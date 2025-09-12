Новини
Кремъл: Европа пречи на мирното уреждане на конфликта в Украйна
  Тема: Украйна

Кремъл: Европа пречи на мирното уреждане на конфликта в Украйна

12 Септември, 2025 14:53 1 015 68

Дмитрий Песков: Русия остава готова за диалог, но не бива да се очакват бързи резултати

Кремъл: Европа пречи на мирното уреждане на конфликта в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейските държави се намесват в процеса на мирно уреждане на конфликта в Украйна, докато Русия продължава да заявява готовност за диалог. Това каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Известия, предава Фокус.

„Не можете да носите розови очила и да очаквате, че процесът на преговори ще доведе до светкавично бързи резултати. Руската страна остава готова да следва пътя на мирното търсене на решения. Но фактът, че европейците се намесват, е истина, не е тайна за никого,“ подчерта Песков.

Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 30 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европейски гражданин

    Аз знам едно мирно уреждане на конфликта. Ядрена бомба над Москва. Унищожаване на раковото образувание там и мир за останалите. Това за нас ще бъде мирно уреждане.

    Коментиран от #10, #11, #20, #42, #49, #67

    14:55 12.09.2025

  • 2 това и ние го виждаме

    22 19 Отговор
    Широко разпространената снимка на разрушената къща в Полша, за която се твърди, че е повредена от руски дрон, се отрича от местните жители. Хората отбелязват, че тази къща е била силно повредена по време на буря преди два месеца и състоянието ѝ не се е променило оттогава. Оказва се, че всичко там е фалшиво. Докарали са дронове в коли и отломки. Разложили са ги на тревата. И са заснели първата разрушена къща, на която са попаднали. Единственият въпрос е, какво да кажем за дядото и бабата, които са гледали новините за дрона, когато той е ударил покрива им?

    Коментиран от #56

    14:55 12.09.2025

  • 3 ООрана държава

    19 14 Отговор
    Европа се опитва да се самофалира и унищожи без война. Докато не се махнат урсули, каласи и макарони и подобни комплексари, сме само към дъното

    14:55 12.09.2025

  • 4 Оги

    17 13 Отговор
    Факт. Укрите и няколко неадекватника от еу искат войната да продължава и правят всичко възможно за това. Жалко, че народите им са такива овце да искат да продължават да ги доят за нищо.

    14:55 12.09.2025

  • 5 си дзън

    17 18 Отговор
    Абе на руснаците все някой им пречи да убиват и крадат.

    14:56 12.09.2025

  • 6 Вашето мнение

    13 13 Отговор
    Само, че еврюжинжърите не искат да умират във война. Може украинци или в краен случай, поляци, румънци и българи.

    14:56 12.09.2025

  • 7 Песков Пинчерчето бау-бау

    21 18 Отговор
    20 години тръбиш, че имаш безанологови оръжия. И накрая молиш пещерняците от Иран за дронове и тревопасните от Северна Корея за ракети.

    14:57 12.09.2025

  • 8 Гредата

    Е много нагли тия. Агресорът непрекъснато пречи и то е очевидно, обаче друг е виновен по стар съветски обичай.

    14:57 12.09.2025

  • 9 Последния Софиянец

    4 8 Отговор
    Ексклузивно! Зеленски съобщи че Полша праща войски в Украйна.

    Коментиран от #13, #17

    14:57 12.09.2025

  • 10 Свободен

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Европейски гражданин":

    Халката ми се овлажни от писанията Ви, браво на Вас.

    14:58 12.09.2025

  • 11 Провадия на укрите

    10 11 Отговор

    До коментар #1 от "Европейски гражданин":

    Широко разпространената снимка на разрушената къща в Полша, за която се твърди, че е повредена от руски дрон, се отрича от местните жители. Хората отбелязват, че тази къща е била силно повредена по време на буря преди два месеца и състоянието ѝ не се е променило оттогава. Оказва се, че всичко там е фалшиво. Докарали са дронове в коли и отломки. Разложили са ги на тревата. И са заснели първата разрушена къща, на която са попаднали. Единственият въпрос е, какво да кажем за дядото и бабата, които са гледали новините за дрона, когато той е ударил покрива им?

    Коментиран от #14

    14:59 12.09.2025

  • 12 Москва са кървави убийци

    17 17 Отговор
    Русия ще бъде изгонена по най-позорен начин от всяка окупирана украинска или кримска земя. И благодарение на нациста Путин покрай сухото ще изгори и мокрото. И освен военизирани и руски крачета, ще бъдат изгонени и мирни хора!

    Коментиран от #15, #66

    14:59 12.09.2025

  • 13 Вашето мнение

    14 10 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Бог да ги прости пановете, ще се върнат в чували.

    Коментиран от #16

    15:00 12.09.2025

  • 14 Руска балонна

    12 15 Отговор

    До коментар #11 от "Провадия на укрите":

    Къш дивий руслямецо! Върви да тровиш Москва.

    15:01 12.09.2025

  • 15 Предложение

    11 11 Отговор

    До коментар #12 от "Москва са кървави убийци":

    Слушай ме сега. Тъй като компютъра който използваш е китайски, а китайците са комунисти и съюзници на Путин.
    Взимаш цялата електроника от твоя дом и я изхвърляш в боклука.
    :)

    Коментиран от #18, #24, #26

    15:01 12.09.2025

  • 16 Геро

    4 11 Отговор

    До коментар #13 от "Вашето мнение":

    Мнението на утайка като теб няма никакво значение.

    Коментиран от #21, #28

    15:02 12.09.2025

  • 17 Дано е лъжа

    13 13 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Поляците са същите лайри като украинци,заради тях е избухнала ВСВ,боклуци.

    15:02 12.09.2025

  • 18 Вашето мнение

    8 4 Отговор

    До коментар #15 от "Предложение":

    Остави друго, вибратора му е произведен в китай.

    Коментиран от #27

    15:03 12.09.2025

  • 19 ТАУРУСИ!

    8 10 Отговор
    Кремъл висок 1 метър!Путин на петно ботокс!

    15:03 12.09.2025

  • 20 Европеец

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Европейски гражданин":

    Прочетох ти коментара и установих че нищо не знаеш..... Заглавието е вярно, даже и децата от детската градина знаят,че е така...

    Коментиран от #43

    15:03 12.09.2025

  • 21 Вашето мнение

    4 5 Отговор

    До коментар #16 от "Геро":

    То мнението ми няма значение, ама ти още не можеш да забременееш, нали мила?

    15:04 12.09.2025

  • 22 Дедо ви...

    13 5 Отговор
    Европейският съюз е в упадък. Демографска криза, икономическа рецесия, неовладяна миграция, загуба на конкурентоспособност, липса на иновации, дипломатическа несъстоятелност – това са само малка част от проблемите, очакващи своето решение… Екстремисти, които водят Европа по пътя на войната и не търсите мир.

    Коментиран от #32

    15:05 12.09.2025

  • 23 стоян георгиев

    10 8 Отговор
    Така е.европа пречи на руската окупация на украйна.и ще продължи са го прави.едва.ли в европа някой иска да го управлява путин.даже и хора като нашите негови фенове.

    15:07 12.09.2025

  • 24 Друго предложение

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Предложение":

    Китайските "комунисти" в ядрото са си китайци и там е заложена изключително китайската доктрина, на която изобщо не и дреме за Русия. Или дотолкова доколкото да има влияние над тях и да си възстанови завладените от Русия китайски земи. И това рано или късно ще се случи. Докато вие почитателите на БСП и производни на БКП в основата сте си антибългари със заложено съветско-руско самосъзнание. Такива като вас са във вреда на своите държави и народи. Защото нямат ясната цел какво да защитават и зад кой да застанат. Всъщност имате, но заставате за есиологоите на господарите ви. Вместо България да е обединена и да има ядро изградено на основата на българското национално самосъзнание и да стои зад една българска национална доктрина.

    Коментиран от #30

    15:08 12.09.2025

  • 25 Българин

    8 5 Отговор
    Мирното уреждане е пълно и безусловно изтегрляне на всички военни части на Русия от украинските земи, изплащане на справедливи компенсации и репарации за всички убити, ранени и пострадали в резултат на престъпната война и справедливо наказание за организаторите и престъпниците.
    Всичко друго е отлагане на мира и и задълбочаване на кризата.

    Коментиран от #68

    15:10 12.09.2025

  • 26 Овчи

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Предложение":

    Ако в България има завод на samsung. Samsung български ли ще са?

    15:10 12.09.2025

  • 27 Знае

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Вашето мнение":

    Вие имате много малки умове. Как върви корупцията, укривате ли? Как беше хотелиерския сезон това лято? Укрихте ли колкото може? Някой нов апартамент? На Хаваите?

    15:11 12.09.2025

  • 28 Цждхг

    8 3 Отговор

    До коментар #16 от "Геро":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    15:11 12.09.2025

  • 29 !!!?

    6 4 Отговор
    Путлер ще види "победа" в Украйна през крив макарон...също като Хитлер !!!?

    15:12 12.09.2025

  • 30 Вашето мнение

    4 4 Отговор

    До коментар #24 от "Друго предложение":

    Ти бе шаро, коя е твоята родина? Англосаксонски слуга. Не ми обяснявай за национална докнрина и обединение. Аз обединение с такива, дето са готови майка си да продадат и го правят вече 35 години не правя. Лицемер.

    Коментиран от #34, #35, #38, #40, #41, #46, #47

    15:12 12.09.2025

  • 31 В медицината е така,

    3 3 Отговор
    което пречи се маха,за да се развива организма,а не да боледува. Та и тук така,който пречи се маха и се продължава напред в случая западналите от джейския ЕС ЕС пречат,значи се махат.

    15:13 12.09.2025

  • 33 Казуар

    4 3 Отговор
    Европа пречи Украйна де стане доминион на Русия.

    15:14 12.09.2025

  • 34 Трън

    7 4 Отговор

    До коментар #30 от "Вашето мнение":

    Слуга си ти руслямецо. Който си позволява да трови останалите. Откъде тази самонадеяност и изключителна наглост във вас. Това че вие сте тровени и руско самосъзнание, не означава ни най-малко ще имате право да разпространявате руската си зараза сред останалите и да ги тровите? Ясно ли е?

    15:15 12.09.2025

  • 35 Тихо прАдляк!

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "Вашето мнение":

    Не си компетентен.

    15:16 12.09.2025

  • 36 жжжжжж

    1 0 Отговор
    и все пак спирането на бомбите ще допринесе за мира по-рано от всичко.

    15:16 12.09.2025

  • 37 !!!?

    5 2 Отговор
    Путлер да си поръча една ампула "Новичок"...никой няма да му пречи !!!?

    15:17 12.09.2025

  • 38 Копейкотрошач

    0 3 Отговор

    До коментар #30 от "Вашето мнение":

    Дъното на язовира е твое."Любимец" си ми.

    15:17 12.09.2025

  • 39 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    4 4 Отговор
    Идиоти руски фашисти

    15:17 12.09.2025

  • 40 И аз така

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "Вашето мнение":

    С такива пръдльовци като вас където укриват пари, дори и лев! Купуват си апартаменти със сиви пари и после ходят да си правят снимки с величията, като КРадев. И аз не искам с такива като вас обединение. То и не може да има такива. Крадете укривате и после първи патриоти по снимките.

    15:17 12.09.2025

  • 41 Казуар

    1 3 Отговор

    До коментар #30 от "Вашето мнение":

    Тодор Живков с чиста съвест щеше да подпише България да стане 16- та република на СССР.

    Коментиран от #54

    15:18 12.09.2025

  • 42 Ам що чакате бе съсли,

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Европейски гражданин":

    що не ги пускате тези бомби ами се натискате като layно на паваж. Айде действайте де tъpi евроджейци ,ама се криете все зад нечии гръб на някой глупак акто украинците и продажния им наркомански клоун. Ти с рудименария си органнаречен иначе мозък осъзнаваш ли какво призоваваш и то срещу най-силната ядрена държава в света. Ми тя Русия може да унищожи планетата с наличния си ядрен арсенал,мислиш ли ,че вие евро убитаците ша останете да тегнете на планетата?

    15:19 12.09.2025

  • 43 ИМПЕРИАЛИСТ

    4 4 Отговор

    До коментар #20 от "Европеец":

    Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....

    15:19 12.09.2025

  • 44 Шойгу открадна парите

    3 3 Отговор
    ЗАЩО ПУТИН НЯМА ДА ПРЕКРАТИ ВОЙНАТА
    Известният филмов режисьор и писател Едуард Топол се обърна с отворено писмо до президента на САЩ Доналд Тръмп:
    „Като автор на петдесет книги и дузина филми за Русия, смятам се за в право да ви информирам.
    Трябва да знаете, че той няма да може да спре войната с Украйна, дори ако му дадете вилата си Мар-а-Лаго в Палм Бийч, кулата Тръмп в Ню Йорк и дузина от вашите стикове за голф.
    И не защото не иска да си вземе почивка от войната, а защото не може.
    Защото познава руската история не от учебника на Медински, а реална:
    Завръщането на руските войски от Европа в Русия след победата над Наполеон води до антицарското въстание на „декабристите“ през 1825 г.
    Поражението на Русия в Руско-японската война води до революция от 1905 г.
    Бягството на един милион руски войници от руско-германския фронт по време на Първата световна война води до абдикацията на император Николай II и Февруарската революция. 1917 г.
    Мирът, подписан от Ленин с Германия, позволи на болшевиките да разстрелят цялото царско семейство.
    Завръщането на съветските войски от Афганистан през февруари 1989 г. даде началото на разпадането на СССР.
    Знаейки това, Путин не може да сложи край на войната с Украйна и да върне войските си у дома.
    Само възможността през май 1945 г. да остави почти цялата си армия в Европа като окупационни войски помогна на Сталин да избегне следвоенен преврат. Затова Путин мечтае да окупира Украйна, както и балтийските страни, Финла

    Коментиран от #48, #51

    15:20 12.09.2025

  • 45 Мнение

    6 1 Отговор
    на шизофреника Песков от името на шизофреници. Руска шизофрения. Те били жертва, а не агресор. Тях ги нападат другите, когато рушлякът е на чуждата територия. И так далее шизофрения руска.

    15:21 12.09.2025

  • 46 Муха

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Вашето мнение":

    Изкара ме англосаксонист? А си надуй саксофона. Дедите ми са ги вземали англосите и францосите, когато са се осмелили да газят балканите.е имаш много поздрави да съм английски поданик. За разлика от мижитурките които се изпожениха с руснаци, англоси и франсетата.

    15:22 12.09.2025

  • 47 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Вашето мнение":

    Фен ма комунизма ме би трябвало да има родина и народ.вас от деца ви учеха че национализма и любовта към родината са зло.кал стана така че вече сте патриоти?

    15:22 12.09.2025

  • 48 Шойгу открадна парите

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Шойгу открадна парите":

    Само възможността през май 1945 г. да остави почти цялата си армия в Европа като окупационни войски помогна на Сталин да избегне следвоенен преврат. Затова Путин мечтае да окупира Украйна, както и балтийските страни, Финландия, Полша и др., за да държи армията си далеч от Москва. Той си спомня как 525 000 войници, завърнали се от Афганистан през 1989 г., се превърнаха в „афганистански“ бандити, които тероризираха цялото население на СССР. И знае какво ще се случи, ако милион и половина войници, които знаят как професионално да убиват, ограбват и изнасилват, се върнат у дома от украинския фронт.
    Войната с Украйна позволи на Путин да се отърве от два милиона от най-активните противници на режима си, които той принуди да избягат от Русия, и от останалите млади хора. Руски мъже той или караше на фронта, или вербуваше в наказателните служби.
    Днес всяка война - с Украйна, с балтийските страни, с НАТО - и с когото и да било, е най-добрият начин да се принуди Русия да се подчини на Путин и неговата хунта.
    Разбира се, не съм военен експерт или политолог, но съм писател с добра памет.
    Спомням си как Роналд Рейгън, Маргарет Тачър и папа Йоан Павел II успяха да свалят цената на петрола до 9 долара за барел, дадоха на афганистанците „Стингър“ и по този начин спряха завземането на Афганистан от Москва и унищожиха СССР.
    Ако искате да спрете Путин и имперските амбиции на поне половината от руското население, тогава трябва да направите същото - да намалите цената на п

    Коментиран от #50

    15:22 12.09.2025

  • 49 РФ е един огромен КЕН eф !

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Европейски гражданин":

    И без това Москва и Питер са проектирани и построени изцяло от европейци от Италия, Франция, Германия ...

    15:23 12.09.2025

  • 50 Шойгу открадна парите

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "Шойгу открадна парите":

    Ако искате да спрете Путин и имперските амбиции на поне половината от руското население, тогава трябва да направите същото - да намалите цената на петрола до поне 25 долара за барел и да дадете на Украйна оръжията, които ще ѝ помогнат да смаже агресора.

    А що се отнася до желанието ви да установите американско-руски бизнес партньорски отношения, то не на думи, а на практика това може да се случи след сто години или, като цяло, никога.

    С уважение
    Едуард Топол, гражданин на САЩ и Израел.

    15:23 12.09.2025

  • 51 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Шойгу открадна парите":

    Това е повече от ясно за интелигентните и образованите хора,но е напълно безполезна информация за 70 годишните пенсионери и по младите алкохолици от махалата.лошото е че тръмп е подобен на тях и също няма как да разбере.

    15:25 12.09.2025

  • 52 Всичко е по план

    4 0 Отговор
    Закриват всичките 35 магазина на руската армия заради големи загуби, фалира.

    15:26 12.09.2025

  • 53 руски лъжци

    9 0 Отговор
    Руските лъжци говорят за мир, но всяка нощ убиват жени и деца.

    15:27 12.09.2025

  • 54 Това едно

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "Казуар":

    Ами те с лека ръка по заповед на Москва правеха българите в македонци. Така и бяха готови да отцепят още две части от България. Това са извратени и заразени с отрова до мозъка на костите си фашисти и идеологисти, нямащи нищо общо с обикновените хора. За пари и власт, за министерски, за управническа работа. Даже и за сапуни и за рокли на женатъ.

    15:28 12.09.2025

  • 55 Що така

    6 0 Отговор
    Китай има външен дълг близо 3 трилиона долара. Нали уж са супер свръх икономика с крадените технологии и копирането, а пак бая дълг имат.

    Коментиран от #59

    15:29 12.09.2025

  • 56 ян бибиян

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "това и ние го виждаме":

    Гайтанджиева каза, че там имало огромна биолаборатория на НАТО на 100м под земята.

    15:30 12.09.2025

  • 57 Таралеж

    5 0 Отговор
    М@йната ви, рушки мръши!

    15:33 12.09.2025

  • 58 Ане

    2 1 Отговор
    Забелязвам че тези които крепят корумпирана задруга на ГЕРБ и тези които защитават войната на Русия са може би двама трола най-малко на служба в момента. Вие нямате ли срам бе? Корумпирани майкопородавци?

    15:38 12.09.2025

  • 59 само

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Що така":

    Евъргранде има 300 милиарда дълг. Така е с плановата болшевишка икономика.

    15:40 12.09.2025

  • 60 Ами Псето на Фюрера

    3 0 Отговор
    не знае ли че с Путлеризъма нещо мирните инициативи не фървят

    Рашистите си искат 6-те цели на Специалната Военна Усрация?!

    15:48 12.09.2025

  • 61 !!!?

    5 0 Отговор
    ПЕСков е придворния палаш на Ку Чи Син...!!!?

    15:48 12.09.2025

  • 63 Накратко

    6 0 Отговор
    Твърденията на кремълските пудели и бункерния пcиxoпат са толкова нелепи и абсурдни, че даже не си заслужава да се коментират в детайли

    15:52 12.09.2025

  • 64 Споко

    1 0 Отговор
    Рашистите ще платят дълговете и на мадуристите и на Китайския Император.

    Важното е рашистите да са Сплотени около правата линия на Партията!
    Апропо, като рашистите си забраниха КПСС-то, сега какво ще правят без водещата роля на маркс-ленинизъма!

    15:54 12.09.2025

  • 66 От последната сводка,

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Москва са кървави убийци":

    още едно населено място в Днепропетровска област е освободено от укро нацистите и се вее руският трибагреник,с което за деня стават общо 3 освободени насели места.Та желанията ти са реално не осъществими, и ще си останат в сферата на мечтите които не се сбъдват. От близо 2 месеца ежедневното придвижване по фронтовата линия на руснаците в посока към Киев и западна крайна е от 1 км до няколко км дневно.

    16:04 12.09.2025

  • 67 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европейски гражданин":

    Циганче алах не ти ли каза да не хапеш ръката която те храни,анадънму Ахмеде

    16:12 12.09.2025

  • 68 Украинските земи са

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    исторически руски,така,че няма как да се изтеглят от своите си земи,след като има продажници които за шепа центове са готови да продадт и майка си и баща си като укро питеците. Щом не знаете как да стопанисвате дадената ви територия и ще хапете ръката която ви я е дала ще си получите заслуженото. Отделно руснаците не могат да окупират нещо което им принадлежи исторически,та стига с тези окупации и тем подобни брюкселски измишльотини от безмозъчни брюкселски тъпанари.

    16:13 12.09.2025

