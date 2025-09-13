Русия смята за важно да се анализира реалният мащаб на последиците от инцидента в Полша и да се сравнят с шума, който се разпалва, заяви постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя.

„Смятаме, че е важно да се анализира реалният мащаб на последиците от инцидента и да се сравнят с шума, който се разпалва от полски и други европейски политици“, каза той на заседание на Съвета за сигурност на ООН.

Украйна отдавна се опитва да разшири географията на конфликта и не мисли за последствията от подобна ескалация, каза Небензя.

„Не е тайна, че Украйна отдавна и последователно се опитва да разшири географията на конфликта, без да мисли за последиците от подобна ескалация“, отбеляза той.

Дипломатът заяви, че полските власти „през всички тези години в своята антируска ярост са били готови да подкрепят всякакви действия на киевския режим, независимо колко престъпни и безразсъдни са те, и са го подхранвали по всякакъв възможен начин, надявайки се да навредят на Русия“.

Русия многократно е заявявала, че не е заинтересована от ескалация на напрежението в отношенията с Полша, припомни дипломатът.

„Многократно сме заявявали, че не сме заинтересовани от ескалация на напрежението с Варшава. Повтаряме го и сега“, каза той на заседание на Съвета за сигурност на ООН.