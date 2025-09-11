Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова нарече интервюто с певицата Алла Пугачова "базар на лицемерието", пише ТАСС, цитирана от Фокус.
"Има произведение [името на което] по-късно се превърна в често срещана фраза - "Панаир на суетата". И това е базар на лицемерието", каза Захарова.
Алла Пугачова е коментира напускането си от Русия в интервю с журналистката Катерина Гордеева. След началото на войната в Украйна Максим Галкин (признат за чуждестранен агент в Руската федерация) и Пугачова напуснаха Русия и заминаха за Израел.
Според Пугачова, тя наистина е наричана "предателка на Русия", но тя не се счита за такава и не смята, че е "избягала" от страната, както понякога пишат за нея.
"От сцената и дори от политическата арена трябва да се махнеш навреме. А какво съм предала? Отдавна заявих, че мога да напусна Родината само в един случай – ако Родината ме предаде. Тя ме предаде, но милиони почитатели не ме предават“, казва тя в интервюто.
Мария Захарова за интервюто на Алла Пугачова: Базар на лицемерието
11 Септември, 2025 19:35 1 176 37
След началото на войната в Украйна Максим Галкин, признат за чуждестранен агент в Руската федерация и Пугачова напуснаха Русия и заминаха за Израел
Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова нарече интервюто с певицата Алла Пугачова "базар на лицемерието", пише ТАСС, цитирана от Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урсулица фондеЛайнер
Коментиран от #4
19:36 11.09.2025
2 Марчеее , марче
Коментиран от #5, #26
19:37 11.09.2025
3 Чеченска война
Коментиран от #8
19:40 11.09.2025
4 да питам
До коментар #1 от "Урсулица фондеЛайнер":Не се ли от търси , от причините , които ти създадоха землянките у Габровския Балкан ?
19:41 11.09.2025
5 Помъчи се да се върне в Русия
До коментар #2 от "Марчеее , марче":Огромен руски пазар
Но не можа да продаде билетите. Феновете я отритнаха
Коментиран от #14, #31
19:42 11.09.2025
6 Ваййййй
Коментиран от #12
19:43 11.09.2025
7 Ваййййй, а за
19:45 11.09.2025
8 Я кажи ,
До коментар #3 от "Чеченска война":Коя Чеченская ?! Дудаев каза точно това , което след 20 години стана .. шшшшт
19:45 11.09.2025
9 Някой
19:46 11.09.2025
10 Механик
Когато Алла гребше с пълни лъжици от "государствените" блага, тогава беше рускиня. Когато усети, че вече не я бива и на сцената излизат млади изпълнители, които са обичани от публиката, тя реши да играе еврейската карта и да се прави на ощипана мома.
Ало, Алла, ало-ало!
Коментиран от #15, #19
19:47 11.09.2025
11 ЯКО
19:47 11.09.2025
12 Саша Грей
До коментар #6 от "Ваййййй":Тази Родина е предала абсолютно всичките си културни дейци.
Коментиран от #16
19:48 11.09.2025
13 Мартин
19:48 11.09.2025
14 мдаааа
До коментар #5 от "Помъчи се да се върне в Русия":Доста се е "мъчила" ... Абе , откъде ви намират такива фантазьори ?
Коментиран от #23
19:49 11.09.2025
15 Тихо пръдльо!
До коментар #10 от "Механик":Некомпетентен си в областа на музиката.
19:49 11.09.2025
16 Всяка сутрин милиарди хора по света
До коментар #12 от "Саша Грей":Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.
Коментиран от #35
19:49 11.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Николова , София
19:50 11.09.2025
19 Монтьора ,
До коментар #10 от "Механик":Както винаги , бля , бля ,бляааа ..
19:51 11.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Абе кво да говорим
19:53 11.09.2025
22 Факт
19:53 11.09.2025
23 Бай Тошо
До коментар #14 от "мдаааа":Пугачова е най-обичаната руска певица.Захарова и шайката докопала се до Кремъл е временно явление което след време ще бъде плюто и мразено от руският народ.
КОПЕЙЦИТЕ ДА ЧЕТАТ!ДА НЕ СЕ НАПЪВАТ.
Коментиран от #30
19:54 11.09.2025
24 Напомняне
19:55 11.09.2025
25 Руzzкий корабль ,
19:56 11.09.2025
26 Ясно като бел ден
До коментар #2 от "Марчеее , марче":Имаш предвид килата ли. Ала предаде страната си. Отиде в Израел, не ѝ се получи, сега е в Латвия. Беше звезда в СССР, сега е гаснеща дебела звезда.
19:56 11.09.2025
27 Хмм
19:57 11.09.2025
28 Анонимен
19:57 11.09.2025
29 Голям джумбиш
Коментиран от #34
19:57 11.09.2025
30 Бай той Толстой
До коментар #23 от "Бай Тошо":Глупости.Колкото Лили Иванова -време е за гробищата.С тия кавъри🤗
19:58 11.09.2025
31 Ясно като бел ден
До коментар #5 от "Помъчи се да се върне в Русия":Така е. Предателите в Русия не са на почит. Ала предаде страната и почитателите си. А Цеца Величкович пееше всяка вечер на мостовете в Белград, за да не ги бомбят натовските терористи.
Коментиран от #33
20:01 11.09.2025
32 ВСЪШНОСТ!
20:03 11.09.2025
33 Бел ден
До коментар #31 от "Ясно като бел ден":СВО-то е същото , ако има място за сравнение ..
20:06 11.09.2025
34 НАЛИ?!
До коментар #29 от "Голям джумбиш":Ама вдигна на крак цялото НАТО,с едни мижави дрончета -...🤣😂😝😆!...
20:07 11.09.2025
35 име
До коментар #16 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":Важното е, че сега всеки ден, всеки час, на всякъде има сopocоиди, чията глава е окупирана от Русия!
20:08 11.09.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.