряг за незаконни според международното право. Израелското правителство пък ги смята за легитимни съгласно собствените си закони, докато някои т.нар. „предни постове“ са незаконни, но често се толерират и понякога по-късно се легализират.

Ван Веел отбеляза също, че Нидерландия подкрепя плановете на Европейската комисия да спре мерките, свързани с търговията, в споразумението между Европейския съюз и Израел.


Нидерландия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    1 2 Отговор
    А нидерландското правителство иска ли да заприлича на непалското?

    14:52 11.09.2025

  • 2 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Да затворят и тогава всичко еврейско като Макдоналдс кока кола Subway starbruks и всичко що е има еврейско ,няма да е лошо

    15:09 11.09.2025

