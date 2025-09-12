Дания поръчва най-голямата военна техника в историята си

Дания планира да закупи противовъздушни отбранителни системи на стойност 58 млрд. датски крони (около 9 млрд. долара) - най-голямата поръчка на оръжия в историята на страната, съобщава Ройтерс, предава БТА.
През февруари премиерът Мете Фредериксен призова въоръжените сили „да не престават да купуват“ оръжие, подготвяйки се за евентуално руско нападение над Европа. Министърът на отбраната Трьолс Лунд Поулсен заяви: „Няма съмнение, че сигурността на Европа е заплашена“.
Дания възнамерява да придобие осем противовъздушни системи, включително системи с голям обсег като френско-италианската SAMP/T, както и системи със среден обсег, произведени в Норвегия, Германия и Франция.
