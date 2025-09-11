Новини
За първи път: Управителят на БНБ Димитър Радев участва в заседанието на УС на ЕЦБ

11 Септември, 2025 20:32 530 32

Еврозоната ще донесе стабилност на България, заяви председателят на ЕЦБ Кристин Лагард след среща с Радев и увери, че гледната точка на страната ни вече има тежест, а от догодина пълноправно ще вземаме решения за политиката на ЕЦБ.

За първи път: Управителят на БНБ Димитър Радев участва в заседанието на УС на ЕЦБ - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

За първи път - управителят на БНБ Димитър Радев участва в заседанието на Управителния съвет на Европейската централна банка. Сега като наблюдател, а от януари и като пълноправен член, съобщават от БНТ.

Еврозоната ще донесе стабилност на България, заяви председателят на ЕЦБ Кристин Лагард след среща с Радев и увери, че гледната точка на страната ни вече има тежест, а от догодина пълноправно ще вземаме решения за политиката на ЕЦБ. На днешното заседание ЕЦБ запази основния лихвен процент на еврозоната от 2 на сто.

"България има гледна точка и може да я изрази на Управителния съвет и разчитам, че управителят Радев ще го прави. България ще има право на глас, както всяка друга страна в еврозоната, и ще може да участва активно в обсъжданията за монетарната политика на Европейската централна банка, която вече е и ваша банка, част от вашата тъкан. Геополитическите напрежения като неоправданата война на Русия срещу Украйна и трагичния конфликт в Близкия изток остават основен източник на несигурност. В контраст, по-високите разходи за отбрана и инфраструктура, заедно с насърчаващи производителността реформи, ще доведат до растеж", коментира Кристин Лагард - председател на ЕЦБ.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    5 12 Отговор
    България вече е значим фактор в клуба на богатите.

    Коментиран от #10

    20:42 11.09.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    4 8 Отговор
    Македоните се пукат от яд.

    20:43 11.09.2025

  • 3 ЦИРК

    13 3 Отговор
    Браво, от вземащ решения Радев става лукова глава... Колко България участва във вземането на решения в ЕП и ЕС, толкова ще е и в ЕЦБ.

    За стабилност незнам, но инфлация, повишение на цените и рецесия е гарантирано че ще ни донесе Еврото в този момент. А Радев каза ли как се сработва с новата си шевка Лагард ? Която от съдържанието на статията се разбира че явно повече дрънка политически от колкото икономически.

    Коментиран от #5

    20:46 11.09.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    3 14 Отговор
    Бойко Борисов, Росен Желязков и Теменужка Петкова, имената им ще бъдат записани със златни букви в Историята на България, редом с името на Хан Аспарух. Това са хората, които ни вкараха в клуба на богатите и направиха България значим фактор в световната политика.

    Коментиран от #9, #12, #17, #25, #32

    20:46 11.09.2025

  • 5 На радев

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЦИРК":

    Още не са му казали какво да каже

    20:50 11.09.2025

  • 6 Роко

    5 0 Отговор
    Точно така , гледна точка,,ще гледате и точка.

    20:51 11.09.2025

  • 7 мьрсуль

    7 3 Отговор
    га е радев все е гуфно

    20:52 11.09.2025

  • 8 Метресата от Барселона

    9 1 Отговор
    Ей тоя на снимката преди беше върл противник на въвеждането на еврото, а после се обърна на 360 градуса, за да запази поста си, защото Бойко Борисов го беше притиснал в ъгъла. Любимата хватка на Борисов е да прелъстява противници и критици и после те да го венцехвалят като бог за отличното заплащане с постове и пари.

    Коментиран от #11

    20:52 11.09.2025

  • 9 Оня с джипката

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    На гол тумбак чифте пищови, нали?

    20:53 11.09.2025

  • 10 То и един сервитьор е значим

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    в ресторанта.

    20:55 11.09.2025

  • 11 Като оня Биков, който

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Метресата от Барселона":

    от критик (карикатура на диктатор) стана gzoлизец номер едно.

    20:57 11.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Рускиня

    7 1 Отговор
    Поздравления за авторката използвала правилна българска дума : управителя а не говниьора.

    21:07 11.09.2025

  • 14 Радев участвал....бил...

    5 0 Отговор
    Новите прогнози на експертите на ЕЦБ представят картина на инфлацията, подобна на прогнозираната през юни. Те предвиждат средна инфлация от 2,1% през 2025 г., 1,7% през 2026 г. и 1,9% през 2027 г. За инфлацията без енергията и храните се очаква средно 2,4% през 2025 г., 1,9% през 2026 г. и 1,8% през 2027 г. Прогнозите са за икономиката да нарасне с 1,2% през 2025 г., ревизирано нагоре от очакваните 0,9% през юни. Прогнозата за растеж за 2026 г. сега е малко по-ниска, на 1,0%, докато прогнозата за 2027 г. е непроменена на 1,3%.....Лихвените проценти по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределното кредитно улеснение ще останат непроменени съответно на 2,00%, 2,15% и 2,40%.

    21:08 11.09.2025

  • 15 Стамо

    3 1 Отговор
    Аха “в клуба на богатите” казваш
    Ама като бедния роднина дето го търсят или за работа или да му свалят гащите

    21:09 11.09.2025

  • 16 Кой го бръсне за слива тоя

    6 1 Отговор
    Гледат да прилапат парите на България и това е .Одеве в новините изтапанили едни 2% инфлация...Майцепродавците хептен ни взеха за канарчета ,а скачащите цени......Които ни набутват в тая помия скоро ще усетят народната любов.....

    21:09 11.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Радев участвал....бил...

    5 1 Отговор
    Пълни неадекватници обезкървяващи европейската икономика. Няма и цифра която реално да кореспондира с реалностите. Лихвите в САЩ ще останат трайно по високи а парите ще изтичат от Европа

    21:11 11.09.2025

  • 19 С прогнозата за растеж за 2026 г.

    3 1 Отговор
    от 1,0% Европа реално е под водата. Това е истината.

    21:14 11.09.2025

  • 20 Гражданин

    4 1 Отговор
    Продажник, колко подкуп ти платиха на теб лично за да ни продадеш интересите? Банкерите в огромната си част сте дни паразити и го доказахте за пореден път с това предателство спрямо българите! Долу предателите на българският народ! Еврото не е българска валута и никога няма да бъде!

    21:14 11.09.2025

  • 21 Влизаш на сайта на ЕЦБ

    2 1 Отговор
    И ти се доплаква...

    21:15 11.09.2025

  • 22 Ей този мишок

    2 1 Отговор
    Се скри в кабинета си и слугите му лъжеха ,че го няма , когато ВЪЗРАЖДАНЕ го бяха нагънали и искаха разговор с него...

    УУУУУУУУ мекотелоооооо!!!

    21:18 11.09.2025

  • 23 операции по рефинансиране на ЕЦБ

    2 1 Отговор
    са обявени на 2,15% ! Теменужка сега да ни припомни на колко дълг тегли ? Тоя Радев дали и той помни?

    21:19 11.09.2025

  • 24 Ковчежника на мафията се стяга да краде

    2 1 Отговор
    Ало измамници сте бнб

    21:23 11.09.2025

  • 25 Ти на какви гъби

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    си точно? По зле и от Стоичков ще се окажеш с главата

    21:23 11.09.2025

  • 26 Като какъв?

    0 1 Отговор
    Само като спектатор, нали?

    21:23 11.09.2025

  • 27 Ще го прави той...

    1 1 Отговор
    А управителят Радев, после на какво точно ще е управител? На пощата ли ?

    21:27 11.09.2025

  • 28 Като

    0 1 Отговор
    Статист участва

    21:30 11.09.2025

  • 29 Мунчо

    0 1 Отговор
    Пълноправен член,колко много членове имаше в ТКЗС кооператорите в трудова България!
    Всички разбраха,ама късно,че са били членове на нищото!
    Та и президента Радев и този Радев са силни членове на нищото,но силни по заплати!

    21:32 11.09.2025

  • 30 Промяна

    1 0 Отговор
    НАЙ ПОСЛЕ ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ И СИЛНО СЕ НАДЯВАМ ТУК ДА СЕ ПРИЛАГАТ ИСТИНСКИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ЗАКОНИ

    21:33 11.09.2025

  • 31 Наско

    0 0 Отговор
    И от там му подариха изкуствен чеп за кацатабез дъно, а може и на друго място да си го забие, щото е безгласна буква завалията.

    21:42 11.09.2025

  • 32 Васил

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Простете на Данко, психично болен е.

    21:44 11.09.2025

