Кремъл: Европа пречи на мирното уреждане на конфликта в Украйна

Европейските държави се намесват в процеса на мирно уреждане на конфликта в Украйна, докато Русия продължава да заявява готовност за диалог. Това каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Известия, предава Фокус.
„Не можете да носите розови очила и да очаквате, че процесът на преговори ще доведе до светкавично бързи резултати. Руската страна остава готова да следва пътя на мирното търсене на решения. Но фактът, че европейците се намесват, е истина, не е тайна за никого,“ подчерта Песков.
1 Европейски гражданин
14:55 12.09.2025
2 това и ние го виждаме
14:55 12.09.2025
3 ООрана държава
14:55 12.09.2025
4 Оги
14:55 12.09.2025
5 си дзън
14:56 12.09.2025
6 Вашето мнение
14:56 12.09.2025
7 Песков Пинчерчето бау-бау
14:57 12.09.2025
8 Гредата
14:57 12.09.2025
9 Последния Софиянец
14:57 12.09.2025
10 Свободен
До коментар #1 от "Европейски гражданин":Халката ми се овлажни от писанията Ви, браво на Вас.
14:58 12.09.2025
11 Провадия на укрите
До коментар #1 от "Европейски гражданин":Широко разпространената снимка на разрушената къща в Полша, за която се твърди, че е повредена от руски дрон, се отрича от местните жители. Хората отбелязват, че тази къща е била силно повредена по време на буря преди два месеца и състоянието ѝ не се е променило оттогава. Оказва се, че всичко там е фалшиво. Докарали са дронове в коли и отломки. Разложили са ги на тревата. И са заснели първата разрушена къща, на която са попаднали. Единственият въпрос е, какво да кажем за дядото и бабата, които са гледали новините за дрона, когато той е ударил покрива им?
14:59 12.09.2025
12 Москва са кървави убийци
14:59 12.09.2025
13 Вашето мнение
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Бог да ги прости пановете, ще се върнат в чували.
15:00 12.09.2025
14 Руска балонна
До коментар #11 от "Провадия на укрите":Къш дивий руслямецо! Върви да тровиш Москва.
15:01 12.09.2025
15 Предложение
До коментар #12 от "Москва са кървави убийци":Слушай ме сега. Тъй като компютъра който използваш е китайски, а китайците са комунисти и съюзници на Путин.
Взимаш цялата електроника от твоя дом и я изхвърляш в боклука.
:)
15:01 12.09.2025
16 Геро
До коментар #13 от "Вашето мнение":Мнението на утайка като теб няма никакво значение.
15:02 12.09.2025
17 Дано е лъжа
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Поляците са същите лайри като украинци,заради тях е избухнала ВСВ,боклуци.
15:02 12.09.2025
18 Вашето мнение
До коментар #15 от "Предложение":Остави друго, вибратора му е произведен в китай.
15:03 12.09.2025
19 ТАУРУСИ!
15:03 12.09.2025
20 Европеец
До коментар #1 от "Европейски гражданин":Прочетох ти коментара и установих че нищо не знаеш..... Заглавието е вярно, даже и децата от детската градина знаят,че е така...
15:03 12.09.2025
21 Вашето мнение
До коментар #16 от "Геро":То мнението ми няма значение, ама ти още не можеш да забременееш, нали мила?
15:04 12.09.2025
22 Дедо ви...
15:05 12.09.2025
23 стоян георгиев
15:07 12.09.2025
24 Друго предложение
До коментар #15 от "Предложение":Китайските "комунисти" в ядрото са си китайци и там е заложена изключително китайската доктрина, на която изобщо не и дреме за Русия. Или дотолкова доколкото да има влияние над тях и да си възстанови завладените от Русия китайски земи. И това рано или късно ще се случи. Докато вие почитателите на БСП и производни на БКП в основата сте си антибългари със заложено съветско-руско самосъзнание. Такива като вас са във вреда на своите държави и народи. Защото нямат ясната цел какво да защитават и зад кой да застанат. Всъщност имате, но заставате за есиологоите на господарите ви. Вместо България да е обединена и да има ядро изградено на основата на българското национално самосъзнание и да стои зад една българска национална доктрина.
15:08 12.09.2025
25 Българин
Всичко друго е отлагане на мира и и задълбочаване на кризата.
15:10 12.09.2025
26 Овчи
До коментар #15 от "Предложение":Ако в България има завод на samsung. Samsung български ли ще са?
15:10 12.09.2025
27 Знае
До коментар #18 от "Вашето мнение":Вие имате много малки умове. Как върви корупцията, укривате ли? Как беше хотелиерския сезон това лято? Укрихте ли колкото може? Някой нов апартамент? На Хаваите?
15:11 12.09.2025
28 Цждхг
До коментар #16 от "Геро":Срещнеш ли копейка трепИ!
15:11 12.09.2025
29 !!!?
15:12 12.09.2025
30 Вашето мнение
До коментар #24 от "Друго предложение":Ти бе шаро, коя е твоята родина? Англосаксонски слуга. Не ми обяснявай за национална докнрина и обединение. Аз обединение с такива, дето са готови майка си да продадат и го правят вече 35 години не правя. Лицемер.
15:12 12.09.2025
31 В медицината е така,
15:13 12.09.2025
33 Казуар
15:14 12.09.2025
34 Трън
До коментар #30 от "Вашето мнение":Слуга си ти руслямецо. Който си позволява да трови останалите. Откъде тази самонадеяност и изключителна наглост във вас. Това че вие сте тровени и руско самосъзнание, не означава ни най-малко ще имате право да разпространявате руската си зараза сред останалите и да ги тровите? Ясно ли е?
15:15 12.09.2025
35 Тихо прАдляк!
До коментар #30 от "Вашето мнение":Не си компетентен.
15:16 12.09.2025
36 жжжжжж
15:16 12.09.2025
37 !!!?
15:17 12.09.2025
38 Копейкотрошач
До коментар #30 от "Вашето мнение":Дъното на язовира е твое."Любимец" си ми.
15:17 12.09.2025
39 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха
15:17 12.09.2025
40 И аз така
До коментар #30 от "Вашето мнение":С такива пръдльовци като вас където укриват пари, дори и лев! Купуват си апартаменти със сиви пари и после ходят да си правят снимки с величията, като КРадев. И аз не искам с такива като вас обединение. То и не може да има такива. Крадете укривате и после първи патриоти по снимките.
15:17 12.09.2025
41 Казуар
До коментар #30 от "Вашето мнение":Тодор Живков с чиста съвест щеше да подпише България да стане 16- та република на СССР.
15:18 12.09.2025
42 Ам що чакате бе съсли,
До коментар #1 от "Европейски гражданин":що не ги пускате тези бомби ами се натискате като layно на паваж. Айде действайте де tъpi евроджейци ,ама се криете все зад нечии гръб на някой глупак акто украинците и продажния им наркомански клоун. Ти с рудименария си органнаречен иначе мозък осъзнаваш ли какво призоваваш и то срещу най-силната ядрена държава в света. Ми тя Русия може да унищожи планетата с наличния си ядрен арсенал,мислиш ли ,че вие евро убитаците ша останете да тегнете на планетата?
15:19 12.09.2025
43 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #20 от "Европеец":Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....
15:19 12.09.2025
44 Шойгу открадна парите
Известният филмов режисьор и писател Едуард Топол се обърна с отворено писмо до президента на САЩ Доналд Тръмп:
„Като автор на петдесет книги и дузина филми за Русия, смятам се за в право да ви информирам.
Трябва да знаете, че той няма да може да спре войната с Украйна, дори ако му дадете вилата си Мар-а-Лаго в Палм Бийч, кулата Тръмп в Ню Йорк и дузина от вашите стикове за голф.
И не защото не иска да си вземе почивка от войната, а защото не може.
Защото познава руската история не от учебника на Медински, а реална:
Завръщането на руските войски от Европа в Русия след победата над Наполеон води до антицарското въстание на „декабристите“ през 1825 г.
Поражението на Русия в Руско-японската война води до революция от 1905 г.
Бягството на един милион руски войници от руско-германския фронт по време на Първата световна война води до абдикацията на император Николай II и Февруарската революция. 1917 г.
Мирът, подписан от Ленин с Германия, позволи на болшевиките да разстрелят цялото царско семейство.
Завръщането на съветските войски от Афганистан през февруари 1989 г. даде началото на разпадането на СССР.
Знаейки това, Путин не може да сложи край на войната с Украйна и да върне войските си у дома.
Само възможността през май 1945 г. да остави почти цялата си армия в Европа като окупационни войски помогна на Сталин да избегне следвоенен преврат. Затова Путин мечтае да окупира Украйна, както и балтийските страни, Финла
15:20 12.09.2025
45 Мнение
15:21 12.09.2025
46 Муха
До коментар #30 от "Вашето мнение":Изкара ме англосаксонист? А си надуй саксофона. Дедите ми са ги вземали англосите и францосите, когато са се осмелили да газят балканите.е имаш много поздрави да съм английски поданик. За разлика от мижитурките които се изпожениха с руснаци, англоси и франсетата.
15:22 12.09.2025
47 стоян георгиев
До коментар #30 от "Вашето мнение":Фен ма комунизма ме би трябвало да има родина и народ.вас от деца ви учеха че национализма и любовта към родината са зло.кал стана така че вече сте патриоти?
15:22 12.09.2025
48 Шойгу открадна парите
До коментар #44 от "Шойгу открадна парите":Само възможността през май 1945 г. да остави почти цялата си армия в Европа като окупационни войски помогна на Сталин да избегне следвоенен преврат. Затова Путин мечтае да окупира Украйна, както и балтийските страни, Финландия, Полша и др., за да държи армията си далеч от Москва. Той си спомня как 525 000 войници, завърнали се от Афганистан през 1989 г., се превърнаха в „афганистански“ бандити, които тероризираха цялото население на СССР. И знае какво ще се случи, ако милион и половина войници, които знаят как професионално да убиват, ограбват и изнасилват, се върнат у дома от украинския фронт.
Войната с Украйна позволи на Путин да се отърве от два милиона от най-активните противници на режима си, които той принуди да избягат от Русия, и от останалите млади хора. Руски мъже той или караше на фронта, или вербуваше в наказателните служби.
Днес всяка война - с Украйна, с балтийските страни, с НАТО - и с когото и да било, е най-добрият начин да се принуди Русия да се подчини на Путин и неговата хунта.
Разбира се, не съм военен експерт или политолог, но съм писател с добра памет.
Спомням си как Роналд Рейгън, Маргарет Тачър и папа Йоан Павел II успяха да свалят цената на петрола до 9 долара за барел, дадоха на афганистанците „Стингър“ и по този начин спряха завземането на Афганистан от Москва и унищожиха СССР.
Ако искате да спрете Путин и имперските амбиции на поне половината от руското население, тогава трябва да направите същото - да намалите цената на п
15:22 12.09.2025
49 РФ е един огромен КЕН eф !
До коментар #1 от "Европейски гражданин":И без това Москва и Питер са проектирани и построени изцяло от европейци от Италия, Франция, Германия ...
15:23 12.09.2025
50 Шойгу открадна парите
До коментар #48 от "Шойгу открадна парите":Ако искате да спрете Путин и имперските амбиции на поне половината от руското население, тогава трябва да направите същото - да намалите цената на петрола до поне 25 долара за барел и да дадете на Украйна оръжията, които ще ѝ помогнат да смаже агресора.
А що се отнася до желанието ви да установите американско-руски бизнес партньорски отношения, то не на думи, а на практика това може да се случи след сто години или, като цяло, никога.
С уважение
Едуард Топол, гражданин на САЩ и Израел.
15:23 12.09.2025
51 стоян георгиев
До коментар #44 от "Шойгу открадна парите":Това е повече от ясно за интелигентните и образованите хора,но е напълно безполезна информация за 70 годишните пенсионери и по младите алкохолици от махалата.лошото е че тръмп е подобен на тях и също няма как да разбере.
15:25 12.09.2025
52 Всичко е по план
15:26 12.09.2025
53 руски лъжци
15:27 12.09.2025
54 Това едно
До коментар #41 от "Казуар":Ами те с лека ръка по заповед на Москва правеха българите в македонци. Така и бяха готови да отцепят още две части от България. Това са извратени и заразени с отрова до мозъка на костите си фашисти и идеологисти, нямащи нищо общо с обикновените хора. За пари и власт, за министерски, за управническа работа. Даже и за сапуни и за рокли на женатъ.
15:28 12.09.2025
55 Що така
15:29 12.09.2025
56 ян бибиян
До коментар #2 от "това и ние го виждаме":Гайтанджиева каза, че там имало огромна биолаборатория на НАТО на 100м под земята.
15:30 12.09.2025
57 Таралеж
15:33 12.09.2025
58 Ане
15:38 12.09.2025
59 само
До коментар #55 от "Що така":Евъргранде има 300 милиарда дълг. Така е с плановата болшевишка икономика.
15:40 12.09.2025
60 Ами Псето на Фюрера
Рашистите си искат 6-те цели на Специалната Военна Усрация?!
15:48 12.09.2025
61 !!!?
15:48 12.09.2025
63 Накратко
15:52 12.09.2025
64 Споко
Важното е рашистите да са Сплотени около правата линия на Партията!
Апропо, като рашистите си забраниха КПСС-то, сега какво ще правят без водещата роля на маркс-ленинизъма!
15:54 12.09.2025
66 От последната сводка,
До коментар #12 от "Москва са кървави убийци":още едно населено място в Днепропетровска област е освободено от укро нацистите и се вее руският трибагреник,с което за деня стават общо 3 освободени насели места.Та желанията ти са реално не осъществими, и ще си останат в сферата на мечтите които не се сбъдват. От близо 2 месеца ежедневното придвижване по фронтовата линия на руснаците в посока към Киев и западна крайна е от 1 км до няколко км дневно.
16:04 12.09.2025
67 Българин
До коментар #1 от "Европейски гражданин":Циганче алах не ти ли каза да не хапеш ръката която те храни,анадънму Ахмеде
16:12 12.09.2025
68 Украинските земи са
До коментар #25 от "Българин":исторически руски,така,че няма как да се изтеглят от своите си земи,след като има продажници които за шепа центове са готови да продадт и майка си и баща си като укро питеците. Щом не знаете как да стопанисвате дадената ви територия и ще хапете ръката която ви я е дала ще си получите заслуженото. Отделно руснаците не могат да окупират нещо което им принадлежи исторически,та стига с тези окупации и тем подобни брюкселски измишльотини от безмозъчни брюкселски тъпанари.
16:13 12.09.2025