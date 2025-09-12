Европейските държави се намесват в процеса на мирно уреждане на конфликта в Украйна, докато Русия продължава да заявява готовност за диалог. Това каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Известия, предава Фокус.

„Не можете да носите розови очила и да очаквате, че процесът на преговори ще доведе до светкавично бързи резултати. Руската страна остава готова да следва пътя на мирното търсене на решения. Но фактът, че европейците се намесват, е истина, не е тайна за никого,“ подчерта Песков.

