Доналд Тръмп: С висока степен на сигурност, заловихме го!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че заподозреният за убийството на Чарли Кърк е заловен, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
"С висока степен на сигурност, заловихме го", каза Тръмп в интервю на живо по телевизия "Фокс нюз".
Тръмп добави, че пастор, който е имал връзки и с правоприлагащите органи, е предал заподозрения на властите.
"Някой, който е бил много близо до него, е казал: "Хм, това е той", каза още Тръмп.
Пресконференцията за най-новата информация по разследването на убийството на Чарли Кърк бе отложена с 30 минути до 9:30 ч. източноамериканско време (16:30 ч. българско време), съобщиха от канцеларията на губернатора на щата Юта, цитирани от американската телевизия Си Ен Ен.
Отлагането идва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред телевизия "Фокс Нюз", че заподозрян за убийството е задържан след информация от "някой, който е бил много близо до него".
Си Ен Ен съобщи, че задържаният мъж е признал пред баща си, че той е стрелецът.
Американският десен активист Чарли Кърк бе убит с един изстрел в сряда, което полицията определи като целенасочена атака, а губернаторът на щата Юта го нарече политическо убийство. Кърк бе съосновател на политическата организация с нестопанска цел "Търнинг Пойнт Ю Ес Ей" (Turning Point USA) и беше близък съюзник на Тръмп.
1 та той си е
Коментиран от #19, #27, #29
16:22 12.09.2025
3 Факт
16:23 12.09.2025
5 Последния Софиянец
16:25 12.09.2025
6 интересно
Коментиран от #9, #15
16:26 12.09.2025
7 Българин...
Коментиран от #10
16:26 12.09.2025
8 Сатана Z
16:26 12.09.2025
9 Град Козлодуй
До коментар #6 от "интересно":Той БАЙДЪНА не знае на кой свят живее! Не става за наемен убиец!
Коментиран от #13
16:27 12.09.2025
10 българин ли
До коментар #7 от "Българин...":Ти пък българин се изкара?
16:29 12.09.2025
11 Уса
Коментиран от #17, #33
16:29 12.09.2025
12 Голяма работа
Коментиран от #14
16:30 12.09.2025
13 интересно
До коментар #9 от "Град Козлодуй":Така е , ама сега всичко се преписва на Байдън и на джендърите!
Коментиран от #24
16:31 12.09.2025
14 Атина Палада
До коментар #12 от "Голяма работа":Този е разпространявал консерватизма сред студентите и е бил против извращенията на л.ине.растите с нам си колко пола ..
Та,с коментара си ,ти твърдиш,че ватенките са нормалната част от обществото.А л.ибера.стите са извратеняците....Твърдението ти е правилно!
Доживях да видя тук у форума един ш.орош да признае истината.
16:35 12.09.2025
15 Ми не
До коментар #6 от "интересно":Путин е. Той единствени има интерес, а и Тръмпеску и той.
16:35 12.09.2025
16 бай Ставри
16:35 12.09.2025
17 Не е
До коментар #11 от "Уса":решибозук е.
16:36 12.09.2025
18 бай Ставри
16:37 12.09.2025
19 БайДанчо
До коментар #1 от "та той си е":Заловете и другия Убиец на века.
Той се крие в бункера някъде около Киев.
И е много опасен за Света!
Коментиран от #25
16:38 12.09.2025
20 Ивелин Михайлов
16:39 12.09.2025
22 Сампда не излезе като
16:40 12.09.2025
23 Кирк
Заяви че Крим е руски.
Наркоманът го вкара в Миротворци.
Украйна има интерес Кирк да бъде убит
Коментиран от #40
16:40 12.09.2025
24 Атина Палада
До коментар #13 от "интересно":Под Байдън се разбира либ.ераст.ите...И ти самият си го написал ,явно като ирония ,но не осъзнаваш,че асоциацията е веднага с д.емо.кратите ,които са готови вече и на гражданска в.ойна да направят само и само да се върнат на власт
16:40 12.09.2025
25 В 0ункер за 1,5 млн.долара
До коментар #19 от "БайДанчо":В Иваново-Вознесенск е
16:42 12.09.2025
27 Ясно като бел ден
До коментар #1 от "та той си е":С голяма доза на сигурност доказваш с коментара си, че си гола вода и примат.
16:45 12.09.2025
28 Бисмарк
16:48 12.09.2025
29 Бай Ставри
До коментар #1 от "та той си е":Заедно с леля ти бяха на к.алъп и там го хванахме
16:48 12.09.2025
30 Механик
Но истината почти винаги е, че не тоя който натиска спусъка е убиец. Убиец е тоя който има интерес от убийството.
Коментиран от #38, #76
16:48 12.09.2025
31 Бивш партиен секретар днес евроатлантик
16:51 12.09.2025
32 az СВО Победа80
За назидание на всучки ултралиберални луди в САЩ и Европа.
Коментиран от #34, #35
16:52 12.09.2025
33 За протокола
До коментар #11 от "Уса":Тайлър Робинсън, 22-годишен жител на Юта!
Коментиран от #39
16:53 12.09.2025
34 Осведомен
До коментар #32 от "az СВО Победа80":Стрелецът е привърженик на гръмнатият.Случеа се.
16:55 12.09.2025
35 Хохо Бохо
До коментар #32 от "az СВО Победа80":Ще ми олигавиш мръвката публично за 5 долара.Една торба рубли.
16:56 12.09.2025
37 Лий Харви Осуалд
16:57 12.09.2025
38 Не ме интересува
До коментар #30 от "Механик":Точен е бил обаче.
16:57 12.09.2025
39 az СВО Победа80
До коментар #33 от "За протокола":Робъртсън му е фамилията
16:57 12.09.2025
40 Добре де
До коментар #23 от "Кирк":Повече няма да прави така.
16:58 12.09.2025
41 За протокола
Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола отхвърли искането и заяви, че процедурните правила, изискващи почитта, трябва да бъдат официално представени при откриването на пленарно заседание.
Вицепрезидентът Катарина Барли заяви: "Обсъдихме това и знаете, че президентът отказа минута мълчание“, докато центристките и леви членове ръкопляскаха.!
Коментиран от #42
16:59 12.09.2025
42 Кочо
До коментар #41 от "За протокола":Че кой е пък този да му пазят минута мълчание.Некъв палячо.
Коментиран от #44
17:01 12.09.2025
43 Копейки,
Коментиран от #47
17:02 12.09.2025
44 Атина Палада
До коментар #42 от "Кочо":С защо са го определили като политическо убийство? Да не го бяха определяли тогава като такова.
17:04 12.09.2025
46 Честито
Коментиран от #48, #63
17:05 12.09.2025
47 Атина Палада
До коментар #43 от "Копейки,":Верно е .Тръгнали са на яка сеч..Трепат на корем и му викат ценности и демокрация .В Германия само за 14 дни са убили цели 7(седем) лидери на АзГ ..
Коментиран от #50
17:06 12.09.2025
48 Ицо
До коментар #46 от "Честито":Глътнал е оловцето.
17:07 12.09.2025
49 Пълен аматьор,
22 годишен хашлак, признал на баща си, а пасторът му го издал?!
Тръмпистите по света и у нас, вкл. тук във Факти, продъниха земята да внушават как почвала гражданската война!
Специалисти от всякакъв калибър прогнозираха края на САЩ!
Копейки и тръмписти в дружен хор предсказах края на либералната демокрация и началото на Новия ред!
На всички сериозни доводи от наша страна , без емоции и пристрастия, отговораяха с озъбени физиономии.
Йоловски, Ко станА бе, брат?!😜
Коментиран от #59, #74
17:08 12.09.2025
51 Mими Кучева🐕🦺
17:09 12.09.2025
52 Сега остава
17:12 12.09.2025
53 Мистър Колт
Затова е велика.
17:13 12.09.2025
54 az СВО Победа80
Коментиран от #61
17:14 12.09.2025
55 Скоро любовната драма
Хахахаха
Чарли ще се окаже Барби.
17:14 12.09.2025
56 Удряйте братя украинци
Коментиран от #68
17:15 12.09.2025
57 Да се посмеем заедно:
Колкото и невероятно да ви се струва, Чарли Кърк беше убит от „добрите сили“, от правилно мислещите. От тези, които решиха, че каквото и да кажат или да направят, са от правилната страна на историята и на закона. Дори не от правилната страна, а от богопомазаната страна. Чарли Кърк беше убит от „надхората“.
И т.н. и т.н. тръмпистка боза! 🤥
17:15 12.09.2025
58 И това какво го интересува
Коментиран от #64
17:15 12.09.2025
59 az СВО Победа80
До коментар #49 от "Пълен аматьор,":Гражданската война в САЩ отдавна вече тече.
Коментиран от #62
17:17 12.09.2025
60 Гост
17:17 12.09.2025
61 Осведомен
До коментар #54 от "az СВО Победа80":Дъщерята на Дмитрий Песков живее дълги години в Париж и е активист и подкрепя ЛГБТ общността.(Видео+ интервю)
Пак слаб 2.
Коментиран от #67, #71
17:18 12.09.2025
62 Ти за САЩ не се тревожи.
До коментар #59 от "az СВО Победа80":За азиатската кочина се тревожи.Там ще се спасяваш.
17:20 12.09.2025
63 Гост
До коментар #46 от "Честито":Бил "консерватор"... Всеки истински консерватор в щатите също би го гръмнал, само ако чуе, че хвали съвецко ченге...
Коментиран от #65
17:20 12.09.2025
65 Т.е.
До коментар #63 от "Гост":Копейките да си знаят!
17:23 12.09.2025
66 az СВО Победа80
Коментиран от #75
17:23 12.09.2025
67 Това е безспорен
До коментар #61 от "Осведомен":Факт.
17:23 12.09.2025
68 Само така!
До коментар #56 от "Удряйте братя украинци":Удри копейката с лопатата!
Коментиран от #72
17:24 12.09.2025
69 Пониии🦄,
До коментар #64 от "Чувам квичене на проруzkи свине":Чува се само радосно цвилене на понита, розови понита!
17:25 12.09.2025
70 А где
Коментиран от #80
17:26 12.09.2025
72 Копейка не се удря!
До коментар #68 от "Само така!":Копейка се набива в земята.
17:27 12.09.2025
73 Търновец
17:28 12.09.2025
74 Атина Палада
До коментар #49 от "Пълен аматьор,":Годините нямат общо с това ,дали си добър стрелец или не.Може да си на 40 или 50 и да си аматьор ,но може да си на 22 и да си отличен стрелец . А за останалото в коментара ти,дори не си струва човек да го коментира...То е боза и не може да се коментира
17:29 12.09.2025
76 Най-близкия
До коментар #30 от "Механик":Докладвал го е баща му. Който всъщност е споменатия "пастор, който е имал връзки и с правоприлагащите органи"
Но журналистиката си оставя винаги поле за маневри, чрез омъгляване,
Не се споменава и за ЛГБТ връзката
17:32 12.09.2025
77 Копейки,
Коментиран от #83
17:32 12.09.2025
78 Симо
17:34 12.09.2025
79 ФАКТ
Е,не доживя да види.
17:36 12.09.2025
81 Абсурдистан
17:38 12.09.2025
84 az СВО Победа80
1. Демократическата партия е решила да вземе властта със сила.
2. Политическите убийства в САЩ ще продължат.
3. Разколът в САЩ е тотален и няма връщане на ситуацията назад.
4. Предстои сблъсък на радикализираните демократи и републиканци, а с оглед на степентта на въоръженост на населението в САЩ стрелбата ще бъде интензивна.
17:44 12.09.2025