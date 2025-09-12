Новини
Свят »
Франция »
Франция настоява за освобождаването на задържаните си граждани в Иран

Франция настоява за освобождаването на задържаните си граждани в Иран

12 Септември, 2025 12:58 305 1

  • франция-
  • иран-
  • задържани-
  • граждани-
  • освобождаване

Париж отхвърля спекулации за размяна на затворници, въпреки изявленията на Техеран

Франция настоява за освобождаването на задържаните си граждани в Иран - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Франция отново поиска незабавно и безусловно освобождаване на трима свои граждани, държани в ирански затвори, и отказа да коментира предложението за размяна на затворници, повдигнато тази седмица от иранския външен министър Абас Аракчи, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Сред задържаните са Сесил Колер и партньорът ѝ Жак Пари, арестувани през 2022 г. при условия, които според Париж се доближават до изтезания. През юли към тях се присъедини и 18-годишен колоездач с френско и германско гражданство.

Аракчи заяви, че тримата могат да бъдат разменени за Мадие Есфандиари, иранска студентка в Лион, арестувана тази година заради публикации срещу Израел. Според него „много работа“ вече е свършена по този случай и се очакват „добри новини“.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро обаче отказа коментар:

„Франция настоява за незабавното и безусловно освобождаване на нашите граждани в Иран и няма да коментирам думите на иранския външен министър,“ заяви той пред радио France Inter.

Колер и Пари са обвинени в шпионаж и подстрекаване към безредици. Обвинения, които Франция определя като безпочвени. Париж вече е завел дело в Международния съд срещу Иран за нарушаване на правото на консулска защита.

Преговорите за освобождаването продължават от месеци. Перспективите за сделка изглеждат още по-сложни след като Франция, Великобритания и Германия задействаха процедура за възстановяване на санкциите на ООН срещу Иран през август.

Правозащитни организации и западни държави често обвиняват Техеран, че използва задържането на чужденци и двойни граждани като политически инструмент за натиск. Обвинение, което иранските власти категорично отхвърлят.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Настоявай пред дядо си

    4 0 Отговор
    А аз отивам да ям.

    13:05 12.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания