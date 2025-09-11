"Част от руските дронове са се насочвали към базата на НАТО в Полша"

В сряда сутринта, 10 септември, два безпилотни самолета са нахлули във въздушното пространство на Литва, което потвърждава теорията, че БпЛА не са влезли случайно в Полша, пише германското издание Welt, разкривайки нови подробности за навлзането на дронове в Полша в нощта на 10 септември и посочвайки, че се появяват все повече доказателства, че пристигането на дроните в страната е било планирано, пише Фокус.
"Въз основа на наличната информация предполагаме, че безпилотните летателни апарати най-вероятно са навлезли умишлено във въздушното пространство на НАТО“, заявява пред изданието високопоставен офицер от Алианса.
Броят на безпилотните летателни апарати, засечени над Полша от полунощ в сряда до 6:30 сутринта, е между 22 и 25, което показва, че това не е било случайно.
В сряда, в 10:00 сутринта, още два БпЛА са навлезли във въздушното пространство на Литва, според данни, оповестени на вътрешен брифинг на НАТО.
От Алианса предполагат, че по този начин са искали да проверят скоростта на реакция и какви средства ще бъдат използвани за борба с дроновете. Версията за пряка атака не се разглежда, тъй като сред отломките не са намерени взривни вещества.
Според предварителното полско разследване пет безпилотни летателни апарата са летели в посока базата на НАТО. Три от тях са били свалени от нидерландски изтребители F-35. Другите две са паднали по други неизвестни причини.
Посочва се, че именно през тази база НАТО осъществява доставки на военна помощ за Украйна.
На 10 септември полският премиер Доналд Туск заяви, че през нощта във въздушното пространство на страната са засечени 19 руски дрона, голяма част от които са долетели от Беларус. Предварително четири безпилотни летателни апарата са били свалени. Министерството на вътрешните работи на страната също съобщи за намерени отломки от неизвестна ракета.
Един от дроновете е паднал върху жилищна сграда в Люблинското воеводство – в населеното място Вирики-Воля, сградата е повредена, но никой не е пострадал.
Варшава свика спешно заседание на правителството и засили мерките за сигурност. Впоследствие НАТО активира Член 4, който предвижда консултации между държавите членки в случай на заплаха за една от страните.
Част от руските дронове са се насочвали към базата на НАТО в Полша
От Алианса предполагат, че по този начин руснаците са искали да проверят скоростта на реакция и какви средства ще бъдат използвани за борба с дроновете
1 Европеец
Коментиран от #12, #78
20:08 11.09.2025
3 ЖАЛКА ПРОПАГАНДА
Коментиран от #37, #38
20:08 11.09.2025
4 Да,бе
Коментиран от #13, #39, #77
20:09 11.09.2025
5 си дзън
20:09 11.09.2025
6 Бялджип
Коментиран от #81
20:09 11.09.2025
7 Помак
Коментиран от #35, #111
20:10 11.09.2025
8 ЖЕКО
20:10 11.09.2025
9 Сталин
20:10 11.09.2025
10 Онзи
Коментиран от #16
20:10 11.09.2025
12 Само че,
До коментар #1 от "Европеец":за какво им е на руснаците да проверяват ПВО, ще атакуват ли скоро? Булше....
20:11 11.09.2025
13 си дзън
До коментар #4 от "Да,бе":Война между НАТО и русия иска русията бе. Ясно е като бял ден
Коментиран от #25, #46
20:11 11.09.2025
14 Рублевка
20:11 11.09.2025
15 И Киев е Руски
20:11 11.09.2025
16 лесно е
До коментар #10 от "Онзи":На украинците им трябва на другите оръжието, а не да го използват за собствена защита.
20:12 11.09.2025
17 Пострадал
20:13 11.09.2025
18 Ха-ха-ха
20:13 11.09.2025
19 Mими Кучева🐕🦺
20:13 11.09.2025
20 да не забравите
20:13 11.09.2025
21 Да но .....
20:13 11.09.2025
22 Град Козлодуй
20:14 11.09.2025
23 Васко
Коментиран от #30
20:14 11.09.2025
24 ЖЕКО
20:14 11.09.2025
25 Да,бе
До коментар #13 от "си дзън":Един Орешник в Брюксел ще е много по-добре за обявяване на война.Мислете бе,няма да ви убие главоболието...
20:14 11.09.2025
26 Онзи
20:14 11.09.2025
27 Леле мале
20:14 11.09.2025
28 ООрана държава
20:15 11.09.2025
29 име
Коментиран от #93
20:16 11.09.2025
30 ПОАРО
До коментар #23 от "Васко":ФРАНЦИЯ ОТВОРИ ВТОРИ ФРОНТ СРЕЩУ РУСИЯ, И ВОИНАТА СЕГА СЕ ПРЕМЕСТИ В ФРАНЦИЯ
20:16 11.09.2025
31 Сталин
Коментиран от #83
20:16 11.09.2025
32 гост
2. Пилотите на Ф-35 и Ф-16 Са проявили свръх майсторство и висш пилотаж! Със свърхзвуков самолет да свалиш дрон, чиято мах. скорост е 185 км/ч и лети на 200 метра над земята е като да убиеш муха с атомна бомба.
3. "Геран-2" има обсег около 2 500 километра и сигурно бил насочен към Брюксел, но пияните ватенки изпили бензина и той стигнал само до Полша.
4. Фейкът със заглушаването самолета на Урсула не мина, за това измислиха нов! Народонаселението твябва да се държи под страх. Това най лесно става с образа на врага!
Коментиран от #43, #44
20:17 11.09.2025
33 Пудинг
20:17 11.09.2025
35 Днес
До коментар #7 от "Помак":кледах някакво интервю. Та ...
Руснака каза: На една от снимката се вижда серирн номер. Серийния номер е на наш дрон. Произведен март месец т.г. и използван април.
Имаики предвид, че това не са ударни а имитационни дронове, се налага мнението: укрите са събирали части, фрагменти от паднали имитационни дронове, събрали са няколко и са ги пуснали.
Коментиран от #41, #51
20:18 11.09.2025
36 ЦИРК
А някой от (ди) Велт спомена ли че при радио електронната борба може и да насочиш даден БПЛА (Без Пилотен Летателен Апарат не е самолет !) към точно определена друга точка ? Ами ако украинския РЕБ умишленно не ги е отклонил към базата на НАТО в Полша ? Защо им е на руснаците да тестват поляците с някакви си безпилотници ? Ако Русия ще атакува тази база на НАТО, то тя няма да тества нищо (много ясно че поляците ще ги свалят) и да ги предупреждава по този начин, просто ще пуснат един орешник с ядренна бойна глава и ще унищожат базата на НАТО-то. Тествали те реакция, за какво да разкодкудякат курника ли ?
20:18 11.09.2025
37 Рублевка
До коментар #3 от "ЖАЛКА ПРОПАГАНДА":Как се нулират дългове със война? Мислите си, че от плячката? Нееее, драги съфорумци!! Обезценяват парите на вложителите в банките. Шокова терапия, както в България. За една нощ опростяват заемите на тарикати политикани, чрез обезценяването на парите. На вашите влогове.
Коментиран от #108
20:18 11.09.2025
38 Орк
До коментар #3 от "ЖАЛКА ПРОПАГАНДА":И не само дълговете. Те похарчили и суверени руски пари и война трябва да закрие този факт. Ще отговарят и затова един ден. Обикновени прости крадци.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
20:20 11.09.2025
41 Ъъъъ
До коментар #35 от "Днес":Абе ейййййй, нали се вижда от къде идват беее. А и рашите не са казали даже, че не са техни.
Коментиран от #48, #55, #66
20:21 11.09.2025
42 Симо
20:21 11.09.2025
43 точка 3
До коментар #32 от "гост":Направо пръсва🤣🤣🤣Но може и да се окаже вярно🤣🤣🤣
20:22 11.09.2025
44 ЦИРК
До коментар #32 от "гост":Всъщност това със сим картите има доста резон... Руски не могат да бъдат (блокирани са а и лесно ще ги засекат). С украински сим карти ще ги проследят лесно.
Обаче със ЕС сим карти е доста по-трудно да се реагира. Въпреки че най-вероятно точно така са заблудили и дроновете, пращали са им грешни координати от джи-ес-ем клетките, след като са ги засекли (ако примерно са били с поредни ИМЕИ или от една партида).
20:24 11.09.2025
45 ФАКТ
20:24 11.09.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Сигурен съм
20:24 11.09.2025
До коментар #41 от "Ъъъъ":Какво да кажат руснаците за поредната Буча с дронове тоя път...Ъъъъ.
20:25 11.09.2025
49 Той
Коментиран от #53
20:25 11.09.2025
50 Сократ
20:26 11.09.2025
51 лепени с тиксо
До коментар #35 от "Днес":Руснаците коментират, че два от дроновете, за които има снимки са лепени с тиксо в предната част. Нищо чудно да са събирани от парчета за постановката: Нападение на Русия срещу Полша.
Коментиран от #92
52 Гориил
20:27 11.09.2025
53 Сократ
До коментар #49 от "Той":Че какъв е проблема? Путин в Китай каза, да заповяда наркомана в Москва. Нима наркомана си мисли, че Путин ще се юрне да пътува някъде заради него? Ха ха ха.
20:27 11.09.2025
54 инопланетянин
Русняците пак ще трябва да се обясняват.
20:29 11.09.2025
55 Руснаците
До коментар #41 от "Ъъъъ":са казали - Искаме доказателства.
Представена ли е някаква информация за инцидента. Няколко снимки на нещо паднало или ПОСТАВЕНО, ДОКАРАНО в някаква нива. Един си беше цял целеничък. Все едно излиза от завода.
Или пак ще лаеме. Силно. Да не се чуе никакъв друг глас.
Днес чета някаква "статия" - не се поддавайте на руската ДЕЗинформация. Ми дайте достъп до тази информация. Пък аз сам да си преценя дали е дези.
Такова промиване на мозъци не е имало и по време на соца.
Коментиран от #67
20:30 11.09.2025
56 Сандо
Коментиран от #59
20:30 11.09.2025
57 Олигофренията гледам
20:32 11.09.2025
58 От публикуваните снимки
Коментиран от #65, #79
20:32 11.09.2025
59 Българин
До коментар #56 от "Сандо":Добре,че не са достигнали до натовската база.От русия нямаше да остане много.А от Путин -3 кила петно ботокс.
Коментиран от #68
20:33 11.09.2025
60 цитат
Bild: За да свали едва три евтини дрона от общо 25, НАТО е похарчило над 1,2 милиона евро
20:34 11.09.2025
61 Рублевка
Драги журналисти, това е предположение, хипотеза, но не и теория. Теория е нещо в НАУКАТА, което е доказано. Теория на относителността, теория на струните и т.н.. Ако не е доказано до момента е хипотеза. Хипотеза на Авогадро.
20:34 11.09.2025
62 Пълни смешки
Коментиран от #73
20:34 11.09.2025
63 Иван
20:35 11.09.2025
64 Сократ
20:35 11.09.2025
65 Сетих се
До коментар #58 от "От публикуваните снимки":На колко хиляди километра с
чрез Паяжината на практика бе ликвидирана руската стратегическа авиация а?Само перчема спира ВСУ да изметат половината Оркистан.
20:36 11.09.2025
66 Относно
До коментар #41 от "Ъъъъ":виждането откъде идват.
Белорус е тази която повоенен канал е уведомила Полша, че към полска територия от украйнска идват дронове.
Толкоз за виждането. Някой вижда други - не.
То съветския разузнавач, отпреди 50 г. падна чак в Хърватия - свършило му горивото.
20:36 11.09.2025
68 Сократ
До коментар #59 от "Българин":Много ли ти се иска трета световна? Съмнявам се. За такива като теб, място в подземните градове на елита няма, дори и като прислуга.
Коментиран от #75
20:37 11.09.2025
69 виктория
Коментиран от #128
20:38 11.09.2025
70 Абе тургайте им го на атлантенцата
20:38 11.09.2025
71 Тома
20:38 11.09.2025
72 Медведев
Коментиран от #102
20:38 11.09.2025
73 Смешko
До коментар #62 от "Пълни смешки":100 натовски Ф 35 от Днепър до Урал.Рашките няма да ги видят. Само ще ги чуят.Това ще бъде последното което ще чуят в живота си.
Коментиран от #84, #88, #89
20:39 11.09.2025
75 Само питам
До коментар #68 от "Сократ":Деди зареди ли се с памперси от пенсията?
20:40 11.09.2025
76 Типична
20:40 11.09.2025
77 Който дрънка всяка година
До коментар #4 от "Да,бе":с железа по парадите......
Коментиран от #85, #95
20:40 11.09.2025
78 Браво. Бързо щракаш на клавиатурата.
До коментар #1 от "Европеец":Нащрака едни бързи 20 поста.....
Коментиран от #82
20:41 11.09.2025
79 Още оня ден
До коментар #58 от "От публикуваните снимки":се каза: Действат на разстояние до 700км. Бих написал - радиус на действие - ама те са еднопосочни изделия
20:42 11.09.2025
80 Дроновете
20:42 11.09.2025
81 нннн
До коментар #6 от "Бялджип":Никой от дроновете не е носил взрив.
20:42 11.09.2025
83 Путин предупреди
До коментар #31 от "Сталин":Че при нападение с ядрено оръжие срещу Русия първият отговор ще бъде към центровете за управление - които са в САЩ. Така че при Трета световна на краварите никак няма да им се размине и ще го отнесат по пълна програма.
Коментиран от #87, #91
20:43 11.09.2025
84 Брейййй
До коментар #73 от "Смешko":Да не стигнат и до Китай в бързината а?
20:44 11.09.2025
85 Да,бе
До коментар #77 от "Който дрънка всяка година":Ама парадите си ги правят в къщи,а краварите си дрънкаха по цялата планета,ама свърши се тая...Аху-иху и вече тихо.
20:44 11.09.2025
86 Ами НАТО
Коментиран от #97
20:44 11.09.2025
88 И с кво бе смешко
До коментар #73 от "Смешko":Ф 35 ще свали дронче ? А?
20:45 11.09.2025
89 Това е безспорен
До коментар #73 от "Смешko":Факт.
20:45 11.09.2025
90 виктория
20:46 11.09.2025
91 И в България
До коментар #83 от "Путин предупреди":имаме центрове за управление на НАТО. Доколкото си спомняв в София и във Варна.
20:46 11.09.2025
92 Рублевка
До коментар #51 от "лепени с тиксо":Също като американския спускаем апарат на луната. Лепен от фолио и тиксо, но лети с втора космическа скорост. Урааааа!
20:46 11.09.2025
93 Герп боклуци
До коментар #29 от "име":Нали, супер дупер певеото свали 3 от 19 дрона, голям успех за нато
20:47 11.09.2025
94 Фесебе
20:47 11.09.2025
95 И американците
До коментар #77 от "Който дрънка всяка година":направиха парад тази година.
Има сравнения в мрежата. Потърси.
Коментиран от #110, #118
20:48 11.09.2025
96 Бай той Толстой
20:49 11.09.2025
97 Пробваха
До коментар #86 от "Ами НАТО":го.... Наскоро, в Иран.
20:50 11.09.2025
98 Я пък тоя
"два безпилотни самолета са нахлули във въздушното пространство на Литва, което потвърждава теорията, че БпЛА не са влезли случайно в Полша"
Вчера пък комшията си пробва новия дрон, което още веднъж потвърждава, че дроновете в Полша не са влезнали случайно.
20:50 11.09.2025
99 Коментиращ
До коментар #82 от "Те затова са му тъпи постовете.":А вие цветнодъгите, като твърдите, че мислите, що никога не се аргументирате???
Например, къде са видеата, сателитните снимки, или каквото и да е друго адекватно доказателство, за т.нар. руски дронове в Полша???
КЪДЕ СА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА???
Или викаш, да си мислещ човек според теб, означава да вярваш на сляпо на хора като Туск и Урсула фон дер файзер?!
Да ти е минавало през ума, че може би вие посолство-филите и гранто-филите, не сте прави?!
Или по-далеч от носовете си не обичате да мислите?!
Коментиран от #106, #113
20:51 11.09.2025
100 Скабеева
20:51 11.09.2025
101 нидерландските изтребители F-35
20:52 11.09.2025
102 Наздраве
До коментар #72 от "Медведев":ко да каже... и се урига, на тройной.
20:53 11.09.2025
103 Атаката срещу НАТО трябва да е с това
20:53 11.09.2025
104 Как пък сега руски дрони ?
20:54 11.09.2025
105 Сводка
Министерството на отбраната представи и нов пакет помощ, включващ 18 артилерийски установки Archer с боеприпаси, дронове с дълъг обсег, системи за противовъздушна отбрана и оборудване за наблюдение на крайбрежието.
20:54 11.09.2025
106 Ного си се напрегнал Долбоеб
До коментар #99 от "Коментиращ":Ти ола-- бим гевре-ко? Хехехехехехе
Слушай Фашагите монголяци на пич-КИН, че това са ЗАБЛУДЕНИ москалски дронове
Коментиран от #122
20:55 11.09.2025
107 Я пък тоя
Тия ще ме утепат от смях,🤣🤣🤣
20:55 11.09.2025
108 И кво?
До коментар #37 от "Рублевка":Имаш пари в банката? Който няма, само може да си сложи кисело зеле и сланина да има за зимата. Другото не ни вълнува
20:56 11.09.2025
109 БЕНКО
20:57 11.09.2025
110 За тия, които са служили.
До коментар #95 от "И американците":Потърсете в Гугъл прощание славянки марш. Парада на Червения площад.
20:57 11.09.2025
111 Някои филми
До коментар #7 от "Помак":за Буча се снимаха в Чехия. На танковия полигон до град Милевско. Близко до бившото военно градче на Съветската армия .
20:58 11.09.2025
112 НАТО за смях пак стана
21:00 11.09.2025
113 Сателитни снимки на дронове в полет!!!
До коментар #99 от "Коментиращ":Ето за това говоря. За простотията ви.
Или искаш видео, а?
Някой войник да стои с телефона зад рамото на оня гледащ радара и да поства в Тик Ток или Телеграм?!?
Или пилота на изтребителя да има монтирана на каската Go Pro, за да качва после клипчета във фейса?!?
Ти ли изкара аргументи, извинявай?
Коментиран от #123
21:01 11.09.2025
114 Ами
Но пък една от изстреляните ракети е ударила къща :)
21:01 11.09.2025
116 няма логика!!!!!
21:02 11.09.2025
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Ко каза, Ко?
До коментар #95 от "И американците":Ключовото в изречението ти е "Тази Година".
А в РФ, Всяка Година.
Макар, че не се сещам да са давали, как е бил затворен центъра на Вашингтон, и цял ден да са обикаляли ракети, танкове и т.н. тенекии.
21:05 11.09.2025
119 Факт
21:07 11.09.2025
120 Каунь
21:08 11.09.2025
121 Българин
21:08 11.09.2025
122 Коментиращ
До коментар #106 от "Ного си се напрегнал Долбоеб":Цветен, да не останеш само олабен и за.фърлен накрая?!
Гледай на урсуля фасуля и не се тревожи за нас българите (нормалните), мисли за вас платените продажници, какво ще правите като ви врътнат кранчето!
21:09 11.09.2025
123 Коментиращ
До коментар #113 от "Сателитни снимки на дронове в полет!!!":Аха, ясно, щом ти тролът твърдиш ,че имало некви сателитни снимки на некви дронове, значи автоматично те да руски и трябва следователно да активираме чл 5 и да започва ТСВ?!
Гоуем интелект си баце, и добитъка не бих ти поверил да пасеш!
Коментиран от #126, #129, #148
21:11 11.09.2025
124 Тръмп
21:12 11.09.2025
125 Данко Харсъзина
Сега тестват ситуацията и разбраха, че НАТО е с изути гащи
Коментиран от #127
21:12 11.09.2025
126 Аз твърдя, че няма начин
До коментар #123 от "Коментиращ":да направиш сателитна снимка на нещо хвърчащо с 600 км.ч.
Какво си разбрал ти, или какви простотии ти се въртят в главата е отделен въпрос.
Няма значение. Важното е да драснеш нещо, нали?
Да падат копейки в джобчето......
Коментиран от #131, #141
21:16 11.09.2025
127 Костадин Костадинов
До коментар #125 от "Данко Харсъзина":И затова рият пръста 4 гудини
21:17 11.09.2025
128 да ,искат
До коментар #69 от "виктория":Но и самата Европа иска да се вкара във войната.Не цялата разбира се,само Урсула и сие.И искат да въвлекат в тази война и Америка.Защото без нея са заникъде.Всъщност Урсула, като че ли не е фактор,трябва да се проследи кой я е назначил и кой и казва ,какво да говори.(тя друго не умее)
Коментиран от #132
21:17 11.09.2025
129 Костадин Костадинов
До коментар #123 от "Коментиращ":Мнооо мъ радвъти русуфилякъ - кът напишат нешто или има некво видео недобро за западъ е вярну,ама кът е за Русия е непременно кажа.
21:20 11.09.2025
130 Глюпости ,
21:20 11.09.2025
131 с каква скорост
До коментар #126 от "Аз твърдя, че няма начин":се движат влаковете вув Франция?Позабравил съм нещо.А с каква скорост се движат самолетите?По твоята логика и на Хюсеин Болт не може да се направи сателитна снимка🤣🤣🤣
Коментиран от #140, #144
21:22 11.09.2025
132 Костадин Костадинов
До коментар #128 от "да ,искат":Ся в крайна сметка Урсула ли иска или Европа? Питъм заштото и част от русуфилякъ искъ Русия да ползвъ ядрени оръжия,ама туй не значи чи България иска те да съ ползувът
21:23 11.09.2025
133 Ха-ха
21:23 11.09.2025
134 Костадин Костадинов
21:25 11.09.2025
135 ПУСИЯ ВЪОБЩЕ НЯМА ДА СЕ ЗАНИМАВА С ВАС
Коментиран от #136
21:25 11.09.2025
136 Никога не чета постове
До коментар #135 от "ПУСИЯ ВЪОБЩЕ НЯМА ДА СЕ ЗАНИМАВА С ВАС":написани с главни букви.
Такива пишат прости, комплексирани, или социопати.
Коментиран от #147
21:27 11.09.2025
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 ХОХОХО
21:29 11.09.2025
139 Ъъъъъъъъ
Да речем, че Путин е решил да се изгаври с НАТО изстрелвайки дронове към база на Алианса. И? Какво прави този Алианс? 3 дена изявления, разговори, задействане на членове.....Ето това е този измислен съюз. Ако приемем, че Путин е решил да провери готовността на НАТО, става кристално ясно, че този военен съюз го има само на хартия и прословутия Член 5 не осигурява автоматична защита на нито една страна, както твърдим всички, които все още сме с всичкия си! И тук говорим за Полша. Как ли ще реагира НАТО, ако това се случи на държавици от калибъра на Литва, Латвия, Естония или България? Пак по същия начин - никак!
Путин показва колко струват празните приказки на Урсулу, Мурсули, Рютета и разни други госпожи. Нищо не струват. Ако някой не е разбрал.
Коментиран от #142
21:29 11.09.2025
140 На влаковете им се прави снимка
До коментар #131 от "с каква скорост":от сателит, не когато са развили 400 км/ч
Коментиран от #143
21:29 11.09.2025
141 Коментиращ
До коментар #126 от "Аз твърдя, че няма начин":Хем си сигурен, че въпросните дронове са руски, хем нямало начин да има сателитни снимки, пък и видеа нямало, а накрая се определяш и като мислещ?!
Хахахах
А ти как разбра тогава, че са руски тия дронове, ходи на врачка ли?!
:D
Невероятни аргументи имате вие цветните!
Точно като Кирцата Харварда!
Големи претенции, а инак въздух под налягане!
Коментиран от #145
21:33 11.09.2025
142 Костадин Костадинов
До коментар #139 от "Ъъъъъъъъ":Ъъъъъъъ мой да речеш кот си искаш,психчо . Путин и той штеши да фърля ЯО ако некой флези ф Русия,ами ништу не напрай. Пък и кът почннаа помуштите от НАТО и твоята Родина Русия заора ф кълтъ- што тъй ко са убърка
Коментиран от #149
21:34 11.09.2025
143 а на самолетите?
До коментар #140 от "На влаковете им се прави снимка":Те май под двеста не могат да излетят.Наскоро и един наш миганин го доказа с едно ауди...
21:34 11.09.2025
144 Когато искаш да заснемеш нещо
До коментар #131 от "с каква скорост":и му знаеш маршрута, може да се направи снимка и с 5000 км/час, без размиване.
Ако обаче не знаеш, че нещо ще е някъде, по някое си време, какво правиш?
Или смяташ, че това горе са някакви нонстоп камери "Биг Брадър" които снемат видео в реално време с голяма резолюция а цялата планета.......
Кух русофил.....
21:35 11.09.2025
145 Е кво да са? Шахеди!
До коментар #141 от "Коментиращ":Кой има Шахеди?
Кой получи Ноу Хау от Иран да си прави Шахеди?
Или са ги изстреляли директно от Иран, не от Беларус или РФ?
21:37 11.09.2025
146 Те не били
21:38 11.09.2025
147 И бедни вмирисани
До коментар #136 от "Никога не чета постове":наркомани, на мет.
Коментиран от #150
21:39 11.09.2025
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Ъъъъъъъъ
До коментар #142 от "Костадин Костадинов":Путин, за разлика от НАТО, не събира членски внос от нито държава, лъжейки, че ще я пази. Или и това не сте разбрали още.🤣
Къде отиват парите ни и защо изобщо плащаме? Щото утре и ракета да фърли, пак същото ще е. Пак ще правим изявления, пак се тюхкаме и дотам. Надухте ни главите, че НАТО е сила и Русия нямала шанс срещу Алианса. А май е точно обратното 🤣
21:43 11.09.2025
150 Човека може да е
До коментар #147 от "И бедни вмирисани":3 в 1=куатро
:):):)
21:44 11.09.2025