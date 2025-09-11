За първи път: Управителят на БНБ Димитър Радев участва в заседанието на УС на ЕЦБ

За първи път - управителят на БНБ Димитър Радев участва в заседанието на Управителния съвет на Европейската централна банка. Сега като наблюдател, а от януари и като пълноправен член, съобщават от БНТ.

Еврозоната ще донесе стабилност на България, заяви председателят на ЕЦБ Кристин Лагард след среща с Радев и увери, че гледната точка на страната ни вече има тежест, а от догодина пълноправно ще вземаме решения за политиката на ЕЦБ. На днешното заседание ЕЦБ запази основния лихвен процент на еврозоната от 2 на сто.

"България има гледна точка и може да я изрази на Управителния съвет и разчитам, че управителят Радев ще го прави. България ще има право на глас, както всяка друга страна в еврозоната, и ще може да участва активно в обсъжданията за монетарната политика на Европейската централна банка, която вече е и ваша банка, част от вашата тъкан. Геополитическите напрежения като неоправданата война на Русия срещу Украйна и трагичния конфликт в Близкия изток остават основен източник на несигурност. В контраст, по-високите разходи за отбрана и инфраструктура, заедно с насърчаващи производителността реформи, ще доведат до растеж", коментира Кристин Лагард - председател на ЕЦБ.