Русия смята за важно да се анализира реалният мащаб на последиците от инцидента в Полша и да се сравнят с шума, който се разпалва, заяви постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя.
„Смятаме, че е важно да се анализира реалният мащаб на последиците от инцидента и да се сравнят с шума, който се разпалва от полски и други европейски политици“, каза той на заседание на Съвета за сигурност на ООН.
Украйна отдавна се опитва да разшири географията на конфликта и не мисли за последствията от подобна ескалация, каза Небензя.
„Не е тайна, че Украйна отдавна и последователно се опитва да разшири географията на конфликта, без да мисли за последиците от подобна ескалация“, отбеляза той.
Дипломатът заяви, че полските власти „през всички тези години в своята антируска ярост са били готови да подкрепят всякакви действия на киевския режим, независимо колко престъпни и безразсъдни са те, и са го подхранвали по всякакъв възможен начин, надявайки се да навредят на Русия“.
Русия многократно е заявявала, че не е заинтересована от ескалация на напрежението в отношенията с Полша, припомни дипломатът.
„Многократно сме заявявали, че не сме заинтересовани от ескалация на напрежението с Варшава. Повтаряме го и сега“, каза той на заседание на Съвета за сигурност на ООН.
1 Запада е залят от фашизъм
05:27 13.09.2025
2 Гущер
05:27 13.09.2025
3 Оценка
Коментиран от #5
05:33 13.09.2025
4 Това е
Коментиран от #12
05:34 13.09.2025
5 Хахахаха
До коментар #3 от "Оценка":Кухата лейка се мъчи да оценява.
Коментиран от #6, #7
05:37 13.09.2025
7 ТихоMъpшo русофилска!
До коментар #5 от "Хахахаха":Не е нужно да квичиш
Коментиран от #10
05:48 13.09.2025
8 Копейка
Коментиран от #13
05:50 13.09.2025
9 Полхпрата, водени от полуръста,
05:52 13.09.2025
10 В що квичиш тогава
До коментар #7 от "ТихоMъpшo русофилска!":бе прпосттт троп.
Коментиран от #14
05:52 13.09.2025
11 Полухората, водени от полуръста,
05:52 13.09.2025
12 Пепи
До коментар #4 от "Това е":Защо да се замислят? Нали ние ще го отнесем.
05:54 13.09.2025
13 Защото тогава
До коментар #8 от "Копейка":на поляците нямаше да им издържат нервите и до Мсжква кьораво летище мямаше да им остане.
Коментиран от #17
05:54 13.09.2025
14 Квичала е майка ти,
До коментар #10 от "В що квичиш тогава":като те е видяла за първи път...,🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #15
05:55 13.09.2025
15 Ще квичи
До коментар #14 от "Квичала е майка ти,":Като си просттт трол.
05:58 13.09.2025
16 Кака ти
06:02 13.09.2025
17 чекисть..
До коментар #13 от "Защото тогава":По смотани от пановете няма,вчера пратиха шикорски в кiеве-да поднася цвекьие на степан и петлюра за това че батисаха над 100 хиляди паляки по време на волинската трагедия..
06:30 13.09.2025
18 дронове и на сън
07:09 13.09.2025
19 чиста проба провокация
че е повредена от руски дрон, се отрича от местните жители. Хората отбелязват,
че тази къща е била силно повредена по време на буря преди два месеца и
състоянието ѝ не се е променило оттогава. Оказва се, че всичко там е фалшиво.
Докарали са дронове в коли и отломки. Разложили са ги на тревата. И са заснели
първата разрушена къща, на която са попаднали. Единственият въпрос е, какво да
кажем за дядото и бабата, които са гледали новините за дрона, когато той е
ударил покрива им?
07:11 13.09.2025