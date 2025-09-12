Новини
Свят »
Австрия »
Австрия отчита ръст на престъпленията, свързани с десен екстремизъм

Австрия отчита ръст на престъпленията, свързани с десен екстремизъм

12 Септември, 2025 08:59 580 9

  • австрия-
  • престъпления-
  • екстремизъм

Престъпленията са нараснали с над 40%, като значителна част се извършват онлайн

Австрия отчита ръст на престъпленията, свързани с десен екстремизъм - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Броят на престъпленията в Австрия, свързани с десен екстремизъм, е нараснал значително през 2025 г., съобщава БТА, цитирана от News.bg.

Данните станаха известни от отговор на вътрешния министър Герхард Карнер на парламентарно питане от Австрийската социалдемократическа партия.

През първите шест месеца на годината са регистрирани 787 престъпления, което представлява увеличение с 41,5% спрямо същия период на 2024 г. Сред тях 21 случая са класифицирани като антисемитски, а 11 като ислямофобски.

Сериозен ръст се отчита и в сигналите по Закона за забрана от 1947 г., който забранява дейността на нацистката партия и предвижда строги санкции за „повторна нацистка дейност“. Докато през първата половина на 2024 г. те са били 577, през 2025 г. вече достигат 785. Законът включва и наказания за разпространение на нацистки символи, пропагандни материали и отричане на Холокоста, включително в интернет.

По федерални провинции Виена е начело с 236 престъпления, следвана от Горна Австрия (171) и Долна Австрия (103). От данните става ясно, че 27% от всички деяния са извършени в интернет, което се равнява на 212 престъпления.


Австрия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гого Мого

    13 0 Отговор
    Не е екстремизъм, просто им писна на хората да ги правите на глупаци. Да толерирате всякакви за сметка на собствения си народ. Това тепърва ще се разраства в цяла европа.

    09:08 12.09.2025

  • 2 Време ви е да се събудите

    8 0 Отговор
    ама е късно вече.

    09:08 12.09.2025

  • 3 Сталин

    9 0 Отговор
    Левите екстремисти талмудистите наричат нормалните бели ,десни екстремисти ,тези еврейски ционистки кучета убиха Чарли Кърк

    09:10 12.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Двоен Евроатлантически Аршин

    8 0 Отговор
    Някои европейки държави признаха за нацизъм и десен екстремизъм за режима на Украйна, но ЕС ги захранва с милиарди вкл. и Австрия, а в собствените си страни това същото заклеймяват!?

    09:17 12.09.2025

  • 7 Баце

    7 0 Отговор
    Защо се манипулира?
    Това нв е екстремизъм, а възстановяване на равновесието, нормалността.

    09:19 12.09.2025

  • 8 Роден в НРБ

    4 0 Отговор
    Интересно дали отчита ръст и на престъпленията на ислямското население

    09:28 12.09.2025

  • 9 гост

    4 0 Отговор
    На нормалните австрийци им писна от всякакви навлеци на тяхна издръжка и с претенции да ги командват!

    09:32 12.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания