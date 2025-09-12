Новини
Под тежък обстрел! Израелската армия засили ударите по Газа, много от жителите няма къде да избягат

12 Септември, 2025 21:03 863 25

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще посети Израел, за да демонстрира подкрепа преди заседанието на Общото събрание на ООН, на което се очаква да бъде проведена оживена дискусия относно създаване на палестинска държава

Под тежък обстрел! Израелската армия засили ударите по Газа, много от жителите няма къде да избягат - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Израелските удари днес са убили най-малко 40 палестинци в ивицата Газа, съобщиха местните здравни власти, като повечето от тях са в град Газа, където много жители остават на място въпреки израелските разпореждания за евакуация, защото нямат къде да отидат, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Израел заяви намерението си да поеме пълен контрол над разрушения град, където се укриват около един милион души, като част от плана си да унищожи радикалната палестинска групировка "Хамас", и засилва атаките си, съобщиха жители.

"Експлозиите не спират от вчера", каза 60-годишният Адел, баща на две деца, който живее в град Газа, близо до бежански лагер. От съображения за безопасност той не пожела да каже пълното си име пред Ройтерс. "Много семейства напуснаха домовете си и това е точно това, което иска окупацията", каза той пред световната агенция чрез чат приложение.

"С тези бомбардировки те казват на хората: "Или напуснете района си, или ще умрете там", заявява Адел.

Свидетели казаха, че най-малко 15 къщи в бежанския лагер са били ударени от въздушни удари, а израелската армия се е обадила на жителите на къщи, за да им каже, че удари по домовете им са неизбежни. Сега те се опитват да напуснат, а съседите се страхуват, че и техните домове ще бъдат повредени.

Медицински източници съобщиха, че 14 мирни жители са били убити при един удар по къща в района Ал Тувам, в северната част на града.

Няколко смъртоносни удара са поразили цели в южната част на територията, където са се укрили някои от бягащите от бомбардировките в град Газа.

Амджад аш Шава, ръководител на мрежата на палестинските неправителствени организации, която поддържа връзка с ООН и международни хуманитарни организации, заяви пред Ройтерс, че около 10 процента от жителите на град Газа са напуснали града, след като Израел обяви плана си да поеме контрола над него преди месец.

Израелската армия заяви, че е започнала разширяването на зоната в южната част на ивицата Газа, която нарича "Кръстовище 147" с цел да увеличи обема на помощите, постъпващи в определената хуманитарна зона. Това е подготовка за приемането на населението, напускащо северната част, заявиха от армията, информира .

"Трябва да се подчертае, че след края на разширяването капацитетът на пункта за преминаване ще се увеличи до 150 камиона на ден – три пъти повече от сегашния, което ще позволи по-голям приток на помощ, с акцент върху хранителни продукти", се казва в изявление на армията.

ООН и много чужди правителства, включително тези на страни, традиционно съюзници на Израел, осъдиха заповедта за евакуация на град Газа, призоваха за прекратяване на огъня и остро критикуваха условията в хуманитарната зона.

Военните действия на Израел срещу Газа са отнели живота на повече от 64 000 души, предимно цивилни, според местните здравни власти, предизвикали са гладна криза и по-широка хуманитарна катастрофа и са превърнали голяма част от анклава в руини.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще посети Израел, за да демонстрира подкрепа за страната преди заседанието на Общото събрание на ООН, на което се очаква да бъде проведена оживена дискусия относно създаване на палестинска държава, предаде Асошиейтед Прес, като се позова на американския Държавен департамент.

Въпреки напрежението между президента Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху, особено покрай израелската атака срещу лидерите на "Хамас“ в Катар, Рубио ще пристигне в Израел в неделя за двудневна визита. Очаква се той да посети спорен археологически обект в Източен Йерусалим, където палестинците искат да установят столицата на евентуална своя държава.

Рубио днес ще се срещне с премиера на Катар, който заедно редица други лидери от арабския свят осъди израелския удар срещу лидерите на "Хамас“ в катарската столица Доха.

Израелската атака осуети опитите на Тръмп да осигури широкообхватно мирно споразумение за Близкия изток, след като лидерите на Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар реагираха гневно на действията на Израел.

Посещението на Рубио идва на фона на буксуващите усилия за договаряне на сделка за освобождаване на израелските заложници и след като Израел задейства плановете си да окупира град Газа, посочва АП.

Държавният департамент обяви, че той ще обсъди с израелските лидери „оперативните цели и задачи“ на Израел в Газа, както и споделените усилия да бъдат убедени европейските страни да не признават палестинска държава.

Освен това се очаква Рубио да посети Града на Давид - популярен археологически обект и туристическа дестинация, построена от Израел в палестинския квартал "Силуан" в Източен Йерусалим.

На това място се намират някои от най-старите археологически паметници в 3000-годишния град, за които дори се твърди, че може да са свързани с крал Давид, отбелязва АП.

Критици обаче обвиняват администрацията, грижеща се за обекта, че налагат националистически наративи за сметка на местните палестински жители. Организацията майка "Елад“ помага на еврейски семейства да се заселват в арабски квартали, за да бъдат затвърдени израелските претенции към целия град Йерусалим.


  • 1 Виждащ

    10 5 Отговор
    Да отидат на хотел с водопад.

    Коментиран от #6

    21:05 12.09.2025

  • 2 Някой да спре

    13 5 Отговор
    Тези чудовища

    21:05 12.09.2025

  • 3 Един

    23 2 Отговор
    Европа показа, че няма морал!
    Престъпленията на Израел се умножават ежедневно - Европа удобно мълчи!!!
    ВЪН ОТ ТАЯ КОЧИНА И ПСЕВДО СЪЮЗ!

    21:06 12.09.2025

  • 4 Двоен стандарт

    16 1 Отговор
    ΕβροΜин ΔиΛяците, нещо да кажете
    по въпросЪТ ?
    Или не получавате дневната си Δαжδα
    ако коментирате такива статии.

    21:07 12.09.2025

  • 5 Няма шанс

    13 1 Отговор
    Силно се съмнявам че Арабите като цяло
    ще забравят всичко това

    Коментиран от #16

    21:09 12.09.2025

  • 6 ΔβγΠοςο4ΗиΤε

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Виждащ":

    Не напразно Господ вΝ е накаζаΛ
    да нямате наслеΔство.

    21:10 12.09.2025

  • 7 ЕЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ

    6 3 Отговор
    АВ СТРИЕЦОООО, КЪДЕ СИИИИИ

    21:13 12.09.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    7 5 Отговор
    Нетаняху е сложил главата в торбата и няма да се спре пред нищо докато не ликвидира Хамас.

    21:14 12.09.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    2 5 Отговор
    Това е само началото.

    21:15 12.09.2025

  • 10 Чудовища

    12 1 Отговор
    Важното е, че палестинци може. Деца, жени всичко дармадан. А бог всички знаем, че няма. Той е измислен от евреите.

    21:16 12.09.2025

  • 11 Феникс

    12 2 Отговор
    И Хитлер беше пред свършен факт преди да се гръмне! Но сега нещата са зловещи, така нареченият демократочен свят наблюдава всичко това напълно безучастно!

    Коментиран от #14

    21:16 12.09.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    6 10 Отговор
    Газа ще бъде изравнена със земята. Министърът на отбраната го каза в прав текст. Тези защо седят там не зная.

    Коментиран от #13, #18, #19, #23

    21:18 12.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Един

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Феникс":

    Нека не забравяме, че "така наречения демократичен свят" само по себе си е избил стотици милиони и се е развивал плувайки в кръвта им!

    И нека не забравяме, че европейския колониализъм дори и в 2025 не е свършил! Все още има екстремно бедни региони, които въпреки това плащат репарации на Европейските "моралисти" за това, че са се освободили от робството им!

    21:22 12.09.2025

  • 15 Kaлпазанин

    12 2 Отговор
    Навсякъде по света веч не ги искат ,само ние тука си ги толерираме и идват да си почиват след кражбите и убийствата ,що за долно племе сме и ние

    21:23 12.09.2025

  • 16 Наблюдател

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Няма шанс":

    "Сит на гладен не вярва"
    Блаженни са вярващите, които си мислят, че арабите са единни.
    Очите, ушите и устата са им запушени с петродолари.

    21:25 12.09.2025

  • 17 Гост

    6 4 Отговор
    Евреите масово са извратени, обичат да измъчват и убиват, от нищо не се интересуват, освен от това търбухът да им е пълен, независимо колко живота ще коства, искат препълнен търбух, и те така..., никой не ги харесва, защото са уникални Изроди, ама те, Изродите, не го разбират😂... Палестинска държава ще има, а еврейската свиня ще трябва да отстъпи, иначе лошо за евреите, заграбили чужда собствност...😂

    21:29 12.09.2025

  • 18 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Данко Харсъзина":

    А къде да отидат? Египет ги не иска.
    Българските села отдавна вече пустеят..Защо България не ги приюти ...Все пак иде реч за два милиона..Два милиона ще се поберат по пустеещите български села ..И без това българите сме на привършване,да направим предсмъртно едно добро дело и да дадем територията на палестинците.

    21:34 12.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Евреин

    6 0 Отговор
    Всички сме големи изроди !

    21:49 12.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дедо

    0 4 Отговор
    Израелците да много меки. Ако беше Русия досега да е избила всички палестинци или пък да ги експулсира в Сибир както направи с кримските татари.

    Коментиран от #25

    22:04 12.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.