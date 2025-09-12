Австрия отчита ръст на престъпленията, свързани с десен екстремизъм

Броят на престъпленията в Австрия, свързани с десен екстремизъм, е нараснал значително през 2025 г., съобщава БТА, цитирана от News.bg.

Данните станаха известни от отговор на вътрешния министър Герхард Карнер на парламентарно питане от Австрийската социалдемократическа партия.

През първите шест месеца на годината са регистрирани 787 престъпления, което представлява увеличение с 41,5% спрямо същия период на 2024 г. Сред тях 21 случая са класифицирани като антисемитски, а 11 като ислямофобски.

Сериозен ръст се отчита и в сигналите по Закона за забрана от 1947 г., който забранява дейността на нацистката партия и предвижда строги санкции за „повторна нацистка дейност“. Докато през първата половина на 2024 г. те са били 577, през 2025 г. вече достигат 785. Законът включва и наказания за разпространение на нацистки символи, пропагандни материали и отричане на Холокоста, включително в интернет.

По федерални провинции Виена е начело с 236 престъпления, следвана от Горна Австрия (171) и Долна Австрия (103). От данните става ясно, че 27% от всички деяния са извършени в интернет, което се равнява на 212 престъпления.