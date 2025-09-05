"Руската икономика се влошава с бързи темпове"

Руската икономика понесе огромни щети през месец август, казва експертът и журналист Андрей Гурков в интервю за германската обществена телевизия АРД. Най-големият проблем е свързан с приходите от енергийните източници - Украйна предприе нова стратегия, в която методично напада руските рафинерии с дронове, посочва той. "Нападните бяха и износните маршрути на руския газ и петрол - пристанището Уст-Луга в Балтийско море, газопровода "Дружба". Много фактори влошиха през последните седмици макроикономическите показатели на Москва."

Данните за руската икономика от първата половина на годината показват, че тя значително се е забавила, подчертава Гурков. "Експерти от държавните банки, които са близки до Кремъл, казват, че по всичко личи, че руската икономика вече е навлязла в рецесия", обяснява журналистът. Официалните данни показват, че военната икономика продължава да расте или поне не е на червено, но за останалата част от руската икономика е точно обратното. Според Гурков това не означава, че Кремъл по някакъв начин планира да сложи край на войната заради финансови проблеми. Тя обаче става все по-скъпа за Москва - точно това е и целта на икономическите санкции, наложени от Запада.

Най-големият проблем е изключително високата инфлация

Военната икономика вече е взела превес за сметка на частния сектор, смята Андрей Гурков. Затова и в последните години много хора са сменили работата си и са започнали нова във военната индустрия, където печелят повече. Най-големият проблем на руската икономика обаче остава изключително високата инфлация, причинена от войната, смята експертът. Водещият лихвен процент доскоро беше 21 на сто, сега е 18%. "Никой среден бизнес, да не говорим пък за малък, не може да си позволи такова нещо", казва Гурков.

Но не само частният сектор страда - военната икономика също работи на предела на възможностите си, смята експертът. "Материалите вече са изхабени, но западните санкции не позволяват тези машини да бъдат подменени бързо. На практика има само един доставчик - Китай, и той, разбира се, се възползва от ситуацията в Русия и не предлага на руските купувачи най-евтините варианти."

Путин трябва да представи победа

Според Гурков руснаците днес по-силно усещат въздействието на войната в ежедневието си - най-вече заради нападенията над рафинерии, които водят до недостиг на гориво. "Ако това продължи и украинците продължат да атакуват рафинерии, несъмнено ще се стигне до раздразнение у хората." Журналистът обаче добавя: "Но не надценявайте тази възможност - няма да има бунт срещу войната".

"До 2014 година Путин имаше неписано правило с руския народ - даваме ви възможности, а вие не се месите в политиката", казва Гурков и обяснява, че сега е различно - след незаконното анексиране на Крим, хората бяха в еуфория и Путин прецени, че може да покачва популярността си като дава на руснаците нови и нови победи, както и поне някаква стабилност. По думите на журналиста вече не може да става дума за стабилност, но това вече не се и очаква. Очаква се само победа. "Това е големият проблем на Путин. Той трябва да представи някаква победа пред народа. Хората може да се редят на опашки на бензиностанциите, но ако Русия спечели войната - всичко ще бъде простено. Затова и Путин не спира да подкопава опитите за постигане на примирие", коментира Гурков.

"Зимата ще е много трудна за Кремъл"

На Кремъл вече му е трудно да продължава войната при настоящите икономически условия, смята Андрей Гурков. "Путин вече не може да харчи без ограничения, например за безумно високите премии, които се плащат на доброволците, за да отидат на война и след това да ги получат семействата им, тъй като доброволците често така и не се връщат от войната", отбелязва Гурков. Разбира се, Кремъл не може и да си позволи просто да започне да печата пари, защото това само ще увеличи инфлацията.

"Мисля, че зимата ще е много тежка за Кремъл и може да повлияе на готовността за преговори през пролетта. Колкото по-болезнени са украинските нападения не само срещу рафинерии, но и срещу руската икономика като цяло, срещу руските военни заводи, толкова по-бързо ще бъде достигната тази фаза. Но още не се е стигнало дотам$, казва Гурков.

Според журналиста в момента Тръмп е единствената надежда на Путин - той се надява, че американският президент ще му помогне и ще окаже натиск на Украйна. Путин се надява, че европейците ще проявят слабост и ще спрат да полагат усилия. "Това не бива да се случва. Увеличаването на санкционния натиск сега е средство за постигането на справедлив край на войната. Не през следващите седмици или месеци, но в перспектива от една година", смята Гурков.

Владимир Путин обаче продължава да участва в икономически форуми - наскоро в този във Владивосток. Според Гурков това е важно за поддържане на имиджа му и за да демонстрира, че Русия не е в международна изолация. И въпреки близките отношения с Китай, които Путин не спира да демонстрира, големи инвестиции - например в автомобилната промишленост, не могат да се очакват, смята журналистът. "В Русия цари голямо разочарование от това, че Китай не инвестира в страната, а по-скоро наводнява пазара със своите продукти."

Автор: Екарт Аретц (ARD)