Принц Хари на изненадващо посещение в Киев

Принц Хари пристигна на изненадващо посещение в Киев по покана на украинското правителство, съобщава The Guardian. Той заяви, че иска да направи „всичко възможно“, за да помогне за възстановяването на хиляди войници, тежко ранени в тригодишната война, предава Фокус.

По време на визитата си британският принц, заедно с екип от Invictus Games Foundation, ще представи нови инициативи, насочени към рехабилитацията на пострадалите военнослужещи. Крайната цел на програмите е да обхванат всички региони на страната.

По данни от началото на годината войната вече е оставила около 130 000 души с трайни увреждания. Украинското правителство поставя рехабилитацията чрез спорт в центъра на своята политика за подкрепа на ветераните.