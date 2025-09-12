"Германия предупреди Русия: Готови сме да защитим всеки сантиметър от територията на НАТО"

Генералният инспектор на германската армия ген. Карстен Бройер потвърди решимостта на Германия да защити съюзниците си от НАТО от източния фланг на алианса. Тези уверения той направи по време на посещение на голямо военно учение в Литва, предаде ДПА, съобщи БТА.
Изявлението на най-високопоставения германски военен дойде след руската атака срещу Украйна тази седмица, по време на която Полша заяви, че 19 руски дрона умишлено са навлезли в нейното въздушно пространство. Това доведе до намеса на полските военновъздушни сили и съюзниците от НАТО, които свалиха дроновете. Това беше първият случай, в който руски дронове бяха свалени над територията на НАТО.
"Неотдавнашното нарушение на полското въздушно пространство от Русия отново показа колко важно е нашето участие. Нашият принос за защитата на източния фланг на НАТО е надежден – ние сме готови да защитим всеки сантиметър от територията на алианса", подчерта Бройер пред ДПА.
Германското правителство заяви вчера, че Бундесверът ще "разшири и удължи" въздушното наблюдение над Полша като част от европейските усилия за повишаване на сигурността на източния фланг на НАТО.
Бройер подчерта, че текущите учения "Квадрига 2025" в Балтика, ръководени от Германия, включват реалистични сценарии за логистична подкрепа на войските в потенциален конфликт. Това е първият случай, когато подобни маневри се провеждат в такъв мащаб.
По-рано днес Беларус и Русия започнаха свои собствени учения, наречени "Запад 2025", като тренировките се провеждат на полигони в двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море, припомня ДПА.
1 Вашето мнение
13:20 12.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Евро-Атлантик
Ех чичо Ади ако можеше да види в какъв цирк се е превърнала страната му ...
Коментиран от #49
13:23 12.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Малий
Коментиран от #13, #15, #28
13:24 12.09.2025
6 БОЛШЕВИК
13:25 12.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Рублевка
13:26 12.09.2025
9 ГОЛЯМ ДЪРЖАВНИК
13:26 12.09.2025
10 Без съмнение
13:27 12.09.2025
11 ами
13:27 12.09.2025
12 дедо
Много моля нашите 111 хил. кв.км. да ги изключат от сметката. Нови германски нацисти в България не щем!
13:27 12.09.2025
13 Турците гръмнаха руският посланик
До коментар #5 от "Малий":насред Истанбул!
Турците не плямпат, колко дълбоко са "загрижени"!
Коментиран от #66
13:28 12.09.2025
14 Анонимен
13:28 12.09.2025
15 Рублевка
До коментар #5 от "Малий":Не беше изстребител, а щурмови самолет, подло атакуван от засада.
13:29 12.09.2025
16 Мария Атанасова Мисиркова!?
13:30 12.09.2025
17 Не ме разсмивайте бе
13:31 12.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ПЕНКО
13:33 12.09.2025
21 Дрон нарушител
13:33 12.09.2025
22 вен серемос
Коментиран от #29
13:34 12.09.2025
23 Матрьошка
Коментиран от #88
13:34 12.09.2025
24 Смешник
13:34 12.09.2025
25 Ха-ха-ха
13:35 12.09.2025
26 АЙДЕЕЕГЕЙЧИТА
Коментиран от #47
13:35 12.09.2025
27 урка
13:38 12.09.2025
28 Тролейчесмотано
До коментар #5 от "Малий":След наложените икономически санкции, Турция загуби около 8 млрд. долара за една година, дори предложи да предаде виновните на руски съд. Мнсипрост, ама много.
13:38 12.09.2025
29 ССС
До коментар #22 от "вен серемос":"И Германия няма да има,ЗАВИНАГИ!!!"
Е, може и да е само за 10-20 хил. години.
13:39 12.09.2025
30 Абе,
13:39 12.09.2025
31 Сталин
13:39 12.09.2025
32 Те са готови
13:39 12.09.2025
33 Размишления
13:39 12.09.2025
34 Атина Палада
13:40 12.09.2025
35 Я пък тоя
13:40 12.09.2025
36 Хи Хи
13:40 12.09.2025
37 Сократ
До коментар #7 от "Ганя Путинофила":Точно така, но преди това западняците ще "сдохнут".
13:41 12.09.2025
38 Хи хи хи
Зигхайл...
13:41 12.09.2025
39 Умирам от смях
13:41 12.09.2025
40 Рейнметал и ВМЗ Сопот
13:42 12.09.2025
41 Даа!
13:42 12.09.2025
42 Мда
13:43 12.09.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Аха
Той Путин им го припомни, ама се направиха на глухи :)
13:45 12.09.2025
45 Сократ
13:45 12.09.2025
46 АБВ
Много неточности:
1. Никой не е доказал "умишленото" навлизане, както и произходът на дроновете;
2. От навлезлите 19 дрона, великите сили на НАТО са свалили само 3 или 4, а оснаналите ги търсят и събират по гори и полета, което е показател за тотална военна некадърност;
3. Разходите на НАТО за тези 3 - 4 дрона на меко казани несъизмерими с тяхната опастност, още повече, че от публикуваните снимки е видно, че са дронове - примамки;
4. Кой и защо ги е изстрелял все още не е ясно. От територията на Русия това е невъзможно. Остават хипотезите - от Украйна или Беларус.
13:46 12.09.2025
47 Бг еничарите
До коментар #26 от "АЙДЕЕЕГЕЙЧИТА":се превъзбудиха.
13:47 12.09.2025
48 Слава на РФ.
13:47 12.09.2025
49 СКАЙНЕТ
До коментар #3 от "Евро-Атлантик":ТОЙ гледа от небето и му се реве................
13:48 12.09.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 РОШКО
13:51 12.09.2025
52 Сократ
13:51 12.09.2025
53 седесарко
13:56 12.09.2025
54 От чужбина
13:58 12.09.2025
55 Хаха
Ама много сте жалки и смешки!
КОЛКО ВИ ПЛАЩАТ ЗА ГЛУПОСТИТЕ?
13:59 12.09.2025
56 Перо
14:01 12.09.2025
57 Русия
14:01 12.09.2025
58 Хи хи хи
Зигхайл...
14:02 12.09.2025
59 Добре де
14:02 12.09.2025
60 Ъъъъъъъ
Е па личи си, че имате желание....Само кураж ви липсва, но то не може да имаш всичко на този свят.
14:05 12.09.2025
61 Хи хи хи
SMS от ост фронт.......
14:06 12.09.2025
62 дончичо
14:07 12.09.2025
63 Кит
После се случиха други, неподготвени неща...
14:12 12.09.2025
64 Абе той и Вермахта
Коментиран от #68
14:14 12.09.2025
65 Не трябва да се лъже
Да бяхте не лъгали, сега нямаше да се посирате.
Коментиран от #72
14:15 12.09.2025
66 Тя Турция не превзе ли Москва вече
До коментар #13 от "Турците гръмнаха руският посланик":или Бандеровците освободиха Крим?Обърках се вече.
Коментиран от #75
14:16 12.09.2025
67 бай Бай
14:18 12.09.2025
68 И да се знае!
До коментар #64 от "Абе той и Вермахта":ВСВ я печелят САЩ, Великобритания и лендлиза!От Сталин-пушечното месо.Сего месото е от путин.
Коментиран от #80
14:18 12.09.2025
69 99666
а не руски. Поредната Бендеровска провокация !!!!
14:21 12.09.2025
70 Пепи Волгата
Коментиран от #73, #84
14:21 12.09.2025
71 Ясно е
Т 90
Коментиран от #78
14:22 12.09.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Независим
Коментиран от #76, #81, #86
14:24 12.09.2025
75 Копей,
До коментар #66 от "Тя Турция не превзе ли Москва вече":Не се отклонявай от темата!Ще бъдеш изритан от дискусията!
Коментиран от #77
14:25 12.09.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Ха ХаХа
До коментар #75 от "Копей,":Духалоф тъп си като катър
Коментиран от #82
14:26 12.09.2025
78 ......
До коментар #71 от "Ясно е":Киев за два дня кога?1,3 милиона орки на кайма досега.Без един натовец да гръмне с пушка.
Коментиран от #83, #92
14:26 12.09.2025
79 Град Козлодуй
14:27 12.09.2025
80 Я пък тоя
До коментар #68 от "И да се знае!":Мозъчко, на късо ли даде?
14:27 12.09.2025
81 Идиот
До коментар #74 от "Независим":Прочети какво си написал и се гръмни
14:27 12.09.2025
82 Май...
До коментар #77 от "Ха ХаХа":...ка ти харесва катъра.
Коментиран от #85
14:27 12.09.2025
83 Ха ХаХа
До коментар #78 от "......":3 000. 000. Укрофашисти загробени
14:28 12.09.2025
84 Кривогледа лайкова
До коментар #70 от "Пепи Волгата":Аз също съм на евраци!!
14:28 12.09.2025
85 Катърът
До коментар #82 от "Май...":Е хермафродит като теб бе простак задръстен
14:30 12.09.2025
86 Я пък тоя
До коментар #74 от "Независим":Какво злАто , какви 5 лева сънуваш?
14:30 12.09.2025
87 Я пак!
14:32 12.09.2025
88 ВСВ е между Съюзниците
До коментар #23 от "Матрьошка":(Англо-американците и СССР) и Тройната ос (Германия, Италия, Япония), а не Русия срещу Германия както казват русофилите. Първо - с Германия е воювал СССР, а не само Русия. Второ - войната е започнала срещу Полша, Великобритания, Белгия, Нидерландия, Люксембург и Франция когато СССР е бил съюзник на Хитлер. Трето - двете от Тройната ос (Италия и Япония) са победени от англо-американците. Четвърто - СССР се е бил на Източния фронт с огромната материална помощ от Съюзниците. Пето - театърът на бойните действия почти не е засегнал Русия, бил е най-дълго на териториите на Прибалтиките, Беларус и Украйна - там са най-многото жертви. И шесто - каузата му е била правилна и с него е бил морално целият свят. Сега РФ е в ролята на агресор, вероломно нападнал Украйна.
Коментиран от #91
14:32 12.09.2025
89 Ефективност
Ега ти и армията
14:32 12.09.2025
90 Георгиев
14:35 12.09.2025
91 Чърчил
До коментар #88 от "ВСВ е между Съюзниците":1947 г.р2ч в долната камара на парламента:
СССР счупи гръбнака на фашизма в Сталинград и Курск и превзе Берлин.
Той е главният победител във ВСВ
14:36 12.09.2025
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Боруна ЛОМ
14:41 12.09.2025