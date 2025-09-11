Новини
Германия разполага постоянна бригада в Литва

11 Септември, 2025 14:56 466 25

НАТО засилва отбраната на източния си фланг и предупрежденията за въздушни обекти

Германия разполага постоянна бригада в Литва - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Върховният главнокомандващ силите на НАТО в Европа генерал-лейтенант Алексъс Гринкъуич заяви на пресконференция във Вилнюс, че Германия ще разположи за постоянно бригада в Литва, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той определи това като значителна стъпка за заздравяване на възпирането и отбраната на източния фланг на НАТО.

Гринкъуич добави, че обединеното въздушно командване на НАТО ще предоставя на литовския център за контрол и отчитане повече информация и предупреждения за изстрелвания на въздушни обекти срещу Украйна, които биха могли да прекосят границата на Литва.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русия

    10 2 Отговор
    Само не се сещам от Литва или от Полша ще си вземе руснака за да свърже Калининград

    Коментиран от #8, #11

    14:58 11.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    България е окупирана от албанци, турци, италианци и американци.

    14:58 11.09.2025

  • 3 Червената шапчица

    13 2 Отговор
    Латвиец се жени за рускиня. Преди първата им брачна нощ баща му му дава съвет: „Първо, вдигни я и я занеси в леглото. Покажи ѝ колко силна е Латвия. След това свали ризата си - покажи ѝ колко красива е Латвия.“ И гласът на дядото се чува от съседната стая: „А после започни да мастурбираш - покажи ѝ колко независима е Латвия!"

    15:00 11.09.2025

  • 4 Децата и внуците

    13 3 Отговор
    На германската фаша пак ще изядат дървото. Защо пак се бъркат, където не им е работата...

    Коментиран от #14

    15:01 11.09.2025

  • 5 Без атом по европата нема са размине

    8 3 Отговор
    Тази ситуация води до пълното елиминиране завинаги на европата ..друг завършек просто няма

    Коментиран от #7

    15:04 11.09.2025

  • 6 кон боб яде ли?

    3 9 Отговор
    руските Фашисти ще се замислят преди да нападнат някоя друга съседна държава!!!

    Коментиран от #15, #18, #20

    15:05 11.09.2025

  • 7 Разпад на РФ

    3 8 Отговор

    До коментар #5 от "Без атом по европата нема са размине":

    путин е слуга на Китай! РФ е пред разпарчадосване и разпад!

    Коментиран от #13

    15:07 11.09.2025

  • 8 Kaлпазанин

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Русия":

    И двете ще си вземе

    15:07 11.09.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 1 Отговор
    В Германия постоянно има 50 000 САШтински военни, а германчетата ги пращат в Литва❗

    15:08 11.09.2025

  • 10 онзи

    5 2 Отговор
    И след 1000000000000 години немецът няма да забрави ВСВ ! Прави , струва и все Русия му боде очите ....

    15:08 11.09.2025

  • 11 Кьонисберг е немски

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Русия":

    Чий е Крим, Чий е Кьонисберг и от кога????

    Коментиран от #16

    15:09 11.09.2025

  • 12 Минувач

    4 1 Отговор
    От тор има нужда латвииската земя … ако е безплатна още по-добре !

    Коментиран от #19

    15:09 11.09.2025

  • 13 И наполеон

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Разпад на РФ":

    и Хитлер така казвали. Ама, ядец.

    Коментиран от #17

    15:09 11.09.2025

  • 14 ЕС е сила

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Децата и внуците":

    Злото сега идва от Фашистка русия! Така че руското зло ще бъде победено!

    15:10 11.09.2025

  • 15 оли ,

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "кон боб яде ли?":

    Докторите те търсят да те прибират за обедната почивка . Не се размотавай по сайтовете , ами се прибирай , че пак ще имаш проблеми .

    Коментиран от #21

    15:10 11.09.2025

  • 16 Кой каквото иска

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Кьонисберг е немски":

    да оди да си го вземе от Русия. Ходим марш!

    15:11 11.09.2025

  • 17 а, Горбачов

    1 5 Отговор

    До коментар #13 от "И наполеон":

    Горбачов бе принуден да разпадне СССР! путин също!!!

    Коментиран от #22

    15:11 11.09.2025

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "кон боб яде ли?":

    А ти замислял ли си се :
    Руснаците влязоха в Париж, но не останаха,
    Руснаците влязоха в Берлин, но не останаха,
    а янките още са в Париж и Берлин 🤔

    15:12 11.09.2025

  • 19 минувач

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Минувач":

    Не ползвай чужди никове ! Напъни си гънката и дай нещо различно , ако изобщо успееш !

    15:12 11.09.2025

  • 20 Панелените

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "кон боб яде ли?":

    Фашаги за разлика от татуираните бандери са голтаци и затова не ги и бръснат за пукнат грош …

    15:12 11.09.2025

  • 21 русофил от 4 стая Карлуково

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "оли ,":

    ти от 4 стая на Курило ли пишеш? :))))

    Коментиран от #23, #25

    15:13 11.09.2025

  • 22 И кво

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "а, Горбачов":

    Русия е цяла. Но укра е на парчета. Хахаха.

    15:13 11.09.2025

  • 23 оли ,

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "русофил от 4 стая Карлуково":

    Не се издавай за пред аудиторията ! Скатавай се , че докторите са ти ядосани !

    15:14 11.09.2025

  • 24 Възраждане

    1 0 Отговор
    И за какво???? Отговорът може да е само един! Внуците на Гьоринг, Химлер и Гьобелс правят плацдарм за атака срещу братска Русия. Необходими са превантивни мерки

    15:15 11.09.2025

  • 25 ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "русофил от 4 стая Карлуково":

    По точката преди минути го казаха , че имало един , дето се е заплеснал в някакъв сайт и сега го издирват .

    15:16 11.09.2025

Новини по държави:
