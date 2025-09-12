Новини
Свят »
Украйна »
Принц Хари на изненадващо посещение в Киев
  Тема: Украйна

Принц Хари на изненадващо посещение в Киев

12 Септември, 2025 09:31 547 6

  • принц хари-
  • посещение-
  • киев

Представя нови инициативи за рехабилитация на ранени украински военни

Принц Хари на изненадващо посещение в Киев - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Принц Хари пристигна на изненадващо посещение в Киев по покана на украинското правителство, съобщава The Guardian. Той заяви, че иска да направи „всичко възможно“, за да помогне за възстановяването на хиляди войници, тежко ранени в тригодишната война, предава Фокус.

По време на визитата си британският принц, заедно с екип от Invictus Games Foundation, ще представи нови инициативи, насочени към рехабилитацията на пострадалите военнослужещи. Крайната цел на програмите е да обхванат всички региони на страната.

По данни от началото на годината войната вече е оставила около 130 000 души с трайни увреждания. Украинското правителство поставя рехабилитацията чрез спорт в центъра на своята политика за подкрепа на ветераните.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФЕЙК

    9 1 Отговор
    Нали беше пилот на хеликоптер, та отишъл да лови руски дронове!

    09:33 12.09.2025

  • 2 Само не

    8 0 Отговор
    казвайте че е отишла да става доброволец!?

    09:37 12.09.2025

  • 3 ВСЯКО НЕГОВО ДЕЙСТВИЕ

    10 0 Отговор
    ЗАТВЪРЖДАВА ТЕЗАТА ЧЕ Е ОЛИГОФРЕН.

    09:43 12.09.2025

  • 4 предположение

    7 0 Отговор
    Прави се на важен. Нито е чиновник някакъв, нито е някакъв лекар. На хората им падат бомби на главите, а той тръгнал на гости. Измислил си някакъв повод и тръгнал на гости.

    09:44 12.09.2025

  • 5 Бизнес

    8 0 Отговор
    Колко ли пари е получил за рекламата?

    09:44 12.09.2025

  • 6 Тоя па Мунчо

    3 0 Отговор
    Чак в укрия избяга от меган мрака
    Явно много жо е шамарила последно време

    09:54 12.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания