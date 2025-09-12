Новини
Германия предупреди Русия: Готови сме да защитим всеки сантиметър от територията на НАТО
  Тема: Украйна

Германия предупреди Русия: Готови сме да защитим всеки сантиметър от територията на НАТО

12 Септември, 2025 13:18 1 929 93

Нашият принос за защитата на източния фланг на НАТО е надежден, обяви Берлин

Германия предупреди Русия: Готови сме да защитим всеки сантиметър от територията на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Генералният инспектор на германската армия ген. Карстен Бройер потвърди решимостта на Германия да защити съюзниците си от НАТО от източния фланг на алианса. Тези уверения той направи по време на посещение на голямо военно учение в Литва, предаде ДПА, съобщи БТА.

Изявлението на най-високопоставения германски военен дойде след руската атака срещу Украйна тази седмица, по време на която Полша заяви, че 19 руски дрона умишлено са навлезли в нейното въздушно пространство. Това доведе до намеса на полските военновъздушни сили и съюзниците от НАТО, които свалиха дроновете. Това беше първият случай, в който руски дронове бяха свалени над територията на НАТО.

Още новини от Украйна

"Неотдавнашното нарушение на полското въздушно пространство от Русия отново показа колко важно е нашето участие. Нашият принос за защитата на източния фланг на НАТО е надежден – ние сме готови да защитим всеки сантиметър от територията на алианса", подчерта Бройер пред ДПА.

Германското правителство заяви вчера, че Бундесверът ще "разшири и удължи" въздушното наблюдение над Полша като част от европейските усилия за повишаване на сигурността на източния фланг на НАТО.

Бройер подчерта, че текущите учения "Квадрига 2025" в Балтика, ръководени от Германия, включват реалистични сценарии за логистична подкрепа на войските в потенциален конфликт. Това е първият случай, когато подобни маневри се провеждат в такъв мащаб.

По-рано днес Беларус и Русия започнаха свои собствени учения, наречени "Запад 2025", като тренировките се провеждат на полигони в двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море, припомня ДПА.


Германия
Оценка 2.7 от 37 гласа.
Оценка 2.7 от 37 гласа.
  • 1 Вашето мнение

    79 10 Отговор
    Що тогава искате сащ да ви пазят жинжърите, ако ги пратите като миротворци в украйна.

    13:20 12.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Евро-Атлантик

    88 7 Отговор
    Смешкото Мерц не може собствената си позиция да защити, камо ли цялата страна.

    Ех чичо Ади ако можеше да види в какъв цирк се е превърнала страната му ...

    Коментиран от #49

    13:23 12.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Малий

    8 72 Отговор
    Братушки опитаха в Турция, ма минус един изтребител. Сега знаят

    Коментиран от #13, #15, #28

    13:24 12.09.2025

  • 6 БОЛШЕВИК

    77 6 Отговор
    Много мъка по Западналите марионетки. Никой не ги закача а лаят и вият срещу Луната!

    13:25 12.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Рублевка

    66 8 Отговор
    Стига с тия няколко дрона! Укра е изпратила милионна армия против Москва. Всеки месец укра ловят още 30000 и ги мобилизират. Руснаците се отбраняват със 600 хиляди против бандеровските орди и даже настъпват! Герои!

    13:26 12.09.2025

  • 9 ГОЛЯМ ДЪРЖАВНИК

    57 6 Отговор
    Е Путин.

    13:26 12.09.2025

  • 10 Без съмнение

    67 5 Отговор
    Без съмнение ще защитят всеки сантиметър но се съмнявам дали ще успеят да защитят Райхстага

    13:27 12.09.2025

  • 11 ами

    40 3 Отговор
    ха ха ха - германия е готова да окупира всеки см от територията на нато са да я защити

    13:27 12.09.2025

  • 12 дедо

    62 7 Отговор
    А, не!

    Много моля нашите 111 хил. кв.км. да ги изключат от сметката. Нови германски нацисти в България не щем!

    13:27 12.09.2025

  • 13 Турците гръмнаха руският посланик

    8 36 Отговор

    До коментар #5 от "Малий":

    насред Истанбул!
    Турците не плямпат, колко дълбоко са "загрижени"!

    Коментиран от #66

    13:28 12.09.2025

  • 14 Анонимен

    55 7 Отговор
    Моля ви, германци, само стойте далеч от България и си изнесете завода на Райнметал обратно. Ние, българите, не желаем да се месим в чужди конфликти и да ни намесват в разни провокации, достатъчно проблеми за оправяне има тук, та да си измисляме въображаеми врагове и да им се репчим.

    13:28 12.09.2025

  • 15 Рублевка

    35 5 Отговор

    До коментар #5 от "Малий":

    Не беше изстребител, а щурмови самолет, подло атакуван от засада.

    13:29 12.09.2025

  • 16 Мария Атанасова Мисиркова!?

    30 2 Отговор
    Фейкове и маниполации! Простотии от МАРА! Свободни съчинения!

    13:30 12.09.2025

  • 17 Не ме разсмивайте бе

    24 2 Отговор
    Льохмани хахахаха

    13:31 12.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ПЕНКО

    21 4 Отговор
    АМА ОТКЪДЕ : -- " АБВЕР ЮГЕНТ " БЕ -- ШВАЙНЕ ШВАБИ "ВЕЛЕ " ?????????????????

    13:33 12.09.2025

  • 21 Дрон нарушител

    21 1 Отговор
    Готови сме, обаче си заредете мазетата за всеки случай.

    13:33 12.09.2025

  • 22 вен серемос

    35 3 Отговор
    Германия плаче за Руското знаме над Райхстага!!!Но нацисти/хитлеристи ,този път ще бъде завинаги!!! И Германия няма да има,ЗАВИНАГИ!!!

    Коментиран от #29

    13:34 12.09.2025

  • 23 Матрьошка

    34 2 Отговор
    Германия май е забравила, какъв разгром и беше нанесен преди 80 години. Сега Русия е много по силна и ще смачка новите фашисти с още по голяма злоба и хъс !

    Коментиран от #88

    13:34 12.09.2025

  • 24 Смешник

    34 2 Отговор
    Тия германци наистина са изперкали щели да защитават всеки сантиметър територия Абе колко пъти Путин ви говори че няма намерение да ви напада а пък и за какво ли му е Нещата ще си дойдат по естествен път Света се променя

    13:34 12.09.2025

  • 25 Ха-ха-ха

    39 2 Отговор
    Ще защитят? Някога в предишната световна война германската армия беше най-силната в света. И пак не успяха да победят тогава. А днеска са халифат... Къде са тръгнали изобщо? Този път няма да има стена в Берлин. Цяла Германия ще е руска.

    13:35 12.09.2025

  • 26 АЙДЕЕЕГЕЙЧИТА

    20 4 Отговор
    НА ИЗТОЧНИЯ ФРОНТ...

    Коментиран от #47

    13:35 12.09.2025

  • 27 урка

    19 1 Отговор
    Ние урките си знаехме, че вие натовците ще ни прецакате ! Пратихте ни стари и счупени оръжия, а сега ще защитавате сантиметри от вашта земя ! А за нашта не ви пука !

    13:38 12.09.2025

  • 28 Тролейчесмотано

    21 3 Отговор

    До коментар #5 от "Малий":

    След наложените икономически санкции, Турция загуби около 8 млрд. долара за една година, дори предложи да предаде виновните на руски съд. Мнсипрост, ама много.

    13:38 12.09.2025

  • 29 ССС

    13 2 Отговор

    До коментар #22 от "вен серемос":

    "И Германия няма да има,ЗАВИНАГИ!!!"
    Е, може и да е само за 10-20 хил. години.

    13:39 12.09.2025

  • 30 Абе,

    22 1 Отговор
    Вие и преди осем десетилетия бяхте готови! Ама кво стана?!...

    13:39 12.09.2025

  • 31 Сталин

    23 2 Отговор
    Божкее,с армия от талибани и примати щели да защитават територия на натуту ,бог да е на помощ на България

    13:39 12.09.2025

  • 32 Те са готови

    25 0 Отговор
    на всичко! Да се бият срещу Русия до последният украинец а след това ще прежалят и други дебили от източна Европа! Все ще се намерят балъци които да загиват за обогатяването на ненаситните им оръжейни корпорации.

    13:39 12.09.2025

  • 33 Размишления

    24 0 Отговор
    Много на изток сте отишли да защитавате НАТО приберете се на запад за да не настъпите мотиката че и ние обикновените хора ще страдаме заради вас.

    13:39 12.09.2025

  • 34 Атина Палада

    25 3 Отговор
    Божкелееее,на тия държавите им в гражданска война а те с Украйна се занимават:))щели да защитават мАтю ..Направо са за п.сихиатър..

    13:40 12.09.2025

  • 35 Я пък тоя

    23 0 Отговор
    Готови сте, ала дали ще можете?

    13:40 12.09.2025

  • 36 Хи Хи

    23 1 Отговор
    Абе може и да опазите няколко сантиметра натовска земя, ама тва ще е поради грешка в измерването на територията !

    13:40 12.09.2025

  • 37 Сократ

    20 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ганя Путинофила":

    Точно така, но преди това западняците ще "сдохнут".

    13:41 12.09.2025

  • 38 Хи хи хи

    17 1 Отговор
    Ами кво да му пожелаем на Карстен БройЛер, джерманския женерал де, освен
    Зигхайл...

    13:41 12.09.2025

  • 39 Умирам от смях

    28 1 Отговор
    Муахахахахах кво ще защетите вие бе, бити и еб@ни? Вас ви колят като овце по улиците на собствената ви държава.

    13:41 12.09.2025

  • 40 Рейнметал и ВМЗ Сопот

    4 8 Отговор
    харесват това!

    13:42 12.09.2025

  • 41 Даа!

    28 1 Отговор
    Историческата амнезия е много тежко заболяване.Моля,не използвайте дежурния рефрен..Ще защитим Източния фланг на отнчо.Защитавайте ,като толкова сте мераклии,своя фланг- в централна Европа,от измислени вражески нападения.Сега сме 2025 ,а не-1941.Пробвате ли ,както тогава,руснака ще ви изкърти рогата заедно с парчета под рогата- за дни.Много се заблуждавате от действията му в Незалежная.Там ги гали,пази и дундурка.Както по- големият брат шляпва по малкия,когато прекали! Вас ще ви валира така с големите бухалки,че поне за следващите двеста години,ще ви държи влага.И пак повтарям: Не ни слагайте отсега на Източния фланг.Веднъж ви сърбахме врялата каша.

    13:42 12.09.2025

  • 42 Мда

    17 1 Отговор
    Сантиметрите може и да защитите.Но километрите,едва ли.

    13:43 12.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Аха

    23 1 Отговор
    Май са забравили какво пише на Райхстага и на какъв език!
    Той Путин им го припомни, ама се направиха на глухи :)

    13:45 12.09.2025

  • 45 Сократ

    23 2 Отговор
    Не разбирате ли, че тези мухльовци начело на Европа и ЕС, ако не измислят враг срещу когото да "воюват", няма с какво да обяснят своите кражби. А Русия винаги е под ръка, да я обявят за враг. От стотици години е така.

    13:45 12.09.2025

  • 46 АБВ

    24 1 Отговор
    "Изявлението на най-високопоставения германски военен дойде след руската атака срещу Украйна тази седмица, по време на която Полша заяви, че 19 руски дрона умишлено са навлезли в нейното въздушно пространство. Това доведе до намеса на полските военновъздушни сили и съюзниците от НАТО, които свалиха дроновете. Това беше първият случай, в който руски дронове бяха свалени над територията на НАТО."

    Много неточности:
    1. Никой не е доказал "умишленото" навлизане, както и произходът на дроновете;
    2. От навлезлите 19 дрона, великите сили на НАТО са свалили само 3 или 4, а оснаналите ги търсят и събират по гори и полета, което е показател за тотална военна некадърност;
    3. Разходите на НАТО за тези 3 - 4 дрона на меко казани несъизмерими с тяхната опастност, още повече, че от публикуваните снимки е видно, че са дронове - примамки;
    4. Кой и защо ги е изстрелял все още не е ясно. От територията на Русия това е невъзможно. Остават хипотезите - от Украйна или Беларус.

    13:46 12.09.2025

  • 47 Бг еничарите

    4 9 Отговор

    До коментар #26 от "АЙДЕЕЕГЕЙЧИТА":

    се превъзбудиха.

    13:47 12.09.2025

  • 48 Слава на РФ.

    19 2 Отговор
    Гарант за мирьт в Европа.

    13:47 12.09.2025

  • 49 СКАЙНЕТ

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Евро-Атлантик":

    ТОЙ гледа от небето и му се реве................

    13:48 12.09.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 РОШКО

    11 1 Отговор
    А ПЪК НИЕ СМЕ ГОТОВИ ОТНОВО ДА ПОСТРОИМ БЕРЛИНСКАТА СТЕНА

    13:51 12.09.2025

  • 52 Сократ

    18 1 Отговор
    Доколкото си спомням Германия така и не плати на България доставките през ВСВ. Пак ли искат да ни щавят? Тогава поне цар Борис не е допуснал български войник на източния фронт, но с днешните подлоги... не е ясно. Да не стане скоро българите да ги ловят по улиците, каквато е практиката в "демократична" укрия.

    13:51 12.09.2025

  • 53 седесарко

    9 0 Отговор
    то пък кой ли ви го иска този сантиметър, та ще го вардите.......

    13:56 12.09.2025

  • 54 От чужбина

    13 1 Отговор
    НАТО свършва до източната германска граница. Нито сантиметър на изток. Нали така беше обещано или това го забравихте??? Ей това е една от причините Путин да ви набива каските.

    13:58 12.09.2025

  • 55 Хаха

    8 0 Отговор
    Маро как? Я иди по летищата в Испания да ги видиш колко Деса готово!
    Ама много сте жалки и смешки!
    КОЛКО ВИ ПЛАЩАТ ЗА ГЛУПОСТИТЕ?

    13:59 12.09.2025

  • 56 Перо

    9 1 Отговор
    Много бързо Германия забрави за ГДР или искат възстановка!

    14:01 12.09.2025

  • 57 Русия

    11 1 Отговор
    Очевидно е че долните фашисти не са си взели поука след загубените две Световни войни,но се надявам този път отговора на Велика Русия да е унищожителен,бърз и краен за да изчезне от картата на света фашиста един път за винаги !

    14:01 12.09.2025

  • 58 Хи хи хи

    4 1 Отговор
    Ами кво да му пожелаем на Карстен БройЛер, джерманския женерал де, освен
    Зигхайл...

    14:02 12.09.2025

  • 59 Добре де

    7 2 Отговор
    На нас ни стигат 2 кв.м. на покрива на Райхстага.

    14:02 12.09.2025

  • 60 Ъъъъъъъ

    10 2 Отговор
    "Германия предупреди Русия: Готови сме да защитим всеки сантиметър от територията на НАТО"

    Е па личи си, че имате желание....Само кураж ви липсва, но то не може да имаш всичко на този свят.

    14:05 12.09.2025

  • 61 Хи хи хи

    7 2 Отговор
    Майн Фюрер
    SMS от ост фронт.......

    14:06 12.09.2025

  • 62 дончичо

    8 2 Отговор
    Тя баба ми имаше три гърнета за нужда,ама когато дойдохода Руснаците се изпусна у кюлотите

    14:07 12.09.2025

  • 63 Кит

    3 2 Отговор
    И през 41-а бяхте готови.
    После се случиха други, неподготвени неща...

    14:12 12.09.2025

  • 64 Абе той и Вермахта

    5 3 Отговор
    беше готов, ама накрая руснаците превзеха Берлин.

    Коментиран от #68

    14:14 12.09.2025

  • 65 Не трябва да се лъже

    4 1 Отговор
    Кажи го на Меркел, Макрон и Туск.
    Да бяхте не лъгали, сега нямаше да се посирате.

    Коментиран от #72

    14:15 12.09.2025

  • 66 Тя Турция не превзе ли Москва вече

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Турците гръмнаха руският посланик":

    или Бандеровците освободиха Крим?Обърках се вече.

    Коментиран от #75

    14:16 12.09.2025

  • 67 бай Бай

    1 0 Отговор
    Аха, до 9 мм може значи.

    14:18 12.09.2025

  • 68 И да се знае!

    2 4 Отговор

    До коментар #64 от "Абе той и Вермахта":

    ВСВ я печелят САЩ, Великобритания и лендлиза!От Сталин-пушечното месо.Сего месото е от путин.

    Коментиран от #80

    14:18 12.09.2025

  • 69 99666

    4 2 Отговор
    Дроновете попаднали в Польша се оказаха украйнски,
    а не руски. Поредната Бендеровска провокация !!!!

    14:21 12.09.2025

  • 70 Пепи Волгата

    2 0 Отговор
    Не ме интересува!Аз избрах еврото!

    Коментиран от #73, #84

    14:21 12.09.2025

  • 71 Ясно е

    1 1 Отговор
    Че до Т 34 в Берлин ще има и
    Т 90

    Коментиран от #78

    14:22 12.09.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Независим

    2 4 Отговор
    Унищожете кнездото на злато кремъл и всичко ще свърши.

    Коментиран от #76, #81, #86

    14:24 12.09.2025

  • 75 Копей,

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Тя Турция не превзе ли Москва вече":

    Не се отклонявай от темата!Ще бъдеш изритан от дискусията!

    Коментиран от #77

    14:25 12.09.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "Копей,":

    Духалоф тъп си като катър

    Коментиран от #82

    14:26 12.09.2025

  • 78 ......

    2 1 Отговор

    До коментар #71 от "Ясно е":

    Киев за два дня кога?1,3 милиона орки на кайма досега.Без един натовец да гръмне с пушка.

    Коментиран от #83, #92

    14:26 12.09.2025

  • 79 Град Козлодуй

    1 3 Отговор
    Те така защитиха и ЕуроПата през 44-45г...с марш на скок от Сталинград-до Берлин.....та знаем колко струва немец с/у Руснак.......

    14:27 12.09.2025

  • 80 Я пък тоя

    0 2 Отговор

    До коментар #68 от "И да се знае!":

    Мозъчко, на късо ли даде?

    14:27 12.09.2025

  • 81 Идиот

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Независим":

    Прочети какво си написал и се гръмни

    14:27 12.09.2025

  • 82 Май...

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "Ха ХаХа":

    ...ка ти харесва катъра.

    Коментиран от #85

    14:27 12.09.2025

  • 83 Ха ХаХа

    1 2 Отговор

    До коментар #78 от "......":

    3 000. 000. Укрофашисти загробени

    14:28 12.09.2025

  • 84 Кривогледа лайкова

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Пепи Волгата":

    Аз също съм на евраци!!

    14:28 12.09.2025

  • 85 Катърът

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Май...":

    Е хермафродит като теб бе простак задръстен

    14:30 12.09.2025

  • 86 Я пък тоя

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Независим":

    Какво злАто , какви 5 лева сънуваш?

    14:30 12.09.2025

  • 87 Я пак!

    2 0 Отговор
    Къде в договора НАТО има определена територия на НАТО? Ако държава от този блок ПОИСКА помощ си има процедура, но да определяш протекторати вече е нагло.

    14:32 12.09.2025

  • 88 ВСВ е между Съюзниците

    0 3 Отговор

    До коментар #23 от "Матрьошка":

    (Англо-американците и СССР) и Тройната ос (Германия, Италия, Япония), а не Русия срещу Германия както казват русофилите. Първо - с Германия е воювал СССР, а не само Русия. Второ - войната е започнала срещу Полша, Великобритания, Белгия, Нидерландия, Люксембург и Франция когато СССР е бил съюзник на Хитлер. Трето - двете от Тройната ос (Италия и Япония) са победени от англо-американците. Четвърто - СССР се е бил на Източния фронт с огромната материална помощ от Съюзниците. Пето - театърът на бойните действия почти не е засегнал Русия, бил е най-дълго на териториите на Прибалтиките, Беларус и Украйна - там са най-многото жертви. И шесто - каузата му е била правилна и с него е бил морално целият свят. Сега РФ е в ролята на агресор, вероломно нападнал Украйна.

    Коментиран от #91

    14:32 12.09.2025

  • 89 Ефективност

    2 0 Отговор
    Холандците с Ф 35 и поляците с Ф 16 удариха 4 дрона струващи по 5000 долара с ракети които струват по 400000 долара.
    Ега ти и армията

    14:32 12.09.2025

  • 90 Георгиев

    1 0 Отговор
    Нали НАТО нямаше да отива на изток и с един инч, през 1990 г? Какво стана? НАТО навлезе с хиляди километри и сега ще защитава"всеки сантиметър". Сега се борят да грабнат и Окрайнина, и също и ВСУ, които са борбени, също злобни, фашизирани и - напред с продължение на ВДВ в друг формат. И всичката наглост идва от това, че те си вярват, че Русия никога и при никакви обстоятелства няма да употреби ядрено оръжие. Въпросът е: вярно ли е това и за какво им е това оръжие

    14:35 12.09.2025

  • 91 Чърчил

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "ВСВ е между Съюзниците":

    1947 г.р2ч в долната камара на парламента:
    СССР счупи гръбнака на фашизма в Сталинград и Курск и превзе Берлин.
    Той е главният победител във ВСВ

    14:36 12.09.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Боруна ЛОМ

    1 0 Отговор
    Те едни НАТЮВЦИ......В с.Коиловци едни петлета -Натювски Франсета голям пердах ядоха та немците да не викат пак:Оле Мамо-Руснаци! Нашите ЕвроGеьове вият като сирени-ама са се запасили с памперси.....

    14:41 12.09.2025

