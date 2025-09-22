Израел няма да участва в заседанието на Съвета за сигурност на ООН за Газа във вторник

Израелската делегация няма да участва в заседанието на Съвета за сигурност на ООН, насрочено за 23 септември, за обсъждане на ситуацията в ивицата Газа, заяви постоянния представител на Израел в ООН Дани Данон.

Той изтъкна като причина, че израелците празнуват Рош Хашана (еврейската Нова година) на този ден, наричайки решението за насрочване на заседанието на Съвета за сигурност на тази дата „лицемерие“ спрямо израелските представители.

„Повторих пред председателя на Съвета за сигурност, че Израел няма да участва в утрешното заседание на Съвета за сигурност. Въпреки предварителното ни уведомление, че заседанието се пада на Рош Хашана, Съветът реши да проведе дебата на тази дата“, написа той в X, придружавайки публикацията с копие от официалното си писмо, изпратено до настоящия председател на Съвета за сигурност на ООН Ким Сан-джин.

„Едностранчивата дискусия, проведена на еврейски празник, е поредно доказателство за лицемерието на ООН“, заяви Данон.