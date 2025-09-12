Франция настоява за освобождаването на задържаните си граждани в Иран

Франция отново поиска незабавно и безусловно освобождаване на трима свои граждани, държани в ирански затвори, и отказа да коментира предложението за размяна на затворници, повдигнато тази седмица от иранския външен министър Абас Аракчи, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Сред задържаните са Сесил Колер и партньорът ѝ Жак Пари, арестувани през 2022 г. при условия, които според Париж се доближават до изтезания. През юли към тях се присъедини и 18-годишен колоездач с френско и германско гражданство.

Аракчи заяви, че тримата могат да бъдат разменени за Мадие Есфандиари, иранска студентка в Лион, арестувана тази година заради публикации срещу Израел. Според него „много работа“ вече е свършена по този случай и се очакват „добри новини“.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро обаче отказа коментар:

„Франция настоява за незабавното и безусловно освобождаване на нашите граждани в Иран и няма да коментирам думите на иранския външен министър,“ заяви той пред радио France Inter.

Колер и Пари са обвинени в шпионаж и подстрекаване към безредици. Обвинения, които Франция определя като безпочвени. Париж вече е завел дело в Международния съд срещу Иран за нарушаване на правото на консулска защита.

Преговорите за освобождаването продължават от месеци. Перспективите за сделка изглеждат още по-сложни след като Франция, Великобритания и Германия задействаха процедура за възстановяване на санкциите на ООН срещу Иран през август.

Правозащитни организации и западни държави често обвиняват Техеран, че използва задържането на чужденци и двойни граждани като политически инструмент за натиск. Обвинение, което иранските власти категорично отхвърлят.