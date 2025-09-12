Напрежение край Йерусалим! Двама души бяха ранени при атака в хотел

Палестинец от Източен Йерусалим е намушкал няколко гости на хотел извън града. Това е втората въоръжена атака тази седмица съобщи израелската полиция, цитирана от Асошиейтед прес, пише БТА.
Израелските парамедици обявиха, че са евакуирали двама мъже, приблизително на 50 и 25 години, намушкани в торса, като по-възрастният мъж е бил в критично състояние.
Израелската полиция заяви, че вече е арестувала нападателя, като той първо е бил повален на земята от полицай, който не е бил на служба и е пребивавал със семейството си в хотела, когато е станало нападението. Други гости също са помогнали да задържат нападателя, докато пристигне полицията.
Въоръжената атака бе извършена само дни по-късно след стрелба, при която загинаха шестима. Тя беше извършена от двама палестинци в окупирания от израелците Западен бряг на р. Йордан, като ислямистката групировка "Хамас" пое отговорност за атаката.
Войната между Израел и "Хамас" предизвика смъртта на десетки хиляди палестинци и породи нарастващи сблъсъци в Израел и Западния бряг, припомни АП.
18:37 12.09.2025
18:39 12.09.2025
18:40 12.09.2025
18:42 12.09.2025
18:43 12.09.2025
18:49 12.09.2025
18:53 12.09.2025
До коментар #2 от "Мдааааа":балканската ендемична нефропатия. Всичко започва защо половината село измира а на другото нищо му няма. После що евреите им действа по летално и то 21 пъти по летално ..половината изследвания са засекретени
18:55 12.09.2025
19:00 12.09.2025
19:09 12.09.2025