  Тема: Украйна

11 Септември, 2025 20:05

От Алианса предполагат, че по този начин руснаците са искали да проверят скоростта на реакция и какви средства ще бъдат използвани за борба с дроновете

Част от руските дронове са се насочвали към базата на НАТО в Полша - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

В сряда сутринта, 10 септември, два безпилотни самолета са нахлули във въздушното пространство на Литва, което потвърждава теорията, че БпЛА не са влезли случайно в Полша, пише германското издание Welt, разкривайки нови подробности за навлзането на дронове в Полша в нощта на 10 септември и посочвайки, че се появяват все повече доказателства, че пристигането на дроните в страната е било планирано, пише Фокус.

"Въз основа на наличната информация предполагаме, че безпилотните летателни апарати най-вероятно са навлезли умишлено във въздушното пространство на НАТО“, заявява пред изданието високопоставен офицер от Алианса.

Броят на безпилотните летателни апарати, засечени над Полша от полунощ в сряда до 6:30 сутринта, е между 22 и 25, което показва, че това не е било случайно.

В сряда, в 10:00 сутринта, още два БпЛА са навлезли във въздушното пространство на Литва, според данни, оповестени на вътрешен брифинг на НАТО.

От Алианса предполагат, че по този начин са искали да проверят скоростта на реакция и какви средства ще бъдат използвани за борба с дроновете. Версията за пряка атака не се разглежда, тъй като сред отломките не са намерени взривни вещества.

Според предварителното полско разследване пет безпилотни летателни апарата са летели в посока базата на НАТО. Три от тях са били свалени от нидерландски изтребители F-35. Другите две са паднали по други неизвестни причини.

Посочва се, че именно през тази база НАТО осъществява доставки на военна помощ за Украйна.

На 10 септември полският премиер Доналд Туск заяви, че през нощта във въздушното пространство на страната са засечени 19 руски дрона, голяма част от които са долетели от Беларус. Предварително четири безпилотни летателни апарата са били свалени. Министерството на вътрешните работи на страната също съобщи за намерени отломки от неизвестна ракета.

Един от дроновете е паднал върху жилищна сграда в Люблинското воеводство – в населеното място Вирики-Воля, сградата е повредена, но никой не е пострадал.

Варшава свика спешно заседание на правителството и засили мерките за сигурност. Впоследствие НАТО активира Член 4, който предвижда консултации между държавите членки в случай на заплаха за една от страните.

Полша
  • 1 Европеец

    78 9 Отговор
    Смешковци ,, дезинформатари и пропагандисти....

    Коментиран от #12, #78

    20:08 11.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ЖАЛКА ПРОПАГАНДА

    69 10 Отговор
    АНГЛОСАКСИТЕ И ЕВРЕИТЕ искат да си нулират дълговете чрез война в Европа.

    Коментиран от #37, #38

    20:08 11.09.2025

  • 4 Да,бе

    71 10 Отговор
    Това вече потвърждава,че тия дронове са били украински.Кой иска война между НАТО и Русия...

    Коментиран от #13, #39, #77

    20:09 11.09.2025

  • 5 си дзън

    16 33 Отговор
    Руснаците си искат 50% от Полша, като при Хитлер.

    20:09 11.09.2025

  • 6 Бялджип

    55 5 Отговор
    Един въпрос. Имали ли са боен заряд тези дронове, или са били безобидни като обикновените цивилни?

    Коментиран от #81

    20:09 11.09.2025

  • 7 Помак

    64 7 Отговор
    те не са руски дронове , украински са ..като в буча става където зеленски изби хиляди хора и го преписа на Русия ....повтарят лъжата 2-3 пъти и жандарите от ЕС се фаштат кат балъци и цъврят кат н...и моми ....но Сашт зная че това са укренски провокации

    Коментиран от #35, #111

    20:10 11.09.2025

  • 8 ЖЕКО

    40 2 Отговор
    НАТО СЕ НАТИСКА НЕ МУ СТИСКА

    20:10 11.09.2025

  • 9 Сталин

    58 1 Отговор
    В Украйна вече имат нов национален герой,това е човека който уби онова ционистко куче Парубий,той признава че е убил този негодник заради смъртта на сина си във войната и това е отмъщение към циониските изверги които убиха 2 000 000 славяни , държава в която се убиват корумпирани политици има бъдеще ,навсякъде в Европа има политически убийства,само жалките цървули пъшкат под терора на тикви и прасета и няма един мъж с топки да ликвидира едно прасе,иначе цървулите имат големи уста и претенции ама се крият като мишки по дупките си и под полите на жените си

    20:10 11.09.2025

  • 10 Онзи

    50 2 Отговор
    Къде е гаранцията,че урките не искат да вкарат източна Европа в конфликта, за да се спасят себе си.

    Коментиран от #16

    20:10 11.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Само че,

    33 6 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    за какво им е на руснаците да проверяват ПВО, ще атакуват ли скоро? Булше....

    20:11 11.09.2025

  • 13 си дзън

    7 46 Отговор

    До коментар #4 от "Да,бе":

    Война между НАТО и русия иска русията бе. Ясно е като бял ден

    Коментиран от #25, #46

    20:11 11.09.2025

  • 14 Рублевка

    33 3 Отговор
    Думата "нахлули" не е подходяща за два дрона. Казва се навлезли, ако това е вярно, а не лъжа.

    20:11 11.09.2025

  • 15 И Киев е Руски

    32 3 Отговор
    Лъжа целта е била спалнята на У..ула

    20:11 11.09.2025

  • 16 лесно е

    17 1 Отговор

    До коментар #10 от "Онзи":

    На украинците им трябва на другите оръжието, а не да го използват за собствена защита.

    20:12 11.09.2025

  • 17 Пострадал

    17 0 Отговор
    Факти другите пишат новините преди вас. Изглежда че, копирате .

    20:13 11.09.2025

  • 18 Ха-ха-ха

    18 1 Отговор
    Дрън, дрън шикалки.

    20:13 11.09.2025

  • 19 Mими Кучева🐕‍🦺

    27 2 Отговор
    "На полската граница дренките цъфтяха",това е новият химн на НАТО!🌈🛴🥳🤣👍

    20:13 11.09.2025

  • 20 да не забравите

    28 2 Отговор
    утре да напишете,че два дрона,с червена петолъчка отстрани,са се насочвали към Пентагона🤣🤣🤣

    20:13 11.09.2025

  • 21 Да но .....

    26 2 Отговор
    базата на НАТО в Полша е велика база с велики прашки и мощно е отразила атаката нали? Вероломната атака ...щот источното крило на алианса е велико крило . А нашите родни олигофрени са велики олигофрени

    20:13 11.09.2025

  • 22 Град Козлодуй

    31 1 Отговор
    АЛА БАЛА ПОРТОКАЛА! ПО ДРУГИТЕ НОВИНИ КАЗВАТ ЧЕ ДРОНОВЕТЕ ИМАЛИ УКРАЙНСКИ И ЛАТВИЙСКИ СИМ КАРТИ! ТАКА ЧЕ СИ Е ЧИСТА ПОСТАНОВКА! ДА НАСТРОЙВАТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ ПРОТИВ РУСИЯ!

    20:14 11.09.2025

  • 23 Васко

    24 0 Отговор
    За дроновете добре и напоително инфо. А за Франция нищо! ;)

    Коментиран от #30

    20:14 11.09.2025

  • 24 ЖЕКО

    21 0 Отговор
    ДОБРЕ РУСНАЦИТЕ СА СТРЕЛЯЛИ ЕВРОГЕИЦИ ЗАЩО НЕ ОТВРЪЩАТ ИЛИ СТРАХА Е ГОЛЯМА РАБОТА НАТОВСКИ НЕЩАСНИЦИ

    20:14 11.09.2025

  • 25 Да,бе

    25 0 Отговор

    До коментар #13 от "си дзън":

    Един Орешник в Брюксел ще е много по-добре за обявяване на война.Мислете бе,няма да ви убие главоболието...

    20:14 11.09.2025

  • 26 Онзи

    19 0 Отговор
    Колко струва един дрон и колко струва вдигането на изтребител, нещо математиката ми куца. Тия дронове няма значение чии са нямат спиране .

    20:14 11.09.2025

  • 27 Леле мале

    22 0 Отговор
    И днес го избутахме с еуроатлантски глупости...

    20:14 11.09.2025

  • 28 ООрана държава

    27 0 Отговор
    Тъпи ли сте, тия дронове как са прелетяли цяла орхайна без да са свалени? Това са на желенски дроновете, опитва се дс вкара нато в конфликта

    20:15 11.09.2025

  • 29 име

    22 0 Отговор
    Ама, не са дронове, а лопати, бе! Ейй, напълнихте гащите от някви смешни лопати. Нали натовците имат супер-дупер ПВО, кво реват?!

    Коментиран от #93

    20:16 11.09.2025

  • 30 ПОАРО

    19 0 Отговор

    До коментар #23 от "Васко":

    ФРАНЦИЯ ОТВОРИ ВТОРИ ФРОНТ СРЕЩУ РУСИЯ, И ВОИНАТА СЕГА СЕ ПРЕМЕСТИ В ФРАНЦИЯ

    20:16 11.09.2025

  • 31 Сталин

    25 0 Отговор
    Трета световна ще има ,без значение дали Русия е пращала дронове,врабчета или комари към Полша ,това е план на Ротшилд за ликвидация на белите раси в Европа и да сменят белите хора с разни талибани и примати

    Коментиран от #83

    20:16 11.09.2025

  • 32 гост

    34 0 Отговор
    1. Защо дроновете са били с полски и литовски СИМ карти?
    2. Пилотите на Ф-35 и Ф-16 Са проявили свръх майсторство и висш пилотаж! Със свърхзвуков самолет да свалиш дрон, чиято мах. скорост е 185 км/ч и лети на 200 метра над земята е като да убиеш муха с атомна бомба.
    3. "Геран-2" има обсег около 2 500 километра и сигурно бил насочен към Брюксел, но пияните ватенки изпили бензина и той стигнал само до Полша.
    4. Фейкът със заглушаването самолета на Урсула не мина, за това измислиха нов! Народонаселението твябва да се държи под страх. Това най лесно става с образа на врага!

    Коментиран от #43, #44

    20:17 11.09.2025

  • 33 Пудинг

    6 0 Отговор
    Пхахахохахя....чунки с 15 дрона че демкэм натю бази...пхохахахя....планктонъ дъ сменя пампиту ...чи ут крякъни верно чи думна тъз база ъм не с дрончитъ...

    20:17 11.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Днес

    30 2 Отговор

    До коментар #7 от "Помак":

    кледах някакво интервю. Та ...
    Руснака каза: На една от снимката се вижда серирн номер. Серийния номер е на наш дрон. Произведен март месец т.г. и използван април.
    Имаики предвид, че това не са ударни а имитационни дронове, се налага мнението: укрите са събирали части, фрагменти от паднали имитационни дронове, събрали са няколко и са ги пуснали.

    Коментиран от #41, #51

    20:18 11.09.2025

  • 36 ЦИРК

    20 0 Отговор
    Единственната германска медия която що-годе правят свестни анализи и репортажи е Н-24. Другите в момента са по пътя на яката пропаганда за немците и немското съзнание.

    А някой от (ди) Велт спомена ли че при радио електронната борба може и да насочиш даден БПЛА (Без Пилотен Летателен Апарат не е самолет !) към точно определена друга точка ? Ами ако украинския РЕБ умишленно не ги е отклонил към базата на НАТО в Полша ? Защо им е на руснаците да тестват поляците с някакви си безпилотници ? Ако Русия ще атакува тази база на НАТО, то тя няма да тества нищо (много ясно че поляците ще ги свалят) и да ги предупреждава по този начин, просто ще пуснат един орешник с ядренна бойна глава и ще унищожат базата на НАТО-то. Тествали те реакция, за какво да разкодкудякат курника ли ?

    20:18 11.09.2025

  • 37 Рублевка

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "ЖАЛКА ПРОПАГАНДА":

    Как се нулират дългове със война? Мислите си, че от плячката? Нееее, драги съфорумци!! Обезценяват парите на вложителите в банките. Шокова терапия, както в България. За една нощ опростяват заемите на тарикати политикани, чрез обезценяването на парите. На вашите влогове.

    Коментиран от #108

    20:18 11.09.2025

  • 38 Орк

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "ЖАЛКА ПРОПАГАНДА":

    И не само дълговете. Те похарчили и суверени руски пари и война трябва да закрие този факт. Ще отговарят и затова един ден. Обикновени прости крадци.

    20:19 11.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 604

    1 0 Отговор
    Не дънуту ми 6 фута под ниго ....нъ там че сте се заиграли....

    20:20 11.09.2025

  • 41 Ъъъъ

    0 8 Отговор

    До коментар #35 от "Днес":

    Абе ейййййй, нали се вижда от къде идват беее. А и рашите не са казали даже, че не са техни.

    Коментиран от #48, #55, #66

    20:21 11.09.2025

  • 42 Симо

    3 8 Отговор
    Това е! Събирайте войската и атакувайте! Тези ватенки не се търпят вече. Трабва да им покажете, къде зимуват раците. Най-много да вземат лопатите и да активират прахосмукачките с чипове от перални. Като в АВАТАР, "най-съвременната армия"с летящи кораби и лазери, срещу абуригените със стрелите. Голям смях. Даже студент от Юта с карабина играчка, може да ги смачка. ;) Точен изстрел в гърлото и готово. Представяш се пред Свети Петър.

    20:21 11.09.2025

  • 43 точка 3

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "гост":

    Направо пръсва🤣🤣🤣Но може и да се окаже вярно🤣🤣🤣

    20:22 11.09.2025

  • 44 ЦИРК

    7 1 Отговор

    До коментар #32 от "гост":

    Всъщност това със сим картите има доста резон... Руски не могат да бъдат (блокирани са а и лесно ще ги засекат). С украински сим карти ще ги проследят лесно.

    Обаче със ЕС сим карти е доста по-трудно да се реагира. Въпреки че най-вероятно точно така са заблудили и дроновете, пращали са им грешни координати от джи-ес-ем клетките, след като са ги засекли (ако примерно са били с поредни ИМЕИ или от една партида).

    20:24 11.09.2025

  • 45 ФАКТ

    10 2 Отговор
    Фантазии от 1000 и една нощ!

    20:24 11.09.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Сигурен съм

    13 1 Отговор
    Че направо са летяли за Рамщайн

    20:24 11.09.2025

  • 48 Да,бе

    16 1 Отговор

    До коментар #41 от "Ъъъъ":

    Какво да кажат руснаците за поредната Буча с дронове тоя път...Ъъъъ.

    20:25 11.09.2025

  • 49 Той

    16 0 Отговор
    Долна лъжа и манипулация, чудят се как да притиснат Русия за среща с нелегитимния

    Коментиран от #53

    20:25 11.09.2025

  • 50 Сократ

    17 0 Отговор
    Съвсем за канарчета ни взимате. Спрете се бе. Колкото повече бълвате подобни "новини" толкова по-зле за тъпият ви сайт. И това било медия? Аре бе.

    20:26 11.09.2025

  • 51 лепени с тиксо

    19 0 Отговор

    До коментар #35 от "Днес":

    Руснаците коментират, че два от дроновете, за които има снимки са лепени с тиксо в предната част. Нищо чудно да са събирани от парчета за постановката: Нападение на Русия срещу Полша.

    Коментиран от #92

    20:26 11.09.2025

  • 52 Гориил

    17 0 Отговор
    Ако Полша започне отново световна война, Варшава ще се превърне в езеро от радиоактивно стъкло, а варшавяни в облак от горещ газ.

    20:27 11.09.2025

  • 53 Сократ

    17 0 Отговор

    До коментар #49 от "Той":

    Че какъв е проблема? Путин в Китай каза, да заповяда наркомана в Москва. Нима наркомана си мисли, че Путин ще се юрне да пътува някъде заради него? Ха ха ха.

    20:27 11.09.2025

  • 54 инопланетянин

    10 0 Отговор
    Цяло ято дронове са се насочили към Марс ......
    Русняците пак ще трябва да се обясняват.

    20:29 11.09.2025

  • 55 Руснаците

    22 2 Отговор

    До коментар #41 от "Ъъъъ":

    са казали - Искаме доказателства.
    Представена ли е някаква информация за инцидента. Няколко снимки на нещо паднало или ПОСТАВЕНО, ДОКАРАНО в някаква нива. Един си беше цял целеничък. Все едно излиза от завода.

    Или пак ще лаеме. Силно. Да не се чуе никакъв друг глас.
    Днес чета някаква "статия" - не се поддавайте на руската ДЕЗинформация. Ми дайте достъп до тази информация. Пък аз сам да си преценя дали е дези.
    Такова промиване на мозъци не е имало и по време на соца.

    Коментиран от #67

    20:30 11.09.2025

  • 56 Сандо

    10 1 Отговор
    НАТО,стига приказки и кандърми!Тръгвайте смело на изток и си примервайте силите,иначе станахте вече за смях.И оставете малките,беззащитни и бедни държавици като България на мира,а пък ние ще сме на първия ред зрители - сеирджийството е дълбоко вкоренено в нашето ДНК.

    Коментиран от #59

    20:30 11.09.2025

  • 57 Олигофренията гледам

    18 0 Отговор
    Че ескалира с часове. Пийте си лекарствата бре хора! Сега пък и базата на НАТО....

    20:32 11.09.2025

  • 58 От публикуваните снимки

    17 0 Отговор
    Се вижда, че "дроновете" са с размерите на бейзболна бухалка. И как това чудо е прелетяло над 1000 километра, никой не може да обясни.

    Коментиран от #65, #79

    20:32 11.09.2025

  • 59 Българин

    0 17 Отговор

    До коментар #56 от "Сандо":

    Добре,че не са достигнали до натовската база.От русия нямаше да остане много.А от Путин -3 кила петно ботокс.

    Коментиран от #68

    20:33 11.09.2025

  • 60 цитат

    12 0 Отговор
    Bild: За да свали едва три евтини дрона от общо 25, НАТО е похарчило над 1,2 милиона евро
    Bild: За да свали едва три евтини дрона от общо 25, НАТО е похарчило над 1,2 милиона евро

    20:34 11.09.2025

  • 61 Рублевка

    13 0 Отговор
    "което потвърждава теорията, че БпЛА не са влезли случайно в Полша"

    Драги журналисти, това е предположение, хипотеза, но не и теория. Теория е нещо в НАУКАТА, което е доказано. Теория на относителността, теория на струните и т.н.. Ако не е доказано до момента е хипотеза. Хипотеза на Авогадро.

    20:34 11.09.2025

  • 62 Пълни смешки

    10 2 Отговор
    свалени от нидерландски изтребители F-35....

    Коментиран от #73

    20:34 11.09.2025

  • 63 Иван

    14 2 Отговор
    Нали НАТО-ОТАН нямаше да се разширява на изток от Германия?

    20:35 11.09.2025

  • 64 Сократ

    14 2 Отговор
    Жешов го знаят всички. Там се складира цялата военна подкрепа за нацистите. Русия с дрончета няма ги "атакуват". За тях има сериозни ракетни. Да, българина последните години доказва, че не може да събере две и две, ама пък толкова ли за дебили ни имате?

    20:35 11.09.2025

  • 65 Сетих се

    1 14 Отговор

    До коментар #58 от "От публикуваните снимки":

    На колко хиляди километра с
    чрез Паяжината на практика бе ликвидирана руската стратегическа авиация а?Само перчема спира ВСУ да изметат половината Оркистан.

    20:36 11.09.2025

  • 66 Относно

    10 1 Отговор

    До коментар #41 от "Ъъъъ":

    виждането откъде идват.
    Белорус е тази която повоенен канал е уведомила Полша, че към полска територия от украйнска идват дронове.
    Толкоз за виждането. Някой вижда други - не.
    То съветския разузнавач, отпреди 50 г. падна чак в Хърватия - свършило му горивото.

    20:36 11.09.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Сократ

    8 0 Отговор

    До коментар #59 от "Българин":

    Много ли ти се иска трета световна? Съмнявам се. За такива като теб, място в подземните градове на елита няма, дори и като прислуга.

    Коментиран от #75

    20:37 11.09.2025

  • 69 виктория

    8 2 Отговор
    укренски номера!!! искат да вкарат Европа във войната!!!

    Коментиран от #128

    20:38 11.09.2025

  • 70 Абе тургайте им го на атлантенцата

    5 1 Отговор
    Важното е консултации да има

    20:38 11.09.2025

  • 71 Тома

    12 0 Отговор
    Тази вечер няма да мога да спа от тревога.Руски дронове без камери и боеприпаси насочени към нато.Дано са били пълни с бикини и прашки за парадите

    20:38 11.09.2025

  • 72 Медведев

    0 0 Отговор
    какво казва ?

    Коментиран от #102

    20:38 11.09.2025

  • 73 Смешko

    4 11 Отговор

    До коментар #62 от "Пълни смешки":

    100 натовски Ф 35 от Днепър до Урал.Рашките няма да ги видят. Само ще ги чуят.Това ще бъде последното което ще чуят в живота си.

    Коментиран от #84, #88, #89

    20:39 11.09.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Само питам

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Сократ":

    Деди зареди ли се с памперси от пенсията?

    20:40 11.09.2025

  • 76 Типична

    0 5 Отговор
    путинска акция !Като Орешника без бойни глави !

    20:40 11.09.2025

  • 77 Който дрънка всяка година

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Да,бе":

    с железа по парадите......

    Коментиран от #85, #95

    20:40 11.09.2025

  • 78 Браво. Бързо щракаш на клавиатурата.

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Нащрака едни бързи 20 поста.....

    Коментиран от #82

    20:41 11.09.2025

  • 79 Още оня ден

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "От публикуваните снимки":

    се каза: Действат на разстояние до 700км. Бих написал - радиус на действие - ама те са еднопосочни изделия

    20:42 11.09.2025

  • 80 Дроновете

    1 0 Отговор
    колко ефки свалиха ?

    20:42 11.09.2025

  • 81 нннн

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Бялджип":

    Никой от дроновете не е носил взрив.

    20:42 11.09.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Путин предупреди

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Сталин":

    Че при нападение с ядрено оръжие срещу Русия първият отговор ще бъде към центровете за управление - които са в САЩ. Така че при Трета световна на краварите никак няма да им се размине и ще го отнесат по пълна програма.

    Коментиран от #87, #91

    20:43 11.09.2025

  • 84 Брейййй

    3 2 Отговор

    До коментар #73 от "Смешko":

    Да не стигнат и до Китай в бързината а?

    20:44 11.09.2025

  • 85 Да,бе

    5 1 Отговор

    До коментар #77 от "Който дрънка всяка година":

    Ама парадите си ги правят в къщи,а краварите си дрънкаха по цялата планета,ама свърши се тая...Аху-иху и вече тихо.

    20:44 11.09.2025

  • 86 Ами НАТО

    1 1 Отговор
    що не пробва руското ПВО ?Реципрочно !

    Коментиран от #97

    20:44 11.09.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 И с кво бе смешко

    5 2 Отговор

    До коментар #73 от "Смешko":

    Ф 35 ще свали дронче ? А?

    20:45 11.09.2025

  • 89 Това е безспорен

    1 2 Отговор

    До коментар #73 от "Смешko":

    Факт.

    20:45 11.09.2025

  • 90 виктория

    4 2 Отговор
    Една част от двата дрона са се насочили !!!мисирките пръщят от мозък!!

    20:46 11.09.2025

  • 91 И в България

    4 2 Отговор

    До коментар #83 от "Путин предупреди":

    имаме центрове за управление на НАТО. Доколкото си спомняв в София и във Варна.

    20:46 11.09.2025

  • 92 Рублевка

    4 2 Отговор

    До коментар #51 от "лепени с тиксо":

    Също като американския спускаем апарат на луната. Лепен от фолио и тиксо, но лети с втора космическа скорост. Урааааа!

    20:46 11.09.2025

  • 93 Герп боклуци

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "име":

    Нали, супер дупер певеото свали 3 от 19 дрона, голям успех за нато

    20:47 11.09.2025

  • 94 Фесебе

    2 2 Отговор
    Чарли Кърк е предупреждение към Тръмп !

    20:47 11.09.2025

  • 95 И американците

    2 2 Отговор

    До коментар #77 от "Който дрънка всяка година":

    направиха парад тази година.
    Има сравнения в мрежата. Потърси.

    Коментиран от #110, #118

    20:48 11.09.2025

  • 96 Бай той Толстой

    0 0 Отговор
    Скоро!!!

    20:49 11.09.2025

  • 97 Пробваха

    0 2 Отговор

    До коментар #86 от "Ами НАТО":

    го.... Наскоро, в Иран.

    20:50 11.09.2025

  • 98 Я пък тоя

    4 1 Отговор
    Казах ви в предишна статия че от 4 дрона станаха 6 после станаха 19, после 20. а до утре ще станат 220. Е за сега станаха 25, но до утре има още време.
    "два безпилотни самолета са нахлули във въздушното пространство на Литва, което потвърждава теорията, че БпЛА не са влезли случайно в Полша"
    Вчера пък комшията си пробва новия дрон, което още веднъж потвърждава, че дроновете в Полша не са влезнали случайно.

    20:50 11.09.2025

  • 99 Коментиращ

    5 4 Отговор

    До коментар #82 от "Те затова са му тъпи постовете.":

    А вие цветнодъгите, като твърдите, че мислите, що никога не се аргументирате???
    Например, къде са видеата, сателитните снимки, или каквото и да е друго адекватно доказателство, за т.нар. руски дронове в Полша???
    КЪДЕ СА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА???

    Или викаш, да си мислещ човек според теб, означава да вярваш на сляпо на хора като Туск и Урсула фон дер файзер?!

    Да ти е минавало през ума, че може би вие посолство-филите и гранто-филите, не сте прави?!
    Или по-далеч от носовете си не обичате да мислите?!

    Коментиран от #106, #113

    20:51 11.09.2025

  • 100 Скабеева

    0 1 Отговор
    и Солавьов подскачат до тавана от кеф !

    20:51 11.09.2025

  • 101 нидерландските изтребители F-35

    4 1 Отговор
    Добре че пазят Полша а? Доообре....

    20:52 11.09.2025

  • 102 Наздраве

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Медведев":

    ко да каже... и се урига, на тройной.

    20:53 11.09.2025

  • 103 Атаката срещу НАТО трябва да е с това

    6 3 Отговор
    Което от НАТО не са СИ представяли че съществува , и следователно вчера имаше НАТО а днес вече няма НАТО ,това ще е облекчение и спасение за всички по света

    20:53 11.09.2025

  • 104 Как пък сега руски дрони ?

    3 2 Отговор
    Не бяха ли ирански

    20:54 11.09.2025

  • 105 Сводка

    1 0 Отговор
    Шведското правителство обяви пакет от военна помощ за Украйна на стойност 8,6 милиарда долара за 2026 и 2027 г.
    Министерството на отбраната представи и нов пакет помощ, включващ 18 артилерийски установки Archer с боеприпаси, дронове с дълъг обсег, системи за противовъздушна отбрана и оборудване за наблюдение на крайбрежието.

    20:54 11.09.2025

  • 106 Ного си се напрегнал Долбоеб

    3 5 Отговор

    До коментар #99 от "Коментиращ":

    Ти ола-- бим гевре-ко? Хехехехехехе
    Слушай Фашагите монголяци на пич-КИН, че това са ЗАБЛУДЕНИ москалски дронове

    Коментиран от #122

    20:55 11.09.2025

  • 107 Я пък тоя

    6 2 Отговор
    25 дрона, 3 свалени, 2 паднали, а другите 20 още си хвъркат над Полша 🤣🤣🤣🤣🤣
    Тия ще ме утепат от смях,🤣🤣🤣

    20:55 11.09.2025

  • 108 И кво?

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Рублевка":

    Имаш пари в банката? Който няма, само може да си сложи кисело зеле и сланина да има за зимата. Другото не ни вълнува

    20:56 11.09.2025

  • 109 БЕНКО

    6 2 Отговор
    УБИЕЦА НА АМЕРИКАНЕЦА КЪРК СЕ ОКАЗА УКРАИНСКИ ЕМИГРАНТ

    20:57 11.09.2025

  • 110 За тия, които са служили.

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "И американците":

    Потърсете в Гугъл прощание славянки марш. Парада на Червения площад.

    20:57 11.09.2025

  • 111 Някои филми

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Помак":

    за Буча се снимаха в Чехия. На танковия полигон до град Милевско. Близко до бившото военно градче на Съветската армия .

    20:58 11.09.2025

  • 112 НАТО за смях пак стана

    0 3 Отговор
    Па не знам....

    21:00 11.09.2025

  • 113 Сателитни снимки на дронове в полет!!!

    3 4 Отговор

    До коментар #99 от "Коментиращ":

    Ето за това говоря. За простотията ви.
    Или искаш видео, а?
    Някой войник да стои с телефона зад рамото на оня гледащ радара и да поства в Тик Ток или Телеграм?!?
    Или пилота на изтребителя да има монтирана на каската Go Pro, за да качва после клипчета във фейса?!?
    Ти ли изкара аргументи, извинявай?

    Коментиран от #123

    21:01 11.09.2025

  • 114 Ами

    1 0 Отговор
    Нидерландски изтребители F-35 не свалили нито един дрон.
    Но пък една от изстреляните ракети е ударила къща :)

    21:01 11.09.2025

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 няма логика!!!!!

    2 2 Отговор
    няма нито едно и нешо да се потвърди че е рашаг дронище

    21:02 11.09.2025

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Ко каза, Ко?

    3 2 Отговор

    До коментар #95 от "И американците":

    Ключовото в изречението ти е "Тази Година".
    А в РФ, Всяка Година.
    Макар, че не се сещам да са давали, как е бил затворен центъра на Вашингтон, и цял ден да са обикаляли ракети, танкове и т.н. тенекии.

    21:05 11.09.2025

  • 119 Факт

    0 0 Отговор
    Никакъв респект нямат!

    21:07 11.09.2025

  • 120 Каунь

    1 1 Отговор
    Ко бяха искали, щяха да пробват с Орешник да видят как ще реагира Нато, на акъла ли ви е?

    21:08 11.09.2025

  • 121 Българин

    0 2 Отговор
    Част от дроновете са били насочени към на маикаВиПутката .мръсниНацисти

    21:08 11.09.2025

  • 122 Коментиращ

    0 1 Отговор

    До коментар #106 от "Ного си се напрегнал Долбоеб":

    Цветен, да не останеш само олабен и за.фърлен накрая?!

    Гледай на урсуля фасуля и не се тревожи за нас българите (нормалните), мисли за вас платените продажници, какво ще правите като ви врътнат кранчето!

    21:09 11.09.2025

  • 123 Коментиращ

    0 2 Отговор

    До коментар #113 от "Сателитни снимки на дронове в полет!!!":

    Аха, ясно, щом ти тролът твърдиш ,че имало некви сателитни снимки на некви дронове, значи автоматично те да руски и трябва следователно да активираме чл 5 и да започва ТСВ?!

    Гоуем интелект си баце, и добитъка не бих ти поверил да пасеш!

    Коментиран от #126, #129, #148

    21:11 11.09.2025

  • 124 Тръмп

    0 0 Отговор
    Разсърдих се и няма да говоря с Путин !

    21:12 11.09.2025

  • 125 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    Пътят към Берлин, минава през Полша. Руснаците първо ще си осигурят тила.
    Сега тестват ситуацията и разбраха, че НАТО е с изути гащи

    Коментиран от #127

    21:12 11.09.2025

  • 126 Аз твърдя, че няма начин

    2 1 Отговор

    До коментар #123 от "Коментиращ":

    да направиш сателитна снимка на нещо хвърчащо с 600 км.ч.
    Какво си разбрал ти, или какви простотии ти се въртят в главата е отделен въпрос.
    Няма значение. Важното е да драснеш нещо, нали?
    Да падат копейки в джобчето......

    Коментиран от #131, #141

    21:16 11.09.2025

  • 127 Костадин Костадинов

    1 1 Отговор

    До коментар #125 от "Данко Харсъзина":

    И затова рият пръста 4 гудини

    21:17 11.09.2025

  • 128 да ,искат

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "виктория":

    Но и самата Европа иска да се вкара във войната.Не цялата разбира се,само Урсула и сие.И искат да въвлекат в тази война и Америка.Защото без нея са заникъде.Всъщност Урсула, като че ли не е фактор,трябва да се проследи кой я е назначил и кой и казва ,какво да говори.(тя друго не умее)

    Коментиран от #132

    21:17 11.09.2025

  • 129 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #123 от "Коментиращ":

    Мнооо мъ радвъти русуфилякъ - кът напишат нешто или има некво видео недобро за западъ е вярну,ама кът е за Русия е непременно кажа.

    21:20 11.09.2025

  • 130 Глюпости ,

    0 0 Отговор
    Не са чак толкова глюпави ...

    21:20 11.09.2025

  • 131 с каква скорост

    0 0 Отговор

    До коментар #126 от "Аз твърдя, че няма начин":

    се движат влаковете вув Франция?Позабравил съм нещо.А с каква скорост се движат самолетите?По твоята логика и на Хюсеин Болт не може да се направи сателитна снимка🤣🤣🤣

    Коментиран от #140, #144

    21:22 11.09.2025

  • 132 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #128 от "да ,искат":

    Ся в крайна сметка Урсула ли иска или Европа? Питъм заштото и част от русуфилякъ искъ Русия да ползвъ ядрени оръжия,ама туй не значи чи България иска те да съ ползувът

    21:23 11.09.2025

  • 133 Ха-ха

    3 0 Отговор
    От алианса предполагали ,а нашите ми-сирки и придворни пудели веднага го взеха за чиста монета и се разлаяха шумно,за да заслужат кокалче ...

    21:23 11.09.2025

  • 134 Костадин Костадинов

    1 2 Отговор
    Ас пак да питъм- ко стана, ко са убърка чи Русия тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна?

    21:25 11.09.2025

  • 135 ПУСИЯ ВЪОБЩЕ НЯМА ДА СЕ ЗАНИМАВА С ВАС

    2 1 Отговор
    АХ КАК "АВТОРИТЕТНО " ЗБУЧИ , НАРУШЕНО Е ВЪЗДУШ ПРОСТРАНСВО НА НАТОТО БЕ , МММММ!! ММ ДА БЕ ТО СЕЛОТО ЛИТВА И ПОЛШАТА НАЛИ СА ПРОКСИТА НА НАТО , ДЕМЕК ПОСТНСАХА ГИ ФАШАГИТЕ НА ПРИЦЕЛ №1 НА РУСНАЦИТЕ. АМО КОЙ ТИ МИСЛИ ЗА ТОВА ,НАЛИ С В НАТЮТО БЕ ,ТО ТОВА ЕВАЖНО!

    Коментиран от #136

    21:25 11.09.2025

  • 136 Никога не чета постове

    1 1 Отговор

    До коментар #135 от "ПУСИЯ ВЪОБЩЕ НЯМА ДА СЕ ЗАНИМАВА С ВАС":

    написани с главни букви.
    Такива пишат прости, комплексирани, или социопати.

    Коментиран от #147

    21:27 11.09.2025

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 ХОХОХО

    1 0 Отговор
    хО ХА хО ХА ,,,,,, ЧЕСТИТ ПЪРВИ АПРИЛ ДЕБИЛИ !!!!

    21:29 11.09.2025

  • 139 Ъъъъъъъъ

    3 0 Отговор
    "Част от руските дронове са се насочвали към базата на НАТО в Полша"

    Да речем, че Путин е решил да се изгаври с НАТО изстрелвайки дронове към база на Алианса. И? Какво прави този Алианс? 3 дена изявления, разговори, задействане на членове.....Ето това е този измислен съюз. Ако приемем, че Путин е решил да провери готовността на НАТО, става кристално ясно, че този военен съюз го има само на хартия и прословутия Член 5 не осигурява автоматична защита на нито една страна, както твърдим всички, които все още сме с всичкия си! И тук говорим за Полша. Как ли ще реагира НАТО, ако това се случи на държавици от калибъра на Литва, Латвия, Естония или България? Пак по същия начин - никак!
    Путин показва колко струват празните приказки на Урсулу, Мурсули, Рютета и разни други госпожи. Нищо не струват. Ако някой не е разбрал.

    Коментиран от #142

    21:29 11.09.2025

  • 140 На влаковете им се прави снимка

    0 0 Отговор

    До коментар #131 от "с каква скорост":

    от сателит, не когато са развили 400 км/ч

    Коментиран от #143

    21:29 11.09.2025

  • 141 Коментиращ

    0 0 Отговор

    До коментар #126 от "Аз твърдя, че няма начин":

    Хем си сигурен, че въпросните дронове са руски, хем нямало начин да има сателитни снимки, пък и видеа нямало, а накрая се определяш и като мислещ?!
    Хахахах

    А ти как разбра тогава, че са руски тия дронове, ходи на врачка ли?!
    :D

    Невероятни аргументи имате вие цветните!
    Точно като Кирцата Харварда!
    Големи претенции, а инак въздух под налягане!

    Коментиран от #145

    21:33 11.09.2025

  • 142 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #139 от "Ъъъъъъъъ":

    Ъъъъъъъ мой да речеш кот си искаш,психчо . Путин и той штеши да фърля ЯО ако некой флези ф Русия,ами ништу не напрай. Пък и кът почннаа помуштите от НАТО и твоята Родина Русия заора ф кълтъ- што тъй ко са убърка

    Коментиран от #149

    21:34 11.09.2025

  • 143 а на самолетите?

    1 0 Отговор

    До коментар #140 от "На влаковете им се прави снимка":

    Те май под двеста не могат да излетят.Наскоро и един наш миганин го доказа с едно ауди...

    21:34 11.09.2025

  • 144 Когато искаш да заснемеш нещо

    1 1 Отговор

    До коментар #131 от "с каква скорост":

    и му знаеш маршрута, може да се направи снимка и с 5000 км/час, без размиване.
    Ако обаче не знаеш, че нещо ще е някъде, по някое си време, какво правиш?
    Или смяташ, че това горе са някакви нонстоп камери "Биг Брадър" които снемат видео в реално време с голяма резолюция а цялата планета.......
    Кух русофил.....

    21:35 11.09.2025

  • 145 Е кво да са? Шахеди!

    1 0 Отговор

    До коментар #141 от "Коментиращ":

    Кой има Шахеди?
    Кой получи Ноу Хау от Иран да си прави Шахеди?
    Или са ги изстреляли директно от Иран, не от Беларус или РФ?

    21:37 11.09.2025

  • 146 Те не били

    1 0 Отговор
    Руски а сделано в Украйна. И не били военни а някакви дечица си играели с тях....

    21:38 11.09.2025

  • 147 И бедни вмирисани

    1 0 Отговор

    До коментар #136 от "Никога не чета постове":

    наркомани, на мет.

    Коментиран от #150

    21:39 11.09.2025

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Ъъъъъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #142 от "Костадин Костадинов":

    Путин, за разлика от НАТО, не събира членски внос от нито държава, лъжейки, че ще я пази. Или и това не сте разбрали още.🤣
    Къде отиват парите ни и защо изобщо плащаме? Щото утре и ракета да фърли, пак същото ще е. Пак ще правим изявления, пак се тюхкаме и дотам. Надухте ни главите, че НАТО е сила и Русия нямала шанс срещу Алианса. А май е точно обратното 🤣

    21:43 11.09.2025

  • 150 Човека може да е

    0 0 Отговор

    До коментар #147 от "И бедни вмирисани":

    3 в 1=куатро
    :):):)

    21:44 11.09.2025

