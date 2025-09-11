Германия разполага постоянна бригада в Литва

Върховният главнокомандващ силите на НАТО в Европа генерал-лейтенант Алексъс Гринкъуич заяви на пресконференция във Вилнюс, че Германия ще разположи за постоянно бригада в Литва, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Той определи това като значителна стъпка за заздравяване на възпирането и отбраната на източния фланг на НАТО.
Гринкъуич добави, че обединеното въздушно командване на НАТО ще предоставя на литовския център за контрол и отчитане повече информация и предупреждения за изстрелвания на въздушни обекти срещу Украйна, които биха могли да прекосят границата на Литва.
