Германия разполага постоянна бригада в Литва

Върховният главнокомандващ силите на НАТО в Европа генерал-лейтенант Алексъс Гринкъуич заяви на пресконференция във Вилнюс, че Германия ще разположи за постоянно бригада в Литва, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той определи това като значителна стъпка за заздравяване на възпирането и отбраната на източния фланг на НАТО.

Гринкъуич добави, че обединеното въздушно командване на НАТО ще предоставя на литовския център за контрол и отчитане повече информация и предупреждения за изстрелвания на въздушни обекти срещу Украйна, които биха могли да прекосят границата на Литва.