Доналд Тръмп: С висока степен на сигурност, заловихме го!

12 Септември, 2025 16:20, обновена 12 Септември, 2025 16:58

Американският десен активист Чарли Кърк беше убит с един изстрел в сряда, което полицията определи като целенасочена атака, а губернаторът на щата Юта го нарече политическо убийство

Доналд Тръмп: С висока степен на сигурност, заловихме го! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че заподозреният за убийството на Чарли Кърк е заловен, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

"С висока степен на сигурност, заловихме го", каза Тръмп в интервю на живо по телевизия "Фокс нюз".

Тръмп добави, че пастор, който е имал връзки и с правоприлагащите органи, е предал заподозрения на властите.

"Някой, който е бил много близо до него, е казал: "Хм, това е той", каза още Тръмп.

Пресконференцията за най-новата информация по разследването на убийството на Чарли Кърк бе отложена с 30 минути до 9:30 ч. източноамериканско време (16:30 ч. българско време), съобщиха от канцеларията на губернатора на щата Юта, цитирани от американската телевизия Си Ен Ен.

Отлагането идва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред телевизия "Фокс Нюз", че заподозрян за убийството е задържан след информация от "някой, който е бил много близо до него".

Си Ен Ен съобщи, че задържаният мъж е признал пред баща си, че той е стрелецът.

Американският десен активист Чарли Кърк бе убит с един изстрел в сряда, което полицията определи като целенасочена атака, а губернаторът на щата Юта го нарече политическо убийство. Кърк бе съосновател на политическата организация с нестопанска цел "Търнинг Пойнт Ю Ес Ей" (Turning Point USA) и беше близък съюзник на Тръмп.


САЩ
  • 1 та той си е

    9 56 Отговор
    в бункера някъде около мацква. Как сте го заловили?

    Коментиран от #19, #27, #29

    16:22 12.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Факт

    44 3 Отговор
    Да, ама нашите мисирки си мелят едно и също по тв.

    16:23 12.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    33 9 Отговор
    Пастор е издал убиецът.Нарушил е тайната на изповедта.

    16:25 12.09.2025

  • 6 интересно

    36 6 Отговор
    Да не се окаже Байдън .?

    Коментиран от #9, #15

    16:26 12.09.2025

  • 7 Българин...

    36 11 Отговор
    Цар Владимир Путин е Велик!!!

    Коментиран от #10

    16:26 12.09.2025

  • 8 Сатана Z

    37 6 Отговор
    Руският спецназ "Алфа" е заловил в суми 8 Американски офицери та най Дончо сега си има други ядове.

    16:26 12.09.2025

  • 9 Град Козлодуй

    29 7 Отговор

    До коментар #6 от "интересно":

    Той БАЙДЪНА не знае на кой свят живее! Не става за наемен убиец!

    Коментиран от #13

    16:27 12.09.2025

  • 10 българин ли

    7 16 Отговор

    До коментар #7 от "Българин...":

    Ти пък българин се изкара?

    16:29 12.09.2025

  • 11 Уса

    33 3 Отговор
    Искаме да знаем,дали убиеца е третополов извратен примат

    Коментиран от #17, #33

    16:29 12.09.2025

  • 12 Голяма работа

    11 25 Отговор
    Една американска ватенка по-малко.

    Коментиран от #14

    16:30 12.09.2025

  • 13 интересно

    7 12 Отговор

    До коментар #9 от "Град Козлодуй":

    Така е , ама сега всичко се преписва на Байдън и на джендърите!

    Коментиран от #24

    16:31 12.09.2025

  • 14 Атина Палада

    26 4 Отговор

    До коментар #12 от "Голяма работа":

    Този е разпространявал консерватизма сред студентите и е бил против извращенията на л.ине.растите с нам си колко пола ..
    Та,с коментара си ,ти твърдиш,че ватенките са нормалната част от обществото.А л.ибера.стите са извратеняците....Твърдението ти е правилно!
    Доживях да видя тук у форума един ш.орош да признае истината.

    16:35 12.09.2025

  • 15 Ми не

    4 18 Отговор

    До коментар #6 от "интересно":

    Путин е. Той единствени има интерес, а и Тръмпеску и той.

    16:35 12.09.2025

  • 16 бай Ставри

    13 3 Отговор
    Пасторът Кръстъо или Кристоферсън се казва !?

    16:35 12.09.2025

  • 17 Не е

    2 22 Отговор

    До коментар #11 от "Уса":

    решибозук е.

    16:36 12.09.2025

  • 18 бай Ставри

    8 9 Отговор
    Стрелецът е Петров или Баширов !? Ама те са неуловими. При всички случаи стрелецът вече е на доклад при Путин.

    16:37 12.09.2025

  • 19 БайДанчо

    25 2 Отговор

    До коментар #1 от "та той си е":

    Заловете и другия Убиец на века.
    Той се крие в бункера някъде около Киев.
    И е много опасен за Света!

    Коментиран от #25

    16:38 12.09.2025

  • 20 Ивелин Михайлов

    14 0 Отговор
    Ще има смъртно наказание 😏

    16:39 12.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Сампда не излезе като

    18 0 Отговор
    оня, дето стреля по Тръмп на голф игрището... Върнал се от Украйна...Че тогава порочеството за бомбене на Украйна от американски самолети може и да се сбъдне...

    16:40 12.09.2025

  • 23 Кирк

    24 1 Отговор
    Нарече Зеленски престъпник и отговорен за милионите убити украинци.
    Заяви че Крим е руски.
    Наркоманът го вкара в Миротворци.
    Украйна има интерес Кирк да бъде убит

    Коментиран от #40

    16:40 12.09.2025

  • 24 Атина Палада

    14 0 Отговор

    До коментар #13 от "интересно":

    Под Байдън се разбира либ.ераст.ите...И ти самият си го написал ,явно като ирония ,но не осъзнаваш,че асоциацията е веднага с д.емо.кратите ,които са готови вече и на гражданска в.ойна да направят само и само да се върнат на власт

    16:40 12.09.2025

  • 25 В 0ункер за 1,5 млн.долара

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "БайДанчо":

    В Иваново-Вознесенск е

    16:42 12.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ясно като бел ден

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "та той си е":

    С голяма доза на сигурност доказваш с коментара си, че си гола вода и примат.

    16:45 12.09.2025

  • 28 Бисмарк

    7 4 Отговор
    Изкараш ли американското гризли от бърлогата,няма връщане

    16:48 12.09.2025

  • 29 Бай Ставри

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "та той си е":

    Заедно с леля ти бяха на к.алъп и там го хванахме

    16:48 12.09.2025

  • 30 Механик

    14 1 Отговор
    Не е чудно да го предал някой близък. То си има и приказка за това. "Само от добър приятел става качествен предател."
    Но истината почти винаги е, че не тоя който натиска спусъка е убиец. Убиец е тоя който има интерес от убийството.

    Коментиран от #38, #76

    16:48 12.09.2025

  • 31 Бивш партиен секретар днес евроатлантик

    10 0 Отговор
    Да живее братския американски народ

    16:51 12.09.2025

  • 32 az СВО Победа80

    9 2 Отговор
    Дано екзекуцията му да е публична!
    За назидание на всучки ултралиберални луди в САЩ и Европа.

    Коментиран от #34, #35

    16:52 12.09.2025

  • 33 За протокола

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "Уса":

    Тайлър Робинсън, 22-годишен жител на Юта!

    Коментиран от #39

    16:53 12.09.2025

  • 34 Осведомен

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "az СВО Победа80":

    Стрелецът е привърженик на гръмнатият.Случеа се.

    16:55 12.09.2025

  • 35 Хохо Бохо

    3 3 Отговор

    До коментар #32 от "az СВО Победа80":

    Ще ми олигавиш мръвката публично за 5 долара.Една торба рубли.

    16:56 12.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Лий Харви Осуалд

    2 3 Отговор
    Циониска лъжа ! Някой невинен ще отнесе това убийство.

    16:57 12.09.2025

  • 38 Не ме интересува

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "Механик":

    Точен е бил обаче.

    16:57 12.09.2025

  • 39 az СВО Победа80

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "За протокола":

    Робъртсън му е фамилията

    16:57 12.09.2025

  • 40 Добре де

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "Кирк":

    Повече няма да прави така.

    16:58 12.09.2025

  • 41 За протокола

    7 3 Отговор
    Европейският парламент овладян от джендъpите отхвърли искането за минута мълчание за Чарли Кърк след убийството!
    Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола отхвърли искането и заяви, че процедурните правила, изискващи почитта, трябва да бъдат официално представени при откриването на пленарно заседание.
    Вицепрезидентът Катарина Барли заяви: "Обсъдихме това и знаете, че президентът отказа минута мълчание“, докато центристките и леви членове ръкопляскаха.!

    Коментиран от #42

    16:59 12.09.2025

  • 42 Кочо

    1 4 Отговор

    До коментар #41 от "За протокола":

    Че кой е пък този да му пазят минута мълчание.Некъв палячо.

    Коментиран от #44

    17:01 12.09.2025

  • 43 Копейки,

    3 3 Отговор
    Всички ви знаят!!Няма отърване.

    Коментиран от #47

    17:02 12.09.2025

  • 44 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Кочо":

    С защо са го определили като политическо убийство? Да не го бяха определяли тогава като такова.

    17:04 12.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Честито

    6 5 Отговор
    Братушката Кърк повече няма да може да възхвалява комунистическите престъпници и руската болшевишка диктатура

    Коментиран от #48, #63

    17:05 12.09.2025

  • 47 Атина Палада

    5 4 Отговор

    До коментар #43 от "Копейки,":

    Верно е .Тръгнали са на яка сеч..Трепат на корем и му викат ценности и демокрация .В Германия само за 14 дни са убили цели 7(седем) лидери на АзГ ..

    Коментиран от #50

    17:06 12.09.2025

  • 48 Ицо

    2 5 Отговор

    До коментар #46 от "Честито":

    Глътнал е оловцето.

    17:07 12.09.2025

  • 49 Пълен аматьор,

    4 5 Отговор
    както писах тук многократно тия дни, а тръмпистите се мъчеха да ме убеждава какъв професионален убиец бил, нает от лошите демократи специално да убие Кърк- гордостта на Тръмп! Убийството било уж политическо и дрън дрън!
    22 годишен хашлак, признал на баща си, а пасторът му го издал?!

    Тръмпистите по света и у нас, вкл. тук във Факти, продъниха земята да внушават как почвала гражданската война!

    Специалисти от всякакъв калибър прогнозираха края на САЩ!

    Копейки и тръмписти в дружен хор предсказах края на либералната демокрация и началото на Новия ред!

    На всички сериозни доводи от наша страна , без емоции и пристрастия, отговораяха с озъбени физиономии.

    Йоловски, Ко станА бе, брат?!😜

    Коментиран от #59, #74

    17:08 12.09.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 4 Отговор
    Чарли Кърк беше голям фен на ГЕРБ !🥳🤣👍

    17:09 12.09.2025

  • 52 Сега остава

    1 2 Отговор
    са се окаже, че пишман стрелецът бил особено близък с манекенката и бивша Мис Юта на Кърк и работата хептен се прецаква!

    17:12 12.09.2025

  • 53 Мистър Колт

    3 3 Отговор
    Велика Америка не търпи нито крайнодесни нито крайнноляви.
    Затова е велика.

    17:13 12.09.2025

  • 54 az СВО Победа80

    6 2 Отговор
    Убиецът е ЛГБТ привърженик, болен мозък, възможно даже е джендър същество.

    Коментиран от #61

    17:14 12.09.2025

  • 55 Скоро любовната драма

    4 4 Отговор
    Ще се разплете .

    Хахахаха

    Чарли ще се окаже Барби.

    17:14 12.09.2025

  • 56 Удряйте братя украинци

    5 4 Отговор
    Украинските дронове подпукаха и рафинериите и бензиностанциите на Лукойл. Така и трябва, откога ни дерат кожите тези изедници.

    Коментиран от #68

    17:15 12.09.2025

  • 57 Да се посмеем заедно:

    3 7 Отговор
    Емил Йоловски:

    Колкото и невероятно да ви се струва, Чарли Кърк беше убит от „добрите сили“, от правилно мислещите. От тези, които решиха, че каквото и да кажат или да направят, са от правилната страна на историята и на закона. Дори не от правилната страна, а от богопомазаната страна. Чарли Кърк беше убит от „надхората“.

    И т.н. и т.н. тръмпистка боза! 🤥

    17:15 12.09.2025

  • 58 И това какво го интересува

    3 2 Отговор
    Целокупният български народ?

    Коментиран от #64

    17:15 12.09.2025

  • 59 az СВО Победа80

    5 2 Отговор

    До коментар #49 от "Пълен аматьор,":

    Гражданската война в САЩ отдавна вече тече.

    Коментиран от #62

    17:17 12.09.2025

  • 60 Гост

    1 4 Отговор
    Тръмпи беше особено готов за случката... Прихвана изключително нескопосно скалъпените мероприятия от съвеЦкото жуженце и от турското уонаби-султанче.

    17:17 12.09.2025

  • 61 Осведомен

    3 4 Отговор

    До коментар #54 от "az СВО Победа80":

    Дъщерята на Дмитрий Песков живее дълги години в Париж и е активист и подкрепя ЛГБТ общността.(Видео+ интервю)
    Пак слаб 2.

    Коментиран от #67, #71

    17:18 12.09.2025

  • 62 Ти за САЩ не се тревожи.

    2 5 Отговор

    До коментар #59 от "az СВО Победа80":

    За азиатската кочина се тревожи.Там ще се спасяваш.

    17:20 12.09.2025

  • 63 Гост

    2 3 Отговор

    До коментар #46 от "Честито":

    Бил "консерватор"... Всеки истински консерватор в щатите също би го гръмнал, само ако чуе, че хвали съвецко ченге...

    Коментиран от #65

    17:20 12.09.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Т.е.

    3 3 Отговор

    До коментар #63 от "Гост":

    Копейките да си знаят!

    17:23 12.09.2025

  • 66 az СВО Победа80

    3 2 Отговор
    Как мислите, колко време ще го оставят жив кураторите му от Демократическата партия?

    Коментиран от #75

    17:23 12.09.2025

  • 67 Това е безспорен

    2 2 Отговор

    До коментар #61 от "Осведомен":

    Факт.

    17:23 12.09.2025

  • 68 Само така!

    4 4 Отговор

    До коментар #56 от "Удряйте братя украинци":

    Удри копейката с лопатата!

    Коментиран от #72

    17:24 12.09.2025

  • 69 Пониии🦄,

    3 2 Отговор

    До коментар #64 от "Чувам квичене на проруzkи свине":

    Чува се само радосно цвилене на понита, розови понита!

    17:25 12.09.2025

  • 70 А где

    3 2 Отговор
    МОЧАТА?

    Коментиран от #80

    17:26 12.09.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Копейка не се удря!

    2 2 Отговор

    До коментар #68 от "Само така!":

    Копейка се набива в земята.

    17:27 12.09.2025

  • 73 Търновец

    2 2 Отговор
    Бих казал че покойния Чарли Кърк ми прилича на някои наши комсомолски функционери една такава е сега народна неизбранничка - много приказки и никаква трудова биография. А преди години друг един Либертарианец - Джордж Буш като президент се противопостави на строги ограничения върху продажбата и притежанието на оръжия и Кърк беше застрелян тъкмо когато говореше по темата

    17:28 12.09.2025

  • 74 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #49 от "Пълен аматьор,":

    Годините нямат общо с това ,дали си добър стрелец или не.Може да си на 40 или 50 и да си аматьор ,но може да си на 22 и да си отличен стрелец . А за останалото в коментара ти,дори не си струва човек да го коментира...То е боза и не може да се коментира

    17:29 12.09.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Най-близкия

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Механик":

    Докладвал го е баща му. Който всъщност е споменатия "пастор, който е имал връзки и с правоприлагащите органи"

    Но журналистиката си оставя винаги поле за маневри, чрез омъгляване,
    Не се споменава и за ЛГБТ връзката

    17:32 12.09.2025

  • 77 Копейки,

    2 2 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    Коментиран от #83

    17:32 12.09.2025

  • 78 Симо

    4 1 Отговор
    Такъв изстрел може да се направи само от високо квалифициран професионален стрелец или военен. Всичко друго е Лий Харви Осуълд, тоест набен човек. Ще бутнат някой зад решетките, колко му е!

    17:34 12.09.2025

  • 79 ФАКТ

    0 3 Отговор
    Този заяви че ако 10 годишната му дъщеря забременее насилствено тя трябва да роди!??
    Е,не доживя да види.

    17:36 12.09.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Абсурдистан

    0 3 Отговор
    А ще възкресят ли убития? Както винаги съм казвал, в САЩ всяко човекоподобно има много лесен достъп до оръжие. Добре, че за сега у нас не е така и приматите само пребиват хората.

    17:38 12.09.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 az СВО Победа80

    0 0 Отговор
    Накратко:

    1. Демократическата партия е решила да вземе властта със сила.
    2. Политическите убийства в САЩ ще продължат.
    3. Разколът в САЩ е тотален и няма връщане на ситуацията назад.
    4. Предстои сблъсък на радикализираните демократи и републиканци, а с оглед на степентта на въоръженост на населението в САЩ стрелбата ще бъде интензивна.

    17:44 12.09.2025