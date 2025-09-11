Новини
Мария Захарова за интервюто на Алла Пугачова: Базар на лицемерието

11 Септември, 2025 19:35

След началото на войната в Украйна Максим Галкин, признат за чуждестранен агент в Руската федерация и Пугачова напуснаха Русия и заминаха за Израел

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова нарече интервюто с певицата Алла Пугачова "базар на лицемерието", пише ТАСС, цитирана от Фокус.

"Има произведение [името на което] по-късно се превърна в често срещана фраза - "Панаир на суетата". И това е базар на лицемерието", каза Захарова.

Алла Пугачова е коментира напускането си от Русия в интервю с журналистката Катерина Гордеева. След началото на войната в Украйна Максим Галкин (признат за чуждестранен агент в Руската федерация) и Пугачова напуснаха Русия и заминаха за Израел.

Според Пугачова, тя наистина е наричана "предателка на Русия", но тя не се счита за такава и не смята, че е "избягала" от страната, както понякога пишат за нея.

"От сцената и дори от политическата арена трябва да се махнеш навреме. А какво съм предала? Отдавна заявих, че мога да напусна Родината само в един случай – ако Родината ме предаде. Тя ме предаде, но милиони почитатели не ме предават“, казва тя в интервюто.


Русия
  • 1 Урсулица фондеЛайнер

    33 9 Отговор
    Напълних кюлотите с тия дронове

    Коментиран от #4

    19:36 11.09.2025

  • 2 Марчеее , марче

    17 21 Отговор
    Много си маленкая , да я коментираш ...

    Коментиран от #5, #26

    19:37 11.09.2025

  • 3 Чеченска война

    34 5 Отговор
    МА тя Погачата съвсем се оля да съжалява за Дудаев! Днеска не можах да повярвам, докъде е пропаднала!

    Коментиран от #8

    19:40 11.09.2025

  • 4 да питам

    4 17 Отговор

    До коментар #1 от "Урсулица фондеЛайнер":

    Не се ли от търси , от причините , които ти създадоха землянките у Габровския Балкан ?

    19:41 11.09.2025

  • 5 Помъчи се да се върне в Русия

    29 6 Отговор

    До коментар #2 от "Марчеее , марче":

    Огромен руски пазар
    Но не можа да продаде билетите. Феновете я отритнаха

    Коментиран от #14, #31

    19:42 11.09.2025

  • 6 Ваййййй

    30 5 Отговор
    Родината я била предала тая баба изперкала ..... Че и от цял свят решила баш в коптора Израел да отиде че барем земята на някой палестинец в Западният бряг да открадне. На стари години съвсем превъртя верно

    Коментиран от #12

    19:43 11.09.2025

  • 7 Ваййййй, а за

    19 0 Отговор
    Максим Галкин въобще да не говорим ....

    19:45 11.09.2025

  • 8 Я кажи ,

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Чеченска война":

    Коя Чеченская ?! Дудаев каза точно това , което след 20 години стана .. шшшшт

    19:45 11.09.2025

  • 9 Някой

    7 3 Отговор
    Такива певци и актьори са супер зависими и ги удря расизма налагащ им ограничения. Дори по българската конституция права не се делят по етнос, но точно това правят от запада. От тази зависимост не могат дори да си изкажат реалното мнение.

    19:46 11.09.2025

  • 10 Механик

    25 8 Отговор
    Никога не е късно да станеш за резил е казал нашият народ.
    Когато Алла гребше с пълни лъжици от "государствените" блага, тогава беше рускиня. Когато усети, че вече не я бива и на сцената излизат млади изпълнители, които са обичани от публиката, тя реши да играе еврейската карта и да се прави на ощипана мома.
    Ало, Алла, ало-ало!

    Коментиран от #15, #19

    19:47 11.09.2025

  • 11 ЯКО

    17 2 Отговор
    ШУТ У ДрЪТИЯ ЗАД-НИК НА ПОГАЧАТА

    19:47 11.09.2025

  • 12 Саша Грей

    3 13 Отговор

    До коментар #6 от "Ваййййй":

    Тази Родина е предала абсолютно всичките си културни дейци.

    Коментиран от #16

    19:48 11.09.2025

  • 13 Мартин

    7 13 Отговор
    Захаровта е е изкукала от алкохол и Бело.Дъно.

    19:48 11.09.2025

  • 14 мдаааа

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Помъчи се да се върне в Русия":

    Доста се е "мъчила" ... Абе , откъде ви намират такива фантазьори ?

    Коментиран от #23

    19:49 11.09.2025

  • 15 Тихо пръдльо!

    3 6 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Некомпетентен си в областа на музиката.

    19:49 11.09.2025

  • 16 Всяка сутрин милиарди хора по света

    4 11 Отговор

    До коментар #12 от "Саша Грей":

    Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #35

    19:49 11.09.2025

  • 18 Николова , София

    6 7 Отговор
    Алла (Rus) и Лили ив (BG). никога не бяха харесвани от интелигенцията на България и Русия...те са любимки на висшата номенклатура на НРБ и СССР...не могат да пеят и тогава не са могли ..явно са отваряли краката на навреме на правилните другари

    19:50 11.09.2025

  • 19 Монтьора ,

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Както винаги , бля , бля ,бляааа ..

    19:51 11.09.2025

  • 21 Абе кво да говорим

    5 1 Отговор
    Максим Галкин летя до Кипър когато започна войната между Израел и Иран. В Лимасол Галкин и Пугачева притежават мезонет и къща на морския бряг.През 2024 г. Галкин се оплака от необходимостта да крие израелското си гражданство - художникът заяви, че с израелски паспорт не е бил допуснат в 16 държави. След това, добави Галкин, е използвал кипърски паспорт, за да пътува до други страни.

    19:53 11.09.2025

  • 22 Факт

    1 1 Отговор
    Раздава всекиму заслуженото!

    19:53 11.09.2025

  • 23 Бай Тошо

    2 10 Отговор

    До коментар #14 от "мдаааа":

    Пугачова е най-обичаната руска певица.Захарова и шайката докопала се до Кремъл е временно явление което след време ще бъде плюто и мразено от руският народ.
    КОПЕЙЦИТЕ ДА ЧЕТАТ!ДА НЕ СЕ НАПЪВАТ.

    Коментиран от #30

    19:54 11.09.2025

  • 24 Напомняне

    1 4 Отговор
    Корените и на Пугачова, и на Захарова са оттам, където е сега певицата. И какво излиза - една дъщеря сионова срещу друга. Присмяла се кука на крива бука...

    19:55 11.09.2025

  • 25 Руzzкий корабль ,

    1 3 Отговор
    Пошёл , , знаеш куда ... 🤭😁

    19:56 11.09.2025

  • 26 Ясно като бел ден

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Марчеее , марче":

    Имаш предвид килата ли. Ала предаде страната си. Отиде в Израел, не ѝ се получи, сега е в Латвия. Беше звезда в СССР, сега е гаснеща дебела звезда.

    19:56 11.09.2025

  • 27 Хмм

    4 1 Отговор
    на нейната възраст ѝ е простено, но тя всъщност последва съпруга си, отидоха в Израел и като разбраха, че децата им задължително ще служат в армията, дори момиченцето, се изнесоха в Кипър, но се е обличала като клоун винаги и е задушавала младите таланти, Лили Иванова нямаше такава власт, тя само пее, а Пугачова управляваше музикалния живот в страната

    19:57 11.09.2025

  • 28 Анонимен

    5 1 Отговор
    С какво Родината е предала Лисана?

    19:57 11.09.2025

  • 29 Голям джумбиш

    4 2 Отговор
    Руската морска пехота щурмува украински позиции на велосипеди. Ееехехехехехе, страхотен джумбиш.

    Коментиран от #34

    19:57 11.09.2025

  • 30 Бай той Толстой

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Бай Тошо":

    Глупости.Колкото Лили Иванова -време е за гробищата.С тия кавъри🤗

    19:58 11.09.2025

  • 31 Ясно като бел ден

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Помъчи се да се върне в Русия":

    Така е. Предателите в Русия не са на почит. Ала предаде страната и почитателите си. А Цеца Величкович пееше всяка вечер на мостовете в Белград, за да не ги бомбят натовските терористи.

    Коментиран от #33

    20:01 11.09.2025

  • 32 ВСЪШНОСТ!

    1 2 Отговор
    никога не съм слушал руска или съветска естрада с удоволствие…там разни Кобзон, Могумаев, Ротару… Единствената, която без да я харесвам, казвам, че си я бива като вокални качества е Пугачова… добре все пак че напусна сцената… Де да можеше така и Лили!

    20:03 11.09.2025

  • 33 Бел ден

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ясно като бел ден":

    СВО-то е същото , ако има място за сравнение ..

    20:06 11.09.2025

  • 34 НАЛИ?!

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Голям джумбиш":

    Ама вдигна на крак цялото НАТО,с едни мижави дрончета -...🤣😂😝😆!...

    20:07 11.09.2025

  • 35 име

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    Важното е, че сега всеки ден, всеки час, на всякъде има сopocоиди, чията глава е окупирана от Русия!

    20:08 11.09.2025

