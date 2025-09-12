Новини
Тръмп останал шокиран от присъдата на Болсанаро

12 Септември, 2025 04:47, обновена 12 Септември, 2025 04:52 547 2

Той е добър човек, нещо такова опитаха и с мен, заяви американският президент

Тръмп останал шокиран от присъдата на Болсанаро - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази изненада, че бразилски съд е признал бившия бразилски президент Жаир Болсонаро за виновен в организирането на заговор с участието на военните.

„Следях процеса. Познавам го Болсонаро много добре“, каза ръководителят на администрацията във Вашингтон в четвъртък, отговаряйки на въпроси на репортери на Южната морава на Белия дом. „Мисля, че той беше добър президент на Бразилия. Абсолютно невероятно е, че това може да се случи“, добави Тръмп.

„Това е много подобно на това, което се опитаха да направят с мен и не успяха“, подчерта американският лидер. Той многократно е подчертавал, че обвиненията, повдигнати срещу него по-рано в Съединените щати по различни дела, са политически мотивирани. Говорейки за Болсонаро, Тръмп заключи: „Той е добър човек, не очаквах това да се случи.“

Преди това Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която се увеличава ставката на митата върху вносните стоки и услуги от Бразилия до 50%. Решението е взето, защото действията на бразилското правителство представляват „заплаха за националната сигурност, външната политика и икономиката на Съединените щати“, заяви администрацията във Вашингтон. Белият дом отбеляза, че увеличението на тарифите се прави във връзка с процеса срещу Болсонаро.

В четвъртък Федералният върховен съд на Бразилия призна Болсонаро за виновен в организирането на заговор с участието на военните, за да се предотврати идването на власт на настоящия бразилски лидер Лула да Силва.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Иван

    1 1 Отговор
    Доналд Тръмп е боклук.

    04:56 12.09.2025

  • 2 Е да обаче

    1 0 Отговор
    Язък за митата ,не свършиха работа.Бразилците не го броят .Тръмп си играе с мита ,нито ще станат по богати ,но разбутва световната икономика в полза на РФ .

    04:59 12.09.2025