Дания поръчва най-голямата военна техника в историята си

12 Септември, 2025 11:26 421 10

Страната ще закупи противовъздушни системи за 9 млрд. долара в подготовка срещу заплахи за Европа

Дания поръчва най-голямата военна техника в историята си - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Дания планира да закупи противовъздушни отбранителни системи на стойност 58 млрд. датски крони (около 9 млрд. долара) - най-голямата поръчка на оръжия в историята на страната, съобщава Ройтерс, предава БТА.

През февруари премиерът Мете Фредериксен призова въоръжените сили „да не престават да купуват“ оръжие, подготвяйки се за евентуално руско нападение над Европа. Министърът на отбраната Трьолс Лунд Поулсен заяви: „Няма съмнение, че сигурността на Европа е заплашена“.

Дания възнамерява да придобие осем противовъздушни системи, включително системи с голям обсег като френско-италианската SAMP/T, както и системи със среден обсег, произведени в Норвегия, Германия и Франция.


Дания
  • 1 Попето

    6 4 Отговор
    Някаква лудост е обхванала европейските управници, толкова са зле, вървят по акъла на клона зеленски.

    Коментиран от #3

    11:31 12.09.2025

  • 2 зле

    4 1 Отговор
    основната разликата между дания и българие освен че заплатите са 5 пъти по високи а цените в магазина 5% по скъпи от българските е че в дания корупция няма

    11:31 12.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Атина Палада

    3 4 Отговор
    Европа трябва да набие канчетата на приматите от Москалабат и светът да миряса. Час по скоро

    11:33 12.09.2025

  • 5 Четох

    5 0 Отговор
    мнение от специалист по ПВО, военен, че България е абсолютно неподготвена да открива и неутрализира дронове над собствената си територия.

    Нашите мъдри управленци още мъдруват, теглейки заем след заем!

    11:33 12.09.2025

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ДАНИЯ СА 5.977 МИЛИОНА
    .....
    НА ВСЕКИ ВИКИНГ ПО ЕДИН ТАНК :))

    11:34 12.09.2025

  • 7 Платен провокатор

    2 0 Отговор
    И за какво са им? Последния път, германците ги опукаха, за 3- 4 дни. Сега, при евентуален конфликт, ще отнеме 3 - 4 часа.

    Коментиран от #9

    11:34 12.09.2025

  • 8 Германия

    0 1 Отговор
    произвежда добри бронирани машини за борба с дронове в близък бой, точно каквото ни трябва и на нас!

    Защо правителството не закупи такива? Има и други европейски образци на противодронни оръжия! Какво чакат още нашите?

    11:37 12.09.2025

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Платен провокатор":

    НИКОЙ НИЩО НЕ Е ОПУКВАЛ
    ... ДЯДОТО НА ШОЛЦ ФРИЦ ФОН ШОЛЦ
    Е БИЛ КОМАНДИР НА СС ДИВИЗИЯТА НОРДЛАНД
    СЪСТАВЕНА НА 50% ОТ ДАТЧАНИ:))

    11:38 12.09.2025

  • 10 Горките руснаци

    0 0 Отговор
    Поколенията им са обречени на глад, мизерия и изчезване от картата на народите

    11:39 12.09.2025

