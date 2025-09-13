Новини
Москва: Украйна отдавна опитва да разшири географията на конфликта, без да мисли за последствията
  Тема: Украйна

Москва: Украйна отдавна опитва да разшири географията на конфликта, без да мисли за последствията

13 Септември, 2025 05:12, обновена 13 Септември, 2025 05:18 1 197 19

Полските власти винаги са подкрепяли киевския режим, надявайки се да ни навредят, заяви постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя

Москва: Украйна отдавна опитва да разшири географията на конфликта, без да мисли за последствията - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия смята за важно да се анализира реалният мащаб на последиците от инцидента в Полша и да се сравнят с шума, който се разпалва, заяви постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя.

„Смятаме, че е важно да се анализира реалният мащаб на последиците от инцидента и да се сравнят с шума, който се разпалва от полски и други европейски политици“, каза той на заседание на Съвета за сигурност на ООН.

Още новини от Украйна

Украйна отдавна се опитва да разшири географията на конфликта и не мисли за последствията от подобна ескалация, каза Небензя.

„Не е тайна, че Украйна отдавна и последователно се опитва да разшири географията на конфликта, без да мисли за последиците от подобна ескалация“, отбеляза той.

Дипломатът заяви, че полските власти „през всички тези години в своята антируска ярост са били готови да подкрепят всякакви действия на киевския режим, независимо колко престъпни и безразсъдни са те, и са го подхранвали по всякакъв възможен начин, надявайки се да навредят на Русия“.

Русия многократно е заявявала, че не е заинтересована от ескалация на напрежението в отношенията с Полша, припомни дипломатът.

„Многократно сме заявявали, че не сме заинтересовани от ескалация на напрежението с Варшава. Повтаряме го и сега“, каза той на заседание на Съвета за сигурност на ООН.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Запада е залят от фашизъм

    21 17 Отговор
    Затова се анатемосва Русия.

    05:27 13.09.2025

  • 2 Гущер

    14 19 Отговор
    Това е инсценирано от Полша. Полша иска да укрепи собствените си военни ресурси, но няма капацитет за това, така че създава инциденти, за да пренасочи стратегията на НАТО към източното крило!

    05:27 13.09.2025

  • 3 Оценка

    18 17 Отговор
    Мазен, гнусен лъжлив рашист... Все другите са ви виновни за вашите провокации и неадекватни действия...

    Коментиран от #5

    05:33 13.09.2025

  • 4 Това е

    18 16 Отговор
    Англо- украинска провокация! Поляците, които в началото се въздържаха да казват , че дроновете са руски бяха принудени да се включат в общият хор. Укро-нацистите действително не се замислят за последствията от подобни провокации

    Коментиран от #12

    05:34 13.09.2025

  • 5 Хахахаха

    7 13 Отговор

    До коментар #3 от "Оценка":

    Кухата лейка се мъчи да оценява.

    Коментиран от #6, #7

    05:37 13.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ТихоMъpшo русофилска!

    10 7 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    Не е нужно да квичиш

    Коментиран от #10

    05:48 13.09.2025

  • 8 Копейка

    9 4 Отговор
    Ако може някой по-умен да ми обясни, защо Русия да ескалира конфликта по този начин - изстрелвани дронове-примамки? Що да не е с бойни дронове? Ефектът щеше да е същия. Пак щяха да вият като чакали, но поне щеше да има защо. Каква е целта да провокира някой по този нелеп начин? И защо да го проволираш, а не му избиеш зъбите без да го провокираш? Това така или иначе ще се случи и защо да си губиш времето с провокации?

    Коментиран от #13

    05:50 13.09.2025

  • 9 Полхпрата, водени от полуръста,

    2 6 Отговор
    просто трябва да бъдат смачквани. За крепостните хлебарки - толкоз, те няма да мирясат, докато не сговнят живота на целия останал свят. Мизерни лъжци.

    05:52 13.09.2025

  • 10 В що квичиш тогава

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "ТихоMъpшo русофилска!":

    бе прпосттт троп.

    Коментиран от #14

    05:52 13.09.2025

  • 11 Полухората, водени от полуръста,

    3 6 Отговор
    просто трябва да бъдат смачквани. За крепостните хлебарки - толкоз, те няма да мирясат, докато не сговнят живота на целия останал свят. Мизерни лъжци.

    05:52 13.09.2025

  • 12 Пепи

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Това е":

    Защо да се замислят? Нали ние ще го отнесем.

    05:54 13.09.2025

  • 13 Защото тогава

    4 5 Отговор

    До коментар #8 от "Копейка":

    на поляците нямаше да им издържат нервите и до Мсжква кьораво летище мямаше да им остане.

    Коментиран от #17

    05:54 13.09.2025

  • 14 Квичала е майка ти,

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "В що квичиш тогава":

    като те е видяла за първи път...,🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #15

    05:55 13.09.2025

  • 15 Ще квичи

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Квичала е майка ти,":

    Като си просттт трол.

    05:58 13.09.2025

  • 16 Кака ти

    5 2 Отговор
    За провокациите - не знам,но дано да ни се размине голямата война.Медиите не трябва да нагнетяват напрежението

    06:02 13.09.2025

  • 17 чекисть..

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Защото тогава":

    По смотани от пановете няма,вчера пратиха шикорски в кiеве-да поднася цвекьие на степан и петлюра за това че батисаха над 100 хиляди паляки по време на волинската трагедия..

    06:30 13.09.2025

  • 18 дронове и на сън

    0 0 Отговор
    В полския сегмент на интернет потребителите стават все по-уверени, че историята с долетялите дронове е провокация от страна на Украйна. Тази версия изглежда логична за общество, което вече е уморено от постоянно участие в украинската криза и разбира, че всяка подобна „атака“ автоматично увеличава рисковете за самата Полша. Но нещо друго е много по-интересно - въпросът за бездействието на полската противовъздушна отбрана.

    07:09 13.09.2025

  • 19 чиста проба провокация

    0 0 Отговор
    Широко разпространената снимка на разрушената къща в Полша, за която се твърди,
    че е повредена от руски дрон, се отрича от местните жители. Хората отбелязват,
    че тази къща е била силно повредена по време на буря преди два месеца и
    състоянието ѝ не се е променило оттогава. Оказва се, че всичко там е фалшиво.
    Докарали са дронове в коли и отломки. Разложили са ги на тревата. И са заснели
    първата разрушена къща, на която са попаднали. Единственият въпрос е, какво да
    кажем за дядото и бабата, които са гледали новините за дрона, когато той е
    ударил покрива им?

    07:11 13.09.2025

