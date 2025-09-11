"Част от руските дронове са се насочвали към базата на НАТО в Полша"

В сряда сутринта, 10 септември, два безпилотни самолета са нахлули във въздушното пространство на Литва, което потвърждава теорията, че БпЛА не са влезли случайно в Полша, пише германското издание Welt, разкривайки нови подробности за навлзането на дронове в Полша в нощта на 10 септември и посочвайки, че се появяват все повече доказателства, че пристигането на дроните в страната е било планирано, пише Фокус.



"Въз основа на наличната информация предполагаме, че безпилотните летателни апарати най-вероятно са навлезли умишлено във въздушното пространство на НАТО“, заявява пред изданието високопоставен офицер от Алианса.



Броят на безпилотните летателни апарати, засечени над Полша от полунощ в сряда до 6:30 сутринта, е между 22 и 25, което показва, че това не е било случайно.



В сряда, в 10:00 сутринта, още два БпЛА са навлезли във въздушното пространство на Литва, според данни, оповестени на вътрешен брифинг на НАТО.



От Алианса предполагат, че по този начин са искали да проверят скоростта на реакция и какви средства ще бъдат използвани за борба с дроновете. Версията за пряка атака не се разглежда, тъй като сред отломките не са намерени взривни вещества.



Според предварителното полско разследване пет безпилотни летателни апарата са летели в посока базата на НАТО. Три от тях са били свалени от нидерландски изтребители F-35. Другите две са паднали по други неизвестни причини.



Посочва се, че именно през тази база НАТО осъществява доставки на военна помощ за Украйна.



На 10 септември полският премиер Доналд Туск заяви, че през нощта във въздушното пространство на страната са засечени 19 руски дрона, голяма част от които са долетели от Беларус. Предварително четири безпилотни летателни апарата са били свалени. Министерството на вътрешните работи на страната също съобщи за намерени отломки от неизвестна ракета.



Един от дроновете е паднал върху жилищна сграда в Люблинското воеводство – в населеното място Вирики-Воля, сградата е повредена, но никой не е пострадал.



Варшава свика спешно заседание на правителството и засили мерките за сигурност. Впоследствие НАТО активира Член 4, който предвижда консултации между държавите членки в случай на заплаха за една от страните.

