"Германия предупреди Русия: Готови сме да защитим всеки сантиметър от територията на НАТО"

Генералният инспектор на германската армия ген. Карстен Бройер потвърди решимостта на Германия да защити съюзниците си от НАТО от източния фланг на алианса. Тези уверения той направи по време на посещение на голямо военно учение в Литва, предаде ДПА, съобщи БТА.

Изявлението на най-високопоставения германски военен дойде след руската атака срещу Украйна тази седмица, по време на която Полша заяви, че 19 руски дрона умишлено са навлезли в нейното въздушно пространство. Това доведе до намеса на полските военновъздушни сили и съюзниците от НАТО, които свалиха дроновете. Това беше първият случай, в който руски дронове бяха свалени над територията на НАТО.

"Неотдавнашното нарушение на полското въздушно пространство от Русия отново показа колко важно е нашето участие. Нашият принос за защитата на източния фланг на НАТО е надежден – ние сме готови да защитим всеки сантиметър от територията на алианса", подчерта Бройер пред ДПА.

Германското правителство заяви вчера, че Бундесверът ще "разшири и удължи" въздушното наблюдение над Полша като част от европейските усилия за повишаване на сигурността на източния фланг на НАТО.

Бройер подчерта, че текущите учения "Квадрига 2025" в Балтика, ръководени от Германия, включват реалистични сценарии за логистична подкрепа на войските в потенциален конфликт. Това е първият случай, когато подобни маневри се провеждат в такъв мащаб.

По-рано днес Беларус и Русия започнаха свои собствени учения, наречени "Запад 2025", като тренировките се провеждат на полигони в двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море, припомня ДПА.